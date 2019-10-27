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 Економіка, Суспільство
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Все про:єдиний податок (7) податки (826) реформи (1709) Милованов Тимофій (43)

 Милованов запропонував своє бачення податкової реформи: Скасування ЄСВ і максимальне зниження ПДФО

Податки повинні стимулювали створення робочих місць і підвищення зарплат, а для цього потрібно максимально знизити податки на працю.

Таку думку висловив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

Розмірковуючи над питанням, звідки взяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, вчених, і на пенсії, Милованов пропонує збільшити податки на активи - нерухомість тощо, і залишити ПДВ.

"Я розумію, що на сьогодні це неможливо, але я би розглянув таку податкову реформу.

1. Відмінити ЄСВ.
2. Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.
3. Для компенсації, підняти податок на нерухомість.
4. Також для компенсації, підняти податок на землю та інші активи.
5. Покращити збір податків на нерухомість та інші активи.
6. Не чіпати ПДВ. Покращити його збір.
7. Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.
8. Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи відкрито та створення достатньої кількості робочих місць.

Всі ці 8 пунктів - до обговорення. Ідея цих пунктів - зняти з порядку денного питання ФОПів, забезпечити стимули для створення робочих місць,
Підвищення зарплат, та зменшення безробіття", - написав Милованов, пропонуючи дискусію щодо озвученої ідеї.

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При цьому міністр підкреслив, що на практиці змінювати систему податків дуже складно.

"Тому що є великі видатки - на оборону, поліцію, допомогу бідним, розвиток інфраструктури, інші капітальні інвестиції, медицину, освіту та науку. І будь-яка радикальна зміна податків може розбалансувати надходження і залишити певні важливі частини суспільства без фінансування. Але обговорювати потенційні зміни - важливо і корисно", - підсумував він.

Милованов запропонував своє бачення податкової реформи: Скасування ЄСВ і максимальне зниження ПДФО 01
Милованов запропонував своє бачення податкової реформи: Скасування ЄСВ і максимальне зниження ПДФО 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156185
 
 
 Топ коментарі
 
Это тот Милованов, который признал, что он Дебил и сказал, что Игорь Валерьевич прав и он на него зла не держит? Милованов предложил свое видение налоговой реформы: Отмена ЕСВ и максимальное снижение НДФЛ - Цензор.НЕТ 7530
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Ойёйёёёй, каких дураков во власть привели... а как же отчисления есв на себя самих, на будущее??? Увеличить налог на недвижимость? Как быть пенсионерам, имеющим дачку, двчу, домик, дом? Кроме непомерных расценок нагаз, уголь дрова еще и налоги за уже оплаченное??? Тоже не лох... тоже пассажир... вы не заметили, как Украина из более-менее сбаллансированной и защищенной страны превращается в 95 квартал усилиями 73% его зрителей???
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Молодець!!! Тєорєтік!!! Залишилося пристрелити 11 мільйонів пенсіонерів, розпустити армію і чекати, як з моря погоди, допоки багатії нажеруться.
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Идеи отличные, но его слушать не будут, проФФесора из молодой команды сделают все наоборот
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Ему бы задать тему, а там на один вопрос дебила и сто мудрецов не ответят.
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А я предлагаю потрусить офшоры олигархов!!!
И идея экспроприации, тоже ниче!
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Милованов не совсем дебил- он слуга олегархов......Все его предложения реально работают на олигархат !!!!! Єто чмо опять зализывает ахметке и компании. ПДВ, ЕСВ, налог на недвижимость должны быть упразднены
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У власти сплошные придурки и недоумки. Как этот идиот собирается брать налоги на недвижимость, если в стране бардак в учете этой самой недвижимости? Даже в самом Киеве, в сданных новостройках еще с 2012-2015 гг. не приходят извещения о начислении налогов на недвижимость, а уж что говорить про скрытые в лесах Киевщины и Карпат маєтки можновладців? Там сотни тысяч гектаров лучшей украинской земли вообще болтаются, как ничейные, хотя на них охряняемые замки, охотничьи угодья в аренде на много-много лет...
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Самый коррумпированный налог это НДС, а этот експерд его как раз и не трогает
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