 НАБУ подало проти Гладковського ще один позов, - адвокат

Про це заявив його адвокат Руслан Волинець. Відповідне повідомлення розміщено на сайті корпорації "Богдан", якою керує Гладковський, інформує Цензор.НЕТ.
За словами адвоката, НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів на підставі статті 139 КПК України.
"Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час",- зазначив Волинець.
Йдеться про допит, який повинен був відбутися 19 липня. У цей день НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ВАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" і спортивному клубі "5 елемент", що належать Глладковському. А самого ексзаступника секретаря РНБО чекали в НАБУ для участі в слідчому експерименті, але він не прийшов.
Захисник Гладковського Волинець стверджує, що липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована ним ще в травні поточного року, а не за день до допиту, як кажуть в НАБУ, про що свідчить купівля квитків на літак.
Засідання за новим обвинуваченням відбудеться в понеділок, 28 жовтняо 9:30 у Вищому антикорупційному суді України, додав адвокат.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".
17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.
У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".
18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.
19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.
.21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.
Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.
Сегодня ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.".
Было 250 млн, стало 10 млн.
"Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз.
Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли.
Они придумали новые дела.
А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи.
Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция.
Ну, а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет.
Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" тоже затухло. Такие и здесь убытки.
@ Джон Сміт
Коломойский и Боголюбов провели через офшорные счета на Кипре $470 миллиардов, в том числе деньги путина, - иск "Приватбанка"
Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти: 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
Хотя после того как об тебя ноги вытерли у тебя всё сместилось в башке, вижу, кукарекаешь старательно, но тупо. К стати, зачем ты выделяешь текст ? Хочешь показаться значимее чем есть на самом деле ? Так это просто глупо, ты есть место по которому ходят, на которое гадят и об которое вытирают ноги...ты по жизни опущеный ниже плинтуса......
прямая цитата, даже с лыбой !
могу еще добавить:
Дело в том ,что окружение Зе работают на олигархов,а не на Зе и тем более не на народ
Клыча привлекут наверное за прошлогодний неубранный снег
доказательства растаяли как контрабандно-ворованные запчасти Свинарчуков ?
Надо НАБУ подарить детский "аппарат" для пускания мыльных бульбашок.
Будет чем заняться и народу интересно
Політтехнолог і колишній радник міністра охорони здоровʼя Дмитро Раімов розповів, як під час виборів президента працював зі штабом Володимира Зеленського та «відбивав негатив» від майбутнього президента в соціальних мережах, використовуючи ботоферми. Про це йдеться в матеріаліЯк ботоферми допомагали Зеленському, чому так довго мовчала очільниця МОЗ і на кого орієнтується відомство - інтервʼю колишнього радника міністра Дмитра Раімова theБабел
Ми відбивали негатив від Зеленського в соціальних мережах. У нас для цього є всі необхідні компетенції, команда та свої ботоферми, сітки публічних сторінок, Telegram-канали та групи експертів і блогерів», - розповів Раімов.
ботоферми були залучені після квітня, коли команда Петра Порошенка почала співпрацювати з ізраїльським фахівцем з «чорного» піару, який «розганяв історію про наркотики й аналізи». Раімов додав, що ботів використовували часто, оскільки вони підтримували потрібну думку виборців.
18 вересня проєкт «Слідство.Інфо» опублікував фільм-розслідування «Я - бот». У ньому йдеться, що напередодні парламентських виборів функціонувала «ботоферма», учасники якої писали проплачені коментарі в інтересах Анатолія Гриценка та його партії «Громадянська позиція», Святослава Вакарчука та партії «Голос». Також послугами «ботоферми» користувалися піарники для просування кандидата в нардепи від «Слуги народу» Сергія Сивохо.Учені Оксфордського університету знайшли докази пропаганди, придушення інакомислення та маніпуляцій суспільною думкою в соціальних мережахДослідження: 70 країн світу поширювали фейки та маніпулювали громадською думкою у Facebook і Twitter компаній у 70 країнах світу