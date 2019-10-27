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Все про:НАБУ (2150) Гладковський (115)

 НАБУ подало проти Гладковського ще один позов, - адвокат

Національне антикорупційне бюро хоче залучити ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неявку до слідчого в липні.

Про це заявив його адвокат Руслан Волинець. Відповідне повідомлення розміщено на сайті корпорації "Богдан", якою керує Гладковський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів на підставі статті 139 КПК України.

"Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час",- зазначив Волинець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн

Йдеться про допит, який повинен був відбутися 19 липня. У цей день НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ВАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" і спортивному клубі "5 елемент", що належать Глладковському. А самого ексзаступника секретаря РНБО чекали в НАБУ для участі в слідчому експерименті, але він не прийшов.

Захисник Гладковського Волинець стверджує, що липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована ним ще в травні поточного року, а не за день до допиту, як кажуть в НАБУ, про що свідчить купівля квитків на літак.

Засідання за новим обвинуваченням відбудеться в понеділок, 28 жовтняо 9:30 у Вищому антикорупційному суді України, додав адвокат.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Читайте також: Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

.21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156184
 
   
 Топ коментарі
 
На нары упыря ,вместе со всей пэтиной бандой !!! НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 5179
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Зелька всё прально делает. Сейчас пошвыряем за решётку всю Петину банду. А потом, когда соевого мародёра некому будет защитить, и до него очередь дойдёт.
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На фронт,скотина,в окопы!!! Во славу РАШЕНа и соевой шлюхи! На фронт!!!! НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 8977
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На нары упыря ,вместе со всей пэтиной бандой !!! НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 5179
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Руки прочь от патриота Украины - Свинарчука. Если бы не его запчасти, та хотя пофиг, по мнению зебилов, лучше кормить чужую армию, чем свою!!!
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На фронт,скотина,в окопы!!! Во славу РАШЕНа и соевой шлюхи! На фронт!!!! НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 8977
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Итак, Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
Сегодня ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.".
Было 250 млн, стало 10 млн.
"Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз.


Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли.
Они придумали новые дела.
А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи.
Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция.
Ну, а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет.
Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.


Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" тоже затухло. Такие и здесь убытки.
@ Джон Сміт﻿
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Гладковский даже по "исследованию" Бигуса не имел к этой контрабанде никакого отношения.
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на фронт их, скотов, в окопы! со всем семейством!
Коломойский и Боголюбов провели через офшорные счета на Кипре $470 миллиардов, в том числе деньги путина, - иск "Приватбанка"


Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
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....Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года.
В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.

Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти: 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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Скільки там днів залишилося до 1 листопада? Чим відзвітують Зєлі керівники правоохоронних органів про ГІГАНТСЬКУ Б-БУ з корупціонерами? Як зрозуміло, крім планів рішучої реорганізації, успіхів як кіт наплакав? Здувається Зєля з власними обіцянками?
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Серожа, Пашинский, - это ты? НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 3345
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Слышь, пидлога, а ты не пидлоТа часом ?
Хотя после того как об тебя ноги вытерли у тебя всё сместилось в башке, вижу, кукарекаешь старательно, но тупо. К стати, зачем ты выделяешь текст ? Хочешь показаться значимее чем есть на самом деле ? Так это просто глупо, ты есть место по которому ходят, на которое гадят и об которое вытирают ноги...ты по жизни опущеный ниже плинтуса......
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для тебя дебила помешаного на святом Петре и всех 73% это ширма от отвода про донбасс и новости где опустили твоего Зечленского
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та не верю я чтобы такой светоч мыролюбного свинореформизма был замешан в чам то незаконном.
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Зелька всё прально делает. Сейчас пошвыряем за решётку всю Петину банду. А потом, когда соевого мародёра некому будет защитить, и до него очередь дойдёт.
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А когда барыги и мародеры закончаться, то что, катсапе, будет тогда? Чембудет кичиться зе-власть? а? давай поведай
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Тогда до подобных тебе мразей доберёмся.Ферштейн,падаль пальмомасловая? НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 552
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Проктозан тебе в помощь НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 3996
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хватит срать,какртинки лучше шлепай,так вони меньше.
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Твой язык неплохо справляется,тока наждачкой его потри,мой геморрой шершавых не любит.
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О, так ты признал, что у тебя есть такой неприятный недуг, какое же ты убогое тогда, ой ржу не могу. Иди лечи свою, ну ты понял
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Я хренею, у чувака в попе шишка торчит и он эти кичится на цензоре... о времена, о нравы
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)))) сильно ты с гиляки до кого то доберешься...
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Жопе слова не давали. НАБУ подало проти Гладковського ще один позов, - адвокат - Цензор.НЕТ 5703
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так жопе всегда слова не дают, пора тебе уже привыкнуть и перестать обижаться
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А зачем ей чем-то кичиться, если она делает реальные дела там, где Пэця только песдел? Пэця обещал вытащить Сенцова и моряков из плена, но вытащил их Зеленский. Пэця обещал добиться прекращения боевых действий, но прекращаются они благодаря Зеленскому. Он сократил на 10% расходы чиновников всех уровней, начиная с себя и сэкономленные деньги в будущем бюджете пойдут на социалку. Он многое сделал из того, что Педро обещал или не обещал вовсе.
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" и сэкономленные деньги в будущем бюджете пойдут на социалку."

прямая цитата, даже с лыбой !
могу еще добавить: НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 2357
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Он многое сделал из того, что Педро обещал или не обещал вовсе./Мигранты не знают что Порошенко -это уже наше прошлое.Прошлое страшное, жуткое, кошмарное злочинной влады папередников. Сейчас в радостном настоящем живут 75% -большинство-избирателей Украины.Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана.Через смотрящего по Украине от мирового еврейского капитала Коломойского.И тогда наступит светлое будущее.Как тлько так сразу.
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Не пошвыряет...зачем себе могилу копать
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Пошвыряет. За него голосовали в том числе и потому, что он обещал пересадить всю эту свинарчуковско-порошенковскую гоп-компанию. Если он этого не сделает, то даже ближайших местных выборах "слуги" ни в одной области не придут к власти, не говоря уже о следующих парламентских или президентских.
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Обещать не значит выполнять...тем более с такой командой квартал 95
Дело в том ,что окружение Зе работают на олигархов,а не на Зе и тем более не на народ
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Тогда придётся за Юлю голосовать, если не выполнит. У неё свои счёты с Петей НАБУ подало проти Гладковського ще один позов, - адвокат - Цензор.НЕТ 7476
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за его некчемные обещания голосовали только 32% процента остальные голосовали по приколу!
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немає вже до чого причепитися, то смокчуть приводи, як шлюхи, по наказу бєні!
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Чтобы доказать, что есть коррупционные схемы при закупке контрабандных запчастей, надо показать, что есть возможность легальной закупки тех же запчастей иначе - как определить реальную стоимость контрабанды?..
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эти криворукие зебилы ничего без Свинарчуков сделать не могут. ВОТ ПРУФ. ТЫЦ . Из-за них страна в опасносте!!!!
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до речі, ні хрена не знайшли по розлекламованій справі оборонпрому, то причепилися за "факти" по корпорації "Богдан"...Чмошники!!! А де ж оборонка ділася? не накопали, вилупки? А в звинувачують його в цій справі за той період, коли Гладковський навіть не працював на посаді...."Фас" по-коломошиному...
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оно так старается от шмаркли отмыться))))
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Че ты свой нос суешь во все дырки,от этого не поумнеешь
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Ну тебе от свынюки уж точно не отмыться.
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ЗЕботы тут как тут. Как гиены падальщики
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Это уже смешно-грустно!
Клыча привлекут наверное за прошлогодний неубранный снег
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а что так?
доказательства растаяли как контрабандно-ворованные запчасти Свинарчуков ? НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 9045
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Потому,что молодая смена порошенка пришла...она ничем не отличается от старой гвардии воров и казнокрадов
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Видать что нету.

Надо НАБУ подарить детский "аппарат" для пускания мыльных бульбашок.
Будет чем заняться и народу интересно
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Ексрадник міністра охорони здоровʼя розповів, як ботоферми допомагали Зеленському під час виборів

Політтехнолог і колишній радник міністра охорони здоровʼя Дмитро Раімов розповів, як під час виборів президента працював зі штабом Володимира Зеленського та «відбивав негатив» від майбутнього президента в соціальних мережах, використовуючи ботоферми. Про це йдеться в матеріаліНАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 4069Як ботоферми допомагали Зеленському, чому так довго мовчала очільниця МОЗ і на кого орієнтується відомство - інтервʼю колишнього радника міністра Дмитра Раімова theБабел

Ми відбивали негатив від Зеленського в соціальних мережах. У нас для цього є всі необхідні компетенції, команда та свої ботоферми, сітки публічних сторінок, Telegram-канали та групи експертів і блогерів», - розповів Раімов.

ботоферми були залучені після квітня, коли команда Петра Порошенка почала співпрацювати з ізраїльським фахівцем з «чорного» піару, який «розганяв історію про наркотики й аналізи». Раімов додав, що ботів використовували часто, оскільки вони підтримували потрібну думку виборців.

18 вересня проєкт «Слідство.Інфо» опублікував фільм-розслідування «Я - бот». У ньому йдеться, що напередодні парламентських виборів функціонувала «ботоферма», учасники якої писали проплачені коментарі в інтересах Анатолія Гриценка та його партії «Громадянська позиція», Святослава Вакарчука та партії «Голос». Також послугами «ботоферми» користувалися піарники для просування кандидата в нардепи від «Слуги народу» Сергія Сивохо.Учені Оксфордського університету знайшли докази пропаганди, придушення інакомислення та маніпуляцій суспільною думкою в соціальних мережахНАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат - Цензор.НЕТ 4069Дослідження: 70 країн світу поширювали фейки та маніпулювали громадською думкою у Facebook і Twitter компаній у 70 країнах світу
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Соево-мокшанские боты скопом набросились защищать подружку свиновальцмана!!!
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)))))))))) вот как выглядит полное бессилие...
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Нацжон не интересуют казнокрадство и предательство предыдущей власти.Они керуються ленинско- гитлеровским принципом захвата власти в Украине. Чем хуже в Украине,тем легче им захватить власть.Старо ,как мир!.На лбу написано. Остальной шум - дымовая завеса от сжигаемого мусора.Не перестарайтесь,лукавые!
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Гебельсёнок со своими ольгинскими картинками тут как тут, ни сна ни выходных!
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НАБУ лучше пусть расследует условия формулы Штайнмайера по сдаче Украины. Пора готовить импичмент.
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