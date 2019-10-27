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 Політика України, За кордоном
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 РФ може оголосити в розшук звільнених українських моряків, - Полозов

Адвокат звільнених з російського ув'язнення українських військових моряків Микола Полозов побоюється, що Росія оголосить його підзахисних у розшук.

Про це він сказав в коментарі кореспонденту "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Є дуже серйозна небезпека, що російська влада може оголосити моряків у розшук, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд", - зазначив Полозов.

Адвокат нагадав, що моряки залишаються в статусі обвинувачуваних в Росії, а їхня справа перебуває в стадії ознайомлення з матеріалами стороною захисту.

"Після звільнення моряків було прийнято рішення розформувати команду адвокатів, далі цією справою займаюся я. Зараз справа перебуває в стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді будемо знайомитися з речовими доказами. Справу не припинено, природно, будемо працювати на кінцевий результат, на те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них в майбутньому ніяк не відгукнулися, для того, щоб цю справу припинити в цілому", - пояснив адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнені українські моряки пройдуть реабілітацію і лікування в Латвії

Нагадаємо, ВМС ЗС України від 25 листопада 2018 повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських суден, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрне огородження, а також втрачений рятувальний пліт. При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156183
 
 
 Топ коментарі
 
Держитесь там и передайте привет своим родственникам....РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 1619РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 5767
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Зато Цемах на свободе. Кто не помнит это главный подозреваемый по сбитому малазийскому Боингу. Спасибо Зе!!!
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РФ может обявить в розыск все население Украины за геноцид российского народа в луганде...
Вон кролику припаяли шо воно жуткий и страшный чеченский волчара беспредельщик, режущий рашинских невинных баранов.
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....Есть очень серьезная опасность..... **** есть неизбежная реальность,что для империи хуYлостана 2020 год станет 1990м для совка
(100%) Ну а дальше 91й со всем втекающем и вытекающем!!!!!!
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