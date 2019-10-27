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Все про:Закарпаття (829) Ужгород (125) дифтерія (21)

 В Ужгород із сусідніх областей привезли 8 доз сироватки проти дифтерії

Ще 100 доз сироватки готова надіслати Індія. Зараз перевіряють, чи зареєстрований індійський препарат в Україні.

Антитоксин доставили в місто спецтранспортом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Закарпатський обласний центр здоров'я. По 3 флакони дали Львівська і Чернівецька області, ще два - Івано-Франківська.

"Ще 100 флаконів антитоксину придбала Індія. Наразі перевіряється наявність реєстрації цього препарату в Україні. Якщо він відповідатиме всім вимогам, то вже 30 жовтня його доставлять літаком в Ужгород. Наразі стан хворих на дифтерію стабільний, нових випадків захворювання не виявлено", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, цього тижня в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині виявили дифтерію, захворів дорослий, - МОЗ

У середу, 23 жовтня для чотирьох інфікованих використали всю наявну в області сироватку проти дифтерії - 8 доз. У четвер, 24 жовтня на спеціальному засіданні комісії в Міністерстві охорони здоров'я було вирішено направити в Закарпатті ще 20 доз антидифтерійної сироватки.

Адміністрація Ужгородського національного університету також звернулася за допомогою надати 100 доз вакцини в посольство Індії (хворі студенти - громадяни цієї країни). Очікують, що вакцина з Індії надійде в Закарпаття наступного тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156182
 
 
 Топ коментарі
 
Рэформы ульяны супрун. Супрун молодец, аж 8 доз досталось на Ужгород со всей Украины. Вот, что значит побороть мафию.
Улянку на министертво！
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А вас не удручает що студентів з таких інфекційно небезпечних регіонів як Індія та Африка приймають у наші учбові заклади без належного інфекційного контролю...?
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Она всегда возвращается циклически,дифтерия.Прививки должны делаться человеку каждые 8-1о лет.Её приход прогнозировался со 100% уверенностью при начале кори.,то есть при Пораженце.
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При Порошенко дифтирии в Украине не было. Спасибо за культ шавермы господину Зе!
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Она всегда возвращается циклически,дифтерия.Прививки должны делаться человеку каждые 8-1о лет.Её приход прогнозировался со 100% уверенностью при начале кори.,то есть при Пораженце.
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В Латвии прививка против дифтерии обязательная для всего взрослого населения все годы Независимости, причем оплачивается государством. Ревакцинация постоянная : через пять лет. А тут привезли несколько доз прививочного препарата и выдается как некое достижение, очевидно).
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При Петі ми вааще були на 5 років молодші ! Верніть Петра ! Верніть молодість ! )))
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Рэформы ульяны супрун. Супрун молодец, аж 8 доз досталось на Ужгород со всей Украины. Вот, что значит побороть мафию.
Улянку на министертво！
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ульянке паламать все четыре капыта и отправит в америку
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да. антирабический иммуноглобулин тоже днем с огнем - вражеский русский мы перестали закупать, а импортный другой не нашли или не потянули . ну да что такое бешенство и дифтерия, если патриот заграничный решил бороться с россией в отдельно взятом ведомстве.
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Как раз что доз. Было 8, дали 4-м индусам по две (минимальная доза). Всего в Украине 192 ДОЗЫ
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открываются чудесные перспективы для популяции
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Ну да. У нас не производят, а заграничные не зарегистрированы,
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удручает одно: добычу препарата сделают чуть ли не личной проблемой лечащего врача и главврача ЛПЗ. куда привезут несчастного. а было бы не плохо,чтобы страждущий сам искал сыворотку. в конце-концов обратился с вопросом "где оно" к супрун или линчевскому
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А вас не удручает що студентів з таких інфекційно небезпечних регіонів як Індія та Африка приймають у наші учбові заклади без належного інфекційного контролю...?
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если бы у нас народ прививался, то да. а так... вы,например, когда АДС-м сделали?)))))
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Супрун завжди закликала до вакцинацій, просто ти у той час дивився 95 квартал...?
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не понятна логика закупок..вакцин завезли дохрена, а сывороток с гулькин нос.. В Ужгород из соседних областей привезли 8 доз сыворотки против дифтерии - Цензор.НЕТ 7161
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Вакцинация от дифтерии каждые 10 лет(взрослые) + новороженные. А сыворотка нужна для экстренных случаев( на всяк пожарный)
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население не охвачено вакцинацией на 100% и вакцинация не даёт гарантий отсутствия тяжёлых форм заболевания..
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Нещеплені діти- це гарно!

Вони назавжди лишаться в пам'яті батьків маленькими.
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АКДС -смертельно опасная прививка.Наш сын в 2000 году едва выжил после неё.Но имунная система была почти уничтожена.Благо ,прекрасный педиатр попался из перинатального центра,выходили. Но аллергиком так и остался.
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Ти навіть не уявляєш настільки смертельні правець та дифтерія.
До речі, у якому віці твоєму сину зробили щеплення, що його лікували в перинатальному центрі?
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По моему в 3 месяца .Делала участковая,но я вызывал врача из перинатального за деньги,при рождении пришлось столкнуться.Температура держалась 42 градуса.Скорая приехала уколола аспирин и уехала.А врач приехал ,посмотрел ,назначил лечение и заверил нас - будет жить! Сейчас в ХАИ учится.Такие врачи от Бога!
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