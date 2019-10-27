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Все про:ветерани (414) США (5719) марафон (45)

 11 бійців із України візьмуть сьогодні участь у Марафоні морської піхоти в США

27 жовтня в Вашингтоні 44 раз відбудеться Марафон морської піхоти США. Україну представлятимуть 11 військовослужбовців, вперше в складі нашої делегації буде дівчина.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Дистанцію повного марафону (42 кілометри) пробіжать Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитро Туревич, Богдан Оксентюк та Олександр Бабич . Разом із командою буде бігти тренер Наталія Крушинська, яка тренує ветеранів, у тому числі учасників команди Марафону морської піхоти США" – розповів  уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко.

Уперше у складі збірної України є дівчина, це Ольга Бенда, яка бігтиме 10-кілометрову дистанцію. Також у забігу беруть участь Юрій Козловський, офіцер військово-морських сил ЗСУ Олексій Бобчанець, "кіборг" Олександр Терещенко, якого супроводжуватиме ветеран Костянтин Винниченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські ветерани прилетіли до США на Марафон морської піхоти. ВIДЕО

Організацію, тренування команди та участь її у марафоні підтримали ветеранські та благодійні організації. У США українців прийматиме благодійна організація Allied Forces Foundation, команду підтримуватимуть українські діаспорні організації та українські дипломати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156181
 
   
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Музика/фан-кліп в тему. Той випадок, коли автор начебто хотів зробити антивоєнний пацифістський кліп...
Але вийшло навпаки - мілітаристське відео на честь Корпусу Морської Піхоти ))))))
Grendel (dark electro, Нідерланди) - Soilbleed V.3

My corps!
Your corps!
Our corps!
Marine corps!


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І оце:

Combichrist (TBM/Industrial, Норвегія) - This Is My Rifle "Tonight you pukes will sleep with your rifle. You will give your rifle a girls name. Because this is the only pussy you people are going to get"

(c) Gunnery Sergeant Hartman, "Full Metal Jacket" movie

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Наші найкращі! Тисну кулаки і вболіваю за українців - воїнів !
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