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 Дніпро, Одеса, Кривий Ріг, Львів, Кам'янське, - ДСНС назвала міста із забрудненим повітрям

Гідрометеорологічні організації ДСНС не фіксують значного перевищення забруднення повітря. Норми незначно підвищені тільки в 5 містах. Ситуація така ж, як і в минулі роки восени.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 27 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відзначає.

На території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

Разом з тим, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

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У службі нагадали, що з метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві мережу постів (16 постів) метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156180
 
 
 Топ коментарі
 
жителям Запорожья и Мариуполя на всякий случай надо проверить входят ли их города в состав Украины.
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Заводы Ахметова с Фирташем самое больше загрязняют города.
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Хорош бухать, чтобы потом такой бред не нести.
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Киева в списке этих городов нету. Слава Зеленскому !!!
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лучше Кличко! При Зе все тиной зеленой затянет.
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И Мариуполя нет!!! Зеля весь смог лично отсосал!!!)))
А на международной карте загрязнеения Марик есть и один из европейских лидеров... Как же так?!)))
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что-то про гонтареву давно не писали. как она там?
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Думает какую себе пакость еще сделать, чтобы думали, за ней идет политическое преследование.
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А шо Гонтарева, навчає сина в престижному ВУЗі, живе в центрі Лондона, має можливість оплатити 200 000 грн/міс за квартиру , має добру роботу, бо досконало знає англійську,в свій час отримала вищу освіту, та має успішний досвід роботи. Переживай за своїх дітей, щоб не довелось ім робити низькокваліфіковану роботу і отримувати копійки-на харчі та одежу
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Эту тварь давно на нары с полной конфискацией надо посадить.
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За те що положила край 25 літній вакханалії, коли держава друкувала гроші та роздавала банкам, в вигляді рефінансування , чи кредитної еміссії, бо перед цим володарі банків брали зі своїх банків гроші скільки душа бажає і тратили на себе, тягнли у вигляді кредитів на свої структури, ці кредити потім признавались безнадійними і списувались. За це їй треба пам'ятник зробити , з золота яке вона зберегла для держави. Тепер курс стоїть як вкопаний. Але людина зробила, людина ж може і поламати. Гонтаревої тепер немає, її ідеї топчуть, і її здобутки пійдуть прахом
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За факти заперечити нічого ? Можеш ще помилки в тексті пошукати, або напиши який я поганий
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лежит лерка с паламатыми копытами и сцыт- чтоб опять не паламали
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лежит лерка с паламатыми капытами и думает творили дела вдвоем с поросей так и ему нужна капыта паламать сжечь хату и машины
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Оппа-поппа, а Маріуполь раніше був самий забруднений, а куди ж він дівся ?
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наганял беду, наганял беду
и сказал нам Зе!, и сказал нам Зе!
Войска отведу, войска отведу!!! Днепр, Одесса, Кривой Рог, Львов, Каменское, - ГСЧС назвала города с загрязненным воздухом - Цензор.НЕТ 341
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Видно не судьба, видно не судьба
Нам с Европой быть, нам с Европой быть.
Видно надо вновь, видно надо вновь
В ССР входить в ССР входить! Днепр, Одесса, Кривой Рог, Львов, Каменское, - ГСЧС назвала города с загрязненным воздухом - Цензор.НЕТ 6858
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Мариупольцы меньше стали срать на цензоре, вышли на улицы и отфильтровали воздух своими легкими.
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Ось Зеленський читає свою повістку в 2014 р. зі сцени ,та регоче

https://www.youtube.com/watch?v=U963N1mFawg
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ну так когда зеленскому пришла повеста, тогда воздух он и испортил. Разве не понятно. Даже трусы пришлось стирать, ведь думал что пукнул, а оказалось что сирнул Днепр, Одесса, Кривой Рог, Львов, Каменское, - ГСЧС назвала города с загрязненным воздухом - Цензор.НЕТ 7288
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да никак, это же порохобот. У него одна задача - абы гавкнуть. Иногда смешно выходит.
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Зеленский красава, даже в такой критической для его пятой точки ситуации, что его могут призвать, все по сватовски да по кварталовски принимает с юмором. Настоящий главнокоммандующий вооющей страны!!!! Днепр, Одесса, Кривой Рог, Львов, Каменское, - ГСЧС назвала города с загрязненным воздухом - Цензор.НЕТ 2898
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Скоро уберут это видео из ютуба, читайте пока ещё не убрали...
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а как же Хряков, с сотней всяких токсичных производств в городской застройке?
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жителям Запорожья и Мариуполя на всякий случай надо проверить входят ли их города в состав Украины.
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Металургійне виробництво скоротилось.
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смешной комментарий от жителя какого-города?
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Львов загрязнен.Нельзя не согласиться.Судя по электоральным вподобанням.
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Заводы Ахметова с Фирташем самое больше загрязняют города.
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А МАРИУПОЛЬ И ЗАПОРОЖЬЕ НЕ НАЗВАЛИ !---ахметку побоялись ???
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Эту,так называемую,ц.геофизическую обсерваторию на полгода передислоцировать в Запорожье и возвращать в Киев будет уже нечего.Всё её оборудование накроется медным,и не только,тазом! Зуб даю! Здесь полная жопа!
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Каким боком Львов оказался в списке? Палят мусор? До чего Порошенко людей довел
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