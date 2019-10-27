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Все про:ОБСЄ (2290) обстріл (5642) Донбас (13417) дрони (4)

 Терористи обстріляли дрон ОБСЄ, - штаб ООС

Члени незаконних збройних формувань відкрили в районі Петрівського в Донецькій області вогонь зі стрілецької зброї по дрону ОБСЄ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку штабу ООС в фейсбуці.

"Учора в районі населеного пункту Петрівське, з боку НЗФ РФ, зі стрілецької зброї, було обстріляно безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ. У зв’язку із загрозою втрати БПЛА – його було посаджено. Дрон пошкоджень не зазнав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемир'я на сході: втрат немає

Варто зазначити, що незаконні збройні формування регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах Місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіо-електронної боротьби. Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень. При цьому, незаконні збройні формування нерідко намагаються звинуватити у власних діях українську сторону.
Українські військові, дотримуючись чинного законодавства та міжнародних зобов'язань успішно виконують завдання зі стримування російської агресії і готові діяти за будь-якого варіанту змін обстановки", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156177
 
   
 Топ коментарі
 
Без паники. Скорее зелю прикопают в посадке чем наши воины: ветераны, добровольцы и ВСУ сдадут свои позиции. Мелкий А.У.Е.-гопник вован для них не авторитет!!!
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Им за ненадобностью. Теперь украинскую землю зеля им за так отдаст, после опроса сепаров. Ветераны-атошники не пользуются уважением в этой стране, спасибо вам зебилы, низкий поклон.
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Как говорит недоблатной клоун "повстанцы"
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Мельчают повстанцы. Даже сбить дрон уже не могут Террористы обстреляли дрон ОБСЕ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1824
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Им за ненадобностью. Теперь украинскую землю зеля им за так отдаст, после опроса сепаров. Ветераны-атошники не пользуются уважением в этой стране, спасибо вам зебилы, низкий поклон.
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Без паники. Скорее зелю прикопают в посадке чем наши воины: ветераны, добровольцы и ВСУ сдадут свои позиции. Мелкий А.У.Е.-гопник вован для них не авторитет!!!
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Попробовал бы ты стрелять после такого количества боярышника.
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Тут я пожалуй соглашусь. Ведь после того как Зе! запретил стрелять нашим воинам, то повстанцы совсем уже расслабились. Раньше хоть какое-то подобие дисциплины было. А сейчас они не парятся и тупо бухают боярку и паленку. И шмаляют по нашим, как итог раз в день два у нас двух-сотый. А у повстанцев ни царапины. А при клятом порохе, Штирлиц каждый день выкладывал видосик как вату шкварили!!!!
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Как говорит недоблатной клоун "повстанцы"
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лучше "апалченцы",как говорил обычный клоун пьетро
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Ты видел и слышал, как он это говорил на русском/украинском? Нет конечно, у цапов вроде тебя другие задачи. Хороший цапы это цап-200.
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Троль,это вся страна и видела и слышала.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212896/index.amp
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Ну да вырвать из контекста, что зебилу нужно для перемоги. Есть видео где ваш главзебил называет сепаров террористами а срашку агрессором?

Следует отметить, что президент выступал в Цюрихе на английском языке и, как видно из видео, употреблял слово "rebels" (повстанцы), а также "terrorists" (террористы) по отношению к боевикам на Донбассе.


В частности, он говорит: "Россия, которая экипировала, обучила, снабдила повстанцев (rebels), продолжает вести войну против украинских Вооруженных Сил"



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Краще б вони це сране ОБСЄ обстріляли, все одно від нього ніякого толку.
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Погоди, им еще выборы на ордло признавать законными - при том что Украина не контролирует границу с срашкой и не будет контролировать в ближайшем будущем.
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Так ОБСЕ давно мечтает чтобы побыстрее сдать Украину в крепкие руки и свалить отсюда по домам и записать в своем журнале еще один урегулированный *конфликт* и получить премиальные и миллиарды финансирования на свою организаци.
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Повстанці нажерлись бояри і розважались.
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єто дрон того самого ОБСЕ что будет "мониторить" зе-выборы?)
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рогатим не має спокою, тільки у труні вони його знаходють!!!!
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Все что нужно знать как ОБСЕ контролируют окупированную территорию. При первом обстреле садят дрон, садятся в свои бронированные джипы и драпают. А вы хотите там выборы проводить?
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АПстреляли и хАрАшо, один хрен не увидят... Терористи обстріляли дрон ОБСЄ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7328
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