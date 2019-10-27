 Терористи обстріляли дрон ОБСЄ, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку штабу ООС в фейсбуці.

"Учора в районі населеного пункту Петрівське, з боку НЗФ РФ, зі стрілецької зброї, було обстріляно безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ. У зв’язку із загрозою втрати БПЛА – його було посаджено. Дрон пошкоджень не зазнав.

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Варто зазначити, що незаконні збройні формування регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах Місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіо-електронної боротьби. Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень. При цьому, незаконні збройні формування нерідко намагаються звинуватити у власних діях українську сторону.

Українські військові, дотримуючись чинного законодавства та міжнародних зобов'язань успішно виконують завдання зі стримування російської агресії і готові діяти за будь-якого варіанту змін обстановки", - сказано в повідомленні.