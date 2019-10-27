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 Події, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1189) застава (226) міст (330) Лисенко Михайло (4)

 600 тис. застави за заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, внесено

Друзі та родичі заступника мера Дніпра Михайла Лисенка, затриманого за підозрою в привласненні 29,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту моста, внесли за нього заставу в розмірі близько 600 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

За словами джерела агентства в правоохоронних органах, Лисенко вийде на роботу вже 28 жовтня.

Зазначається, що застава була внесена відразу після обрання запобіжного заходу, і в СІЗО Лисенко не потрапив.

Михайла Лисенка затримали напередодні, в п'ятницю, 25 жовтня в аеропорту Харкова. Він прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенко та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156176
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаві розцінки,вкрав мільони,заплатив тисячи,і вільний))
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Ось, що значить правильна судова реформа, яку провели протягом останніх п'яти років Залог в 600 тыс. за заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, внесен - Цензор.НЕТ 4425
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Слуги народа, ау, внесите законопроект, по которому сумма залога должна быть сопоставима сумме предполагаемого ущерба.
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Цікаві розцінки,вкрав мільони,заплатив тисячи,і вільний))
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Пацан к успешу шел. А Филатов типа нев теме, чем там его зам занимается? Спасибо Зе! за за:

Залог в 600 тыс. за заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, внесен - Цензор.НЕТ 3173

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Нормальные расценки.Скомуниздил 30 лямов,отдал 600 тис.и иди гуляй.1:50. Залог в 600 тыс. за заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, внесен - Цензор.НЕТ 7585
Наградить его еще не забудте и присвоить звание почетного гражданина,что бы мог по этому мосту в общественном транспорте бесплатно кататься.
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Тут інше цікаво - чому повернувся? Знав же, що у розшуку. З такими краденими (за версією правоохоронців) грішми можна і в Туреччині жити.
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Та не может быть такого сейчас, то при мародере Порохе только такое могло быть...
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Украл 30 млн, залог 0.6 млн.
Украинский «суд»!
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Так держать!Какого хрена я вообще хожу на работу за 8 тыс грн
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вкради компа на роботі, рішенням суду віддасиш лише килимок.. профіт!
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Работал бы клоуном сейчас бы в Кабмине был...
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Ось, що значить правильна судова реформа, яку провели протягом останніх п'яти років Залог в 600 тыс. за заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, внесен - Цензор.НЕТ 4425
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то була потужна реформа, а зараз буде турбореформа
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Слуги народа, ау, внесите законопроект, по которому сумма залога должна быть сопоставима сумме предполагаемого ущерба.
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А если самих слуг поймают, то что тогда? Отож Залог в 600 тыс. за заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, внесен - Цензор.НЕТ 2197
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Законы должны быть универсальны для всех, сегодня это Слуги народа, завтра ещё какая партия, не важно. Ответственность для всех одинаковая.
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Должна сумма залога быть больше, если украл миллион, то и отдай миллион, это неправильно. Сегодня украл и попал, отдай миллион, в следующий раз подфортило, все себе любимому оставил.
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Надо вообще этот залог отменить для чиновников.Простым смертным он и так не поможет.
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Ну или так. Вообще эти залоги -- лазейка сбежать от ответственности.
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ТАК ЗАЛОГ НЕ ДАЕТ ПРАВА УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВСЕ РАВНО.
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Как всегда родственники насобирали и не много возле переходов постояли.
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Украл 30 лямов, заплатил откупных 2% и гуляй спокойно. Украина ждет инвесторов есче.
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Надо всех желающих внести залог сажать в соседнюю камеру!!!
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Забавно что коррупция обнаруживается только у тех кто плохо говорил про Игорь Валерьича.
В мериях Днепра и Киева.
А вот в мериях Харькова и Одессы коррупции не стало.
Чудо!
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Ну хоть так... Эти посадят кого то из тех. Следующие кого то из них. Круговорот говна в природе...
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"Подозрение в присвоении".

То есть должна быть транзакция, переводящая 29,5 млн. гривен с государственного счёта на личный. (Можно частями.)
Если такой транзакции не было, то всё "дело" - липа, шитая белыми нитками.
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трішки позитиву.

..



Артем Миргородський
21 год

Хороші новини надходять від провідних дистрибьюторів автозапчастин (3000 яких торгують на Avto.pro). Свіжа інформація від деяких з них говорить про те, що сірому імпорту зараз непереливки. Хтось уже встиг попасти на конфіскацію або прострочку по часу і відмову клієнтів в Україні. Кажуть про те, що галузь скоріше за все стане значно білішою, ніж десятки років до цього.

Max Nefyodov тобі буде цікаво це почути. Сподіваюся, це так і є. І не повязано з тимчасовою пересидкою в тіні поки нове керівництво митниці "замітає по-новому".
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Можливо те,мщо щось змінюється саме з автозапчастинами( і їх контрабандою) повязано з тим,Що Гройсман(а волинська митниця і автозапчастини була його парафія) завжди був досить слабкою фігурою..

не до порівняння з бандою Балог на закарпатській чи Яценюка-Бурбака на чернівецькій...
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Беспросветное дно. Кстати,это все портновские придумки с этими залогами. И он и дальше не прочь "руководить".
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Там вообще-то ещё про воровство 19 млн. совместно с сепарами речь была...Как-то промолчали про ...
А вообще всё это копейки, панi та панове! Бюджет Днепра под 18 млрд. гривен, если считать с деньгами, выделяемыми на метро и прочие приятные вещи, ну вот просто любого человека спросить: сколько воруется оттуда (в процентах), если даже ооочень по скромному!? 600 тис. застави за заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, внесено - Цензор.НЕТ 2650
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як би Совок не хаяли, за Совка за таки фокуси була конфіскація всього майна.. шо в підсудного, шо в судді, який би виніс таке рішення
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Слуги народа, ау, внесите законопроект, по которому сумма залога должна быть сопоставима сумме предполагаемого ущерба умноженная на два. Так будит справедливо.Нужно как то покрывать расходы на следствие а ущерб должен полностью вернутся государству.
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Ключевое слово здесь - "подозревается". И сумма названа. Кто хоть раз "общался" с ОПГ ГПУ знает, что это тот счёт который выкатила ОПГ ГПУ Лысенко за мост. Этим тварям из ОПГ ГПУ закон не писан, их основной вид деятельности - вымогательство. Это всё что они могут. Подождём. Если ли там вообще криминал.
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Це його звільнив від відповідальності Зеленський... Зеленський же у нас "гарант" виконання чесного законодавства... Зелі імпічмент!!!
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