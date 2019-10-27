 600 тис. застави за заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, внесено

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".
За словами джерела агентства в правоохоронних органах, Лисенко вийде на роботу вже 28 жовтня.
Зазначається, що застава була внесена відразу після обрання запобіжного заходу, і в СІЗО Лисенко не потрапив.
Михайла Лисенка затримали напередодні, в п'ятницю, 25 жовтня в аеропорту Харкова. Він прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.
Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенко та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.
Наградить его еще не забудте и присвоить звание почетного гражданина,что бы мог по этому мосту в общественном транспорте бесплатно кататься.
Украинский «суд»!
В мериях Днепра и Киева.
А вот в мериях Харькова и Одессы коррупции не стало.
Чудо!
То есть должна быть транзакция, переводящая 29,5 млн. гривен с государственного счёта на личный. (Можно частями.)
Если такой транзакции не было, то всё "дело" - липа, шитая белыми нитками.
..
Артем Миргородський
21 год
Хороші новини надходять від провідних дистрибьюторів автозапчастин (3000 яких торгують на Avto.pro). Свіжа інформація від деяких з них говорить про те, що сірому імпорту зараз непереливки. Хтось уже встиг попасти на конфіскацію або прострочку по часу і відмову клієнтів в Україні. Кажуть про те, що галузь скоріше за все стане значно білішою, ніж десятки років до цього.
Max Nefyodov тобі буде цікаво це почути. Сподіваюся, це так і є. І не повязано з тимчасовою пересидкою в тіні поки нове керівництво митниці "замітає по-новому".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Можливо те,мщо щось змінюється саме з автозапчастинами( і їх контрабандою) повязано з тим,Що Гройсман(а волинська митниця і автозапчастини була його парафія) завжди був досить слабкою фігурою..
не до порівняння з бандою Балог на закарпатській чи Яценюка-Бурбака на чернівецькій...
А вообще всё это копейки, панi та панове! Бюджет Днепра под 18 млрд. гривен, если считать с деньгами, выделяемыми на метро и прочие приятные вещи, ну вот просто любого человека спросить: сколько воруется оттуда (в процентах), если даже ооочень по скромному!?