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Все про:Зеленський (3353) добровольці (352) Сенцов (815) Золоте (66)

 "Сором за президента і гордість за бійця", - Сенцов про розмову Зеленського з "азовцем" Янтарем

Колишній український політв'язень, а нині громадський діяч Олег Сенцов сказав, що йому соромно за президента України Володимира Зеленського після його спілкування з добровольцем "Азова" Денисом Янтарем в Золотому.

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапа з серії #янелох. В результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, бо не відчуваю на це морального права, оскільки не був на війні. Хочеться лише сказати їм дякую за те, що у нас все ще є своя країна", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".

Сором за президента і гордість за бійця, - Сенцов про розмову Зеленського з азовцем Янтарем 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156174
 
   
 Топ коментарі
 
Погано, коли громадянам країни соромно за свого президента.
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Як би вони в нього були, але я далі переконуюссь що Моніка не дурень а агент кремля
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Может быть, Сенцов обьяснит, почему десяток ряженых, организовавших неизвестно за чьи деньги весь этот цирк на передке, считают себя вправе говорить от имени народа Украины??? Мне кажется, что народ Украины ясно дал понять, чего он хочет, выбрав в Президенты не спятившего на почве национализма падлашенка, а Зеленского, ясно провозгласившего курс на прекращение войны. И кучка бандитов, незаконно пребывающих в прифронтовой полосе, имеет к украинскому народу такое же отношение, как вошь на теле человека
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Курс на прекращение войны путём отвода войск со своей же земли? Зебил ты как вобще в адеквате, и ли ты лахтинская подстилка и уже аж усераешься от нетерплячки зайти на те позиции которые оставят ВСУ??
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претендент на рекорд України з найкоротшого перебування на посту президента

"Сором за президента і гордість за бійця", - Сенцов про розмову Зеленського з "азовцем" Янтарем - Цензор.НЕТ 549
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Рождённый ползать, летать не сможет... ©
А кто ожидал иного от рождённого кривляться со спущенными штанами за роялем на сцене?
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Сенцову следовало бы помнить, за что проголосовал народ и за кого!
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Всегда было интересно - за что проголосовал народ?
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Для тех, кто пропустил придется ждать еще 5 лет! Там ты узнаешь не только за что голосовал народ, но и за кого!
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Пропустил когда и что? Вместо того, чтобы загадочно бредить, попробуйте ответить на вопрос.
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Если ты думаешь, что я буду полностью описывать программу Зеленского и Порошенка и за что последний с треском проиграл, то этого не будет!
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ОК, народ проголосовал за пустые обещания, а Сенцову "следует это помнить", но он наверняка это помнит. Он что теперь холуйством должен заниматься, или молчать?
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Народ проголосовал так как посчитал нужным!!! Пора бы разным обосравшимся на выборах угомонится и не плевать в этот народ.Понимаю что от корыта оторвали и это очень обидно понимаешь ,но мне глубоко насрать на ваши обиды.Идите картошкой торгуйте жулики
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Треба "націоналістам" видати нагороди за зняття санкцій з Росії. Не факт, що тепер санкції не повісять на Україну, бо не виконує Мінськ. Кожному дати "Героя Росії". Дєнісу можна навіть два "героя". А Сєнцов нехай вручає і тисне руку
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А санітарам психлікарні ,де лежить Ваня Суліма ,необхідно об'явити догану за те, що дозволяють психічнохворій людині користуватись інтернетом.
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Возможно во главе стада стоят фсбшные пастухи и играют на чувстве патриотизма свою игру Судя по действиям это так!!Война нужна кацапам и они прикрываясь националистами оторвут нас от союзников и спрыгнут с санкций-а потом поимеют нас с минимальными потерями! Это очевидней очевидного..
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Тупые зелеботы не поймут что санкции с России как раз ещё и не сняли благодаря людям которые готовы бороться до конца
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Завдяки дебільним расистським месиджам Білєцького Азов - без п'яти хвилин терористична організація. Азов вже під санкціями Конгресу. І навіщо це? Добровольчий підрозділ збирається битись одночасно з двома надпотугами світу? Заради того, що Білєцький каже, що існує дві раси світла і чорна і їх треба розселити???
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Из шута Президента не слепишь-лишний раз в этом убедился.
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Зєбобікі знову обісралися, але зараз їх мучить не совість, а те, що їх брехню викрили...
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А ты зебил реально думаешь что если будет приказ армии зачистить добровольцев которые им 5 лет помогали - они в них будут стрелять а не в Зеленского?))) зебилы уже не просто дебилы а дегенераты)))
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однозначно
зеленский Наследник Овоща
Хам Второй
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С Кривого Рога сбежал даже мамочку Римму вывез, а вот Кривой Рог с клоуна никуда не делся. Гопота малоросская пролетарская....
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Найжахливіше що робить Зельман це не війська розводить ..він розводить український народ на два табори ... і це реальний замес на дійсно вже внутрішній конфлікт, на громадянську війну, це якраз те чого так хоче ***** ... Ви подивіться що дiэться у комментах- який срач і яка агресія один до одного в українців ... ви подивіться що на Фейсбуковi ..
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За Зе на Цензорі топлять кацапи, а не украінці. А так погоджуюсь.
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Не згоден з паном ... в країні 73 відсотки кацапів?
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Зараз багато дискусій у мережі, чи може Президент України так по-хамськи розмовляти з народом (а особливо з тими представниками народу, завдяки кому йому є де бути президентом).
Кажуть, президент демократично і всенародно обраний і легітимний, тому може робити що хоче.
Був уже такий президент. Навіть погоняло мав теж "Хам". Демократично всенародно обраний і легітимний. Ба більше - доктор економічних наук і проФФесор!.. І теж не служив у армії, теж тричі косив від призову (але в інший спосіб). Теж безмежно довіряв путіну... Теж нічого не розумів у питаннях державнорго управління. Теж підпорядковував економіку одному олігарху (але іншому). Теж на виборах казав одне, а робив зовсім інші дурниці...
Де зараз цей президент?
Питання: а де скоро буде діючий Президент, якщо й далі так себе поводитиме?..
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жаль,що його хлопці прямо там не заняли з пробігу
у.40 років ума немає- то вже й не буде.
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У меня вопрос к избирателям ЗЕ. Ну хоть у одного есть мужество признаться что из за своей дурости вы подписали стране смертный приговор? И это только полгода прошло. А что будет через 4.5 года?
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Так, як спілкувався президент (навмисно з цього приводу з маленької літери...усім ясно) з опонентом, у т.ч. його сленг, гонор, міміка, ТОН... - спілкувалися та спілкуються братки на стрілках, або обторчені мажори з робітниками поліції при затриманні при порушенні ПДР... ОГИДНО було дивитися на це...та страшно за Україну, якщо так починає.... Сєнцов - мужня і безкомпромісна людина не перестерігся заявити "п", що хамство та местічкові випіндрювання не личать державному діячу такого рангу...та просто людині, яка щось там навчалася десь..... ! Соромно за Країну, бо це бачать за кордоном та глузують наші вороги....Невже поряд з... ним усі такіж... та ніхто не може цю "зірку" хочаб проінформувати про те,що навіть одностороннє ТИКАННЯ це не рівень спілкування, навіть з ким...
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мені дуже соромно за Україну і нормальних українців. це у найкращому випадку - посміховисько, а ніяк не ппрезидент. його не можна випускати нікуди далі підворотні у КривомуРозі.
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Когда решаются вопросы войны и мира, женским любезностям не место!
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А почему ветеран не на работе? Он же вроде не пенсионер ещё. На что он живёт, если не работает?
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А ветеран не параллельно действует с выводами , с последними выводами Кучмы о возможности выполнения условия перемирия только после выполнения требования безопасности... каждый день жертвы, и если бы он сказал не о маршах а об этих жертвах, если б он спросил его - Вы посчитали погибших за время Вашего правления господин Нелох-президент, да хотя бы за время последних Ваших качелей в вопросе формулы Штайнмайера? Чтобы орал Нелох? Фамилии-назови мне фамилии?
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А это не твоё дело зебил. Сегодня воскресенье.
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Я не думаю, что Зе не слышал подобных советов и осуждений и от других уважаемых людей, желающих помочь стране, исправить ошибки... Что ж такое? Что помогает или мешает его психике быть адекватным обстоятельствам и тем же советам? А если собрать петицию на всеобщее требование об обследовании - анализы, полиграф и прочее... Безумная идея наверное, но неужели нет входа? Ведь за его пять месяцев убито больше чем за годы затишья!
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НО СЕНЦОВ -ОСОБЕННЫЙ МАРКЕР! И представим теперь , если бы с ним вчера в Золотом он был рядом и не смолчал ... как бы отреагировал Нелох?
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Статистику в студию - за 5 месяцев и за годы затишья? Заранее благодарю!
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Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з жовтня 2019 року)-34чол (не повниий жовтень) , 47 за жовтень-грудень 2108 року Дивіться вікіпедію , рахуйте
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Это не статистика за 5 месяцев и за годы затишья!

Если написала, отвечай за базар! Напомню твою писанину: "Ведь за его пять месяцев убито больше чем за годы затишья!"
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У полум'ї вогню гинула змія. Людина побачила це і захотіла витягнути бідну змію з багаття. Коли він врятував страждальницю, змія встромила йому в руку свої гострі зуби, викликавши нестерпний біль. Чоловік скрикнув від несподіванки і відкинув злісну рептилію. Вона знову впала в вогонь. Тоді добрий чоловік знайшов довгу палицю, підчепив нею змію і витягнув її з полум'я. Він знову врятував змії життя. За тим, що відбувається спостерігала інша людина. Він наблизився до чоловіка і вимовив такі слова: «Ця змія вкусила тебе, чому ти попри це намагаєшся врятувати її?» Чоловік відповів так: «Сутність рептилій - кусати, але це не повинно змінювати мою сутність - допомагати».
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В Мексике проходит парад клоунов, может зелёное адресом ошиблось?
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Почему зеленое пропало в Японии на неделю, почему его Ермаковская дипломатия ничерта не сказала о его международных общениях там , почему мы ничего от него не слышали , кроме команды усадить всех Шариковых за проводки имитирующие полиграф... Почему и где оно пропадало и поехало таким нервным в Золотое? Почему ему в разных местах "" подсовывали одних и тех же бабенок? Кальки общений Путина с народом ? Так у того хоть нервишки не сдают , если народец типа неадекватен просачиваетсч... А ЭТОТ ! Напросился на реакцию Сенцоа- пусть ему ответит ??? Или расслабляется после Японии снова ?
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Такое ощущение что Зеленский даже до нового года не дотянет для выступления а будет драпать в лучшем случае на свою виллу в Италии или возможно даже на Ростов прямо из Золотого.
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Да Зеленский....
Шаг за шагом по пути порохни.....
Тот тоже Надю освобождая думал шо она в благодарность ему жопу лизать будет...
А Сенцов не Надька дура - по умнее и поавторитетнее будет.
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Читаю и очередной раз поражаюсь... Минские положения подписал Порошенко. Почему тогда не было воя? Где были эти противники Президента? Для прекращения войны нужен отвод войск. Это первый шаг. На какихто трёх участках. На каких то пару километров. Без этого не сможет начать переговоры нормандская группа! Зрада! Капитуляция! Мы не отдадим! Мы не уйдём. Там кровь наших товарищей! Опять война? Вы хотите войны? Бред какой то. Кто ими управляет? Это выгодно только двоим - Порошенку и Путину. Порошенку чтобы гадить и подсирать новой власти, а Путину, чтобы на Украине продолжался хаос. Я согласен с Зеленским: - Ребята, надоело. Уйдите и спрячьте оружие. Дайте мне, как президенту, закончить дело.

Нет! Мы не уйдём. А количество порохоботов на форуме зашкаливает. Не только здесь. По всем ресурсам. Что стоит Барыге проплатить 10 человек, которые постят 24 часа? Денежка есть, хоть и ворованная. Что ему нужно? Он уже получил своё, успокойся. Иди к куму на пасеку. Два лузера и ничтожества. Два настоящих (!) предателя Украины. Ничего. Побегает по допросам - приутихнет. Вальцмана и его шоблу в тюрьму.
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"Вой" стоял на кладбищах домах убитих тисяч, сволочь... А потом он стих и только разрывались от горя сердца отдельных семей , ты их не слышал тоже , сволочь? а сейчас это участилось в разы !!! Россия загибается от горя по осужденным ребятам, бросившим пластиковый стаканчик в гвардейца, а наши гибнут от российской военщины- ТРИ ГУМКОНВОЯ Т.Н. за последние три недели! Будь проклято это "братство" рассейское
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Американский фсбшный казачек тут своё мнение выразил)) мы и метра **** не отдадим
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сенцов промолчал только о том что государство перестает существовать тогда, когда перестают выполнять законы этого государства. вы, в том числе и эти добровольцы сами демократическим путем выбрали зелю главнокомандующим, а теперь вы ОБЯЗАНЫ подчинятся ему или сесть в тюрьму, или признать что украина не состоялась как государство и законы можно не выполнять
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Мы и Украина никому и ничем не обязаны.
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Походу, теперь Сенцов будет нам рассказывать свое мнение по любому поводу!

"Сором за президента і гордість за бійця", - Сенцов про розмову Зеленського з "азовцем" Янтарем - Цензор.НЕТ 1410
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Особисто мене фраза "Я не лох!" в цьому не переконала.Треба якесь підтвердження.
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на оперно-политической сцене Гадя Мертвячку-2)))
Олег Сенцов, прибавивший в весе за время 3-х холодовок 12 кг!!)))
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Само по собі, розведення ворогуючих сторін є правильним кроком. Все інше, що має відбуватися після цього, має дуже сумнівний характер.
Нова влада виявилася такою ж гнилою як і попередня і з тим, напевно, вже нікому нічого не вдасться зробити, тому що іншу владу в Україні знайти, просто, неможливо.
Противники розведення, скоріше за все, займаються демагогією і обслуговують відомого видатного діяча недавнього минулого. Це, в принципі, позитивно впливає на те, проти чого вони борються, так само як стиль і манера, в яких президент їм опонує, позбавляє змісту і сенсу всі його благородні наміри.
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Сенцов ты же обещал первым притащить покрышки ,если что не так😐
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