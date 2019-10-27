 "Сором за президента і гордість за бійця", - Сенцов про розмову Зеленського з "азовцем" Янтарем

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапа з серії #янелох. В результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, бо не відчуваю на це морального права, оскільки не був на війні. Хочеться лише сказати їм дякую за те, що у нас все ще є своя країна", - зазначив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".
Бойца чего???
А кто ожидал иного от рождённого кривляться со спущенными штанами за роялем на сцене?
зеленский Наследник Овоща
Хам Второй
Кажуть, президент демократично і всенародно обраний і легітимний, тому може робити що хоче.
Був уже такий президент. Навіть погоняло мав теж "Хам". Демократично всенародно обраний і легітимний. Ба більше - доктор економічних наук і проФФесор!.. І теж не служив у армії, теж тричі косив від призову (але в інший спосіб). Теж безмежно довіряв путіну... Теж нічого не розумів у питаннях державнорго управління. Теж підпорядковував економіку одному олігарху (але іншому). Теж на виборах казав одне, а робив зовсім інші дурниці...
Де зараз цей президент?
Питання: а де скоро буде діючий Президент, якщо й далі так себе поводитиме?..
у.40 років ума немає- то вже й не буде.
Если написала, отвечай за базар! Напомню твою писанину: "Ведь за его пять месяцев убито больше чем за годы затишья!"
Шаг за шагом по пути порохни.....
Тот тоже Надю освобождая думал шо она в благодарность ему жопу лизать будет...
А Сенцов не Надька дура - по умнее и поавторитетнее будет.
Нет! Мы не уйдём. А количество порохоботов на форуме зашкаливает. Не только здесь. По всем ресурсам. Что стоит Барыге проплатить 10 человек, которые постят 24 часа? Денежка есть, хоть и ворованная. Что ему нужно? Он уже получил своё, успокойся. Иди к куму на пасеку. Два лузера и ничтожества. Два настоящих (!) предателя Украины. Ничего. Побегает по допросам - приутихнет. Вальцмана и его шоблу в тюрьму.
Олег Сенцов, прибавивший в весе за время 3-х холодовок 12 кг!!)))
Нова влада виявилася такою ж гнилою як і попередня і з тим, напевно, вже нікому нічого не вдасться зробити, тому що іншу владу в Україні знайти, просто, неможливо.
Противники розведення, скоріше за все, займаються демагогією і обслуговують відомого видатного діяча недавнього минулого. Це, в принципі, позитивно впливає на те, проти чого вони борються, так само як стиль і манера, в яких президент їм опонує, позбавляє змісту і сенсу всі його благородні наміри.