 "Сором за президента і гордість за бійця", - Сенцов про розмову Зеленського з "азовцем" Янтарем

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапа з серії #янелох. В результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, бо не відчуваю на це морального права, оскільки не був на війні. Хочеться лише сказати їм дякую за те, що у нас все ще є своя країна", - зазначив він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".