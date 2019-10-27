 "Сміливі люди", - Бородянський про українських артистів, що виступають в окупованому Криму

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"У моєму розумінні, якщо український артист перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там, і доносить український контекст, я вважаю, що це дуже смілива людина", - сказав міністр.
При цьому він зазначив, що виступи українських артистів у Криму - "це ризиковано".
зекловани були й залишаються кацапізованими манкуртами
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2804366826294046
ГАНЬБИЩЕ.
В нас при владі малороси і подхалімнікі.
неділя, 27 жовтень 2019, 10:03
Ветеран-доброволець Денис Янтар, з котрим напередодні гаряче і неполіткоректно сперечався президент Зеленський у Золотому, в період передвиборної кампанії агітував за лідера «95 Кварталу» і навіть писав аналітичні прогнози про те, як розподіляться голоси виборців за того чи іншого кандидата, зазначають Патріоти України.
Майбутнім кандидатам Янтар дав свої визначення - у нього Порошенко - мародер, Зеленський - гуморист.
В кінці свого поста доброволець зробив такий висновок: «Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" с поступков Порошенко и его ко».