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 Політика України, Суспільство
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 "Сміливі люди", - Бородянський про українських артистів, що виступають в окупованому Криму

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський назвав "сміливими" тих українських артистів, які їдуть виступати в окупований Росією Крим, не порушуючи при цьому українське законодавство щодо правил перетину адмінмежі.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У моєму розумінні, якщо український артист перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там, і доносить український контекст, я вважаю, що це дуже смілива людина", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що виступи українських артистів у Криму - "це ризиковано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні планують створити електронну українську бібліотеку, щоб зробити книги доступнішими для дітей, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156172
 
 
 Топ коментарі
 
а что значит доносят украинский контекст, это как 95 в Юрмале про Украину проститутку? вот же смелые и патриотичные какие оказываются) если бы они доносили настоящий Контекст. они бы там попадали наверно в тюрьму как минимум.
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нікуди йому не дуло
зекловани були й залишаються кацапізованими манкуртами
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дядя с утра поскользнулся и ударился головой "Смелые люди", - Бородянский о выступающих в оккупированном Крыму украинских артистах - Цензор.НЕТ 4789
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готовят, еще чуть-чуть, до лета и 95 квартал туда зачастит, нести украинское слово вместе с хором верёвки
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Говорят скоро они будут гордо болтать веревками на своих шеях...
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В голові вата. Вату надути не могло. Вата просто вилізта назовні
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а что значит доносят украинский контекст, это как 95 в Юрмале про Украину проститутку? вот же смелые и патриотичные какие оказываются) если бы они доносили настоящий Контекст. они бы там попадали наверно в тюрьму как минимум.
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Зеботов готовят к признанию Крыма рашинским. Интересно что взамен.
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Так пусть Кривой Рог их и принимает..... Остальные не кривые и не роги....
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Огласите же этих "смелых людей". А мы "поаплодируем".
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Да, у нас были в Правительстве дебилы. Теперь Правительство дебилов. И уже зашкаливает..... Ну может быть он и Кубанский казачий хор назовет героями, за то что те поют на украинском языке....
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- Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завёл президента страны к группе вооружённых неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?..

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2804366826294046
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Ани Лорак, Тасия Повалий это смелые люди, я этого не знал.
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А зеля отважно снимал в оккупированном крыму. "Смелые люди", - Бородянский о выступающих в оккупированном Крыму украинских артистах - Цензор.НЕТ 5260
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***** - до 42-х лет ввести призывной возраст.
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Ганьбище яке...
ГАНЬБИЩЕ.
В нас при владі малороси і подхалімнікі.
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Доброе утро! Вы только сейчас это поняли?
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а чого ви так? зовсім відрізати та забути?
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Я бы ему сам повестку вручил - и попробывал мне он тыкать и говорить за лохов.
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В якійсь мірі -він правий. Гастролери в Криму ризикують получити люлей і від нашої публіки і провокацій від кацапидла. Переважає спрага до бабла. і невибагливість, недолугість глядачів-крисчан.
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«Прикра карма: Що писав доброволець Денис Ятрань, котрий розгнівав Зеленського у Золотому, під час президентських перегонів
неділя, 27 жовтень 2019, 10:03
Ветеран-доброволець Денис Янтар, з котрим напередодні гаряче і неполіткоректно сперечався президент Зеленський у Золотому, в період передвиборної кампанії агітував за лідера «95 Кварталу» і навіть писав аналітичні прогнози про те, як розподіляться голоси виборців за того чи іншого кандидата, зазначають Патріоти України.
Майбутнім кандидатам Янтар дав свої визначення - у нього Порошенко - мародер, Зеленський - гуморист.

В кінці свого поста доброволець зробив такий висновок: «Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" с поступков Порошенко и его ко».
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Думал, что министр стебется, а он всерьез. Точнее, политика 95 квартала неотличима от стеба.
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