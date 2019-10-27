 "Сміливі люди", - Бородянський про українських артистів, що виступають в окупованому Криму

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У моєму розумінні, якщо український артист перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там, і доносить український контекст, я вважаю, що це дуже смілива людина", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що виступи українських артистів у Криму - "це ризиковано".

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