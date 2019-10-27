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 Події, Суспільство
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 Суд у Кривому Розі виніс вирок чоловікові за футболку з комуністичною символікою

Дзержинський районний суд Кривого Рогу виніс вирок місцевому жителю Олегу А. за використання символіки комуністичного тоталітарного режиму і призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі, який замінено на випробувальний термін в один рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Главком" із посиланням на вирок суду.

Чоловік був визнаний винним у порушенні ч. 1 ст. 436-1 КК України.

За матеріалами справи, 14 червня приблизно з 11:00 до 17:00 години обвинувачений, перебуваючи у громадському місці біля торгово-розважального центру "Плаза" у Кривому Розі, був одягнений у футболку червоного кольору із зображенням на фронтальній частині державного герба СРСР, який складається з серпа, молота і п`ятикутної зірки. Ці елементи підпадають під заборону українського законодавства, що передбачає позбавлення волі до п’яти років.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачений повідомив про укладання угоди про визнання винуватості. У суді він підтвердив, що визнає себе винним у скоєнні цього злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ідеологію: не потрібні теми, які розколюють суспільство

Окремо суд поклав на мешканця Кривого Рогу ряд зобов’язань: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156170
 
   
 Топ коментарі
 
Дзержинский суд...название тянет лет на пять
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Вонючие совки должны отвечать. как и попы. впрочем.
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тобто вбивали жінок та дітей.
те саме, що зараз роблять кацапи в Сирії.
чим не привід для гордощів. Суд у Кривому Розі виніс вирок чоловікові за футболку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 5394
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В Сирії це роблять сини і внуки цих "афганців".... А діди і батьки цих "афганців" скидали бомби на Хельсінкі, наводили, з 1 серпня 1939 року, за допомогою пеленгу з радянської території, німецькі літаки, на польські міста...
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"Извините что не будучи представлен,но предмет вашего спора столь интересен.." (с).
Насчет бомбили города. Всем известен прошедший скризь огонь украинец-индейский вождь, Иван Доценко. Украина им гордится,фильм о нем снял Михаил Ильенко. Так вот он был сбит немецкими зенитчиками когда бомбил Львов.И чем он отличается от чекистов-палачей,которые во Львове устанавливали советскую власть? Только лишь орудием преступления
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"шариков", "настоящие" "афганцы", как раз, и стараются их не носить...
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День перемоги взагалі призначили, як свято в 1965, то ж то було не свято. Влада СССР боялася ветеранів і всіляко їх принижувала.
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Ты б хотя б хоть иногда из телевизора с Роиссей-1 вылазил и учил матчасть. Ордена, как и надгробные памятники и памятники солдатам ВМВ не подпадают под этот закон. Так что не набухай - диды как носили ордена так и могут их носить и дальше. А вот всякая школоло шелупонь не имеет права пропагандировать совдеповскую гадость.
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ты же все знаешь,краснозадый быдлосовок,что ордена и медали можно носить ,а корчишь из себя целтниекс...
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Дзэржинскій суд судить совкодрочера... дебілізм кермує.
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Ой, скільки ще в країні совкодрочерів. 😁
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Ладно, покоління яке жило при совку. Але чомусь є молоде покоління за совок. Правда в порівнянні з паРашею питома вага їх не критична в Україні, але потрібно враховувати, що совок дуже заразний. Як доказ можна привести Донбас і Крим.
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...то дописуй Суд у Кривому Розі виніс вирок чоловікові за футболку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 2417 ..Де нищилось все українське. та завозилось *рюськочелюстне * бидло .
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молоде покоління за совок#Та така форма протесту з подачі старих перд@нів...Ті втірають в порожні голови про безкоштовні квартири та ковбасу по 2.20
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для молодежи это просто красивая футболка) им глубоко не интерестно про сов. союз)
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Сажать всех это тоже не выход. Полпот Зеленский Первый?
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А то что за футболку сажают это не бред? Разбудите меня.
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"Дзержинський районний суд ..."
Суд у Кривому Розі виніс вирок чоловікові за футболку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 3393

а я с ходу не обратил внимания...
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"...вирок за футболку з комуністичною символікою..."
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Интересно , лолкиного сыночка уже приговорили? Ну того, сто срашенскую футболку носит!
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Он готовится долг,типа,родине отдавать.
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У вальцманоф родин, как блох на собаке.
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Римма вроде, а не лолка. И приговор оно себе вчера подписало...
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Лучше бы ему разъяснили простые люди, не отходя от кассы.
Пособирал бы зубы и пошёл бы читать историю.
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Ну що сказати нічьо убивають гвалтують це фігня там майже такі самі вироки дякучі курві савченко а зелені забули за цей закон а може в тюрьму тих що не на мові тут пишуть і крівой рог весь засадити за назву дєбіли ви немає чим нагальним зайнятися
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Бутусова тоже надо посадить на год "за использование символики". У него в статье противозаконная символика.
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а за название ,,Дзержинский" кто то уже срок получил?
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Заррещать символику это все равно,что бороться с бабой ягой которая всегда против.
Молодежь против но не значит что она не права она просто ищет другой путь как Колумб.
Пошел на запад искать Индию но открыл Америку.
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Правильно! Теперь осталось закрыть сайт украинской Вики, на которой изображен герб СССР.
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Заходишь в интернет в Украине, все время совок то, совок это....совок совок совок. Это ненормально. Просто какая-то одержимость совком. Это только деды жившие при совке, или молодые тоже такие психованные?
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Вообще это очень подозрительно. Тут без Фрейда не обойтись. Не ровен час скоро Украина станет коммунистической.))
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Та чого вже до того зєбібобіка вчепилися, якщо Сам Вофка ******** по сцені "95
сортиру" в піонерському прикиді скаче та зігує перед зєбілами. І куди лише Дзержинський райсуд дивиться? 😕
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