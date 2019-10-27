 Суд у Кривому Розі виніс вирок чоловікові за футболку з комуністичною символікою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Главком" із посиланням на вирок суду.
Чоловік був визнаний винним у порушенні ч. 1 ст. 436-1 КК України.
За матеріалами справи, 14 червня приблизно з 11:00 до 17:00 години обвинувачений, перебуваючи у громадському місці біля торгово-розважального центру "Плаза" у Кривому Розі, був одягнений у футболку червоного кольору із зображенням на фронтальній частині державного герба СРСР, який складається з серпа, молота і п`ятикутної зірки. Ці елементи підпадають під заборону українського законодавства, що передбачає позбавлення волі до п’яти років.
Під час підготовчого судового засідання обвинувачений повідомив про укладання угоди про визнання винуватості. У суді він підтвердив, що визнає себе винним у скоєнні цього злочину.
Окремо суд поклав на мешканця Кривого Рогу ряд зобов’язань: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
те саме, що зараз роблять кацапи в Сирії.
чим не привід для гордощів.
Насчет бомбили города. Всем известен прошедший скризь огонь украинец-индейский вождь, Иван Доценко. Украина им гордится,фильм о нем снял Михаил Ильенко. Так вот он был сбит немецкими зенитчиками когда бомбил Львов.И чем он отличается от чекистов-палачей,которые во Львове устанавливали советскую власть? Только лишь орудием преступления
ги
а я с ходу не обратил внимания...
Пособирал бы зубы и пошёл бы читать историю.
Молодежь против но не значит что она не права она просто ищет другой путь как Колумб.
Пошел на запад искать Индию но открыл Америку.
сортиру" в піонерському прикиді скаче та зігує перед зєбілами. І куди лише Дзержинський райсуд дивиться? 😕