EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1896  101
Все про:Венеціанська комісія (81) закон (780) українська мова (300) мова (402)

 Венеціанська комісія прибула в Україну для оцінки закону про мову. ФОТО

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар прийняв делегацію Венеціанської комісії, яка прибула для вивчення аспектів впровадження закону про українську мову.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

Результатом візиту експертів Венеціанської комісії має стати підготовка висновку Венеціанської комісії щодо імплементації Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Венеціанська комісія має ухвалити  у грудні цього року.

"Україна повністю гарантує захист прав національних меншин та виходить з переконання, що закон про державну мову покликаний розширити можливість для національних меншин відігравати важливішу роль в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні МЗС.

Венеціанська комісія прибула в Україну для оцінки закону про мову 01

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього проголосували 278 народних депутатів. Експрезидент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я чекаю від Бородянського кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156168
 
 
 Топ коментарі
 
продвигать нехер !
в Укриане ТОЛКЬО УКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ !
и досвидания. я вообще не понимаю продвигают задвигают ...
принято и забыто/забито.
если кого-то ущемляют пусть везет свое ущемленное туда где ему расщемят.
 показати весь коментар
 
ой, та це ж макаронніки! їх поводи по рестораціях, грошенят підкинь - вони напишуть, шо попросиш
ми їх "правосуддя" бачили у випадку з Марківом
 показати весь коментар
 
он как!.. по хитрому заходят..
сначала получат "нужное" заключение продажной Веницианки, а затем обезобразаят "Закон про мову" и сделают Бамбасский язык вторым государственным..
ЗЫ. кстати, вчера Зеленский с добровольцами на бамбасском языке разговаривал (мурчал)..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Хай поїдуть у Крим та прослідкують щоб Українську мову не притискали. Чи на рфію.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору