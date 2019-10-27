 Венеціанська комісія прибула в Україну для оцінки закону про мову. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

Результатом візиту експертів Венеціанської комісії має стати підготовка висновку Венеціанської комісії щодо імплементації Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Венеціанська комісія має ухвалити у грудні цього року.

"Україна повністю гарантує захист прав національних меншин та виходить з переконання, що закон про державну мову покликаний розширити можливість для національних меншин відігравати важливішу роль в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього проголосували 278 народних депутатів. Експрезидент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.

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