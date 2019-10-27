EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  14555  335
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3353) добровольці (352) Пушков (18)

 Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями

Голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков прокоментував вчорашню суперечку президента України Володимира Зеленського з добровольцями, які прибули захищати місто Золоте Луганської області в разі відступу ЗСУ.

Свою заяву він опублікував у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Поки Зеленський умовляє "добробатів" покинути позиції, момент для зустрічі "четвірки" зсувається в туманне майбутнє. Виходить саміт залежить від результату суперечки президента України з ветеранами АТО. Так, готовність нульова", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив Положення про проходження служби у військовому резерві ДПСУ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".

Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156166
 
   
 Топ коментарі
 
Пушков ,прибор тебе по всей харе
 показати весь коментар
 
Зеля президент Лугандону.
 показати весь коментар
 
Україна належить цим людям, що її захищають, а не зеленій приблудній дрисні
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Да,да,татаромордвин- чебурашка , кремль тут вообще ни при делах,не оккупант,не агрессор,не убийца!
 показати весь коментар
 
 
Ну наши то хоть признают что они украинские граждане и хоронят их открыто как героев , когда погибают , в отличии от ваших кацапов которых и закапывают как собак и даже ***** не когда не признает , что они воюют за интересы вашего Мордора.
 показати весь коментар
 
 
А шо так ? Неужели нашего *********** - "не лоха" развести недоброжелатели
мешают ?
 показати весь коментар
 
 
Хоть что-то хорошее ляпнул - "встречи четверки не будет". Значит и пакт о капитуляции тоже на это время откладывается. Выходит не зря ветераны там находятся.
 показати весь коментар
 
 
Верховный Лох готов к разведению, и он вам не хер собачий, а Президент!
 показати весь коментар
 
 
Воеватели решили закрыть проект Украина.
 показати весь коментар
 
отрок беги к попу своемцу и служи ему ибо отроки ублажаху попов на москве по содомски Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями - Цензор.НЕТ 9009
 показати весь коментар
 
 
"нулевая готовность"- это тот случай,когда с территории независимой Украины .которую в Минске ,под создание подконтрольных рашисту ордло незаконно нарезали его немецко- французские подельники, и в которую рашисты завели военные свои формирования ,как и создали не подконтрольные Украинским властям террористические подразделения ,для ведения войны с Украиной не убрали с територии Украины..требуя особого статуса и т д в составеУкраины...вон пускай рашист с Крыма ,или Осетии ,Абхазии проявит разведение ...от территорий.которые оккупировал..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Про Петруся резуна забыл упомянуть.
 показати весь коментар
 
Весь Мир ржет... страна Зелохия какая то... Янелох, уйди по хорошему -задолбал!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Уйдет обязательно вместе с Украиной Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями - Цензор.НЕТ 5135
 показати весь коментар
 
Украина подвесит зелю на гиляке, в очень скором времени, кацапе) за свою шкуру бойся, за нее, после зегиляки, никто и гроша ломоного не даст...
 показати весь коментар
 
 
Сатанинская пака деньхи не вернешь за типе и граша нихто не даст.
 показати весь коментар
 
Сатанинская сасай рашен малчее, а то пипирхнесся. Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями - Цензор.НЕТ 4393 Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями - Цензор.НЕТ 300 Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями - Цензор.НЕТ 300
 показати весь коментар
 
Пака апосраный не угаварит ихтамнетав, хатовнасть нулевая.
 показати весь коментар
 
А вот как он будет 29 октября в Мариуполь приезжать ? А вдруг он встретится с "Азовом".
 показати весь коментар
 
 
Зеленский повторяет ошибки Порошенко,об этом написал Бутусов...
 показати весь коментар
 
 
Порох недозволяв собі так зухвало розмовляти з ветеранами АТО і добробатами, в розмові не принижував їх...
 показати весь коментар
 
 
Ну у пороха и опыта побольше и задача у него иная
 показати весь коментар
 
"Умный учился на своих ошибках, а Я НЕ ЛОХ не может выучиться на чужих"
 показати весь коментар
 
 
Все верно...учатся на своих ошибках ,а не на чужих..
К тому же ВАЗ слабый президент,и спецов в окружении Зе тоже нема
Ждем очередной подвох от него и его команды
 показати весь коментар
 
 
Зараз зелепух за наказом кремля почне знищувати добробатів, ветеранів, волонтерів, всіх незгодних людей, та знищувати всі націоналістичні рухи в країні....
Хоча вже пішла хваля інформаційної атаки на всіх цих людей..
 показати весь коментар
 
 
Вот что сказал Ярош этой ЗЕленой шмаркле :
Когда-то давно, в далеком 2015-м году я лежал с ранением в Днепровской больнице им. Мечникова. Мои собратья-добровольцы из структуры, которую сотворил ДУК ПС воевали по всей линии фронта, выполняя оперативно-тактические боевые распоряжения командования Антитеррористической операции (АТО). Кроме нас, добровольцев "Правого сектора", в то время, на передовой были Воины из разных батальонов: "Донбасс", "Днепр", "Айдар", "Азов" и другие. Мужики, не обижайтесь, что другие части и подразделения не вспомнил. Список большой, а я пишу не об этом. Извиняюсь! Всем - Честь. Так вот. Как-то бывшее руководство нашего государства дало команду "окружить и разоружить" 5-й Отдельный батальон ДУК ПС во главе с комбатом Черным ... Для исполнения этого антигосударственного задания руководители государства, подписавшие так называемые Минские договоренности, бросили несколько батальонов десантных войск, артиллерии и реактивщиков... Украинским "Градам" даже координаты нашей украинской добровольческой базы дали (под российскими "Градами" в то время мы уже были не раз). Наконец, получив информацию об этом искусственном инциденте, я вместе с заместителем НГШ вылетел на базу и мы вместе все проблемные вопросы решили. Украинские "Грады" по украинским добровольцах тогда не работали. А тогдашний командующий десантников генерал Забродский, позвонив мне, сказал однозначно: "Украинские десантники в украинских добровольцев стрелять не будут". Поэтому все вышло по-нашему... Российский план не прошел! Но при этом хочу отметить несколько деталей. Во-первых, батальоны добровольцев поддерживает и сегодня вся Украина. Иначе, мы не смогли бы быть фактором в этой войне. Мы можем уже сейчас поднять десятки тысяч украинцев в защиту государства в течение короткого времени... Во-вторых, мотивация и обучение добровольцев на высоком уровня. А, главное, мы не боимся погибнуть за Украину. А тем более, мы не страдаем от того, что убиваем врагов нашего государства... В-третьих, мы, Добровольцы, выступаем за национальное единство. Поэтому не хотим вести борьбу внутри государства до тех пор, пока существующая временная власть не перейдет границы. Надеюсь на здравый смысл президента, которому "42-й год и он - не лох"... Это цитата из Золотого-4. Господин Президент, не надо подыгрывать Путину, и "наезжать" на Добровольцев. Тем более, что-то говорить об оружии... Не имеете морального права! Потому что будет плохо всем... А во всем остальном - все будет Украина!

ЗЕленое быдло, это говорит Ярош, который защищает нашу Украину с 14 года. Вы уже придумали, ЗЕбилы, куда будет бежать ваша ЗЕлена шмаркля и его коМАНДА?
 показати весь коментар
 
 
Не стоит так украшать агента кремля Яроша...
Свою предательскую работу он выполняет отлично
 показати весь коментар
 
Зеленский строит из себя крутого преза))) но скоро ему рога пообломают и весь план фсбшников пойдёт нах...й
 показати весь коментар
 
 
порохоботы это "неизбежное" увидеди в Петиной дупе?...вы уродцы уже пол года предсказаниями занимаетесь сцуки а налоги не платите
 показати весь коментар
 
 
Пока пэрэляканое до усрачки сывочелое падло не будет сидеть война продолжится и будут гибнуть бойцы, ибо ******* вопервых не хочет поднять шум перед своей посадкой, а вовторых он окончательно изойдет на дерьмо если война прекратится!
 показати весь коментар
 
 
Вообще побоку,що каже Пушков.Бо Рашка после отвода войск из Золотого,заведёт туда казачков лугандонских.А тот же Пушков,будет верещать,що мы на них не можем повлиять.Это их земля и их инициатива.И так и будет.Хотя бы для того,щоб показать украинцам,що Зеля таки лоханулся.Ось тогда, Зеля и поймёт як москали тримають слово.Зеля в Золотом стал на мину.Уберёт ногу-взрыв.Но есть вероятность,що Рашка не сдетанирует,но она очень мала...практически нулевая Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями - Цензор.НЕТ 8325
 показати весь коментар
 
 
вальцманоиды-тролли лолиты поросенко - хватит уже хрюкать и гадить народу Украины, который пинком под зад вышвырнул из власти вора поросенко))
 показати весь коментар
 
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору