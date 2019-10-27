 Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями

Свою заяву він опублікував у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Поки Зеленський умовляє "добробатів" покинути позиції, момент для зустрічі "четвірки" зсувається в туманне майбутнє. Виходить саміт залежить від результату суперечки президента України з ветеранами АТО. Так, готовність нульова", - зазначив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".
мешают ?
К тому же ВАЗ слабый президент,и спецов в окружении Зе тоже нема
Ждем очередной подвох от него и его команды
Хоча вже пішла хваля інформаційної атаки на всіх цих людей..
Когда-то давно, в далеком 2015-м году я лежал с ранением в Днепровской больнице им. Мечникова. Мои собратья-добровольцы из структуры, которую сотворил ДУК ПС воевали по всей линии фронта, выполняя оперативно-тактические боевые распоряжения командования Антитеррористической операции (АТО). Кроме нас, добровольцев "Правого сектора", в то время, на передовой были Воины из разных батальонов: "Донбасс", "Днепр", "Айдар", "Азов" и другие. Мужики, не обижайтесь, что другие части и подразделения не вспомнил. Список большой, а я пишу не об этом. Извиняюсь! Всем - Честь. Так вот. Как-то бывшее руководство нашего государства дало команду "окружить и разоружить" 5-й Отдельный батальон ДУК ПС во главе с комбатом Черным ... Для исполнения этого антигосударственного задания руководители государства, подписавшие так называемые Минские договоренности, бросили несколько батальонов десантных войск, артиллерии и реактивщиков... Украинским "Градам" даже координаты нашей украинской добровольческой базы дали (под российскими "Градами" в то время мы уже были не раз). Наконец, получив информацию об этом искусственном инциденте, я вместе с заместителем НГШ вылетел на базу и мы вместе все проблемные вопросы решили. Украинские "Грады" по украинским добровольцах тогда не работали. А тогдашний командующий десантников генерал Забродский, позвонив мне, сказал однозначно: "Украинские десантники в украинских добровольцев стрелять не будут". Поэтому все вышло по-нашему... Российский план не прошел! Но при этом хочу отметить несколько деталей. Во-первых, батальоны добровольцев поддерживает и сегодня вся Украина. Иначе, мы не смогли бы быть фактором в этой войне. Мы можем уже сейчас поднять десятки тысяч украинцев в защиту государства в течение короткого времени... Во-вторых, мотивация и обучение добровольцев на высоком уровня. А, главное, мы не боимся погибнуть за Украину. А тем более, мы не страдаем от того, что убиваем врагов нашего государства... В-третьих, мы, Добровольцы, выступаем за национальное единство. Поэтому не хотим вести борьбу внутри государства до тех пор, пока существующая временная власть не перейдет границы. Надеюсь на здравый смысл президента, которому "42-й год и он - не лох"... Это цитата из Золотого-4. Господин Президент, не надо подыгрывать Путину, и "наезжать" на Добровольцев. Тем более, что-то говорить об оружии... Не имеете морального права! Потому что будет плохо всем... А во всем остальном - все будет Украина!
ЗЕленое быдло, это говорит Ярош, который защищает нашу Украину с 14 года. Вы уже придумали, ЗЕбилы, куда будет бежать ваша ЗЕлена шмаркля и его коМАНДА?
Свою предательскую работу он выполняет отлично