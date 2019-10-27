 Готовність до розведення нульова, - в Кремлі відреагували на спілкування Зеленського з добровольцями

Свою заяву він опублікував у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Поки Зеленський умовляє "добробатів" покинути позиції, момент для зустрічі "четвірки" зсувається в туманне майбутнє. Виходить саміт залежить від результату суперечки президента України з ветеранами АТО. Так, готовність нульова", - зазначив він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".