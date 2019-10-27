 Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемир'я на сході: втрат немає

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентру ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:
неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів;
двічі біля Мар'їнки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Талаківки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
біля Красногорівки - з СПГ;
неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів:
п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів
двічі біля Золотого (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, РПГ та великокаліберних кулеметів;
біля Зайцевого – з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів;
поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї;
у районі Новгородського – з мінометів калібру 82 мм великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 26 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.
Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів;
біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
особливо багато працюють снайпери.
на колись відносно безпечних територіях тепер величезна загроза для життя.
прикро, що це лише початок.
Українська армія це гарант безпеки на українській території.
Тому виводити потрібно росіску армію та її озброєні формування.
не звезди
где в формуле и срузьких заявлениях есть упоминание о границе и выводе войск россии?
с приднестровья вывели они свои войска?
тот же 32 блокпост должен быть Украинским
но если отводить синхронно обе стороны и с гарантией, что ихтамнеты не займут наши окопы ( и самое главное - под аккорды тишины, чтоб слышно было как лист падает и зубы скрипят)
(да Вы это и сами знаете!)
это все может быть было бы и возможно...но не с брехливой рашей, не с "собирателем земель руцких", не с бизнес-раша партнерами и "уставшей" Украиной и уставшими от Украины
подписав...и сняв санкции - там покоя (и мира) не будет (за 5 лет там все украинское бурьяном поросло, а ненависть и обвинения буйным цветом поперло...)
а чем дальше на восток...тем сильнее отчуждение и желание жить в раше (тем более друзья, соседи, знакомые... побывали в "ополчении" (хотя бы из-за безденежья) и им очень не хочется "разборок"
нормальной жизни хотят все... но выстрелы каждодневные и наши потери-ранения не дают...
вчера боялись лупить, а вдруг шальным осколком корону погнет...
(а там же просто на хриплый вереск бить можно было)))))
а если серьезно - как-то не сильно тихо...ну чтоб отводить (оте добровольцы-нелегалы правы)
Конституция Украины:
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.3.
Стаття 102.
Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
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Развод войск по указанию Президента это прекращение действий функций государства по защите територіальної цілісності України, шанування її державних символів на оставленных территориях. Любой гражданин Украины имеет конституционную обязанность на захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
Почему гарант Конституции постоянно сам нарушает и требует от людей нарушать Конституцию Украины? Кто у нас Президент Украины: лох, государственный изменник? Если он не тот ни другой, то кто заставляет Зеленского делать такие вещи и почему Зеленский не самостоятельный. Зачем нам Президент-марионетка?