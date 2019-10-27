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 Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемир'я на сході: втрат немає

26 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентру ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:
неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів;
двічі біля Мар'їнки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Талаківки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
біля Красногорівки - з СПГ;
неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів:
п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів
двічі біля Золотого (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, РПГ та великокаліберних кулеметів;
біля Зайцевого – з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів;
поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї;
у районі Новгородського – з мінометів калібру 82 мм великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Вчора, 26 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.
Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів;
біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемиря на сході: втрат немає 01
Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемиря на сході: втрат немає 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156165
 
 
 Топ коментарі
 
окупанти шмаляють - а зе війська розводить.
особливо багато працюють снайпери.
на колись відносно безпечних територіях тепер величезна загроза для життя.
прикро, що це лише початок.
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утопія.
Українська армія це гарант безпеки на українській території.
Тому виводити потрібно росіску армію та її озброєні формування.
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"Как базарить с не лохом Презедентом, гопотой от СН и прихвастнями СН"
Конституция Украины:
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.3.
Стаття 102.
Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
==============
Развод войск по указанию Президента это прекращение действий функций государства по защите територіальної цілісності України, шанування її державних символів на оставленных территориях. Любой гражданин Украины имеет конституционную обязанность на захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Почему гарант Конституции постоянно сам нарушает и требует от людей нарушать Конституцию Украины? Кто у нас Президент Украины: лох, государственный изменник? Если он не тот ни другой, то кто заставляет Зеленского делать такие вещи и почему Зеленский не самостоятельный. Зачем нам Президент-марионетка?
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окупанти шмаляють - а зе війська розводить.
особливо багато працюють снайпери.
на колись відносно безпечних територіях тепер величезна загроза для життя.
прикро, що це лише початок.
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утопія.
Українська армія це гарант безпеки на українській території.
Тому виводити потрібно росіску армію та її озброєні формування.
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что москва готова вывести все войска и передать контроль за границей Украине?
не звезди
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Московия готова вернуть Донбасс Украине/ с 2014 года.На своих условиях.С которыми согласен командированный из Израиля в Украину Коломойский.Но не согласны украинцы.
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за продолжение войны./Сейчас главные в Украине Коломойский и его слуги.Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. Б. Шефир" "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет. Зеленский :Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. /Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо.Не бери в голову.
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что бы действовала Конституция и Законы Украины там должны действовать Украинские Институты Власти.
где в формуле и срузьких заявлениях есть упоминание о границе и выводе войск россии?
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где про это путин сказал, можешь привести ссылку на заявления путина или лаврова.
с приднестровья вывели они свои войска?
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При гарантии, что националисты не устроят там резню и геноцид (что было возможно при Порошенко)./Что власовской тряпкой брезгуешь-одобряю.Что повторяешь слова Путина-нет.
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А развє родітєлі дєтєй Данбасса нє самі вибралі для ніх ету судьбу?
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нет серых зон,есть часть Украинской земли,захваченная сепарами и кацапами,тчк
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***,ну ти реально в це віриш? Цапам потрібна Україна а не ці огризки. Розведення-лише привід для захоплення інших территорій. Безглуздя сидить в кремлі і ти нічого з цим не зробиш,поки безглуздя не здохне.
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Зі Станиці відвели. Сєпари зайняли звільнені території. Ти відповідаєш що вони так само не зроблять і тут?
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Скажу коротко і українці мене підтримають - Іди на х*й! Якщо українців згуртувати, то ми єдині хто може розвалити і знищити орду і вони це прекрасно знають і цього бояться більше ніж американців чи китайців. Тому і лізуть сюди завжди і постійно брешуть і сруть, як цей кацапомордий зрадник чи агент.
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Потерь нет потому что членомроялист был в Золотом. А по своих ************* прицельно не стреляют
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Отправить к ним ЗЕню сцаря малороса...пускай так сурьезно прикажет их сложить оружие...они ведь для него СВОИЛЮДИ!!!
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так по минским договореностям зона разграничения далеко в тылу оккупантов,
тот же 32 блокпост должен быть Украинским
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Вибори після роззброєння ордловських банд і виходу звідти іхтамнетів.
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действительно - просто.
но если отводить синхронно обе стороны и с гарантией, что ихтамнеты не займут наши окопы ( и самое главное - под аккорды тишины, чтоб слышно было как лист падает и зубы скрипят)
(да Вы это и сами знаете!)
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ну да потому кто Крым,оккупировал? именно потому что не парились
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ну уж нет,когда Крым передали Украине,от нее отрезали равное по площади количество земли,и это не пески Крыма были а полодородная земля
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это все теория!
это все может быть было бы и возможно...но не с брехливой рашей, не с "собирателем земель руцких", не с бизнес-раша партнерами и "уставшей" Украиной и уставшими от Украины
подписав...и сняв санкции - там покоя (и мира) не будет (за 5 лет там все украинское бурьяном поросло, а ненависть и обвинения буйным цветом поперло...)
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это в серой зоне...ближе к нам... (и то не все поголовно)
а чем дальше на восток...тем сильнее отчуждение и желание жить в раше (тем более друзья, соседи, знакомые... побывали в "ополчении" (хотя бы из-за безденежья) и им очень не хочется "разборок"
нормальной жизни хотят все... но выстрелы каждодневные и наши потери-ранения не дают...
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неподалеку от Золотого-4 (в границах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия,

вчера боялись лупить, а вдруг шальным осколком корону погнет...
(а там же просто на хриплый вереск бить можно было)))))
а если серьезно - как-то не сильно тихо...ну чтоб отводить (оте добровольцы-нелегалы правы)
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а ще в них є 20 танків, підводний човен, та артилерійська батарея.
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Значит отсчет 7 дней озле Золотого пошел заново. В принципе кацапские террористы неплохо пресекают дебильные хотелки зели по отводу.
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"Как базарить с не лохом Презедентом, гопотой от СН и прихвастнями СН"
Конституция Украины:
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.3.
Стаття 102.
Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
==============
Развод войск по указанию Президента это прекращение действий функций государства по защите територіальної цілісності України, шанування її державних символів на оставленных территориях. Любой гражданин Украины имеет конституционную обязанность на захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Почему гарант Конституции постоянно сам нарушает и требует от людей нарушать Конституцию Украины? Кто у нас Президент Украины: лох, государственный изменник? Если он не тот ни другой, то кто заставляет Зеленского делать такие вещи и почему Зеленский не самостоятельный. Зачем нам Президент-марионетка?
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а почему Зеленский не поехал на 32 блокпост, он по договореностям Украинский?
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там квартал не смотрят,могут клоуна и не узнать
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