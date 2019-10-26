 В Україні планують створити електронну українську бібліотеку, щоб зробити книги доступнішими для дітей, - Бородянський

Про це в інтерв'ю Радіо Cвобода заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що одне із завдань Мінкульту - популяризація читання.

Читайте також: Перша леді озвучила для незрячих дітей дві аудіоказки

"Для того, щоб люди більше читали, у них має бути звичка читати. Звичка читати формується в школі, в родині, в дитинстві. Тому частина наших дій, зусиль і коштів буде разом із МОН спрямована на те, щоб така звичка з'являлася в школі. Це перше. І друге - це наявність контенту, тобто наявність цікавих книг", - сказав Бородянський.

Міністр додав, що уряд розглядає варіант електронних книжок, щоб створити "мінімальний бар’єр" для доступу до літератури. Український культурний фонд спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над створенням електронної бібліотеки.

"Для того, щоб у кожній школі, у кожному місті, де є інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість дитині дістатися до книги. Ми плануємо, що декілька найменувань будуть безкоштовними взагалі, тобто держава буде це оплачувати. Я не знаю, скільки зараз, тому декілька, 10, 20, 30", - зазначив Бородянський.

Дивіться також: Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

За його словами, фінансування Інституту книги не буде скорочено. За даними Бородянського, в Україні наразі публікується близько 8000 найменувань книг щорічно, але він вважає, що цього недостатньо.

Глава міністерства зазначив, що книг чимало, "але недостатньо". "Їх є десь 8000 найменувань щороку. Тому ми будемо розвивати. Що це означає? Що у нас будуть програми підтримки українських молодих авторів, підтримка видавництва українських молодих авторів тощо. У нас будуть програми підтримки перекладу з іноземної мови на українську", - запевнив міністр.