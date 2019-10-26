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Все про:біблотека (23) книги (204) Міністерство культури (169) Інститут книги (4) Бородянський Володимир (20)

 В Україні планують створити електронну українську бібліотеку, щоб зробити книги доступнішими для дітей, - Бородянський

Український культурний фонд, який підпорядковується Міністерству культури, спільно з Міністерством цифрової трансформації планує створити електронну бібліотеку.

Про це в інтерв'ю Радіо Cвобода заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що одне із завдань Мінкульту - популяризація читання.

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"Для того, щоб люди більше читали, у них має бути звичка читати. Звичка читати формується в школі, в родині, в дитинстві. Тому частина наших дій, зусиль і коштів буде разом із МОН спрямована на те, щоб така звичка з'являлася в школі. Це перше. І друге - це наявність контенту, тобто наявність цікавих книг", - сказав Бородянський.

Міністр додав, що уряд розглядає варіант електронних книжок, щоб створити "мінімальний бар’єр" для доступу до літератури. Український культурний фонд спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над створенням електронної бібліотеки.

"Для того, щоб у кожній школі, у кожному місті, де є інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість дитині дістатися до книги. Ми плануємо, що декілька найменувань будуть безкоштовними взагалі, тобто держава буде це оплачувати. Я не знаю, скільки зараз, тому декілька, 10, 20, 30", - зазначив Бородянський.

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За його словами, фінансування Інституту книги не буде скорочено. За даними Бородянського, в Україні наразі публікується близько 8000 найменувань книг щорічно, але він вважає, що цього недостатньо.

Глава міністерства зазначив, що книг чимало, "але недостатньо". "Їх є десь 8000 найменувань щороку. Тому ми будемо розвивати. Що це означає? Що у нас будуть програми підтримки українських молодих авторів, підтримка видавництва українських молодих авторів тощо. У нас будуть програми підтримки перекладу з іноземної мови на українську", - запевнив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156153
 
 
 Топ коментарі
 
Від дорослих багато залежить.
Якщо ви дитину заінтригуєте історіями про Шерлока Холмса або піратами "Острова Скарбів", то вона з задоволенням буде читати книжки...
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Ну да что-то типа с е-линк чернилами что-ли. Лет 10 назад покупал. Тормозная - жуть, но когда привыкнешь - нормально. Жена на пляже всё читала стоя - народ на тот момент смотрел с любопытством
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Надо обычные тоже не забывать создавать.
Электронные - хорошо.
Только если долго ребёнок будет текст по компьютеру читать, то будут проблемы со зрением.
А от обычных книг - нет.
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Есть читалки электронные с обычным текстом, ну типа в темноте не почитаешь - не помню как называется. У меня была - племяннику отдал.
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Ну да что-то типа с е-линк чернилами что-ли. Лет 10 назад покупал. Тормозная - жуть, но когда привыкнешь - нормально. Жена на пляже всё читала стоя - народ на тот момент смотрел с любопытством
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да, помню тоже ехал в поезде Киев - Ужгород и читал книгу Джека Лондона "Белый Клык. Северные рассказы" поужасно потертая 60-х годов издания. Тоже ловил на себе любопытные взгляды, одна мадам глядя на потрепанную обложку спросила Что это вы такое читаете. Книга уже в диковинку, к сожалению.
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Класс. Любил Джека Лондона в молодости. Надо перечитать, спасибо!
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От обычных книг тоже глаза портятся, только бумажные книги трёхмерные, а не двухмерные, и дополнительная подсказка памяти - где в книге найти - в начале, середине, конце, на левой или на правой странице, где на самой странице...
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Лучшая подруга семьи - офтальмолог.
Много с ней на эти темы беседуем.
Компьютер на порядок опаснее книг.
Книги - утомляют зрение, компьютер - убивает.
Сейчас тот период заканчивается, когда компьютер в каждую семью пришёл 10 лет назад.
Когда подведут статистику - она будет удручающая.
По факту (конкретного врача - частной практики), сейчас 70% детей с проблемами зрения.
А когда читали книги - было всего 30%...
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Бумажная книга трехмерная, когда страницы переворачиваются глаза отдыхают, книга тяжелее планшета или смартфона и её необходимо время от времени откладывать, да и во время еды не сильно почитаешь, тоже отдых для глаз...
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Книжка звичайна паперова - єдиний у світі когнітивний тренажер. Тільки за її допомогою можна навчитися працювати з неповною і розпорошеною інформацією, збираючи з неї "картинку". Комп (як досі телеящик), навпаки, всі цілісні "картинки" руйнує, призводячи до так званого мозаїчного сприйняття реальності (те, що спостерігаємо зараз у зєзіків та інших телеманів). У підсумку такого мозаїкування в гомосапієнсів замість світогляду - мішанина без ознак логіки та глузду, така собі наведена реальність, яка не має зі справжньою картиною світу ніяких точок перетину.
Далебі, недарма завважили, що у багатих вдома - великі бібліотеки, а у бідних - великі екрани.
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Діти сплять і бачать як би почитати книгу.
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Від дорослих багато залежить.
Якщо ви дитину заінтригуєте історіями про Шерлока Холмса або піратами "Острова Скарбів", то вона з задоволенням буде читати книжки...
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Да, нынешняя детвора как раз начнёт украинские книжки читать В Украине планируют создать электронную украинскую библиотеку, чтобы сделать книги доступнее для детей, - Бородянский - Цензор.НЕТ 53они себе найдут занятия поинтересней ..
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Прививать любовь к чтению нужно с доступности к книгам ибо цена оных нереальна к реальным заработкам украинцев. МинОбразование, подсуетитесь, разработайте программу бесплатных книг в школьные библиотеки. Настоящая книга не электронная, ребенок потянется к чтению через обычные бумажные книги, которую можно ощутить, обонять запах типографской краски. Плюс педагог, умеющий привить эту любовь. Есть ли это все, сомневаюсь. Даже чтение эл. книг уже достижение.
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>Я не знаю, сколько сейчас, потому несколько, 10, 20, 30", - отметил Бородянский.

Министр культуры, а понимание о чём сам же говорит НОЛЬ. Какие 10, 20, 30...
Два министерства раскручивают проект "Популяризации чтения", чтобы в нём было 10-20 бесплатных книг?
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Для пользования электронной библиотекой, надо ребенку купить электронную книгу, которая стоит от 70 до 250 долларов.

Украинская медицина даст добро?
Кстати, в Канаде развита сеть библиотек, где можно взять любую книгу.
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