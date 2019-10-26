 Зеленський затвердив Положення про проходження служби у військовому резерві ДПСУ

Про це йдеться в указі №775/2019, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Затвердити Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Державної прикордонної служби України (додається)", - йдеться в документі.

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Документом визначається порядок відбору, умови прийняття громадян України на службу у військовому резерві ДПСУ та проходження ними служби у військовому резерві.

Крім іншого, у документі зазначено, що службу у військовому резерві ДПСУ проходять громадяни, які придатні до військової служби за станом здоров'я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві та здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у військовому резерві.

Також передбачено, що чисельність резервістів - тобто громадян, які виконують військовий обов'язок шляхом проходження служби у військовому резерві, - визначається Адміністрацією ДПСУ з урахуванням бюджетних асигнувань, передбачених на утримання Держприкордонслужби.

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"Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період військовослужбовці, які звільнені з військової служби в Адміністрації Держприкордонслужби, її розвідувальному органі, регіональних управліннях, загонах морської охорони, прикордонних загонах, окремих контрольно-пропускних пунктах, авіаційних частинах, закладах освіти, науково-дослідній установі, органах забезпечення, підрозділах спеціального призначення Держприкордонслужби та відповідають вимогам, встановленим пунктом 141 цього Положення, - в обов'язковому порядку", - йдеться в документі.

Уточнюється, що граничним віком перебування у військовому резерві є граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі другого розряду.

Адміністрація ДПСУ щорічно до 1 листопада має подати до Генерального штабу Збройних сил України інформацію про чисельність резервістів, заплановану для комплектування органів Держприкордонслужби.

Передбачено, що з громадянином, щодо якого ухвалено рішення про прийняття на службу у військовому резерві, укладається відповідний договір.

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