 Зеленський затвердив Положення про проходження служби у військовому резерві ДПСУ

Про це йдеться в указі №775/2019, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Затвердити Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Державної прикордонної служби України (додається)", - йдеться в документі.
Документом визначається порядок відбору, умови прийняття громадян України на службу у військовому резерві ДПСУ та проходження ними служби у військовому резерві.
Крім іншого, у документі зазначено, що службу у військовому резерві ДПСУ проходять громадяни, які придатні до військової служби за станом здоров'я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві та здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у військовому резерві.
Також передбачено, що чисельність резервістів - тобто громадян, які виконують військовий обов'язок шляхом проходження служби у військовому резерві, - визначається Адміністрацією ДПСУ з урахуванням бюджетних асигнувань, передбачених на утримання Держприкордонслужби.
"Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період військовослужбовці, які звільнені з військової служби в Адміністрації Держприкордонслужби, її розвідувальному органі, регіональних управліннях, загонах морської охорони, прикордонних загонах, окремих контрольно-пропускних пунктах, авіаційних частинах, закладах освіти, науково-дослідній установі, органах забезпечення, підрозділах спеціального призначення Держприкордонслужби та відповідають вимогам, встановленим пунктом 141 цього Положення, - в обов'язковому порядку", - йдеться в документі.
Уточнюється, що граничним віком перебування у військовому резерві є граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі другого розряду.
Адміністрація ДПСУ щорічно до 1 листопада має подати до Генерального штабу Збройних сил України інформацію про чисельність резервістів, заплановану для комплектування органів Держприкордонслужби.
Передбачено, що з громадянином, щодо якого ухвалено рішення про прийняття на службу у військовому резерві, укладається відповідний договір.
Mr.Zorg
@BauldganBabukan
·2 ч
Зеленский начал компанию по обнулению доверия украинцев к военным. Зная, что наибольшее доверие в обществе имеют военные, понимая что люди не ставят разницы между ВСУ и добровольцами. Это видео не случайность. Вкидывается меседж о страшных националистах не дающих окончить войну.
Нет. Мы еще не победили. Более того - еще и войны-то по-настоящему не было. Я вообще боюсь, что то, что было, войдет в учебники истории одним абзацем, как «незначительные пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов».
Россия затаилась. Россия ждет.
Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Страна - жертва агрессии при руководстве и поддержке извне сама убивает себя. В ходе внутреннего вооружённого конфликта уничтожается людской потенциал государства, разрушается экономика, теряется политическая самостоятельность. У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой - чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15-20 лет назад.
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Если вы думаете, что идеальным вариантом для России был бы договороспособный Президент, который начнет с ней переговоры, урегулирование и встречу где-то посередине - то это тоже не так. Это был бы хороший вариант - но не идеальный.
Идеальным вариантом будет президент, способный устроить хаос в стране. - Бабченко, март 2019
Уточняется, что предельным возрастом пребывания в военном резерве является предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе второго разряда.Источник: https://censor.net.ua/n3156150
Що це таке?
Украина открывает в Иерусалиме... офис инноваций. Почему три точки? Потому что это не консульство, но как бы в то же время консульство. Такое особое консульство по инновациям. Почему это умно? Потому что Израилю это очень понравится. Израиль ведь все представительства иностранных государств заманывает в Иерусалим, чтобы закрепить статус столицы. Но в то же время это будет и не совсем представительство, а офис по инновациям. А уж инновациями Израиль богат. Бери и сотрудничай Короче, и нашим, и вашим. И это правильно.
https://klonik69.livejournal.com/208050.html
ЗеДебілам це потрібно знати
Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Соколовой.
"Сначала вы называли мою страну "шлюхой" в своих шутках! Затем вы согласовали подписания соглашения, которое может заставить мою страну капитулировать! Теперь вы хамите тем, кто защищал наш и ваш, кстати, зад все эти 5 лет эту войны! Доколе мне будет стыдно за вас, Владимир Александрович, а?" - задается вопросами журналистка
Это вы "пришли" его. Не он пришел... себя и благодарите
Вот, попробуй...
-Чмо встретилось с типа националистами
-на Покрова нацики смешались с народом и показали, что их типа много
-Выступила Белая вошь
-Штаб ООС заявил,что Чмо встретилось с преступниками
Имеем
- В Украине лютые фашисты ведут войну против мирного Бомбассу
Зелупа Пінчука киданув? Кучма риторику різко змінив, і дізєль шоу його мочить.
как для крєолов, по-русскі