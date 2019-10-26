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Все про:Держприкордонслужба (2295) Зеленський (3353) наказ (186) Військова служба правопорядку (1)

 Зеленський затвердив Положення про проходження служби у військовому резерві ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться в указі №775/2019, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Затвердити Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Державної прикордонної служби України (додається)", - йдеться в документі.

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Документом визначається порядок відбору, умови прийняття громадян України на службу у військовому резерві ДПСУ та проходження ними служби у військовому резерві.

Крім іншого, у документі зазначено, що службу у військовому резерві ДПСУ проходять громадяни, які придатні до військової служби за станом здоров'я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві та здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у військовому резерві.

Також передбачено, що чисельність резервістів - тобто громадян, які виконують військовий обов'язок шляхом проходження служби у військовому резерві, - визначається Адміністрацією ДПСУ з урахуванням бюджетних асигнувань, передбачених на утримання Держприкордонслужби.

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"Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період військовослужбовці, які звільнені з військової служби в Адміністрації Держприкордонслужби, її розвідувальному органі, регіональних управліннях, загонах морської охорони, прикордонних загонах, окремих контрольно-пропускних пунктах, авіаційних частинах, закладах освіти, науково-дослідній установі, органах забезпечення, підрозділах спеціального призначення Держприкордонслужби та відповідають вимогам, встановленим пунктом 141 цього Положення, - в обов'язковому порядку", - йдеться в документі.

Уточнюється, що граничним віком перебування у військовому резерві є граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі другого розряду.

Адміністрація ДПСУ щорічно до 1 листопада має подати до Генерального штабу Збройних сил України інформацію про чисельність резервістів, заплановану для комплектування органів Держприкордонслужби.

Передбачено, що з громадянином, щодо якого ухвалено рішення про прийняття на службу у військовому резерві, укладається відповідний договір.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156150
 
   
 Топ коментарі
 



Mr.Zorg

@BauldganBabukan

·2 ч

Зеленский начал компанию по обнулению доверия украинцев к военным. Зная, что наибольшее доверие в обществе имеют военные, понимая что люди не ставят разницы между ВСУ и добровольцами. Это видео не случайность. Вкидывается меседж о страшных националистах не дающих окончить войну.
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Досить недолуго виглядає людина, яка відкосила від служби в армії, а зараз підписує положення про проходження служби в армії...
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Журналистка Янина Соколова записала видеообращение к Президенту Владимиру Зеленскому после его хамских заявлений добровольцам в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Соколовой.

"Сначала вы называли мою страну "шлюхой" в своих шутках! Затем вы согласовали подписания соглашения, которое может заставить мою страну капитулировать! Теперь вы хамите тем, кто защищал наш и ваш, кстати, зад все эти 5 лет эту войны! Доколе мне будет стыдно за вас, Владимир Александрович, а?" - задается вопросами журналистка
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Mr.Zorg

@BauldganBabukan

·2 ч

Зеленский начал компанию по обнулению доверия украинцев к военным. Зная, что наибольшее доверие в обществе имеют военные, понимая что люди не ставят разницы между ВСУ и добровольцами. Это видео не случайность. Вкидывается меседж о страшных националистах не дающих окончить войну.
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Потрошенко вкрав у сім'ї кожного прикордонника гроші, недодавши в минулому році в бюджет, в зв'язку з чим майже 90 відсотків військовослужбовців не отримали "відпускні" та одноразову доплмогу, не підняли зарплату, як божився Потрошенко на 30 відсотків. Це призвело до різкого відтоку кадрів. Зеленський на наступний рік вже додав гроші, які обіцяв, але вкрав Потрошенко, якщо ПЕСи непофігачать все у ВРУ. А цим НПА виправляє кадрові проблеми до яких довели рішення Потрошенка, і не так як Потрошенка, який послав строковиків на кордон з агресором.
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Реальность с точностью до наоборот. Рост ВВП увеличился уже на полпроцента, расходы на армию увеличились - если Потрошенко воровал с охраны границы, то сейчас увеличили финансирование, если Потрошенко закрывал заводы конкурентов (не в шоколаде, а в машиностроении) то теперь они возобновляют работу, даже для проекта поезда Киев - Борисполь Потрошенко украл поезда (корейские) из восточных и северных областей на которых пенсионеры с комфортом ездили на дачи, а теперь ездят как в Индии, и т.д. и т.п.
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Пенсионеры-поезда-дачи 🤣Ты из какой губернии?
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За что платят, то и пишут, скажут потрохотитушек или потрохобандитов назвать добровольцами - назовут, а подразделения нацгвардия, которые и были теми добровольцами - будут поливать грязью.
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...Украина, по-моему, так и не поняла, НАСКОЛЬКО кардинально изменилась ситуация, даже по сравнению с две тысячи четырнадцатым. Вы думаете, что Россия сунулась, получила по рогам - и на этом всё? Мы победили, давайте теперь грызться друг с другом?
Нет. Мы еще не победили. Более того - еще и войны-то по-настоящему не было. Я вообще боюсь, что то, что было, войдет в учебники истории одним абзацем, как «незначительные пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов».
Россия затаилась. Россия ждет.
Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Страна - жертва агрессии при руководстве и поддержке извне сама убивает себя. В ходе внутреннего вооружённого конфликта уничтожается людской потенциал государства, разрушается экономика, теряется политическая самостоятельность. У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой - чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15-20 лет назад.
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Если вы думаете, что идеальным вариантом для России был бы договороспособный Президент, который начнет с ней переговоры, урегулирование и встречу где-то посередине - то это тоже не так. Это был бы хороший вариант - но не идеальный.
Идеальным вариантом будет президент, способный устроить хаос в стране. - Бабченко, март 2019
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Объединятся можно только возле кого-то, но его оболгали и те, кто сейчас ставит ультиматумы Зелемойскому...
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Для этого Потрошенко всю урезал и урезал бюджет Госпогранслужбы? Это привело к резкому оттоку кадров и необходимости вводить срочную службу, Потрошенковской "патриоты" служить не хотят, поэтому Потрошенко решил что границу с агрессором могут охранять срочники. Выходит Потрошенко прилагал планомерные усилия к ослаблению безопасности Украины.
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Досить недолуго виглядає людина, яка відкосила від служби в армії, а зараз підписує положення про проходження служби в армії...
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В военкомате мне сказали: "Старина, Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!" Я отказался,- а Сережку Фомина Спасал от армии отец его, профессор.
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Але це не гірше аніж піти в армію для галочки, не на строкову, а на контрактну, побувати атошним туристом та сховатись у Верховній Раді депутатом, як зробив Потроха синок, - і це коли батько Головнокомандувач, тобто Потрошенко обіср@в військову службу як міг.
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Ты безгамотное чмо, что живет в США и ничего не понимает в устройстве государства. Нормативный документ готовит профильное подразделение и после согласование передает на подпись Президенту.
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Поясніть мені підполковнику запасу з вислугою 25 років.
Уточняется, что предельным возрастом пребывания в военном резерве является предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе второго разряда.Источник: https://censor.net.ua/n3156150

Що це таке?
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насколько помню была первая категория - призыв в первую очередь . вторая- не служившие или по возрасту после 35 лет до 50 солдаты до 60 офицеры . потом у нас возраст подняли 60-на 65 кажется
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УМНЫЙ и ХИТРЫЙ ХОД ЗЕЛЕНСКОГО
Украина открывает в Иерусалиме... офис инноваций. Почему три точки? Потому что это не консульство, но как бы в то же время консульство. Такое особое консульство по инновациям. Почему это умно? Потому что Израилю это очень понравится. Израиль ведь все представительства иностранных государств заманывает в Иерусалим, чтобы закрепить статус столицы. Но в то же время это будет и не совсем представительство, а офис по инновациям. А уж инновациями Израиль богат. Бери и сотрудничай Зеленский утвердил Положение о прохождении службы в военном резерве ГПСУ - Цензор.НЕТ 7018 Короче, и нашим, и вашим. И это правильно.
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Чего правильного? Иерусалим окупирован Израилем незаконно ...как и Крым. Какая столица нафиг....двойные стандарты в действии..Пусть лутше голодомор признают
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Євреї планують переселиьись в Україну і створити державу Ізраїль в межах Херсонської, Миколаївськоїх областеей, бо жити пр 50 градусів жари в майбутньому в Ізраїлі буде неможливо, і не тільки через підвищення температури
https://klonik69.livejournal.com/208050.html

ЗеДебілам це потрібно знати
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Думаешь, после того, как Еврейский народ выжил в печах Дахау и Бухенвальда, какие-то 50 градусов их удивят?
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Журналистка Янина Соколова записала видеообращение к Президенту Владимиру Зеленскому после его хамских заявлений добровольцам в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Соколовой.

"Сначала вы называли мою страну "шлюхой" в своих шутках! Затем вы согласовали подписания соглашения, которое может заставить мою страну капитулировать! Теперь вы хамите тем, кто защищал наш и ваш, кстати, зад все эти 5 лет эту войны! Доколе мне будет стыдно за вас, Владимир Александрович, а?" - задается вопросами журналистка
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Соколова сама помогла прийти Зеленскому к власти, а теперь скулит чего-то.
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Когда сопля "приходила", у Янины были другие проблемы...поэтому не пускай ветры
Это вы "пришли" его. Не он пришел... себя и благодарите
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Соколова так яростно и регулярно поливала дерьмом Зелю, что люди голосовали за него просто из чувства противоречия. Потому что когда шавка Пороха, зарабатывающая в неделю как учитель школы за год, призывает голосовать за её хозяина, значит надо делать прямо противоположное.
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На границе тучи ходят хмуро а по Украине прошёл дождь , но не везде а может и не прошёл ...но на границе тучи ходят хмуро ...
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Т . есть закон такой - то , под номером таким - то лонгируется .
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Клоун косил от армии, теперь главнокомандующий - клоуноралисимус.
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Ні Потрошенка синок, вже не відкосить, буде службу проходити не в теплому кабінеті у світері з флагом країни окупанта, а на кордоні з окупантом, без пайків, на які в 2018 році забув виділити гроші його батько.
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Сколько можно объяснять команде нового президента : НУЖЕН СВОЙ ТЕЛЕКАНАЛ . Иначе народ вас не понимает !
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... і потрохобєцили в незрозумілий позі.
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По сегодняшнему дню:
-Чмо встретилось с типа националистами
-на Покрова нацики смешались с народом и показали, что их типа много
-Выступила Белая вошь
-Штаб ООС заявил,что Чмо встретилось с преступниками
Имеем
- В Украине лютые фашисты ведут войну против мирного Бомбассу
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Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81 1 день назад

Зелупа Пінчука киданув? Кучма риторику різко змінив, і дізєль шоу його мочить.
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...і в пінчуковських "Хвактах" вчора ядроноє інтерв'ю Оксани Забужко - https://fakty.ua/322259-mir-na-usloviyah-putina-stanet-dlya-ukrainy-*************---oksana-zabuzhko
как для крєолов, по-русскі
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А дезертирам сразу присваивать генерала-запаса?
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