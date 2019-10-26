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 Від початку доби ворог 9 разів порушив режим тиші, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь по позиціях ОС неподалік від Невельського (з великокаліберних кулеметів), а також двічі поблизу Мар'їнки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів наших позицій: чотири рази поблизу Новолуганського (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), а також біля Хутора Вільного (з підствольних гранатометів), поза межами ділянки розведення біля Золотого (зі стрілецької зброї).

Зазначається, що упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 25 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Поранень зазнали три військовослужбовці Об'єднаних сил. Один - унаслідок обстрілу, двоє - через підрив на розтяжці, встановленій раніше ворогом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156145
 
 
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Херня какая-то. Президент сказал, что не стреляют. Я верю своему президенту. С начала суток враг 9 раз нарушил режим тишины, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2501
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Чи Зєля невразливий. Чи він нахрін кому нужний. Чи святий дух РПЦ його охороняє?
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Що цікаво- коли в Золотому був Зеленський- не було жодного пострілу. Схоже, сєпари знали що там зараз Зєля.
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Они ж знают, шо Воха - нормальный пассажир...
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шкода, що добровольці не пристрілили це недорозуміння..... можна було б на якогось ворожого снайпера списати
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Може Зеленскому перед ними побык... побывать - теми, что нарушают
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Хоч би який там клятий сєпар та влучив Вофкє Зєлупєю розривною кульою в очко. Ото би з горя всі би так натішилися і натанцювалися б 😕
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