 Я був на фронті з 2014-го до 2017-го, поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, які ухиляються, - учасник акції "Ні - капітуляції" Ганза

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мені 23 роки, я пішов на війну у 18 років. Спочатку приїхав із друзями в батальйон "Донбас", але мене там не взяли. Занадто молодий. Кажуть, що таких не мобілізують. Тоді я поїхав у батальйон "Азов", пройшов курс підготовки дуже короткий - і вперед, на фронт. Чому? Я з Харкова, у нас там все гостро. Можна було, звичайно, сидіти тихо, у моїх батьків приватне підприємство, магазин. Якщо ти за Україну в Харкові, то це тоді була небезпечна позиція, тут або-або. Росія поруч, багато "вати", яка чекала Путіна. Я свій вибір зробив. Я бачив, як гинуть люди на фронті, і зрозумів, що не можна в такий час стояти осторонь. Брав участь у боях під Іловайськом, у Мар'їнці, в Широкиному, під Маріуполем.

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Президент приїхав до нас, почав говорити: "Давайте розведемо війська, тут все тихо". Ну як все тихо? Ночами стріляють. У нас немає камер, але на телефон я записав учора вночі звуки пострілів із того боку, хотів показати. Але Зеленський сказав, що це неправда, що стрілянини не було.

У словах президента не було конкретики, він не зміг пояснити, навіщо розводити війська. Як це вплине на мирне врегулювання на Донбасі? Чи можна вірити Путіну після п'яти років війни? Які наслідки наших поступок? Просто заклики були: "Відьходьте. Тут будуть війська".

Я щодо мера Харкова Кернеса запитував: "Чому сепаратисти на свободі? Чому він при владі? Чому не в тюрмі?" Відповідь була такою ж, як і за часів минулої влади, мовляв, він же мер, органи працюють, все буде. Ну так.

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Президент запропонував мені послужити в армії. А що він зробив для реформи армії або поліції, щоб закликати людей йти туди служити?

Я пішов на фронт добровольцем у 2014-му і служив до 2017-го, і поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, хто ухилявся від захисту Батьківщини в цей найважчий час. Мені 23, і я звик захищати Україну без наказів і без повісток із військкомату. Золоте - наша земля, ми її мусимо зберегти для майбутнього України. Ми залишимося тут", - розповів Ганза.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський спілкувався з добровольцями, учасниками акції "Ні - капітуляції!" в Золотому. Сидячи біля багаття, він говорив з одним із наймолодших учасників акції - 23-річним Борисом Ганзою. Наприкінці бесіди президент запропонував Ганзі: "Якщо ти хочеш захищати Батьківщину, то в армію піди і захищай, Боря".