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Все про:Зеленський (3353) добровольці (344) Золоте (58)

 Я був на фронті з 2014-го до 2017-го, поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, які ухиляються, - учасник акції "Ні - капітуляції" Ганза

Володимир Зеленський у Золотому порадив йти до армії і захищати Батьківщину Борису Ганзі, учаснику акції "Ні - капітуляції", який брав участь у боях під Іловайськом, у Мар'їнці, в Широкиному, під Маріуполем.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мені 23 роки, я пішов на війну у 18 років. Спочатку приїхав із друзями в батальйон "Донбас", але мене там не взяли. Занадто молодий. Кажуть, що таких не мобілізують. Тоді я поїхав у батальйон "Азов", пройшов курс підготовки дуже короткий - і вперед, на фронт. Чому? Я з Харкова, у нас там все гостро. Можна було, звичайно, сидіти тихо, у моїх батьків приватне підприємство, магазин. Якщо ти за Україну в Харкові, то це тоді була небезпечна позиція, тут або-або. Росія поруч, багато "вати", яка чекала Путіна. Я свій вибір зробив. Я бачив, як гинуть люди на фронті, і зрозумів, що не можна в такий час стояти осторонь. Брав участь у боях під Іловайськом, у Мар'їнці, в Широкиному, під Маріуполем.

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Президент приїхав до нас, почав говорити: "Давайте розведемо війська, тут все тихо". Ну як все тихо? Ночами стріляють. У нас немає камер, але на телефон я записав учора вночі звуки пострілів із того боку, хотів показати. Але Зеленський сказав, що це неправда, що стрілянини не було.

У словах президента не було конкретики, він не зміг пояснити, навіщо розводити війська. Як це вплине на мирне врегулювання на Донбасі? Чи можна вірити Путіну після п'яти років війни? Які наслідки наших поступок? Просто заклики були: "Відьходьте. Тут будуть війська".

Я щодо мера Харкова Кернеса запитував: "Чому сепаратисти на свободі? Чому він при владі? Чому не в тюрмі?" Відповідь була такою ж, як і за часів минулої влади, мовляв, він же мер, органи працюють, все буде. Ну так.

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Президент запропонував мені послужити в армії. А що він зробив для реформи армії або поліції, щоб закликати людей йти туди служити?

Я пішов на фронт добровольцем у 2014-му і служив до 2017-го, і поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, хто ухилявся від захисту Батьківщини в цей найважчий час. Мені 23, і я звик захищати Україну без наказів і без повісток із військкомату. Золоте - наша земля, ми її мусимо зберегти для майбутнього України. Ми залишимося тут", - розповів Ганза.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський спілкувався з добровольцями, учасниками акції "Ні - капітуляції!" в Золотому. Сидячи біля багаття, він говорив з одним із наймолодших учасників акції - 23-річним Борисом Ганзою. Наприкінці бесіди президент запропонував Ганзі: "Якщо ти хочеш захищати Батьківщину, то в армію піди і захищай, Боря".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156142
 
   
 Топ коментарі
 
Клоун уклонист хамит ветерану-атошнику... это уже не капитуляция.
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Йож Туманний:

Я был на фронте с 2014-го по 2017-й, советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а уклоняющимся, - участник акции "Ні - капітуляції" Ганза - Цензор.НЕТ 4237

Вообще, если так прикинуть, то выходит, 3,14дец, весело. Какие там были основные претензии к Пороху?
Что он жадный? Ну так мы теперь получили Коломойского, который, кажется, е*анулся на почве денег и личных обидок. Ну или всегда был е*анутым, просто не имел возможности вот так открыто всем хе*ом по губам водить.
Что он войну никак не закончит? Ну теперь мы видим как новые, молодые лица динамично разводят руками, мол, РФ не хочет конструтива, РФ хочет санкции снять. Никогда такого не было, и вот опять.
Что он ставит всюду своих людей? Ну теперь мы получили людей из Квартала и их родных всюду, где это было возможно.
Жаловались, что в Раде сидят хреновые люди и долбое*ы - получили монобольшинство долбое*ов.
Пресса ныла, что Петька строит диктатуру и вводит цензуру (хотя прессу вообще пальцем никто не тронул, а единственное, что они сами себе ввели, так это бенину руку себе в жопу) - получили "вы нам нах*й не нужны" и "откройте свои источники ГБР".
Охрененно же. Охрененно. Буквально каждая хрень, в которой обвиняли ПАП, обрела зеленую плоть и кровь. Обрела потому, что запуганное зомбоящиком хомячье одурело настолько, что само ломанулось в мясорубку.
Даже эти сраные ботофермы и те вскрылись у Зе, и так и не были никем и нигде найдены у ПАП.
Шикарно выбрали. Шикарно. Я хз, чем это закончится, но очень хотелось бы, чтоб нарид выгреб все пять лет. Заодно увидим Епоху Бідности, Епоху Жадібности, и что там еще они рекламировали?
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Это нонсенс, отдавать украинскую землю добровольно, без боя.
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ну так вот и представь, что такой персонаж сказал бы такое в те времена. а теперь выходит повоевал три года, и хватит? какой же он тогда патриот?
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да потому . что в армии приказали отойти и ты отходишь за не выполнение могут дело пришить вплоть до дезертирства потому . что не с подразделением . ты зебил? раз простых истин не понимаешь
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Разговаривая с Зеленским чуствуешь себя идиотов. Как можно ему доказать что выведя войска из наших городов ты не только не вернешь дамбас а и потеряешь еще большие территории. ***** же открыто сказал что на территорию откуда ВСУ отведут войска готов запустить миротворцев ООН. Тоесть наоборот не деокупировать даунбас а разграничить их иностранным контингентом. Какие там будут миротворцы сами догадайтесь.
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Зеленский плохо кончит. Это уже без гадалки понятно. Ехал бы в свой Израиль и крутил там свой КВН.
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Кернес на місці, зато як жваво взялися за Кличка, в кварталі і в день і в ночі мочать.
Всіх собак на нього спустили, навіть закон про столицю.....Хто ще не зрозумів до чого все йде, їм вже столиця потрібна...
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Ну да есть десятки сепарських мэров, а они ******** почему то до Кличка, я этого не понимаю.
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Тому що всі події відбуваються в столиці, це перше, по друге бабло....
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На цензоре досрочный хэллоуин. Я был на фронте с 2014-го по 2017-й, советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а уклоняющимся, - участник акции "Ні - капітуляції" Ганза - Цензор.НЕТ 6183
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В словах президента не было конкретики, он не смог объяснить смыслы. Зачем разводить войска? Как это повлияет на мирное урегулирование на Донбассе? Можно ли верить Путину после пяти лет войны? Какие последствия наших уступок? Просто призывы были: "Уходите - тут будут войска". Клоун исполняет желание пуйла который неделю назад сказал что срывается отвод по вине Украины и что Зе нужно приструнить своих националистов добровольцев ичтоб их там не было
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Пацаны между своими не ругаться.
Всё будет Украина.
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Угу. Как жы ж. Это вам, камрад, на иной ресурс, к сожалению. Тут, даже если Пятов пенальти возьмёт, в составе "Шахтера", то он- сепар, Гимн поёт неверно, и ваааще- жополиз Ахметовский. А когда в составе сборной вытягивает неберущиеся мячи, то он один хрен- сепар, Гимна не знает, Ахметке сраку- лижет. Я, кстати,- ещё хуже. Я- негодяй, бо Ахметку пишу с большой буквы.
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Я болільник Шахтаря.
У мене навіть курточка є з їх емблемою.
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Я так скажу. Глибока моя шана всім учасникам війни з кацапами, особливо добробатам. Але не дайте себе розвести. Це вже було протягом п"яти років. І не цей хлопчина, що б він завжди був здоровий, повинен був розмовляти з президнтом, а дійсно вовки війни.
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Повинні не прерікатися, а виконувати накази, устав- закон для солдата.
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Дык конечно что ветераны привыкли жить дружно и на расслабоне, а тут приехал Зе, со своей муткой в голове и скорость принятия решений гораздо быстрее.
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Я думаю, що хтось авторитетний повинен сказати, що : "трі шагі налєво, трі шагі направо, шаг впєрєд і наоборот" не подіє.
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Ну был бардак до зимы 14/15, потом наладилось. Начиная с Широкино, уже чётко знали, кто-где из "партизан" (правосеков, например), где секторы обстрела, наблюдения, всё чётко. И так везде, всю войну. А это - что? Кто такие? Кому починяются?? По ком сегодня стрелять изволят?! Бред.
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Мордва, как там двое солдафонов из Забайкалья? Еще живы или вместе с восемью сослуживцами уже слушают хор Александрова?
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зеленский забыл что у добровольцев Абсолютная репутация! А его народ выбрал как меньшее из двух зол! Но ему об этом быстро напомнят, я буду участвовать.
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На пьянку собрался?
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Там гидрант предлагает для защиты Родины в армию идти - это свидетелей секты зе касается )
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Он не меньшее зло, просто зашуганное зомбоящиком хомячье одурело настолько, что само ломанулось в мясорубку.
Порох был лучшим президентом Украини, но его оболгали евреи за то, что он первый из президентом Украины начал отодвигать еврейский капитал от власти.
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Андрій Жагун - Ну просто ЧУДОВОВО сказали про Пороха ! Хочу ПОДЯКУВАТИ постом
за Ваш вислів , а не простим лайком ! Як же приемно - що є в нас РОЗУМНІ люди !!
З повагою !!
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Не понимаю если ты был на фронте так что ты будешь диктовать Президенту
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Думав, думав - що ця фраза мені нагадує. Ось що:
Наташка Могила (яка стала Могилевською): - Я не криса і не ****!
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Моника не президент, а голимый лохоклоун.
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америкос! сначала пойми как можно быть президентом сша , но иметь меньше голосов избирателей! а мальчишка всё сказал от сердца, тебе и зеленскому не понять!
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Борис Ганза,дякую,ти справжній Українець.А президент НІ!!!
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Бобку-Монику в хер не ставит, молодец.
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Зеленського у нормальній країні давно б вже за грати запровадили...
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Борис Ганза , молодец парень и сказал всё правильно . А зелёную мразоту гнать сцаными тряпками рано или позно прийдётся. Лучше всётаки раньше
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Из за таких гандонов как Зе.
Я согласен.
Эти мутные договорняки с НВФ раши они не о чемные.
Президент Украины должен потребовать от раши вывести своих НВФ в рашу и оставить Украине границу.
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Как я с вами согласен Из за таких гандонов , которые вам нравятся , гибли дети в Приднестровье , Таджикистане , Чечне , Карабахе Вот теперь эти гандоны во главе с ****** до Украины добрались А вообще то пшел нах отсюда гандон
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ты паренек патриот, украинец с большой буквы, но это не дает тебе права быть на гражданке и ходить с оружием. получается что у тебя больше прав чем у меня или у соседа. так тоже нельзя нарушать закон.
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У него больше прав, чем у правоохранителей, которые сдали Крым и Донбасс . И именно поэтому правоохранители и боятся добровольцев, что после войны будут всех спрашивать кто и где был, и за что звезды на погонах добавили .
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унего такие же права как и у тебя, он живет не по закону, значит он бандит. и я не смотю на его заслуги. хочешь воевать за укрину, действительно, иди в армию. а может им кто то бабок дал для провокации с зелей?. не исключено. сразу говорю что я сторонник пороха, но зеля здесь прав
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Их пропустили на блокпостах, значит запрещенного нет.
Где были законы в 2014 году- защищали сепаратистов, и отпускали из РОВД, и аналогично сегодняшним событиям добробатовцы были бандитами для врагов Украины . .
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их не пропустили а они прорвались, и не путай 14й и 19й года
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А ты и твой безоружный сосед тоже, как он, на первой линии?

Этот парень с оружием защищает свой дом, семью, Родину от разных отодвигателей рос.границы.
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каждому свое, он на первой линии находился на полном моем (как налогоплатильщика) обеспечении. кто то делает патроны а кто то их выстреливает
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право своё ты добудешь в борьбе - и ни как иначе
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В штабе ООС заявили, что Зеленский в Золотом общался не с добровольцами

КИЕВ. 26 октября. УНН. Лица, с которыми общался сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Золотое Луганской области, не являются представителями любых силовых ведомств или Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
"В распространенном сегодня в социальных сетях видео Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известным как Закон об операции Объединенных сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.
"Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а затем находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон о ООС, чем предоставляется надлежащая правовая оценка", - отметили в штабе ООС.
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Когда ты хочешь защищать Родину - делай как Боря и иди в армию.
Когда ты не хочешь защищать Родину - делай как Вова и иди в Презы

Вот она ЗЕ логика
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Послушай начиная с 1:30. Они не мои, но поимай, я эти бяцки (ссылка), я сыну отдал, включая БД
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просто раб по своей натуре. ползающий на коленях за деньги. стал господином ну и чего ждать от него
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Читаю сейчас комменты на Фейсбуке , зюзю " утюжат " вдоль и впоперёк , сами же военные ,, просто уничтожают как личность .. Я був на фронті з 2014-го до 2017-го, поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, які ухиляються, - учасник акції "Ні - капітуляції" Ганза - Цензор.НЕТ 2047 .

Трындец Вове , он настроил против себя добровольцев которые за него же и голосовали . Теперь плюются .
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Маленький щенок всегда ведет себя более гавкуче и типа агрессивнее чем большой пес - ивесто же почему , от страха... Маленький щенок постоянно кричит Я СОБАКА тят-тяв-тяв , как и человек, который убеждает не только себя но и других , что он Президент.... Ну уважаемый наш Президент, да шо ж у Вас такие херовые психологи ... Гнать их метлой , если они не научат Вас не показывать свои страхи. не говорить кто есть Вы на сегодня лишний раз и так часто ... Или вы и их не слышите, или вы не хотите слышать... НО! ведь когда-нибудь даже мальчик выкрикнет ту фразу о голом Короле ... Помните хотя бы эту сказку?
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Молодой человек в свои 23 года гораздо умнее 42-летнего зеленского-шарикова, "преЗЕдент" на его фоне выглядит макакой и это очень грустно, что за такое говно голосовали украинцы.
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Человек не привык чтобы ему перечили , а те, кому он делал бабки своим типа талантливым кривляньем и не делали этого- потому они все и при власти сейчас...
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Арахамю гнать - он испортил ему настроение перед таким опасным визитом в "логово защитников" его же , когда он шутил о своей родине как проститутке . Он поддержал шоу ПолиграфПолинрафовичей Шариковых , не подумав о последующем позоре... Ему нельзя было сразу же ехать к ветеранам , это не из Японии баранов на полиграфы кидать...
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Наш источник сообщает, что «темник» по встрече Зеленского и добровольцев в Золотом спустили очень быстро.
Главные месседжи для критики.
- Зеленский, который никогда не защищал Украину, «пхает» герою Украины добровольцу, который рискуя своей жизнью, защищал страну в самый тяжелый момент времени.
- Делать акцент на «базаре» и тоне президента. ( В этом ключе уже разгоняют картинку, где Зеленского сравнивают с Захарченко, когда тот «пхал» украинскому генералу).
- Разобрать его реплики на части и сделать «троллинговые картинки».
Задача поставлена столкнуть лбами президента и добровольцев. Акценты специально выстраивают так, что будто Зеленский «пхал» добровольцам, а не говорил с ними на равных. Ведь если бы он с ними говорил, как «мямля», все бы, начали утверждать, что президент «тюфяк». Так что сейчас оппоненты Зеленского подменяют понятия и трактуют это так как им выгодно и пытаются свой месседж навязать массам.
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Спасибо зебобик за разъяснения , но всё это и так было видно на видео без твоего "темника "
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Чувак, ти хоча б погуглив визначення слова "темник". Темник - це те, що вказує журналістам ВЛАДА. Не власник сайту/газети/каналу, а саме влада! Темники придумав мертвечук, який на той час особисто не володів жодним каналом, але ці темники в 2004 отримували одразу кілька каналів (1+1, Інтер, СТБ, Новий, ICTV, державний УТ1 і тд).

А по самій ситуації - якби Зе вів себе достойно, то і поводів для критики не було б! Негоже главі держави вести себе, як дворова шпана! На цьому відео ажніяк не видно, що Зе із професорської родини, бо складається враження, що це типовий люмпен
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не останавливайтесь, я считаю вас. -))) мои милые, платные комментаторы. Пишите. -))) спамьте, участвуйте в эксперименте.
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Про платних коментаторів говорить кацапський троль Я був на фронті з 2014-го до 2017-го, поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, які ухиляються, - учасник акції "Ні - капітуляції" Ганза - Цензор.НЕТ 8958
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Ник менять надо чаще! Арбайтен швайне! -)))
От дурашки... но радует, что предсказуемы, и это все благодаря жадности и глупости работодателя...
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Слабенько. Дерьму в штанах своего преЗЕдента не смог придать вкус победы. Низачет
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Ой, неужели просто -боты...??? это позор, плиз переправьте шефу, что разочаровали, печаль.-((((
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Кстати, хорошая идея со спамом.

Кстати, если тебя обманывают/грабят, то ты считаешь, что преступник прав, т.к. он наглее/хитрее/сильнее тебя? Просто хочу оценить уровень примитивности твоих моральных принципов, ведь ты же сам понимаешь, что нормальный человек подобный текст не примет.
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Леша, ты выделяешься из этой массы, у меня сразу вопрос - ты просто умнее, или из другой команды? -)))
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Или просто не понял, что речь тут о технологии, а не об идеологии?! Ну тады - просто дурак, что тоже отличает от части местных ботов и полуботов. -)))
В любом случае - иди не мешай эксперименты. -)) ну или наблюдай со стороны.
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Это уже просто за гранью добра и зла.
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С мэром Харькова разберутся жители города и только
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Свиноботы, а чего это вы со своей мыролюбной Свыней мальдивской породы к пацану примазываетесь?
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В сраці вже крутитться ваш "їзик, гдє что ні слово, то..."!
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Ти бажаєш перевірити свій рівень знання мови, свиното?
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Нда, Зе как не стремится показать себя главнокомандующим, да все не получается....
Клоун, он и в Африке - клоун!
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Как сказал Зеленский Свинарчукам ======я результат вашего 5-летнего правления .
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Яник так і не зрозумів президентом якої країни став і з яким народом і цей так і не догнав, куди попав, і що з тим робити!...
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Чуть-чуть свежака, еще темника вам не дали... бегом за ним швайне!
Сейчас проходили обсуждения «формулы Штайнмайера» на круглых столах, эксперты обсуждали это, теперь даже сам президент Зеленский поехал в Золотое общаться с ветеранами АТО, которые там находятся и выступают против разведения вооружения, называя это «капитуляцией».
Видно, что гражданское население в своих 73% выступает за мирную повестку и разведения вооружения. Видно, что ветераны АТО меняют акценты, что гражданские ничего не понимают якобы в «стратегии ведения войны». Зеленский на это смещение акцентов парировал, что для этого есть Генштаб.
Также Зеленский в ультимативной форме потребовал ветеранов АТО сдать оружие, которое у них есть в Золотом.
Как поясняет наш источник, это всё подготовительный процесс к попытке разведения вооружения в Золотом и Петровском. Сейчас прошли зачистки всех заинтересантов, которые раскачивали тему «нет капитуляции», если снова поднимется волна «искусственных протестов», то пойдет вторая волна арестов. Сейчас идут торги. Азов, Нацкорпус и другие пытаются выторговать лучшее условия для себя. Известно, что Билецкий через Авакова запросил у Зеленского маленькую поблажку для себя, чтобы у них была причина, почему они соглашаются на это разведения вооружение.
Торги продолжаются.
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Мда, действительно стандартные боты, неужели так плохо дела у Юры?! -)) Пусть позвонит... поможем. -))
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