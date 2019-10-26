 Я був на фронті з 2014-го до 2017-го, поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, які ухиляються, - учасник акції "Ні - капітуляції" Ганза

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Мені 23 роки, я пішов на війну у 18 років. Спочатку приїхав із друзями в батальйон "Донбас", але мене там не взяли. Занадто молодий. Кажуть, що таких не мобілізують. Тоді я поїхав у батальйон "Азов", пройшов курс підготовки дуже короткий - і вперед, на фронт. Чому? Я з Харкова, у нас там все гостро. Можна було, звичайно, сидіти тихо, у моїх батьків приватне підприємство, магазин. Якщо ти за Україну в Харкові, то це тоді була небезпечна позиція, тут або-або. Росія поруч, багато "вати", яка чекала Путіна. Я свій вибір зробив. Я бачив, як гинуть люди на фронті, і зрозумів, що не можна в такий час стояти осторонь. Брав участь у боях під Іловайськом, у Мар'їнці, в Широкиному, під Маріуполем.
Президент приїхав до нас, почав говорити: "Давайте розведемо війська, тут все тихо". Ну як все тихо? Ночами стріляють. У нас немає камер, але на телефон я записав учора вночі звуки пострілів із того боку, хотів показати. Але Зеленський сказав, що це неправда, що стрілянини не було.
У словах президента не було конкретики, він не зміг пояснити, навіщо розводити війська. Як це вплине на мирне врегулювання на Донбасі? Чи можна вірити Путіну після п'яти років війни? Які наслідки наших поступок? Просто заклики були: "Відьходьте. Тут будуть війська".
Я щодо мера Харкова Кернеса запитував: "Чому сепаратисти на свободі? Чому він при владі? Чому не в тюрмі?" Відповідь була такою ж, як і за часів минулої влади, мовляв, він же мер, органи працюють, все буде. Ну так.
Президент запропонував мені послужити в армії. А що він зробив для реформи армії або поліції, щоб закликати людей йти туди служити?
Я пішов на фронт добровольцем у 2014-му і служив до 2017-го, і поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, хто ухилявся від захисту Батьківщини в цей найважчий час. Мені 23, і я звик захищати Україну без наказів і без повісток із військкомату. Золоте - наша земля, ми її мусимо зберегти для майбутнього України. Ми залишимося тут", - розповів Ганза.
Нагадаємо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський спілкувався з добровольцями, учасниками акції "Ні - капітуляції!" в Золотому. Сидячи біля багаття, він говорив з одним із наймолодших учасників акції - 23-річним Борисом Ганзою. Наприкінці бесіди президент запропонував Ганзі: "Якщо ти хочеш захищати Батьківщину, то в армію піди і захищай, Боря".
Всіх собак на нього спустили, навіть закон про столицю.....Хто ще не зрозумів до чого все йде, їм вже столиця потрібна...
Всё будет Украина.
У мене навіть курточка є з їх емблемою.
Порох был лучшим президентом Украини, но его оболгали евреи за то, что он первый из президентом Украины начал отодвигать еврейский капитал от власти.
за Ваш вислів , а не простим лайком ! Як же приемно - що є в нас РОЗУМНІ люди !!
З повагою !!
Наташка Могила (яка стала Могилевською): - Я не криса і не ****!
Я согласен.
Эти мутные договорняки с НВФ раши они не о чемные.
Президент Украины должен потребовать от раши вывести своих НВФ в рашу и оставить Украине границу.
Где были законы в 2014 году- защищали сепаратистов, и отпускали из РОВД, и аналогично сегодняшним событиям добробатовцы были бандитами для врагов Украины . .
Этот парень с оружием защищает свой дом, семью, Родину от разных отодвигателей рос.границы.
КИЕВ. 26 октября. УНН. Лица, с которыми общался сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Золотое Луганской области, не являются представителями любых силовых ведомств или Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
"В распространенном сегодня в социальных сетях видео Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известным как Закон об операции Объединенных сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.
"Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а затем находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон о ООС, чем предоставляется надлежащая правовая оценка", - отметили в штабе ООС.
Когда ты не хочешь защищать Родину - делай как Вова и иди в Презы
Вот она ЗЕ логика
Трындец Вове , он настроил против себя добровольцев которые за него же и голосовали . Теперь плюются .
Главные месседжи для критики.
- Зеленский, который никогда не защищал Украину, «пхает» герою Украины добровольцу, который рискуя своей жизнью, защищал страну в самый тяжелый момент времени.
- Делать акцент на «базаре» и тоне президента. ( В этом ключе уже разгоняют картинку, где Зеленского сравнивают с Захарченко, когда тот «пхал» украинскому генералу).
- Разобрать его реплики на части и сделать «троллинговые картинки».
Задача поставлена столкнуть лбами президента и добровольцев. Акценты специально выстраивают так, что будто Зеленский «пхал» добровольцам, а не говорил с ними на равных. Ведь если бы он с ними говорил, как «мямля», все бы, начали утверждать, что президент «тюфяк». Так что сейчас оппоненты Зеленского подменяют понятия и трактуют это так как им выгодно и пытаются свой месседж навязать массам.
А по самій ситуації - якби Зе вів себе достойно, то і поводів для критики не було б! Негоже главі держави вести себе, як дворова шпана! На цьому відео ажніяк не видно, що Зе із професорської родини, бо складається враження, що це типовий люмпен
От дурашки... но радует, что предсказуемы, и это все благодаря жадности и глупости работодателя...
Кстати, если тебя обманывают/грабят, то ты считаешь, что преступник прав, т.к. он наглее/хитрее/сильнее тебя? Просто хочу оценить уровень примитивности твоих моральных принципов, ведь ты же сам понимаешь, что нормальный человек подобный текст не примет.
В любом случае - иди не мешай эксперименты. -)) ну или наблюдай со стороны.
Клоун, он и в Африке - клоун!
Сейчас проходили обсуждения «формулы Штайнмайера» на круглых столах, эксперты обсуждали это, теперь даже сам президент Зеленский поехал в Золотое общаться с ветеранами АТО, которые там находятся и выступают против разведения вооружения, называя это «капитуляцией».
Видно, что гражданское население в своих 73% выступает за мирную повестку и разведения вооружения. Видно, что ветераны АТО меняют акценты, что гражданские ничего не понимают якобы в «стратегии ведения войны». Зеленский на это смещение акцентов парировал, что для этого есть Генштаб.
Также Зеленский в ультимативной форме потребовал ветеранов АТО сдать оружие, которое у них есть в Золотом.
Как поясняет наш источник, это всё подготовительный процесс к попытке разведения вооружения в Золотом и Петровском. Сейчас прошли зачистки всех заинтересантов, которые раскачивали тему «нет капитуляции», если снова поднимется волна «искусственных протестов», то пойдет вторая волна арестов. Сейчас идут торги. Азов, Нацкорпус и другие пытаются выторговать лучшее условия для себя. Известно, что Билецкий через Авакова запросил у Зеленского маленькую поблажку для себя, чтобы у них была причина, почему они соглашаются на это разведения вооружение.
Торги продолжаются.