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Все про:Зеленський (3353) Крим (7622) призначення (465) Ташева (1)

 Координатора організації "КримЅОЅ" Ташеву призначено заступником представника президента в Криму

Президент України Володимир Зеленський призначив координатора організації "КримЅОЅ" Тамілу Ташеву заступником представника президента в Криму.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Таміла Ташева з 1991 року проживала в Сімферополі після повернення її сім'ї до Криму з Узбекистану, закінчила факультет східних мов Таврійського університету. Була активною учасницею Помаранчевої революції і Революції Гідності. Після окупації Криму Російською Федерацією стала одним із засновників громадської організації "Крим SOS", яка інформує про ситуацію і порушення прав людини в окупованому Криму, надає допомогу внутрішньо переміщеним особам із Криму та Донбасу.

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20 лютого 2019 року Ташеву було нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня "за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність".

Була кандидатом у народні депутати під №26 у списку партії "Голос" на парламентських виборах 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156140
 
   
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что и откуда она координирует сегодня: из Симферополя, из Севастополя, Бахчисарая или Киева?
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Где они эту прости****** откопали с окружной? Ну нельзя же так унижать Украину, вы что совсем конченые дЫбилы?
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Яростно мониторит крымреалии, которые к полуострова никакого отношения не имеют, кроме названия.
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Чей Крым, кацапский???
А что там есть и украинцы ещё?
Я так и не пойму, что там делают кацапы тогда???
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Крыма нет, зато есть туева хуча всяких крымских организаций, которые кормятся на бюджете нашей страны. На бюджете, которого вечно не хватает истинно нуждающимся... Зато хватает на всё это.
Раньше крымских чиновников было куда меньше, пока Крым у нас не отобрали, а они там сами у себя кэрувалы.
Как можно заниматься или как-то влиять на то, чего у тебя нет? Чем все эти люди занимаются?
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Крыма нет а министерство есть. Что за дебилы? Отвели войска из крыма- теперь поцелуйте себя в страку. То же самое будет на дамбасе после выполнения формулы Зештанмаера.
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Кто знает что конкретно сделал Крым СОС.? я знаю что там пару сепарюг латентных околачивлось, больше ничего.
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