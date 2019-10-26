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Все про:Мінздоров'я (1005) Тернопільщина (200) дифтерія (20)

 На Тернопільщині виявили дифтерію, захворів дорослий, - МОЗ

Дифтерію лабораторно підтверджено у 47-річного жителя Тернопільської області. Чоловік зробив щеплення в 2017 році, що дозволило запобігти розвитку важких ускладнень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці.

"Діагноз "дифтерія" у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно, повідомили в Центрі громадського здоров'я України. За оперативними даними, чоловік робив щеплення від дифтерії в 2017 році, але про наявність попередніх обов'язкових восьми щеплень за віком даних немає", - йдеться в повідомленні.

Хворий мешкає на межі Хмельницької та Тернопільської областей. Контактував із трьома особами, одна з яких - дитина. За місцем проживання пацієнта провели дезінфекцію.

"Щеплення від дифтерії рекомендується Календарем профілактичних щеплень не лише дітям, а й дорослим кожні 10 років після 16-річного віку. Україна забезпечена необхідною кількістю вакцин. Вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря", - додали в МОЗ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, цього тижня в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

У четвер, 24 жовтня, МОЗ підтвердив випадок дифтерії у 9-річного київського школяра. Хлопець не був вакцинований.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156138
 
 
 Топ коментарі
 
Если займётся ГРУ, то даже вам хватит. А у нас- ГУР, для сведения.
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Безкоштовна по місцю проживання, все через сімейного лікаря, але нема в наявності, дізнавався в друзів, хотіли зробити щеплення не зробили.
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Ты хоть вакцину с сывороткой не путай.
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пошло-поехало. Комаровский как в воду глядел. С такой убогой системой лечения и профилактики скоро и тиф и холера будут. Не зря поляки облегчают трудоустройство для медработников с Украины, спасают знания, которые в Украине стали ненужны.
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Прочитайте ещё и о самой дифтерии,а не только Комаровского слушайте.Не всё так ясно.
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Тобто на Тернопільщині... Ніхто із тих хто не робив прививки НЕ ХАХВОРІВ.. А захворів лише той хто робив прививку...ню ню колі ся дальше гавном
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настало время исполнения угроз Сулпун о скорой эпидемии дифтерии.Серия первая - корь - спочила и забылась! Оппоботы рвут на себе трусы, пропагандируя срочные прививки от дифтерии. Детям срочно впихивают дифтерию плюс еще 4-5 всяких скаолатин и бешенств == это чтоб бакериям в упаковке не скучно было, сразу групповуха........
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Комаровський просто знає план пропаганди щеплень. За кір вже ніхто не згадує неначе вона зникла.
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Мне осталось, в Мариуполе, четыре недели... Это- радует. Коты ведь этой хренью не болеют, верно? Ну, вот и славно. А жена моя уберечься сумеет. Остальным- желаю Здоровья.
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Дифтерит ни с того ни с сего? Может ГРУ займется жтим вопросам. Ведь КТОТО завез бактириологический материал.
Могу даже предположить, что раша. Хотят отвлечь людей от сдачи Украины сепарам
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Если займётся ГРУ, то даже вам хватит. А у нас- ГУР, для сведения.
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Справа в тому, що і вакцин немає в наявності.
В цей час слуги народу, на поліграф бігають , веселуха...
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Ну, не клевещите! Есть вакцина! Аж 200(двести) единиц. Её щас по областям распределяют. понятное дело- по справедливости.
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Ты хоть вакцину с сывороткой не путай.
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Виноват! Вы совершенно правы. Благодарю, за своевременную поправку.
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Повторюю вакцин від дифтерії нема в наявності.
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Я, сегодня, весь день в ИНЕТе, по этому поводу. Даю слово: данные- самые разные. Цены на вакцинацию- тоже. От бесплатной, до 1800 гривен. Такие вот дела...
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Безкоштовна по місцю проживання, все через сімейного лікаря, але нема в наявності, дізнавався в друзів, хотіли зробити щеплення не зробили.
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вот теперь понятно, к чему эта вся байда. "Нема у симейнго лыкаря!... Не хочешь дифтерийки - плати баблосы.....ха ха ха
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Або здихай.
Та вона і не у всіх платних клініках є в наявності.
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Ну, да. Такое мне тоже встречалось. Правда, наряду с настойчивым приглашением сделать прививку прямо сейчас, с выбором вакцины(три разных производителя). Ну... что уту сказать? Что нарыл, в ИНЕТе- то вам и докладываю.
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Дивно. У мене вакцинація ще у вересні пройшла. Закрив на 98%.
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За 5 лет Украину превратили в Африку.... папуасию какую то! Кошмар!
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Не скажите! В Африке вакцин, например в Гане, малярийных- на весь Мир хватит. Бо там малярия- это угроза. А у нас, по сравнению с Ганой- вакуум. Не более. И- не менее. Я о об опасностях, представляющих угрозу.
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Всех инфицированных нужно переселять на российскую границу,оттуда вся зараза прёт,пусть туда и распространяется.
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А якого виробника була та вакцина в 2017? І якщо людині 47 років, то не може не бути даних про попердні вакцинації. У совку з цим було суворо. З дитячої картки в дорослу все переписувалось і архіви повинні бути. Та й дозволів тоді ніяких не потрібно було - вакцинували всіх.
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Могли за гроші просто зробити запис в карту і все.
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Чоловіку 47 років. Первинна вакцинація до 14. Ну хіба що картку втратив. Або її взагалі не було. Хоча в моєму богом забутому селі батьків серед ланів, лісів і полів Полтавщини медицинські картки мали всі і сільський фельдшер за цим ретельно слідкувала.
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Насколько я понимаю вакцинаций 8 раз должно быть. Ещё читала, что надо проверять наличие антител в организме. Может не быть иммунного ответа.
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Основна вакцинація дітей проходить до 8-ми років. В декілька етапів. Про аналіз крові на антитіла теж чула нещодавно. Просто у нас такий рівень супрунячої, а до неї богатирьовської медицини, що багато-хто думає, що краще прикласти подорожник.
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Нє, ми не "прикладуєм"😁, ми робимо щеплення. Тим більше- безкоштовно.
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От і добре. Ми теж суворо дотримувались календарного плану щеплень. І не чхнула навіть. На першому курсі універу вже Правда встигли до "богатирьовських вакцин"..
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Як правило от дифтерії достатньо однієї дози. Раз на 10 років.
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Дорослим. Якщо пройшли повний курс. А дітям- там по графіку.
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Вакцина не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, можете захворіти, але хвороба буде проходити не в такій тяжкість формі.
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Я однозначно за вакцинацію. Якісними препаратами. А не за полігон для випробувань. От навіщо закуповувати вакцину в Індії, якщо таку ж виробляє Харьківський завод?
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Я ще кілька років тому писав що попереду епідемія дифтерії. Александро, ти де?- Цікава для тебе тема.
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Минздох начинает работу с эпидемии страшной болезни.И даже ногами не сучит.
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Містами ганяють зграї пацюків мишей бездомних собак кішок які зі своїми екскрементами виділяють навіть збудника чуми та холєри. До того нікому нема діла . Простіше вколоти чисту здорову дитину , налякати дурнуватих батьків попередньо, і не не понести за це ніякої відповідальності. Та ще бабосиків собі нарубати. так поступають з бидлом. Бо бидло спочатку віддало ядерну зброю своєму ворогові, повірило в обіцянки, тепер в бидла забирають землю разом з сотнями нафтогазових родовищ, і на останок бидло треба пришепити, щоб тільки їло і срало під себе.
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