 Стрілянина в Броварах: поранено чоловіка. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Встановлено, що на вул. Грушевського в місті Бровари між місцевими жителями, які були напідпитку, виникла суперечка. Під час сварки один із них вихопив зброю, вистрілив у чоловіка і вцілив йому в руку", - йдеться в повідомленні.

Один зі свідків відразу зателефонував до поліції. 31-річного стрілка затримали на місці.

"Під час огляду місця події поліцейські виявили і вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями та набої", - додали в поліції.

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Справу розслідують за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Стрілку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.



