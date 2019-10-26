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Все про:Бровари (56) Київська область (1045) Нацполіція (8404) Правоохоронні органи (312) стрілянина (1066)

 Стрілянина в Броварах: поранено чоловіка. ФОТО

Минулої ночі поблизу Києва під час розпивання алкогольних напоїв один місцевий житель вистрілив в іншого і поранив його в руку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Встановлено, що на вул. Грушевського в місті Бровари між місцевими жителями, які були напідпитку, виникла суперечка. Під час сварки один із них вихопив зброю, вистрілив у чоловіка і вцілив йому в руку", - йдеться в повідомленні.

Один зі свідків відразу зателефонував до поліції. 31-річного стрілка затримали на місці.

"Під час огляду місця події поліцейські виявили і вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями та набої", - додали в поліції.

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Справу розслідують за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Стрілку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Стрілянина в Броварах: поранено чоловіка 01
Стрілянина в Броварах: поранено чоловіка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156137
 
 
 Топ коментарі
 
на его месте должен был быть Зе!
Стрельба в Броварах: ранен мужчина - Цензор.НЕТ 7446
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ну вот и началось!.. зебилов начали отстреливать..
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Ох уж эти фантазии придурков. Достаточно, что на его месте будешь ты...
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ну вот и началось!.. зебилов начали отстреливать..
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коментар відмічено як спам  
 
на его месте должен был быть Зе!
Стрельба в Броварах: ранен мужчина - Цензор.НЕТ 7446
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Ох уж эти фантазии придурков. Достаточно, что на его месте будешь ты...
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Зе не алкаш, а от пєтушенко - нап'ється і буде.
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потрошенко не пьет воды это да
но бухает точно и не воду )))
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а санитары знают, что ты развязался?!
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Не бойся, шрекозавр, я животных не обижаю...
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Хм, якраз на пиво зібрався, - треба взяти калаша на всякий випадок )))
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І каністру. А то буде щось поряд жалісліве, нажите непосильною працею, горіти.
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Та ні, калаш - то занадто, пацани ж всі свої, вистачить і шокера. )
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не багато і не мало - якраз стільки скільки треба )
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вот де надо разводить, а поперся на дамбас Стрельба в Броварах: ранен мужчина - Цензор.НЕТ 4853
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Как то невольно вспомнились пашинский и Химик Стрельба в Броварах: ранен мужчина - Цензор.НЕТ 5803
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свиноботам заплатили аванс - прёт не по детски...
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Главное перестать стрелять... Пока Зе носистся со своей формулой как с писаной торбой, вчера перестрелка в Харькове, сегодня поножовщина в Одессе, стрельба в Киеве, на днях напали на активистку в Запорожье. Может перед тем как лезть на неподконтрольные територии для начала нужно навести порядок на подконтрольных территориях? Если тут не могут попядка навести, то там тем более не смогут. Зато оттуда хлынет ещё больше криминала.
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Главное развести вайска, украинцы устали от вайны
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