 Сайдік про миротворців ООН на Донбасі: Я не сказав би, що це наразі реально

Про це спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив в інтерв'ю Ukrlife, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не сказав би, що це наразі реально. Введення миротворців можливе, якщо сторони домовляться. Бо без взаємної згоди миротворці ООН не можуть бути на Донбасі. Потрібне рішення Радбезу ООН. І ми всі знаємо, хто є членом Ради безпеки (Росія - постійний член Радбезу ООН. - Ред.). Тому передумова - це загальна згода", - сказав Сайдік.
Він припустив, що можна було б створити спільну місію ООН та ОБСЄ.
"Я вважаю, що розумніше було б мати теоретично таку спільну місію, бо ОБСЄ вже давно там працює", - додав спецкоординатор.
Переговори щодо розміщення на Донбасі миротворців ООН тривають із вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини та Франції.
Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, зокрема на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН лише на лінії зіткнення.
Как победить Россию: советы Маннергейма https://charter97.org/ru/news/2019/10/20/352565/
16 высказываний маршала, который отстоял независимость Финляндии.
Карл Густав Маннергейм - не просто национальный герой Финляндии. Он - символ сопротивления против ненасытной Советской России. Трижды она пыталась поглотить его маленькую Родину - в 1918, в 1939 и в 1944 годах. И трижды Маннергейму удавалось защитить ее, нанеся советским войскам сокрушительные поражения.
Россия работает по тем же лекалам что и сто лет назад.
..в дачном посёлке, расположенном близ границы, сформировано «Народное правительство демократической республики Финляндия - ФНР... Председателем правительства был избран финский коммунист... О. В. Куусинен…
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Ну проста - "ДНР, ЛНР... один... к одному"...
Финляндия обязалась возместить Советскому Союзу убытки, причиненные в результате военных действий, возвратить СССР все вывезенные в Финляндию материальные ценности и передать Союзному (Советскому) главнокомандованию все военное имущество Германии и ее сателлитов.
Мирный договор с Финляндией, подписанный в Париже 10 февраля 1947 года, установил границы Финляндии по состоянию на 1 января 1941 года, а также подтвердил основные положения Соглашения о перемирии 19 сентября 1944 года. Договор обязал Финляндию возместить частичные убытки, причиненные Советскому Союзу в сумме 300 миллионов долларов, и возвратить ценности, вывезенные с советской территории.
Вот так бесславно закончилась эпоха Маннергейма.
1. Не вступает в НАТО, так как это мешает соседу, то есть России.
2. Финляндия сразу разрешила прокладку Северного потока-2 в своих водах.
3. Финляндия разрешила России строить себя АЭС...
Какая то Независимость очень зависимая...
за&бали вже до краю.
потому как закроется граница - здохнут ихтамнеты без гумконвоев и пр. помощи рашки
Наших відвели - миротворців нема- кацапи зайшли на нові території.
А наше мале та дурне вже відмовилось від в ступу в НАТО. Воно незабаром белькотітиме про позаблоковий статус.