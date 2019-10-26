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Все про:миротворці (504) Донбас (13417) Сайдік (144)

 Сайдік про миротворців ООН на Донбасі: Я не сказав би, що це наразі реально

Введення миротворців ООН у зону конфлікту можливе лише за згодою обох конфліктуючих сторін. Для Донбасу такий варіант не видається реалістичним.

Про це спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив в інтерв'ю Ukrlife, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не сказав би, що це наразі реально. Введення миротворців можливе, якщо сторони домовляться. Бо без взаємної згоди миротворці ООН не можуть бути на Донбасі. Потрібне рішення Радбезу ООН. І ми всі знаємо, хто є членом Ради безпеки (Росія - постійний член Радбезу ООН. - Ред.). Тому передумова - це загальна згода", - сказав Сайдік.

Він припустив, що можна було б створити спільну місію ООН та ОБСЄ.

"Я вважаю, що розумніше було б мати теоретично таку спільну місію, бо ОБСЄ вже давно там працює", - додав спецкоординатор.

Дивіться також: Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Переговори щодо розміщення на Донбасі миротворців ООН тривають із вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини та Франції.

Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, зокрема на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН лише на лінії зіткнення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156135
 
   
 Топ коментарі
 
Тоесть прекращать огонь и устраивать мир на дамбасе никто не собирается? Зачем же тогда ВСУ отводить от линии фронта? Берешет падло хуйловское на ходу
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У Сайдика нереально, а у Зели все реально, он уже готов и войска отводить и с белым флагом завалил на фронт к добровольцам. И торговлю с агрессором разрешил и расширил, нарушая энергетическую безопасность Украины и нарушая украинские санкции к врагу. У олигофренов все просто, цирк на дроте.
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То есть Пан Сайдик признал что Пэдро Панамский брехун и жулик ? Ну так это и ежу было понятно . Поэтому брехуну и жулику предпочли даже малоопытного Комика
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Если это будут руские добровольцы ООН, то хоть завтра...
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бандиты -полицейские.Сколько можно мировым лидерам быть лопухами?
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У Сайдика нереально, а у Зели все реально, он уже готов и войска отводить и с белым флагом завалил на фронт к добровольцам. И торговлю с агрессором разрешил и расширил, нарушая энергетическую безопасность Украины и нарушая украинские санкции к врагу. У олигофренов все просто, цирк на дроте.
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То есть Пан Сайдик признал что Пэдро Панамский брехун и жулик ? Ну так это и ежу было понятно . Поэтому брехуну и жулику предпочли даже малоопытного Комика
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При том что именно он утверждал что введение мифических миротворцев является , внимание , единственным решением конфликта на Донбассе. НЕ военная операция , а введение миротворцев ООН . Он лгал .И это очевидно .Сайдик сейчас это признал . Вопрос , а чего он молчал раньше ? До выборов , хотя все понимали очевидное . кроме порохоботов
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да еще и мародер собственной страны....

Как победить Россию: советы Маннергейма https://charter97.org/ru/news/2019/10/20/352565/
16 высказываний маршала, который отстоял независимость Финляндии.
Карл Густав Маннергейм - не просто национальный герой Финляндии. Он - символ сопротивления против ненасытной Советской России. Трижды она пыталась поглотить его маленькую Родину - в 1918, в 1939 и в 1944 годах. И трижды Маннергейму удавалось защитить ее, нанеся советским войскам сокрушительные поражения.
Россия работает по тем же лекалам что и сто лет назад.
..в дачном посёлке, расположенном близ границы, сформировано «Народное правительство демократической республики Финляндия - ФНР... Председателем правительства был избран финский коммунист... О. В. Куусинен…
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Ну проста - "ДНР, ЛНР... один... к одному"...
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"Маленькая Финляндия" уже в конце 1943 года договаривалась с СССР как выйти из войны. Согласилась на все предложения СССР и навсегда отказалась от своих бывших территорий. А уже 15 сентября 1944 года Финляндия стала союзником СССР и объявила состояние войны с Германией. Финским войскам оказала помощь советская авиация.
Финляндия обязалась возместить Советскому Союзу убытки, причиненные в результате военных действий, возвратить СССР все вывезенные в Финляндию материальные ценности и передать Союзному (Советскому) главнокомандованию все военное имущество Германии и ее сателлитов.
Мирный договор с Финляндией, подписанный в Париже 10 февраля 1947 года, установил границы Финляндии по состоянию на 1 января 1941 года, а также подтвердил основные положения Соглашения о перемирии 19 сентября 1944 года. Договор обязал Финляндию возместить частичные убытки, причиненные Советскому Союзу в сумме 300 миллионов долларов, и возвратить ценности, вывезенные с советской территории.
Вот так бесславно закончилась эпоха Маннергейма.
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НО сохранила свою Независимость а не стала частью советской империи . И рашка не затягивает её сейчас в тайожный гулаг .В отличие от нас
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Финляндия:
1. Не вступает в НАТО, так как это мешает соседу, то есть России.
2. Финляндия сразу разрешила прокладку Северного потока-2 в своих водах.
3. Финляндия разрешила России строить себя АЭС...
Какая то Независимость очень зависимая...
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Она НЕ член тайожного саюза х.йла и не получала НИ разу млять в ультимативной форме ПРИКАЗ вступить в это гоффно . А Украина получала этот приказ НЕОДНОКРАТНО ! Она имеет ВИЗОВЫЙ режим с северным мордором , а Украина ? Когда она решила вступить в ЕС , мордор объявил ей войну или начал откусывать территории по границе?
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Ты это Зеле объясни, оно же не понимает термина "риал политик" и того, что Западу насрать на территориальную целостность Украины.
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Иди лесом,Сайдик. С тебя толку небыло,нет и не будет.
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канешна! канешна не реально! ибо рашка никогда не согласится (от слова - никогда)
потому как закроется граница - здохнут ихтамнеты без гумконвоев и пр. помощи рашки
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Дипломат, а мог бы проще сказать: путин все еще ху#ло!
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Так чим наше шибзданюте займається ? Кого воно розводить ????
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Тоесть прекращать огонь и устраивать мир на дамбасе никто не собирается? Зачем же тогда ВСУ отводить от линии фронта? Берешет падло ********** на ходу
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Уявіть тепер - хйуло і наш такий самий домовились розвести війська.
Наших відвели - миротворців нема- кацапи зайшли на нові території.
А наше мале та дурне вже відмовилось від в ступу в НАТО. Воно незабаром белькотітиме про позаблоковий статус.
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Позаблоковий статус = наличие атомной бонбы ! ,Позаблоковый статус без атомной бонбы = тайожный саюз .......
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запад потурает мордору в оон в пасе присутствуют строят нордстрим 2 растоптали будапешсткий договор а с Украины требуют чтобы минск исполняли который подписали а не хитрожопые вы- так что зебилы не гоните на порохоботов про минск что порох подписал но не воплотил в жизнь а пеняйте на запад что похерили будапешсткий а не требуйте с Украины она ничего не должна
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как говорила та что вкралавсе, треба було з самого початку піднімати питання про порушення будапештського меморандума а не торгуватися в мінську про ліпецьку мануфактуру, так і не назвав війну війною, а оос то ато то ще як. щоб торговий партнер не попав під трибунал як агресор. а потім вже було піздно. бо в сивочолого кальсони так воняли, в том чіслі і корупцією, що від нього всі шарахались.
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Ввод миротворцев на Донбасс была темой №1 Порошенко в каждой из поездок в Европу, из которой он практически и не вылазил все 5 лет! Морочил голову европейцам чтобы выглядеть миротворцем №1, а оказался сам брехун №1: обманул и свой народ и союзников. Дошло до того,что американцы перестали предоставлять военную помощь Украине из-за тотального разворовывания последней друзьями и ставленниками Порошенко в МО и Укроборонпроме.
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Ответ пацанчику https://t.me/LastBP/150Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї, [26.10.19 17:37]⚡️ Сьогодні президент Володимир Зеленський намагався вмовити нас покинути позиції̈. Йому це не вдалося.Після хамської розмови з нами вранці і поширеного відео у соцмережах він віддав особистий наказ викинути нас із Золотого.Хочемо нагадати, що ми - ті ветерани, які звільнили Маріуполь, Мар'янку та з десяток українських міст. Ми втратили побратимів, але не здали ворогу ані клаптика української землі. Ми прикривали ваші спини, поки ви сиділи в тилу. Зараз ви нас змушуєте до капітуляції̈, але ми на це не підемо.Ми назвали нашу акцію «Останній блок-пост» і ми залишимось тут до останнього, чого б нам це не вартувало. Ми тут на законних підставах. Це наш конституційний обов'язок захищати Україну та її громадян.#Золоте #Ні_КапітуляціїОстанній блок-пост (https://t.me/lastbp) 👊🏻
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Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения. Кто там недавно рассказывал что отвод войск ВСУ от линии фронта повлияет на быстрое освобождение дамбаса? Все говорит только о том что ***** наоборот пытается отделить и узаконить ОРДЛО, сделав его независимой республикой которая будет сосать деньги из бюджета Украины, влиять на векторы направления Украины и в ту же очередь не будет подпадать под влияние Украинских законов. Ето Украина будет позорной марионеткой ОРДЛО.
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Ну да,відвести ЗСУ можна,а миротворців ввести ООН -ні,бо путін не хоче.Сайдік,ви хоч почули,що ви сказали?
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Гинденбург- это голова! А Бриан! Вы бы положили палец в рот Бриану!(с). Ну а Сайдик- точно- Башка! Любому, хоть чуток соображающему человеку, в сентябре 2016-го, уже было понятно: этот разводняк, с миротворцами- на годы. Молодца, Голова Сайдик! Додумался. Скока ж вас ещё будет, таких вот Сайдиков... На наши головы.
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Он сказал очевидное .НО до того как на Банковой появился новый Президент не мог , а почему млин ?
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подельник рашиста Сайдик,говорит о том,что Для Донбасса такой вариант не выглядит реалистичным ,а для Украины вполне вот и вся формула "штанмаера"
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