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Все про:Зеленський (3342) Донбас (13417) добровольці (344) Об'єднані сили (387) Золоте (58)

 Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС

Люди у військовій формі, які 26 жовтня спілкувалися з президентом Володимиром Зеленським у Золотому, не мають права перебувати в зоні операції Об'єднаних сил зі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"У поширеному сьогодні в соціальних мережах відео президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в населеному пункті Золоте Луганської області, поспілкувався з людьми у військовій формі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Зеленський - бійцям: "Я - нормальний абсолютно пасажир, і ми їдемо в одному поїзді під назвою "Україна". ВIДЕО

Зазначається, що люди перебували в приватному будинку і назвалися добровольцями.

"Однак вони не є представниками жодних силових відомств або Збройних сил України, уповноважених перебувати та діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил. Законом України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", відомішим як Закон про операцію Об'єднаних сил, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю.

Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з цих категорій, а тому перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи зазначений Закон про ООС. Цьому буде дано належну правову оцінку", - наголошується в повідомленні.

Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС 01

Дивіться також: Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у Золоте на Донбасі, де очікується розведення військ, узгоджене в Мінську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156133
 
 
 Топ коментарі
 
Побратался с мышебратьями чтоли? А снашими пацанами даже чаю пить не захотел. Зато с сепарами видимо вдополь напился!!!
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ці люди "нелегально" знаходяться там з 2014 року!!! Завдячуючи їм, ми й досі не під х*йлом! А хамити беззбройному воїну, знаходячись під охороною автоматників, в одного з яких палець напоготові, на спусковому гачку...підло навіть для галабародьки....А для ухиленця і шестірки крадія олігарха,- саме те...Що ми всі і побачили...
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Helgi Sharp Як тільки українців нова влада не називала - спочатку це були порохоботи, потім вони стали фермерами, тепер - нелегалами. Вам самім не смішно? Один в один повторюєте шлях Януковича. Хіба що Ростов вами вже переповнений... Проте, хай це буде Сизрань, Воронеж чи Ханти-Піздюйськ - аби без вас. А тепер починайте розповідати про ботів, ага. Або забаньте - з вас станеться...
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А соевый к недовольным добробатовцам на передовую ездил когда либо, кто знает подобные факты?
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я знаю. сыньоносый небыл, но приказ паковать добробатовцев давал, и убивать добробатовцев приказы от него были
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сподіваюсь ти не хочеш, щоб тебе вважали балаболкою, і ЗАРАЗ же надасиш докази існування цих наказів.
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Надасыш. ）
Смотри, за некоторые новоязы тут банят, правда не всех.
А в приказном тоне будешь говорить со своими тапками и соевыминедоумками.
Ковыляй отсюда.
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Тобто балаболка таки ... Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4358
Методичку міняй, йолопукін.
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То, что ты балоболка йолопукинская, знают все, а то, что ты с методухи строчишь, вообще не обсуждается.
Ковыляй давай）
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Докази давай, пустомеля пустобрехінська.
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И ...где реакция? Скоро будут ходить с оружием открыто кто угодно и где угодно.
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Треба було нашим добровольцям цих нелегальних зі зброєю в руках та Шмарклю взяти в полон і поміняти на наших полонених. Сєпари з кацабами за свого Зеленського нам би віддали усіх кого сказали.
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Добровольці й патріоти в Україні нелегальні, а вороги й їх посіпаки - легальні, навіть в штабі ООС
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крайня штука є, максимум шо можу сказати шо типу "хтось" "харчується" емоціями, бо більше пояснень я цій клоунаді - абсолютно не бачу.
г*споди, так на Трампщині навіть що "мутять".
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Подобное(!) «сообщение» - тревожный «звоночек»...........
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если люди в военной форме нелегально находятся в Золотом , то им можно переодеться в клоунскую одежду - раз клоун легально находился в Золотом
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Гениально. Украинцы находятся нелегально на територии УКРАИНЫ. ЭТО ДНО ТОВАРИЩИ!
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Конституция Украины.
Статья 17.
На территории Украины запрещается создание и функционирование каких - либо вооруженных формирований, не предусмотренных законом.
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Раньше пресс-центр помалкивал,но тут пришло указание от богдана закудахтать.
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г*споди, я ваще дурак, шо маю верить шо чудаков не проверила.... "фсо"?
б*же, вы че, офонарели там? я уже распереживался шо нашу Зелю застрелят Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3771
)жаль.....(Отправить
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Я вовсе не одобряю происходящие события и заявы команды Зеленского, а Гончарука- просто не воспринимаю, даже на фото. Как тока увижу- так и посылаю- тудой. Бо- ненавижу, беса. Однако! Как я понял, добровольцев допустили к общению с Зеленским при оружии, что ли??? Не было никакого тщательного шмона??? Если всё именно так, то теряю нить происходящих событий. Бо поверить в исключительное бесстрашие Зеленского- не могу. Даже если бы очень хотел. А я, кстати, и не хочу. Тогда вопрос: а что это было за показательное выступление???
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писец, с отпуска то и не хочется возвращваться.. зеленая гнида это реально прогоняет?. я ,лично, нелегально находился в районе ДАП в 15 году с непонятным автоматом..а зеленая мразь в это время шуточки шутила.
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Після оприлюдненого відео не поважаю Зеленського ще більше.
Воно взагалі опупєло. І це тільки півроку минуло.
Що воно продало ***** за "мир" наш вступ в НАТО ?
УРОД.
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Зеленский президент нашей страны и с ним 73% граждан.
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Это Порошенко ? Согласна на все 100%...
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та чего там 73%?!
Реальный рейтинг - 173%. В эти проценты входят януковощи (где-то процентов 60)
мля... какие дебилы...
пипец стране Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6635
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В октябре рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 7% по сравнению с сентябрем. Ранее к президенту положительно относились 73% граждан, а в октябре их число снизилось до 66%, свидетельствуют данные опроса КМИС. Источник: https://censor.net.ua/n3155035
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Дура. Считать научись 13 млн ЭТО НЕ 27 млн, которые ща него не голосовали.
ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЕНСКОМУ ЗА ПРОДАЖУ УКРАИНЫ ОККУПАНТУ.
Кучму в тюрьму за подписанные договора
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В Украине 73% нелегальных граждан и все они голосовали за Зеленского, сидят тихонько посапывают -

на улице кого ни спросишь, все голосовали за Пороха
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Він путінський клоун з рейтингом 0,73%.

Це все що залишилось від його рейтинга після сьогоднішніх висловлювань.
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Обещало отдать Дж.Эквадоров на разграбление.
Это обычная практика когда руснявым солдатам разрешают пограбить и понасиловать ними освобожденных.
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за влади порошенко човен розкачувати не можна було, бо пукин нападе..а шо, ботокс вже здох і можна качнути..?
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Еще и на царя-батюшку решили наехать, а сами то оказывается злодеи-нелегалы. А потом выяснится, что все они террористы и коллаборационисты.
Н-да...
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зе-***** с маниакальным упорством добивается "отвєдєнiя" именно наших войск. видно им мощно заплатили за этот "номер".
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Призывю всех УСПОКОИТСЯ !!Разбор полетов последует
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Пора Володя показать кто есть кто. Спецназ СБУ должен провести против этих самозванцев и анархистов АТО. 73% избирателей за !
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Сепарша тебя первой ограбят и изнасилуют.
Это правило такое.
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Испугалась то.....ой боюсь...
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Когда будешь бояться уже поздно будет.
Ты же как жирафа пока до тебя дойдет все зверушки уже в курсе и разбежались а ты под раздачу и попадешь.
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Ну, да! Отвага- это отличительная черта в Гуаякиле. Мерзкий порт, набрасываются стаями, стоит только зазеваться. Но! Им не повезло. Экипаж у нас был отменный. Дружный. И было нас пятеро. 1996 год. Вспомигаю с удовольствием. Особенно Ваську Руссу. Двукратный Чемпион Молдавии(не Молдовы!) по классической борьбе. Эта сраная эквадорская пыль просто охренела, когда Вася буквально бросил в эту толпу два тела. И мы- пробились. К такси. И- свалили. Все- живые и невредимые. В отличие от этих тараканов.
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"Люди в воєнній формі"... Це якийсь ... В 14 -му ці люди, будучи не в воєнній формі, пуйло зупинили. Це не керівництво держави, а сходняк українофобів
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Любите ви гнидити. Яке відношення здача території, по наказу зеленського, має до переходу добробатів до ВСУ?
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Зелень хочет, чтоб отошли, а путинцы заняли ихние места, падло продажное он...
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Соевые идиоты, а вы точно так же само кипятком на боевых диванах сцались от заяв Порошенко в 2015-м году: Порошенко выдвинул добровольческим батальонам ультиматум
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Все правильно если каждая группа незаконных вооруженных формирований будет президенту свою волю навязывать порядка в стране не будет !!! Есть только ВСУ которые имеют право там находится с оружием
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твои незаконные военные формирования за фронтом дамбасскую землю унаваживают, Владик. а
у нас - ВЕТЕРАНЫ!
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Проблема в том, что высший офицерский состав ВСУ наводнён ставленниками Пороха. Если соевый барыга решит устроить военный переворот, то именно такие вот незаконные добровольцы -- единственная сила, которая сможет Зеленского защитить.
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а зачем его защищать?

он уже и ВСУ, и ветеранам, и просто патриотам в печенки въелся своей гнусавой хуцпой
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Новой власти давным-давно нужно было очистить страну от соевой скверны, начав с посадки шоколадного мародера сразу после инаугурации. Неужели Зеленский не понимает, что порохосрань, где бы она не находилась, будет заниматься саботажем и дискредитацией всех реформ в призрачной надежде вернуть к власти своего обанкротившегося и прогнившего дотла пахана?
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ОС они за Украину или за кого?или добровольцы не защищают Украину ?кацапскме сми разносят новость что Зеленский пообщался с боевиками и ссылаются на пресс центр ОС а именно так наш ОС преподносит это
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троните ветеранов в Золотом, полетит ЗЕБЕня в Киеве !
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Слово на Майдане дорогого стоит, спроси у Володи Парасюка - сказал. что решит Яныка и ФСЕ! Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9201
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Ну что , зебобики. ВЫБРАЛИ идиота, КОТОРЫЙ РАСПОРЯЖАЕТСЯ ЗЕМЛЕЙ УКРАИНЦЕВ?
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Возникает простой вопрос - как вообще весь этот сброд может с оружием находиться в зоне ведения боевых действий??? У нас защищает страну регулярная армия или махновщина? Нужно немедленно разоружить этих ряженых макак, финансируемых соевым мародером, и отправить под суд, дабы показать, наконец, кто реальная власть в стране!
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ща тебе порохоботы расскажут, что этот сброд в 2014 году куйло остановил Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3305
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Мир нам нужен-мы устали от войны а Зеленский это понимает делая все что в его силах чтобы дать его нам.
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С рпзбега об стену, головой. Таким образом, получишь личный, вечный мир.
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Щоб ти трахатись устала до кінця днів . Хоча в твоєму віці це вже не актуально . Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2605
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Да мне еще и тридцати нет...завидуй деделя ибо тебе уже за 50-т с хвостиком.
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Шикарна Щобла зібралася в штабі ООС й Херштабі Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4640 Ой-же-ж Шикарна
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небезпечна ситуація. якщо цей зедурень спробує використати її як привід для початку закручування гайок, може спалахнути.
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Гайки давно уже пора закрутить, власть у нас больно деликатная и нерешительная!
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Лавруша его именно на это и провоцирует сегодня своими заявами.
Но зеля он же НЕ дурак и поэтому НЕ понимает ничего...
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Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, ну переведи ты стрелку на другой день. (с.) Жмурки. Нет бы постараться погасить конфликт, а он его еще и обостряет. ЗЕ видимо вообще бесстрашный и с головой дружить даже не собирается... Наголосовали некоторые граждане блин....
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а, ну да, Мародер он же самый мародеристый мародер !

поменьше художественный свист с Г+Г слушать надо было во время выборов
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"Вари срако борщ, а я піду на солдатів дивиться"©
«Люди в военной форме ... нелегально ... с оружием...» - это как? Даже не знаю чё больше: не смешно или интересно?
Окажись я там, лично я бы геройски:
"Сраку в жменю - і гайда"©
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Їхав з народом лівий пасажир. Взагалі не з того поїзда - роззява не в той поїзд влізла. І раптово став президентом..
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Петя-параша сумел своей брехнёй расколоть патриотов ...эта падло готово гражданскую войну начать чтоб только не отвечать за свои преступления и по Майдану , и после Майдана.
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Опят Пэдро в штаны насрал... Вы неизлечимы
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Хорошо что Аваков с Володей в одной команде а значит планы Порошенко будут сорваны а Нацгвардия с полицией наведут там порядок.
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дура ты полная!
да за ЗЕБЕнько из силовиков никто и не шевельнется. а ты про Авакова рассказываешь.
Он же первый и сдаст ЗЕБЕню законной ХУНТЕ
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Яскравий приклад синдрому Даннінга - Крюгера . І за кого ви голосували зєбіли ?
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зачем зеля распинаеться перед бандитами?
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Когда Порошенко вояк АТО ставил зимой на колени то где вы били а Володя лично приехал поговорить но увы..как хотите и не орите потом что силой разгонят этих бродяг.
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Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из этих категорий, а поэтому находятся в Золотом с оружием нелегально Источник: https://censor.net.ua/n3156133

Это что получается, Президент общался с незаконными вооружёнными формированиями, в просторечии с бандитами? Чудеса в украинской державе.


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Это че зеля с собой фсбшников в оос притащил или пытается дискредитировать добровольцев.....походу как не крути, зеля до нового года в ростове окажется
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Золотое н.п. Украины, как можно в нем находиться украинцу нелегально?
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Та какая "надлежащая правовая оценка" должна быть "дана" этим засланным ФСБ-шным казачкам?? У них что мозги есть? Это бандитское кодло и уголовный элемент,прикрывающийся за фасадом слова "патриоты". Хвосты им палкой поотбивать как минимум.
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Неймовірно.Який гребаний встид. Це вже навіть не дно....
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Эти нелегалы могут управляться Кремлем.
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