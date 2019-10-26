 Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"У поширеному сьогодні в соціальних мережах відео президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в населеному пункті Золоте Луганської області, поспілкувався з людьми у військовій формі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що люди перебували в приватному будинку і назвалися добровольцями.
"Однак вони не є представниками жодних силових відомств або Збройних сил України, уповноважених перебувати та діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил. Законом України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", відомішим як Закон про операцію Об'єднаних сил, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю.
Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з цих категорій, а тому перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи зазначений Закон про ООС. Цьому буде дано належну правову оцінку", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у Золоте на Донбасі, де очікується розведення військ, узгоджене в Мінську.
Смотри, за некоторые новоязы тут банят, правда не всех.
А в приказном тоне будешь говорить со своими тапками и соевыминедоумками.
Ковыляй отсюда.
Методичку міняй, йолопукін.
Ковыляй давай）
г*споди, так на Трампщині навіть що "мутять".
Статья 17.
На территории Украины запрещается создание и функционирование каких - либо вооруженных формирований, не предусмотренных законом.
б*же, вы че, офонарели там? я уже распереживался шо нашу Зелю застрелят
)жаль.....(Отправить
Воно взагалі опупєло. І це тільки півроку минуло.
Що воно продало ***** за "мир" наш вступ в НАТО ?
УРОД.
Реальный рейтинг - 173%. В эти проценты входят януковощи (где-то процентов 60)
мля... какие дебилы...
пипец стране
ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЕНСКОМУ ЗА ПРОДАЖУ УКРАИНЫ ОККУПАНТУ.
Кучму в тюрьму за подписанные договора
на улице кого ни спросишь, все голосовали за Пороха
Це все що залишилось від його рейтинга після сьогоднішніх висловлювань.
Это обычная практика когда руснявым солдатам разрешают пограбить и понасиловать ними освобожденных.
Н-да...
Это правило такое.
Ты же как жирафа пока до тебя дойдет все зверушки уже в курсе и разбежались а ты под раздачу и попадешь.
у нас - ВЕТЕРАНЫ!
он уже и ВСУ, и ветеранам, и просто патриотам в печенки въелся своей гнусавой хуцпой
Но зеля он же НЕ дурак и поэтому НЕ понимает ничего...
поменьше художественный свист с Г+Г слушать надо было во время выборов
«Люди в военной форме ... нелегально ... с оружием...» - это как? Даже не знаю чё больше: не смешно или интересно?
Окажись я там, лично я бы геройски:
"Сраку в жменю - і гайда"©
да за ЗЕБЕнько из силовиков никто и не шевельнется. а ты про Авакова рассказываешь.
Он же первый и сдаст ЗЕБЕню законной ХУНТЕ
Это что получается, Президент общался с незаконными вооружёнными формированиями, в просторечии с бандитами? Чудеса в украинской державе.