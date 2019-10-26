 Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину

31-річну громадянку РФ Марію Бутіну, яка відбула покарання за "конспіративну діяльність" на користь Росії, депортували на батьківщину наступного дня після звільнення з американської в'язниці. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Напередодні Бутіну звільнили з в'язниці після закінчення терміну 18-місячного ув'язнення.
Нагадаємо, 29-річну Бутіну затримали 15 липня 2018 року у Вашингтоні. За даними слідства, починаючи з 2015 року і щонайменше до лютого 2017 року, вона діяла в США як агент, виконуючи вказівки високопоставленого російського чиновника. За інформацією The Washington Post, Бутіна будувала довірчі відносини з членами NRA та інших організацій, щоб просувати інтереси РФ.
За даними аналітика Вадима Лабаса, Бутіна також брала участь в окупації Криму, а згодом долучилася до проєкту "Новоросія" - використовувала свій вплив серед певних верств населення і закликала до підтримки терористів на сході України.
У середині грудня 2018 року з'ясувалося, що Бутіна пішла на співпрацю зі слідством і погодилася з версією обвинувачення, згідно з якою вона намагалася завести мережу контактів у Національній стрілецькій асоціації США (НСА). Ця організація - один з основних спонсорів Республіканської партії.
Росіянка повідомила, що готова розповісти про "громадянина США, з яким вступила в змову", щоб встановити зв'язки в американських політичних колах, а також про "російського чиновника", який, за її словами, керував її діями.
Під чиновником мається на увазі колишній заступник голови Нацбанку Росії і колишній віцеспікер Ради Федерації Олександр Торшин, чиєю помічницею кілька років вважалася Бутіна. Американець, про якого розповіла слідчим Бутіна, - активіст Республіканської партії з Південної Дакоти Пол Еріксон.
26 квітня 2019 року Бутіну було засуджено до 18 місяців ув'язнення за роботу як іноземного агента. Суд визнав, що росіянка щонайменше з 2015 року займалася в США "конспіративною діяльністю" на користь Росії, діяла як агент російського чиновника і "використовувала особисті зв'язки з американцем, який мав вплив на політику США".
Президент Росії Володимир Путін назвав тоді вирок Бутіній "свавіллям".
А тот с моста ее, к Распутину.
Вопросов больше не имею .
Я по собственной инициативе нашла фото, на котором увеличенное пятно точно Захарова и оно малоприятно, как обычно.
Я признала, что это она. И на нем она такая как есть, настоящая, неприятная.
Вы это признаете?
Такое оно - лицо МИД россии...
Ну наконец-то
Вот и всё, а ты боялась. Только юбочка помялась (с)
Спецэффекты разноплановые.
А лексикон все тот же, узконаправленный.
Вы, как та дама в ресторане, что заправила шубу в трусы и сразу на танцпол .
Не сдаются, да.
В американской тюрьме Бутиной приходилось бороться за еду
Россиянка Мария Бутина, которая прилетела в Москву, отбыв срок в тюрьме США. Она рассказала журналистам об ужасных (!!!) условиях содержания и скудном рационе питания. В аэропорту ее встретил отец и представитель МИД РФ М. Захарова...
По словам Бутиной, четверг в исправительном заведении был "куриным днем", что оборачивалось борьбой за куриные ножки: они маленькие, и это единственное настоящее мясо, которое дают. К ее возвращению из США она попросила маму приготовить пять куриц в духовке и намерена их съесть - все пять.
Представляю это порностроительство...
Дама с тремя миллиардами баксов в кармане, не будет этим заниматься.
Ну разве что с Клинтоном.
По любви.
Хорошо, тогда назови мне того, кто бы отказался.
Представь 10% от суммы!
За сраный год проведенный в американской тюрьме...
Три лярда ей дал вовка.
На карманные расходы.
Для дела, тупица.
А теперь, от этой суммы вычлени 10 процентов.
За год в тюрьме.
Никогда не думал, что буду общаться с такими людьми...
Слепец разуй глаза.
От эта папандос... маруха планировала, небось, родину из Америки любить, а Америку
Даже гастарбайтеров.