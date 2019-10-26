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Все про:депортація (185) Росія (20261) США (5711) Бутіна (15)

 Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину

Марія Бутіна прилетіла в аеропорт "Шереметьєво" в супроводі американських імміграційних агентів.

31-річну громадянку РФ Марію Бутіну, яка відбула покарання за "конспіративну діяльність" на користь Росії, депортували на батьківщину наступного дня після звільнення з американської в'язниці. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Напередодні Бутіну звільнили з в'язниці після закінчення терміну 18-місячного ув'язнення.

Нагадаємо, 29-річну Бутіну затримали 15 липня 2018 року у Вашингтоні. За даними слідства, починаючи з 2015 року і щонайменше до лютого 2017 року, вона діяла в США як агент, виконуючи вказівки високопоставленого російського чиновника. За інформацією The Washington Post, Бутіна будувала довірчі відносини з членами NRA та інших організацій, щоб просувати інтереси РФ.

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За даними аналітика Вадима Лабаса, Бутіна також брала участь в окупації Криму, а згодом долучилася до проєкту "Новоросія" - використовувала свій вплив серед певних верств населення і закликала до підтримки терористів на сході України.

У середині грудня 2018 року з'ясувалося, що Бутіна пішла на співпрацю зі слідством і погодилася з версією обвинувачення, згідно з якою вона намагалася завести мережу контактів у Національній стрілецькій асоціації США (НСА). Ця організація - один з основних спонсорів Республіканської партії.

Росіянка повідомила, що готова розповісти про "громадянина США, з яким вступила в змову", щоб встановити зв'язки в американських політичних колах, а також про "російського чиновника", який, за її словами, керував її діями.

Під чиновником мається на увазі колишній заступник голови Нацбанку Росії і колишній віцеспікер Ради Федерації Олександр Торшин, чиєю помічницею кілька років вважалася Бутіна. Американець, про якого розповіла слідчим Бутіна, - активіст Республіканської партії з Південної Дакоти Пол Еріксон.

Читайте також: Російська шпигунка Бутіна проникала в політичні кола США зі схвалення Кремля, - The Daily Beast

26 квітня 2019 року Бутіну було засуджено до 18 місяців ув'язнення за роботу як іноземного агента. Суд визнав, що росіянка щонайменше з 2015 року займалася в США "конспіративною діяльністю" на користь Росії, діяла як агент російського чиновника і "використовувала особисті зв'язки з американцем, який мав вплив на політику США".

Президент Росії Володимир Путін назвав тоді вирок Бутіній "свавіллям".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156129
 
 
 Топ коментарі
 
Розумію, коли шпигунки симпатичні. Ну не можуть деякі високопоставлені чоловіки перед ними вистояти. Але ж це жахіття як шпигункою стало?
Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 6734
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В московском аэропорту Бутина заявила: "русские не сдаются!". Напомню: эта же самая Бутина признала себя в США виновной. И сдала американцам своего куратора Торшина. Которого после этого моментально выставили с поста замглавы Центробанка.
Не сдаются, да.
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Пушкін це такий маленький, чорнявий мулат?
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Бутину отдали путину.....конец дуре, ***** её укатропупит.
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прямо стихи можна писать. бутина, путина, Пушкин бы позавидовал Освобожденную из американской тюрьмы россиянку Бутину депортировали на родину - Цензор.НЕТ 8677
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Пушкін це такий маленький, чорнявий мулат?
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він єфіопоп, наскільки я знаю. Не бачив кучерявих темношкірих слуг наріду на росісі 18го віку
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Кажуть, що він з Єфіопії, але далекий родич Зеленського і Коломойського🙊
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По мнению писателя и пушкиниста Ю.Н.Тынянова, весьма вероятно еврейское, а точнее - фалашское происхождение прадеда поэта, «арапа Петра Великого», Абрама Ганнибала.
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Проституция на службе ГРУ-КГБ-ФСБ.
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Марусю бутину отдали путину

А тот с моста ее, к Распутину.
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Накінець то вволю нажується рідних рюський скрєп.
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Трамп тоже не хочет портить отношения сРашкой?
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Якщо би Україна мала нормальні стосунки зі США, то Бутіну обміняли би на українського в'язня на росії.
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Тому, що Аврора нам не потрібна. Ти голосував за путіна?
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В.В.Хуйло уже приготовил ей презент на встречу- духи "NOVICHOK"!!!
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Интеренсо, ее ждет слава Чапман или Забвение "Петрова/Боширова"?
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В кои то веки Машка Захарова смотрится на фото как самое лучшее пятно
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Пришлось поискать дополнительную информацию. Таки Захарова. Но назвать это "приятным пятном" смело!)

Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 6972
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А выбрать другую фотку, чтобы не выглядеть проигравшей спор, это немного подленько. Не находите?
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Мы не заключали пари, чтобы был выигравший и проигравший.
Я по собственной инициативе нашла фото, на котором увеличенное пятно точно Захарова и оно малоприятно, как обычно.
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Верно, не заключали. Поэтому вдвойне странно, что Вы просто не признали мою правоту, что на фото Цензора Машка более-менее, а упорно терзали Гугл в поисках худшей фотки. Это уже смахивает на паранойю
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Я искала другое фото, на котором хорошо видно, что это именно она.
Я признала, что это она. И на нем она такая как есть, настоящая, неприятная.
Вы это признаете?
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Признаю. А Вы признаёте, что на фото Цензора она более-менее?
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С расстояния пару десятков метров? Явно лучше чем вблизи.
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Конечно. А со спины вообще красавица.
Такое оно - лицо МИД россии...
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Я это признала раньше. У Вас реакция только на определенные слова?)
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Мне важно было услышать "да, я была неправа". Но и "конечно" сойдёт.
Вот и всё, а ты боялась. Только юбочка помялась (с)
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Я так и поняла, что Вы тут ищите не только морального удовлетворения от дискуссий.
Спецэффекты разноплановые.
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Просто я презираю людей, которые издеваются над внешностью других. Это настолько низко, что общаюсь с ними через силу, только чтобы унизить их самих.
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Пока здесь никто не издевался ни над кем. Назвать чью-то внешность неприятной, это не издевательство. В данном случае это еще и констатация известного факта, что моральные уроды обычно и плохо выглядят, как и шеф Захаровой Лавров, и их общий босс путин.
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По этому вопросу Вы мне больше не интересны, внешность Лаврова обсасывайте с кем-то другим. Всего доброго.
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Я даже не сомневалась в том, что Вам "не интересна" внешность лаврова, путина.
А лексикон все тот же, узконаправленный.
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Аллочка, вы же обосрались.
Вы, как та дама в ресторане, что заправила шубу в трусы и сразу на танцпол Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 1991.
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Захарова, перелоніньтеся. З вас можна писати ліки краси типово російського народу. Дивитися будеш і ніколи не помилишся звідки така краса
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на родіну уродіну... щоб ви здохли, кацапи. усі. і ще. зеленського в пекло захопіть.
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В московском аэропорту Бутина заявила: "русские не сдаются!". Напомню: эта же самая Бутина признала себя в США виновной. И сдала американцам своего куратора Торшина. Которого после этого моментально выставили с поста замглавы Центробанка.
Не сдаются, да.
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Или она не о себе это заявила... Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 5895 Хотя, формально она не сдалась, а сдала...
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//// из рашаговносми
В американской тюрьме Бутиной приходилось бороться за еду

Россиянка Мария Бутина, которая прилетела в Москву, отбыв срок в тюрьме США. Она рассказала журналистам об ужасных (!!!) условиях содержания и скудном рационе питания. В аэропорту ее встретил отец и представитель МИД РФ М. Захарова...

По словам Бутиной, четверг в исправительном заведении был "куриным днем", что оборачивалось борьбой за куриные ножки: они маленькие, и это единственное настоящее мясо, которое дают. К ее возвращению из США она попросила маму приготовить пять куриц в духовке и намерена их съесть - все пять.

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Умница же. Сейчас контрольный отсос на родине у куратора и орден из рук САМОГО.
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Самая актуальная новость на сегодняшний день.Лучше бы рассказали почему МО решило перезагрузить отношения с НАТО.
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Бутина строила доверительные отношения с членами NRA и других организаций, чтобы продвигать интересы РФ.

Представляю это порностроительство... Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 7384
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Примитивная мысль.
Дама с тремя миллиардами баксов в кармане, не будет этим заниматься.
Ну разве что с Клинтоном.
По любви.
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С 3 миллиардами? А зачем ей такая работа, которая её под тюрьму подвела? Та и вообще, хоть какая?
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Как зачем?
Хорошо, тогда назови мне того, кто бы отказался.
Представь 10% от суммы!
За сраный год проведенный в американской тюрьме...
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Я шо-то ни хрена не понял. Ты ж сказал, что у неё изначально было 3 миллиарда. Какие 10%, ккой сраный год?
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Папа у Белги силен в математике Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 6184.
Три лярда ей дал вовка.
На карманные расходы.
Для дела, тупица.
А теперь, от этой суммы вычлени 10 процентов.
За год в тюрьме.
Никогда не думал, что буду общаться с такими людьми...
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Та ты реально баран, валера. Ты что, изначально все эти подробности вывалил, что теперь глаза выпучиваешь? Или предполагается. что здесь все, как ты. с этой проститутки глаз не сводят и каждую её получку отслеживают?
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Позвольте, батенька, но в вашем повествовании нет ни единого слова из области математики... Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 4160
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В России празднуют победу над пиндосами, они считают, что нагнули омерику и заставили вернуть Бпутину!
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этих козломордых надо депортировать из всех стран... и пусть живут в соей вяликой... и скрепной берлоге...
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Розумію, коли шпигунки симпатичні. Ну не можуть деякі високопоставлені чоловіки перед ними вистояти. Але ж це жахіття як шпигункою стало?
Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 6734
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Ну. не знаю. Может её так разворачивали, что этого не видно было.
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грим и соблазнительная хфигурка..Проститутки умеют скрывать свое уродство..
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У тёлы диабет...мидно невооруженным глазом...
От эта папандос... маруха планировала, небось, родину из Америки любить, а Америку
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Старую,русскую проститутку освободили Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину - Цензор.НЕТ 1243 Прямо в Думу,будет роисянам принимать законы..
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а ведь она засвечена и теперь жить ей только в помойке, ведь ни одна страна её у себя не захочет увидеть.
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Не переживай, с такими бабками в Европе всех принимают.
Даже гастарбайтеров.
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🤣🤣90 коментариев про какую то бутову идите что делать диванные воины
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