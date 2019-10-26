 Звільнену з американської в'язниці росіянку Бутіну депортували на батьківщину

31-річну громадянку РФ Марію Бутіну, яка відбула покарання за "конспіративну діяльність" на користь Росії, депортували на батьківщину наступного дня після звільнення з американської в'язниці. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Напередодні Бутіну звільнили з в'язниці після закінчення терміну 18-місячного ув'язнення.

Нагадаємо, 29-річну Бутіну затримали 15 липня 2018 року у Вашингтоні. За даними слідства, починаючи з 2015 року і щонайменше до лютого 2017 року, вона діяла в США як агент, виконуючи вказівки високопоставленого російського чиновника. За інформацією The Washington Post, Бутіна будувала довірчі відносини з членами NRA та інших організацій, щоб просувати інтереси РФ.

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За даними аналітика Вадима Лабаса, Бутіна також брала участь в окупації Криму, а згодом долучилася до проєкту "Новоросія" - використовувала свій вплив серед певних верств населення і закликала до підтримки терористів на сході України.

У середині грудня 2018 року з'ясувалося, що Бутіна пішла на співпрацю зі слідством і погодилася з версією обвинувачення, згідно з якою вона намагалася завести мережу контактів у Національній стрілецькій асоціації США (НСА). Ця організація - один з основних спонсорів Республіканської партії.

Росіянка повідомила, що готова розповісти про "громадянина США, з яким вступила в змову", щоб встановити зв'язки в американських політичних колах, а також про "російського чиновника", який, за її словами, керував її діями.

Під чиновником мається на увазі колишній заступник голови Нацбанку Росії і колишній віцеспікер Ради Федерації Олександр Торшин, чиєю помічницею кілька років вважалася Бутіна. Американець, про якого розповіла слідчим Бутіна, - активіст Республіканської партії з Південної Дакоти Пол Еріксон.

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26 квітня 2019 року Бутіну було засуджено до 18 місяців ув'язнення за роботу як іноземного агента. Суд визнав, що росіянка щонайменше з 2015 року займалася в США "конспіративною діяльністю" на користь Росії, діяла як агент російського чиновника і "використовувала особисті зв'язки з американцем, який мав вплив на політику США".

Президент Росії Володимир Путін назвав тоді вирок Бутіній "свавіллям".