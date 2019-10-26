 Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра. ФОТО

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці колишній заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі 25 жовтня 2019 року в спеціальному вагоні, призначеному для перевезення заарештованих, який рухався в складі пасажирського поїзда "Маріуполь-Львів", засуджений до довічного терміну Дмитро Бевзюк, щоб втекти втекти, напав на військовослужбовця Нацгвардії України, солдата, 1998 року народження, який від отриманих поранень загинув на місці", - написав він.
Загиблий від руки вбивці солдат Нацгвардії
Аброськін додав, що вбивцю жодним чином не покарають.
"Цьому звірові нічого не буде, бо він і так відбуває довічний термін і може вбивати, перебуваючи за ґратами, хоч щодня", - зауважив Аброськін.
Спецвагон для конвоювання ув'язнених
"Во время конвоирования гражданин, осужденный к пожизненному заключению, совершил нападение на должностных лиц с целью дальнейшего побега.Заключенный якобы попросился в туалет, после чего совершил выстрел в военнослужащего. Пока неизвестно откуда в заключенного оказался пистолет. По факту случившегося происшествия назначено служебное расследование..." - Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в Facebook, однако позже она удалила этот пост.
сначала ведь не указывалось что именно от "огнестрельных" ранений... а может удушил? или загрыз? или хрен его маньяка знает...
и про "туалет" в статье ничего нет... это уже в других источниках мелькнуло...
Они ж там сидят за решеткой, при походе в сортир конвоир отходит на положенное расстояние и имеет в руках короткий автомат.
Его надо подлечить успокоительными лекарствами.
Тут два варіанта, або це не "конвоїр", а "попутник", або пенітенціарна система наразила на небезпеку чесних громадян, які платять податки за цю халтуру.
Просто ампутация пальцев рук и ног. И всё.
Интересно будет наблюдать как он шнурки будет завязывать и мыться в душе.
В спецвагоне осужденные по максималу (ранее была "вышак") содержался один в камере № 9 (тройник). В камере постоянно свет. Напротив стул на котором отдельно из караула (сквозной, плановый) постоянно боец из спецвзвода. На вывод в туалет один боец не может (ключи от камер у НК, ПНК). Итого два человека. Обязаловка сопровождения (пост №...) дверь в тамбур. И конечно декараульный со спецвзвода (отрывает задницу и идет вместе со всеми, стоит возле туалета возле раскрытой двери.
Это ребята, херня и бардак!!!
Аваков, ты обалдел!!!
Раком НШ батальона (за подготовку), накара, ПНК, и часовых от спецвзвода до часового сквозного караула.
Это просто ППЦ.
Підтвердження ефективності - відсутність ексцесів (тим більше вбивств) за весь час функціонування тюряги.