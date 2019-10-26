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Все про:Правоохоронні органи (312) вбивство (1930) злочинність (431) Національна гвардія (623) Аброськін (447)

 Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра. ФОТО

Засуджений напав на службовця Нацгвардії під час конвоювання в спецвагоні. Від отриманих травм солдат загинув на місці.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці колишній заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі 25 жовтня 2019 року в спеціальному вагоні, призначеному для перевезення заарештованих, який рухався в складі пасажирського поїзда "Маріуполь-Львів", засуджений до довічного терміну Дмитро Бевзюк, щоб втекти втекти, напав на військовослужбовця Нацгвардії України, солдата, 1998 року народження, який від отриманих поранень загинув на місці", - написав він.

Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра 01

Загиблий від руки вбивці солдат Нацгвардії

Аброськін додав, що вбивцю жодним чином не покарають.

"Цьому звірові нічого не буде, бо він і так відбуває довічний термін і може вбивати, перебуваючи за ґратами, хоч щодня", - зауважив Аброськін.

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Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра 02

Спецвагон для конвоювання ув'язнених

Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156128
 
 
 Топ коментарі
 
Так почему эта б...лядь не может пять раз случайно споткнутся и столько же раз упасть на вилку.
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А чего сослуживцы ему не устроили "при побеге"?
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Устав конвойной службы написан на крови.
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Походу идёт подготовка к принятию закона о смертной казни... 😕
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Тогда прощай долгая дорога в ЕС .Здравствуй Тайожный прямо на следующий день .
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В Штатах есть смертная казнь, вплоть до несовершеннолетних. А уж как там копы гасят при задержании...
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Это в Штатах .Что позволено Юпитеру , то не позволено Быку
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Тобто атбросткін повністю розписався в некомпетентності підконтрольного йому відомства, де злочниці щодня можуть вбивати своїх конвоїрів. Де службове розслідування за недбалість у виконанні службових обов"язків? Хто покараний?
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Он уже там не при делах. Он заведует Одесской юракадемией. Заодно, готовиться баллотироваться в мэры Мариуполя.
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А... вже не при посаді. Якось ця новина вийшла повз моєї уваги. Хоча навіть колишній мусор повинен, в першу чергу, звертати увагу на недбалість виконання обов"язків. Хоча про кого це я? Сєпара атброськіна...
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"Во время конвоирования гражданин, осужденный к пожизненному заключению, совершил нападение на должностных лиц с целью дальнейшего побега.Заключенный якобы попросился в туалет, после чего совершил выстрел в военнослужащего. Пока неизвестно откуда в заключенного оказался пистолет. По факту случившегося происшествия назначено служебное расследование..." - Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в Facebook, однако позже она удалила этот пост.
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ну а как же он еще мог убить конвоира? конвоиров в спецвагоне много. только оставшись наедине (туалет), ну и оружие...
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просто..."від отриманих поранень" можно истолковать по разному
сначала ведь не указывалось что именно от "огнестрельных" ранений... а может удушил? или загрыз? или хрен его маньяка знает...
и про "туалет" в статье ничего нет... это уже в других источниках мелькнуло...
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в спецвагоне можно убить только быстро, потому что там много конвоиров, так что задушить и загрызть () не получится. а быстро убить можно только их пистолета или ножом. ни того, ни другого у заключенного не должно было быть.
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смертная казнь в стране где можно купить суд? вы *******....парень не знал кем работает и с кем имеет дело?
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Хлопець -- рекрут. Який там у нього досвід проти цього виродка?
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Как это можно так конвоировать?
Они ж там сидят за решеткой, при походе в сортир конвоир отходит на положенное расстояние и имеет в руках короткий автомат.
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Да и по нормам должны быть двое охранников
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у бевзюка был пистолет. конвоир молодой, не ожидал
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Почему преступнику ничего не будет?
Его надо подлечить успокоительными лекарствами.
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можно пожизненную ванну сделать в сточной яме...
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Савет шакшотам: "Чумную крыску не пробавали падсадить".
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Нужно было пойти с ним на компромис и выполнить его требование. Он просто хотел чтобы мусора отвели свои войска и дали автономию его камере.
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тебе вопрос, ну нахрена ты глупость пишешь, там парня убили. А тебе лишь бы на насрать по заказу, Бога не боишься?.. ведь аукнется или тебе или родным
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Ты видишь что я здесь кого то высмеюваю или насмехаюсь? Я провожу паралели, между убийцами сидящими в тюрьме и убийцами сидящими в ОРДЛО. Одних почему то садят на пожизненное в клетки а с другими предлагают помириться и даже им предоставить автономию и льготы.
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Дядя из Белоруссии вы читаете пост и видите в нем намёк на глупость ? Не пишите дурню , аналогия очевидна .Чем этот убийца хуже тех убийц ? Тем что этот чёрт обзавёлся пистолетом в камере , а те черти атомной бонбой в своей сувЯренной камере ?
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Да где то примерно так , просто чуть сложнее там взятка была НЕ 15 млрд долл а значительно меньше и вот кто то кого то не понял .....и пошло поехало
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итак, чем убил бевзюк конвоира? если действительно застрелил, то смертной казни заслуживает тот, благодаря кому пистолет оказался в руках дикой обезьяны. Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра - Цензор.НЕТ 6781
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"Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра"
Тут два варіанта, або це не "конвоїр", а "попутник", або пенітенціарна система наразила на небезпеку чесних громадян, які платять податки за цю халтуру.
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А как же неписаные законы , зделать так , чтобы через 3 мученеских дня его из за болeзни не стало в живых.
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Пенециарная система относится к министерству юстиции, а конвоиры в поездах - к МВД.
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Неправильно мыслите. мужики.Он должен каяться 24 часа в сутки.До конца дней своих.. Как это сделать-вопрос тюремщиков.А смертная казнь,это очень лёгкая смерть.
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Почему нельзя ничего сделать ?? Не надо убивать или смертная казнь.
Просто ампутация пальцев рук и ног. И всё.
Интересно будет наблюдать как он шнурки будет завязывать и мыться в душе.
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Слва воїну! Цього покидька треба знищити як таргана, а не на довічному тримати.
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Про такую хрень впервые слышу. Срочную служил в конвойном батальоне (Фрунзе, потом Бишкек).
В спецвагоне осужденные по максималу (ранее была "вышак") содержался один в камере № 9 (тройник). В камере постоянно свет. Напротив стул на котором отдельно из караула (сквозной, плановый) постоянно боец из спецвзвода. На вывод в туалет один боец не может (ключи от камер у НК, ПНК). Итого два человека. Обязаловка сопровождения (пост №...) дверь в тамбур. И конечно декараульный со спецвзвода (отрывает задницу и идет вместе со всеми, стоит возле туалета возле раскрытой двери.
Это ребята, херня и бардак!!!
Аваков, ты обалдел!!!
Раком НШ батальона (за подготовку), накара, ПНК, и часовых от спецвзвода до часового сквозного караула.
Это просто ППЦ.
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Давно ще дивився на ТиТрубі документалки про "Чорний Дельфін" (найсуворіша буцигарня РФ, для особливо небезпечного контингенту). Хоч і кацапія - але слід визнати, що з режимом безпеки там усе продумано як слід. Хто не бачив, рекомендую подивитися. Ув'язнені не мають жодного шансу для непокори, тим паче для атаки. Єдиний клапан, щоб "побунтувати" - навмисне голосно співають непристойні пісні, що аж в коридор чути.
Підтвердження ефективності - відсутність ексцесів (тим більше вбивств) за весь час функціонування тюряги.
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А то страна не знает как погибают в тюрьмах те, за кого родичи взносы не делают....А тут неприкосновенный....
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Ні , ну йому можна трішечки присмалити очі якоюсь рідиною , тоді здатність вбивати в нього різко зменшиться . І він зможе і далі щасливо відбувати довічне ув'язнення , маючи , до речі ,групу інвалідності , що даватиме йому право безктштовного проїзду в трамваї чи метро . Теоретично , але все таки . Та багато чого може статися , при правильному підході до ситуації .
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Необходима химическая кастрация убийц , их родителей и близких, что бы зараза не плодилась. А родителям девушек необходимо следить, что бы они не общались с гопниками и преступниками.
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придумать для у*бана можно всегда, например кандалы, для начала весом 30 кг на ноги и двадцать на руки
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Ну, а чому б і ні. В нас он конвоїри уголовніків із СІЗО по банях та ресторанах водять. Такі в нас конвоїри..... Або безтолкові або продажні.
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