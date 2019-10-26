 Водій Audi на Луганщині наїхав на матір із дітьми - загинув 3-річний хлопчик

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, повідомляється, що інцидент стався в селі Малорязанцеве Попаснянського району. Водій автомобіля Audi-100 не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, наїхавши на дитячу коляску на узбіччі дороги, яким рухалася жінка з дітьми.
Унаслідок аварії трирічний хлопчик зазнав травм, від яких помер у кареті швидкої допомоги. Також тілесних ушкоджень зазнала мати дітей і дворічний хлопчик.
"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим управлінням ГУНП у Луганській області за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула малолітня дитина", - йдеться в повідомленні.
Наразі водієві оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК.
Может пора ДПС образовывать, бальную систему вводить за нарушения,срочно кардинальные решения принимать для уменьшения количества ДТП. Все уже страх потерял, уверовали, что за деньги можно от всего и всех откупится. Не доводить людей до самосудов, когда толпа налетает и от нарушителя ПДД с смертельным исходом остаётся кусок бифштекса.