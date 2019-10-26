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Все про:ДТП (2576) Луганщина (1871) прокуратура (1946) смерть (3596)

 Водій Audi на Луганщині наїхав на матір із дітьми - загинув 3-річний хлопчик

У Луганській області водій автомобіля Audi скоїв наїзд на пішоходів - жінку з двома дітьми. Унаслідок аварії загинула 3-річна дитина.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, повідомляється, що інцидент стався в селі Малорязанцеве Попаснянського району. Водій автомобіля Audi-100 не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, наїхавши на дитячу коляску на узбіччі дороги, яким рухалася жінка з дітьми.

Унаслідок аварії трирічний хлопчик зазнав травм, від яких помер у кареті швидкої допомоги. Також тілесних ушкоджень зазнала мати дітей і дворічний хлопчик.

"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим управлінням ГУНП у Луганській області за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула малолітня дитина", - йдеться в повідомленні.

Наразі водієві оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156127
 
 
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Каждый день-смерть.
Может пора ДПС образовывать, бальную систему вводить за нарушения,срочно кардинальные решения принимать для уменьшения количества ДТП. Все уже страх потерял, уверовали, что за деньги можно от всего и всех откупится. Не доводить людей до самосудов, когда толпа налетает и от нарушителя ПДД с смертельным исходом остаётся кусок бифштекса.
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жесть. В этих поселках населения почти нет, на улицах - единичные пешеходы. Надо же чтоб так не повезло...
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я не удивлён, в сёлах очень многие ганяют на пидпитку. особенно у них попойки в клубе по пятницам. нажрутся и думают шо воно джигит - до четырёх утра не меньше сотки на сраных тазиках и за самогонкой.
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Но с другой стороны: сколько придурков прется по проезжей части дороги, даже когда рядом аллейка есть!
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