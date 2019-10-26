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Все про:Зеленський (3342) Луганщина (1871) призначення (465) ОДА (687)

 Опубліковано указ про зміну голови Луганської ОДА: замість Комарницького - Гайдай

Сергія Гайдая призначено головою Луганської обласної державної адміністрації. Останні 3 місяці цю посаду обіймав Віталій Комарницький.

Відповідний указ президента від 25 жовтня опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації", - свідчить текст документа.

Ще одним указом Зеленський звільнив з посади голови Луганської ОДА Віктора Комарницького, який посів цю посаду 7 липня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 жовтня Кабінет міністрів України погодив звільнення з посади голови Луганської обласної державної адміністрації Комарницького і призначення кандидатури Гайдая.

Сергій Гайдай з 2015 року - уродженець Сєвєродонецька, депутат у Мукачівській районній раді (Закарпатська обл.), з вересня 2015 по листопад 2018 року - голова Мукачівської райдержадміністрації.

Читайте також: Я проїхався, побачив багато розрізаних заводів. Таке враження, що їдеш Чорнобильською зоною, - глава ОблВЦА Гайдай про Луганщину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156126
 
 
 Топ коментарі
 
"Весь покрытый зеленью
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В Офисе Припздика
ЗЕлебоба есть....." Опубліковано указ про зміну голови Луганської ОДА: замість Комарницького - Гайдай - Цензор.НЕТ 934
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Змінює губернаторів як перчатки. Не шукайте в його діях розуму. Його там немає.
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Це ж як людино поносило по посадам, хто з олігархів відправляв цього мешканця Сєвєродонєцка працювати керівником в Мукачево?
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вот как по мнению Зе! должна выглядеть Украина. Чо там на месте Лугандона? СССР?
Опубліковано указ про зміну голови Луганської ОДА: замість Комарницького - Гайдай - Цензор.НЕТ 4296
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Змінює губернаторів як перчатки. Не шукайте в його діях розуму. Його там немає.
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скорее фанатом лндр был таки комарницкий, как то странно, что тролии уже позабывали зраду с его назначением
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А что такое? Комарницкому надоело подыгрывать шутам гороховым,строя для террористов мост?
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кого не назначит все не так - видно в понедельник его мама родила)))))
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"Весь покрытый зеленью
Абсолютно весь
В Офисе Припздика
ЗЕлебоба есть....." Опубліковано указ про зміну голови Луганської ОДА: замість Комарницького - Гайдай - Цензор.НЕТ 934
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Не лущее так: "Шикаладнай говенью он пакрытый весь, как ******* конченый ПЕСюновый он, патаму шо ПАПуаса он конченый Кандом (для даунав - изобреталь презерватива)". Опубліковано указ про зміну голови Луганської ОДА: замість Комарницького - Гайдай - Цензор.НЕТ 6454 Опубліковано указ про зміну голови Луганської ОДА: замість Комарницького - Гайдай - Цензор.НЕТ 7303 Опубліковано указ про зміну голови Луганської ОДА: замість Комарницького - Гайдай - Цензор.НЕТ 7303
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Та тільки позавчора Комарницький розпатякував у Портникова, як добре, що в Станиці міст будується!
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нормальный человек работать в команде Зеленой Шмаркли не станет..
пройдет не много времени и НАБУ, ДБР и СБУ будут рвать на части "слуг урода" и опричников Зеленскавага..
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Оце заліз Вова Роззява у віддчеплений вагон. Він відчеплений і не їде вже 30 років. Просто стоїть ржавіє. Сиділи до Вови в ньому різні президенти, фігньою страждали так само. Чукикались на сидіннях, вдаваючи, що їдуть.. Так суть не про вагон і не роззяву - а про те, що якщо робити так само, як робили і попрередники, нікуди той вагон не чіпляти, чи не штовхати - вагон так нікуди й не поїде. Все лишилося те саме. Отакий Роззява - ліві двері справа.
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Взяточник и аферист. Долги исчисляются сотнями тысяч долларов, больше всего должен Балоге. После оглашения конкурса на глав РДА, будучи замом у главы Закарпатской ОДА, собирал за назначения по $150 тыс.
Был скандал, его сняли с должности зама, все думали накажут. А оказывается поощрили
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