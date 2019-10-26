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Все про:Німеччина (1305) голодомор (195) Грицак Ярослав (9)

 Аргументи МЗС Німеччини про Голодомор не мають сенсу, - історик Грицак

Співголова німецько-української історичної комісії Ярослав Грицак вважає аргументи Міністерства закордонних справ Німеччини про неможливість визнання Голодомору геноцидом такими, які не мають сенсу.

Про це він сказав в коментарі Українській службі Deutsche Welle, реагуючи на дискусію, яка відбувається в Німеччині щодо Голодомору, передає Цензор.НЕТ.

Грицак зазначає, що петиції про Голодомор, яку обговорював петиційний комітет Бундестагу, "не вистачало документів, які могли б дати точніше правове визначення геноциду", а аргументи МЗС Німеччини він називає "такими, які не мають жодного сенсу".

"Поняття геноциду, яке було прийнято ООН, штучно звужене, по суті, кастроване. Тобто українська сторона повинна була опрацювати правову сторону", - сказав Грицак і нагадав, що визначення злочину геноциду в Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, прийнятій ООН в 1948 році, були значно звужені під тиском СРСР. Зокрема, з конвенції тоді зникли всі згадки про політичні аспекти.

Грицак також підтвердив, що в комісії розходяться думки щодо застосування поняття геноцид до Голодомору, який всі її члени одностайно визнають спланованим злочином проти людяності.

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"Справа в тому, що треба довести умисел - що Сталін хотів знищити саме українців. Такий намір довести неможливо, оскільки поки не знайшли документів. Ми можемо знайти дуже багато документів або фактів, або спогадів, які дають непрямий доказ, але не дають прямого доказу", - пояснює Грицак.

Грицак також відреагував на критику українського посла в Німеччині Андрія Мельника, який стверджує, що комісія робила недостатньо, щоб впливати на німецьку громадськість із цього питання, і закликав до переформатування комісії.

"Ми не є державним інститутом, ми - добровільне об'єднання істориків, українських та німецьких, які вирішили показати свою солідарність з Україною під час російської агресії 2014 року, виступивши з цією ініціативою. І ми не беремо жодної копійки від української держави", - зауважив Грицак.

Також читайте: МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц

Нагадаємо, що комітет німецького Бундестагу провів засідання щодо петиції про визнання Голодомору геноцидом українців, яка в кінці травня набрала необхідний мінімум 50 000 голосів для розгляду її парламентом. МЗС Німеччини зі свого боку виступає проти того, щоб німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. Зокрема, МЗС хоче, щоб петиція була відхилена з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156125
 
   
 Топ коментарі
 
Питання визнання ФРН голодомору в Україні як геноциду набагато ширше. Тут треба сказати, а куди йшла пшениця, яку сталін забирав у селян в і відправляв за кордон. Вона йшла в Німеччину. Тобто значною мірою за рахунок мільонів смертей українців Німеччина за короткий строк після приниження і кризи за результатами Першої світової стала надзвичайно сильною.
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Германия (и некоторые другие) отказывается признавать Голодомор геноцидом под предлогом, что Голодомор происходил до 1951 года, когда было юридически оформлено понятие "геноцид" и ответственность за него. Тогда почему Германия признает геноцид евреев, хотя он тоже происходил до 1951 года?
Германия отказывается признавать Голодомор геноцидом под предлогом, тогда от голода погибали не только украинцы, но и представители других национальностей СССР. Тогда почему Германия признает геноцид евреев, хотя Гитлер поголовно уничтожал не только евреев, но и, например, цыган, коммунистов?
Двуличие омерзительно! Поэтому немцы и им подобные, или откажитесь от геноцида евреев во время 2-й мировой. или согласитесь с геноцидом украинцев во время Голодомора.
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слыш, неуважаемый, это мы забрали у росиси крысм и домбас по твоей логике? Не мы эту войну начали...
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Дайте информацию в немецкую прессу! Приведите факты.Там тоже достаточно проститутов,любящих кацапские деньги
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РАБОТАЙТЕ одним словом а не сопли размазывайте
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Голод в Поволжье был геноцидом русского крестьянства и немцев Поволжья, устроенный евреями-коммуняками и краснопузыми латышскими стрелками.
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"мы - добровольное объединение историков. И мы не берем ни копейки от украинского государства", - заметил Грицак." - намек понятен?
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я уже вижу, как подгорит у русаков. а лизутчики русских срак вообще будут палки в колеса ставить.
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правительство и депитуты Германии, продажный шлюхи за "Гразьпромовские" деньги..
и клинический пример, это Шрёдер.. когда канцлер страны, за газовые доллары, открывает рот по команде из Лубянки, это национальный позор..
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У нас тут с розведением войск похоже намечается еще по-круче голодомора. Зебил запретил стрелять солдатам ВСУ Аргументы МИД Германии о Голодоморе не имеют смысла, - историк Грицак - Цензор.НЕТ 5113
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якщо так, то його самого треба в Києві стрельнути.
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Да все намного проще, он ща в зоне ООС. Просто зачислить его к небоевым потерям и всё Аргументи МЗС Німеччини про Голодомор не мають сенсу, - історик Грицак - Цензор.НЕТ 1030
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а можна і бойовим, від орків прилетіло
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не надо, его надо поставить как ширму там в Золотом. чтоб стреляли по нем и он єто видел. и ручки украинские будут чистьіе и презик получит свое.
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-73% украинцев сказали-СТОП ВОЙНЕ!!
а 8% свергнутых петесосов визжат-"ВОЙНА до победного конца!"
Им мало 10 тыс загубленных душ..им мало пролитой патриотами крови.. Петесосы хотят сделать кроваопускание Украине в отместку за поражентие на выборах!
За 5 лет бойни..сколько политой кровью украинской земли отвоёвано? Сколько побед на фронте одержано разорённой войной Украиной? Молчите, мародёры потрохи?
Молдавской мафии Потроха- Свинарчука мало украинских слёз и крови..им хочется лишь реванша в борьбе за Власть! Именно на это нацелена их грязная политическая кампания-"Нет капитуляции!!"
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слыш, неуважаемый, это мы забрали у росиси крысм и домбас по твоей логике? Не мы эту войну начали...
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Ну просто німці знавці в геноциді - у них якщо геноцид - то геноцид по повній програмі, німецький раціональний. Яка різниця який єврей - лояльний, геній чи дурний, чи шахрай - усіх в крематорій. Спалили й нема.
А тут проблема інакша - геноцид проти працьовитих і непокірних українців - щоб вимерли і стали лояльними і слух яними. Німцям та тупорила хитрість не доходить. Бо, по суті то і не хитрість - бо сьогодні прибокав - слух'яні, - а завтра ножа під дих. Це просто дурний геноцид від дурних руськогрузинів, але геноцид.
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Сегодня,деннь рждения Нестора Ивановича Махно!
Всех идейных анархистов с праздником!
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26 жовтня за старим стилем, відсвяткуємо, на радість комунякам, 7-го листопада!
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Питання визнання ФРН голодомору в Україні як геноциду набагато ширше. Тут треба сказати, а куди йшла пшениця, яку сталін забирав у селян в і відправляв за кордон. Вона йшла в Німеччину. Тобто значною мірою за рахунок мільонів смертей українців Німеччина за короткий строк після приниження і кризи за результатами Першої світової стала надзвичайно сильною.
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При этом Европа находилась в условиях жесточайшего экономического кризиса и закупка станков и оборудования для военной промышленности СССР в Германии способствовала ее восстановлению. Сталин готовился к завоеванию Европы ценой жизней непокорных украинских селян.
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Голодомор наслідок жовтневого перевороту, який фінансувався частково з Німеччини.
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Пол мира признало, а Германия заявляет о невозможности признания...
Ню ню...
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очень сложно оторваться от лизания русского очка.
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Это провал дипломатии. Когда же еще удобнее это было делать как не сейчас ?
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медицинский факт: у диарейщицы- тумбалалайки под германским флажком под статьями о власти ФРГ случается внезапный запор.По причине: То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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Евробляди в очерендной раз показали свое лицо.Нужно вещи называть своими именами.
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Германия (и некоторые другие) отказывается признавать Голодомор геноцидом под предлогом, что Голодомор происходил до 1951 года, когда было юридически оформлено понятие "геноцид" и ответственность за него. Тогда почему Германия признает геноцид евреев, хотя он тоже происходил до 1951 года?
Германия отказывается признавать Голодомор геноцидом под предлогом, тогда от голода погибали не только украинцы, но и представители других национальностей СССР. Тогда почему Германия признает геноцид евреев, хотя Гитлер поголовно уничтожал не только евреев, но и, например, цыган, коммунистов?
Двуличие омерзительно! Поэтому немцы и им подобные, или откажитесь от геноцида евреев во время 2-й мировой. или согласитесь с геноцидом украинцев во время Голодомора.
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По моему Германия даже геноцид армян турками признала.А это вообще 1916 год.
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в 1932 году западная украина принадлежала польше. в западной украине голода не было?
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МИД Германии хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.Источник: https://censor.net.ua/n3156125 Если так,то тогда и Холокоста небыло..
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"Аргументы МИД Германии о Голодоморе не имеют смысла, - историк Грицак" - МИД Германии уже давно схвачен ФСБ, с тех пор, когда Запад считал Кремль союзником, и туда вложено хорошее бабло, а продажный Шрёдер до сих пор отрабатывает на кремлёвского мясника, так что той, довоенной Германии уже нет, осталась кучка торгашей.
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Грицак просто дебил.Сталин не такой дурак был как Гитлер и никаких прямых документов про геноцид украинцев не издавал.Он проводил геноцид под прикрытием борьбы с крестьянством как классом.И почему-то около 40 странам не понадобилось прямых документов и они признали
Голодомор геноцидом.
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Откуда информация про 40 стран? Из ваших источников я нашёл только это:

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2584131-strany-kotorye-priznali-golodomor-genocidom.html

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC
Кстати, большинство стран Европы осуждают Голодомор, но не признают его геноцидом именно украинцев. Так что, кроме Германии можно предъявлять претензии Франции, Англии и многим другим странам.
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Росіяни, та зараз і німці стверджують що голод був не тільки в Україні, але у Поволжі та на Кубані, тож хай відкриють карту українських єтнічних земель і подивляться що саме там і жили етнічні українці. https://inlviv.in.ua/statti/mezhi-***********-zemel-na-unikalnih-kartah-pochatku-hh-st/attachment/10293360_a6627f3a
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Грицак відреагував не на дискусію в Німеччині й Бундестазі.Воно відгавкується від критики посла Мельника (і цікаве виправдання-" ми не беремо жодної копійки від української держави"-забув тільки сказати,що комісія працює на кошти уряду Німеччини,виділені в т.ч. і за проханням посла). На боці Мельника правда .Мовчання буває злочинним: чому історик Грицак має піти з українсько-німецької комісії
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Дело в том, что надо доказать умысел - что Сталин хотел уничтожить именно украинцев. Такое намерение доказать невозможно, так как пока не нашли документов. Мы можем найти очень много документов или фактов, или воспоминаний, которые дают косвенное доказательство, но не дают прямого доказательства", - объясняет Грицак.

Лучше и не скажешь. Нет доказательств, что Сралин не любил украинцев. Нет...
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Слушания в Бундестаге по признанию Голодомора являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник/Россия возвращается в ПАСЕ .Тоже победа/Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии. Тоже победа / Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине. Охрененная победа./ Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко.Самая главная победа. Победа Коломойского-Путина.
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наши "друзья":
Германия
нуждается в Украине как в квалифицированной белой рабочей силе, потому как население государства к 2030 году сократится на 10 млн человек.
Об этом заявил один из высокопоставленных немецких чиновников в частном разговоре с украинской писательницей Оксаной Забужко, о чем она рассказала "Фактам".

не только России нужны украинские трудовые резервы, чтобы осваивать тайгу и Колыму, но и за западным "поребриком" имеются заинтересованные.

"Особенно в тех странах, где втайне предпочитают белых, а не смуглых мигрантов. Да, это очень цинично и отвратительно. Но об этом надо знать. И понимать, что не каждый западный политик, называющий себя "миротворцем", желает Украине добра", - отметила Забужко.
"Коль на то пошло, для меня обе стратегии проигрышные, капитулянтские. И когда внуки чекистов мечтают использовать мой народ для освоения тундры, как это делали их деды в прошлом веке, и когда его хотят кинуть "в противовес" волне мигрантов из Азии и Африки, "заткнув" моими земляками дыры в "черных кварталах" Берлина и Парижа. И сейчас люди, которым эти стратегии выгодны, дергают украинскую власть за ниточки с обеих сторон. В общем, война за Украину идет на всех фронтах", - подытожила она.
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* его, того (немецкий чиновник), фамилия (угадайте с 3-х раз) ... Штайнмайер!
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лучше б никому не знать, как **** мозг украинам, котрьіе не хотят пахать на штази.
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В спогадах тих осіб які перебували на роботах в Германії протягом 2 світової дуже часто зустрічається тема здивування німецьких бюргерів щодо голоду в Україні в 32-33 роках. Вони не могли зрозуміти як могли вмирати люди коли з України саме в той рік прибуло стільки зерна, що просто не знали куди дівати і навіть не все вдалося згодувати худобі і частина зіпсувалась... Німеччина мала зиск з Голодомору будучи союзником СРСР.
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вони і зара з нас зиск мають у вигляді ломових лошадок.
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зеленое дерьмо за 100 дней просрало в политике все. что заработала Украина за все года независимости. За 100 с небольшим дней от мощной антикацапской поддержки остались только Канада, Польша и Литва. Кому этот шут упал?
Аргументи МЗС Німеччини про Голодомор не мають сенсу, - історик Грицак - Цензор.НЕТ 8647
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Колись поважав Грицака, купував його книжки. Але всьо, втратив авторитет. Мав би визнати свою нездарність або мовчки проковтнути критику. В риториці німецьких нацистів косвенно була присутня тема, що "Голокост був відплатою комуністам та євреям за Голодомор який вони вчинили в Україні". Звичайно, поняття "комуністи" не тотожне поняттю "євреї", і така людо-ненависницька риторика знищувала мораль, правду та справедливость. Абсолютно не пов'язую жахливе минуле Німеччини з її достойним ********. Але чи не подумала німецька влада про цю риторику минувшини, і чи не злякалася вона того, що кремль може цю риторику вкинути в обіход, аби зфальшувати дії ********* Бундестагу, аби пересварити декілька націй? До речі поняття "німці" та "фашисти" теж не тотожні, і Другої Світової Війни могло б й не бути, якби чемберлен погодився на пропозицію гітлера віддати Німеччині Данциг і коридор в Прусію. Ця пропозиція прозвучала чи 2 чи 3 вересня 1939 року щоб Велика Британія та Франція відкликали своє оголошення війни Німеччині, і решта Польщі могла б зберегти незалежність, і навіть отримати військовий союз з Німеччиною проти кремля, який німці пропонували полякам всі 1930-ті роки. Це не відбілює німецьку політику тих часів, але тоді всі були імперіями. Крім українців. Ну і історію пишуть переможці, це теж відомо. А серед переможців кремль - столиця західної монголії. Так що українці, такі як Грицак, яких в переможці ніхто не збирається записувати, як завжди мають те що мають.
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Перемогли нацизм і переможемо рашизм. Прапор УПА звязаний спицями https://www.youtube.com/watch?v=nO4pOQ2-fAo&t=2s.
Від червоно-чорних кольорів стягу УПА російських окупантів коробить за 1000 кілометрів!
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Соромно від "одкровень" безкопійчаного патріота . Певно ніяких дій ця т.з. ГО не вчиняла бо хтось німецькі гроші "закрисятничав" , а вони знали що гроші були . Тобто - Були б гроші , то ми б видали все що потрібно .
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