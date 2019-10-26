 Аргументи МЗС Німеччини про Голодомор не мають сенсу, - історик Грицак

Про це він сказав в коментарі Українській службі Deutsche Welle, реагуючи на дискусію, яка відбувається в Німеччині щодо Голодомору, передає Цензор.НЕТ.
Грицак зазначає, що петиції про Голодомор, яку обговорював петиційний комітет Бундестагу, "не вистачало документів, які могли б дати точніше правове визначення геноциду", а аргументи МЗС Німеччини він називає "такими, які не мають жодного сенсу".
"Поняття геноциду, яке було прийнято ООН, штучно звужене, по суті, кастроване. Тобто українська сторона повинна була опрацювати правову сторону", - сказав Грицак і нагадав, що визначення злочину геноциду в Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, прийнятій ООН в 1948 році, були значно звужені під тиском СРСР. Зокрема, з конвенції тоді зникли всі згадки про політичні аспекти.
Грицак також підтвердив, що в комісії розходяться думки щодо застосування поняття геноцид до Голодомору, який всі її члени одностайно визнають спланованим злочином проти людяності.
"Справа в тому, що треба довести умисел - що Сталін хотів знищити саме українців. Такий намір довести неможливо, оскільки поки не знайшли документів. Ми можемо знайти дуже багато документів або фактів, або спогадів, які дають непрямий доказ, але не дають прямого доказу", - пояснює Грицак.
Грицак також відреагував на критику українського посла в Німеччині Андрія Мельника, який стверджує, що комісія робила недостатньо, щоб впливати на німецьку громадськість із цього питання, і закликав до переформатування комісії.
"Ми не є державним інститутом, ми - добровільне об'єднання істориків, українських та німецьких, які вирішили показати свою солідарність з Україною під час російської агресії 2014 року, виступивши з цією ініціативою. І ми не беремо жодної копійки від української держави", - зауважив Грицак.
Нагадаємо, що комітет німецького Бундестагу провів засідання щодо петиції про визнання Голодомору геноцидом українців, яка в кінці травня набрала необхідний мінімум 50 000 голосів для розгляду її парламентом. МЗС Німеччини зі свого боку виступає проти того, щоб німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. Зокрема, МЗС хоче, щоб петиція була відхилена з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.
и клинический пример, это Шрёдер.. когда канцлер страны, за газовые доллары, открывает рот по команде из Лубянки, это национальный позор..
а 8% свергнутых петесосов визжат-"ВОЙНА до победного конца!"
Им мало 10 тыс загубленных душ..им мало пролитой патриотами крови.. Петесосы хотят сделать кроваопускание Украине в отместку за поражентие на выборах!
За 5 лет бойни..сколько политой кровью украинской земли отвоёвано? Сколько побед на фронте одержано разорённой войной Украиной? Молчите, мародёры потрохи?
Молдавской мафии Потроха- Свинарчука мало украинских слёз и крови..им хочется лишь реванша в борьбе за Власть! Именно на это нацелена их грязная политическая кампания-"Нет капитуляции!!"
А тут проблема інакша - геноцид проти працьовитих і непокірних українців - щоб вимерли і стали лояльними і слух яними. Німцям та тупорила хитрість не доходить. Бо, по суті то і не хитрість - бо сьогодні прибокав - слух'яні, - а завтра ножа під дих. Це просто дурний геноцид від дурних руськогрузинів, але геноцид.
Всех идейных анархистов с праздником!
Ню ню...
Германия отказывается признавать Голодомор геноцидом под предлогом, тогда от голода погибали не только украинцы, но и представители других национальностей СССР. Тогда почему Германия признает геноцид евреев, хотя Гитлер поголовно уничтожал не только евреев, но и, например, цыган, коммунистов?
Двуличие омерзительно! Поэтому немцы и им подобные, или откажитесь от геноцида евреев во время 2-й мировой. или согласитесь с геноцидом украинцев во время Голодомора.
Голодомор геноцидом.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2584131-strany-kotorye-priznali-golodomor-genocidom.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC
Кстати, большинство стран Европы осуждают Голодомор, но не признают его геноцидом именно украинцев. Так что, кроме Германии можно предъявлять претензии Франции, Англии и многим другим странам.
Лучше и не скажешь. Нет доказательств, что Сралин не любил украинцев. Нет...
Германия
нуждается в Украине как в квалифицированной белой рабочей силе, потому как население государства к 2030 году сократится на 10 млн человек.
Об этом заявил один из высокопоставленных немецких чиновников в частном разговоре с украинской писательницей Оксаной Забужко, о чем она рассказала "Фактам".
не только России нужны украинские трудовые резервы, чтобы осваивать тайгу и Колыму, но и за западным "поребриком" имеются заинтересованные.
"Особенно в тех странах, где втайне предпочитают белых, а не смуглых мигрантов. Да, это очень цинично и отвратительно. Но об этом надо знать. И понимать, что не каждый западный политик, называющий себя "миротворцем", желает Украине добра", - отметила Забужко.
"Коль на то пошло, для меня обе стратегии проигрышные, капитулянтские. И когда внуки чекистов мечтают использовать мой народ для освоения тундры, как это делали их деды в прошлом веке, и когда его хотят кинуть "в противовес" волне мигрантов из Азии и Африки, "заткнув" моими земляками дыры в "черных кварталах" Берлина и Парижа. И сейчас люди, которым эти стратегии выгодны, дергают украинскую власть за ниточки с обеих сторон. В общем, война за Украину идет на всех фронтах", - подытожила она.
Від червоно-чорних кольорів стягу УПА російських окупантів коробить за 1000 кілометрів!