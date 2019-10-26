 Аргументи МЗС Німеччини про Голодомор не мають сенсу, - історик Грицак

Про це він сказав в коментарі Українській службі Deutsche Welle, реагуючи на дискусію, яка відбувається в Німеччині щодо Голодомору, передає Цензор.НЕТ.

Грицак зазначає, що петиції про Голодомор, яку обговорював петиційний комітет Бундестагу, "не вистачало документів, які могли б дати точніше правове визначення геноциду", а аргументи МЗС Німеччини він називає "такими, які не мають жодного сенсу".

"Поняття геноциду, яке було прийнято ООН, штучно звужене, по суті, кастроване. Тобто українська сторона повинна була опрацювати правову сторону", - сказав Грицак і нагадав, що визначення злочину геноциду в Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, прийнятій ООН в 1948 році, були значно звужені під тиском СРСР. Зокрема, з конвенції тоді зникли всі згадки про політичні аспекти.

Грицак також підтвердив, що в комісії розходяться думки щодо застосування поняття геноцид до Голодомору, який всі її члени одностайно визнають спланованим злочином проти людяності.

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"Справа в тому, що треба довести умисел - що Сталін хотів знищити саме українців. Такий намір довести неможливо, оскільки поки не знайшли документів. Ми можемо знайти дуже багато документів або фактів, або спогадів, які дають непрямий доказ, але не дають прямого доказу", - пояснює Грицак.

Грицак також відреагував на критику українського посла в Німеччині Андрія Мельника, який стверджує, що комісія робила недостатньо, щоб впливати на німецьку громадськість із цього питання, і закликав до переформатування комісії.

"Ми не є державним інститутом, ми - добровільне об'єднання істориків, українських та німецьких, які вирішили показати свою солідарність з Україною під час російської агресії 2014 року, виступивши з цією ініціативою. І ми не беремо жодної копійки від української держави", - зауважив Грицак.

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Нагадаємо, що комітет німецького Бундестагу провів засідання щодо петиції про визнання Голодомору геноцидом українців, яка в кінці травня набрала необхідний мінімум 50 000 голосів для розгляду її парламентом. МЗС Німеччини зі свого боку виступає проти того, щоб німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. Зокрема, МЗС хоче, щоб петиція була відхилена з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.