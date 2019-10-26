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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3342) добровольці (344) Золоте (58)

 Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому. ВIДЕО

У суботу, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з добровольцями в Золотому заявив, що цивільне населення хоче відведення військ, передбаченого домовленостями в Мінську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане в групі "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

"Люди хочуть відведення", - сказав Зеленський, додавши, що розуміє побоювання добровольців. Разом із тим, він заявив, що потрібно робити все для закінчення війни. "Тут наші військові і вони тут головні, при всій повазі до вас", - сказав президент.

Зеленський також сказав, що в питанні повернення українських територій йому все одно з ким домовлятися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156123
 
   
 Топ коментарі
 
Гражданское население хочет что бы ппезидент вернул Крым и ордло под контроль Украины а не отводил воиска.
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Сцыкло, четырежды откосившее от Криворожского военкомата, припёрся в Золотое-4 и требует у добровольцев, прошедших самые тяжёлые участки фронта, собрать оружие и уходить с крайнего блокпоста... Патамушта мирные жители за развод сил...
Ещё раз: взрослый человек 42 лет, быкует на пацанов, которые прошли Широкино, Промку и другие горячие участки, мол он тут президент?..
Отважный поц.
Глупый, но отважный.
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Зеленский - предатель, сепаратист и враг Украины!
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Які люди? Кацапи?
На цього телепня неможливо спокійно і без матів дивитися(((
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Почему враг (мокшане/моксели/кацапье) выбрали именно определенные участки на фронте для разведения сил?

Таня Черновол (своеобразная тетка, но в ее патриотичности сомнений нет),дает объяснение https://censor.net.ua/blogs/3155150/stanitsyaluganska_zdali_myi_okopchik

Суть разведение в тех местах, где у нас хорошие и неудобные для врага позиции и сдав которые, мы в тех районах больше не получим тактическое преимущество, а враг наоборот серьезно укрепится. Вот только дибилу В. Пристайко и Зеленому никто это не объясняет.
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Так. Краще б російського шпигуна і мародера Порошенка обрали...
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ж@@во і їхня маріонетка головногімно пістон зе зливають Україну
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"Ми бачимо, як поводиться Росія: Абхазія, Карабах. Давайте будемо реалістами. Перемир'я з ними - це не перемир'я з "Л/ДНР", - зазначив доброволець.

Криворожский гопник отвечает:
"Та мені пофіг, із ким воно буде. Нам із вами пофіг. Нам треба території повернути і припинити вбивства", - відреагував Зеленський.
это просто пздц!
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Всё правильно Зе делает. Стояь на позициях ещё 20лет - капитуляция. Надо втягивать рф переговоры и вымутить себе преимущества.
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так почему он пошел к добровольцам которые практически ничего не решают, а не работает над планоми стратегией переговоров?
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он работает над планами стратегией переговоров. и он пошел к добровольцам которые практически ничего не решают, чтоб лично говорить с бойцами.
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что за бред ты несешь...не касапчик ли ты случайно?
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А чого "случайно"? Ні, зовсім невипадково. В моєму кондуїті так і є.
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Ничего общего с Израилем. За границей Израиля нет своих граждан и нет своих территорий. Так, что сам пойди это Израилю, капитулянт.
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Скільки потрібно до введення миротворців ООН,стільки будуть стояти на позиціях.ОК?
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коли довід фронту до твого будинку годину їхати то писульки в стилі ,, ти чьо с фронта пішеш,, особливо надихають. барани , атвод войськ означатиме що фронт просунувся в ваш бік ще на декілька кілометрів і не факт що з цих позицій вдасця зупинити ворога .
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Сперечатися з ЗЄбілом - це марна трата часу!
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Зеленський зрадник!!! Не за те вмирали наші хлопці, що б цей клоун здавав нашу землю кацабам. Прапор УПА не даремно червоно-чорний https://www.youtube.com/watch?v=nO4pOQ2-fAo&t=2s
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Зеленський просто чудово виглядав би политий смолою і обваляний в пір'ї. Реально, був би на своєму місці.
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это уе ... имеет все шансы развязать + ко всему еще и настоящую гражданскую войну ...
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ментовские цепные псы против добробатов, а дальше больше и понеслось.
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Концовка, будем надеяться, в обоих случаях будет одинаковой!
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разница в фотках одна- зеленое чмо привезло с собой кучу журнашлюх..
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Что ты чмо врешь, это ты хочешь и твои кукловоды. Марионетка нещасный.
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сикло обрізани забув як просив вибичання перед Кадеровим,головногімно ж@@@вське
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То не гівно, то зелений понос.... діарея в нього.
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А можно установочные данные "людей" (очень хочу пробить по спецпроверке родичей, да и в "Миротворец" так краем ока глянуть.....)
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Мне пофиг, - сказал пацанчик.
потому что это воля хозяев в кремле!
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" люди хотят отвода войск"- прошу , які люди , де вони, по- іменно А- у Зеленський, Богдан і тд не в рахунок
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цікаво зежид президент якої країни ізраїля чи росії коли так не повагою відносится до УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ і УКРАЇНЦІВ, кому цей засланий ж@@док служить
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Це засране жиденя служить КАЛомойскаму, а КАЛомойський вилизуе жопу Куйлу.
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Люди хотят опять бросать власовские флаги под стены кремля, а не разведения войск!
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Мене вже не дивує, про ЩО говорить президент, бо зрозуміло що танцює під "калінку-малінку".
Мене ВРАЗИЛО і ОБУРИЛО в якому тоні і манері Гарант розмовляє з добровольцями. Яник проти нього інтелектуал і дипломат.
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в аккомпанименте явно слышно гармошку и балалайку Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому - Цензор.НЕТ 8980 А на подпевках у зрадныка - люли-люли стояла
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если ранее были сомнения (уходить чи нет), то теперь сомнений нет - не уходить Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому - Цензор.НЕТ 5319
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МИ ПОВИННІ ПЕРЕМАГАТИ ВОРОГА, А НЕ ЗАКІНЧУВАТИ ВІЙНУ КАПІТУЛЯЦІЄЮ ТА ОКУПАЦІЄЮ УКРАЇНИ КОЗЛОМОРДИМИ ! НАМ ТАКИЙ МІР НЕ ПОТРІБНИЙ ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТИ ЧУЄШ НАРОД УКРАЇНИ?!
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Почему вопрос Крыма никто не поднимает, потому что Зе и не собирается это делать.
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