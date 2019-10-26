 Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане в групі "Останній блокпост. Ні Капітуляції".
"Люди хочуть відведення", - сказав Зеленський, додавши, що розуміє побоювання добровольців. Разом із тим, він заявив, що потрібно робити все для закінчення війни. "Тут наші військові і вони тут головні, при всій повазі до вас", - сказав президент.
Зеленський також сказав, що в питанні повернення українських територій йому все одно з ким домовлятися.
На цього телепня неможливо спокійно і без матів дивитися(((
Таня Черновол (своеобразная тетка, но в ее патриотичности сомнений нет),дает объяснение https://censor.net.ua/blogs/3155150/stanitsyaluganska_zdali_myi_okopchik
Суть разведение в тех местах, где у нас хорошие и неудобные для врага позиции и сдав которые, мы в тех районах больше не получим тактическое преимущество, а враг наоборот серьезно укрепится. Вот только дибилу В. Пристайко и Зеленому никто это не объясняет.
Криворожский гопник отвечает:
"Та мені пофіг, із ким воно буде. Нам із вами пофіг. Нам треба території повернути і припинити вбивства", - відреагував Зеленський.
это просто пздц!
потому что это воля хозяев в кремле!
Мене ВРАЗИЛО і ОБУРИЛО в якому тоні і манері Гарант розмовляє з добровольцями. Яник проти нього інтелектуал і дипломат.