 Люди хочуть відведення військ, - Зеленський - добровольцям у Золотому. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане в групі "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

"Люди хочуть відведення", - сказав Зеленський, додавши, що розуміє побоювання добровольців. Разом із тим, він заявив, що потрібно робити все для закінчення війни. "Тут наші військові і вони тут головні, при всій повазі до вас", - сказав президент.

Зеленський також сказав, що в питанні повернення українських територій йому все одно з ким домовлятися.