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Все про:арешт (1019) Дніпропетровськ (1187) міст (328) прокуратура (1946) СІЗО (439) Лисенко Михайло (3)

 Заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, відправили на 2 місяці в СІЗО з можливістю внести заставу 600 тис. грн.

Дзержинський районний суд Кривого Рогу заарештував заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

Лисенкові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в більш ніж 600 тис. гривень.

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"За версією слідства, вказана особа разом з іншими посадовими особами міської ради та підприємства-підрядника підозрюється в привласненні 29 500 000 грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового моста в Дніпрі (ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України)", - сказано в повідомленні.

Михайла Лисенка затримали напередодні, в п'ятницю, 25 жовтня в аеропорту Харкова. Він прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156122
 
   
 Топ коментарі
 
Та нормально, я считаю. 30 лимонов украл, 600 штук отдал - и на свободу с чистой совестью. Заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн. - Цензор.НЕТ 3768
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Мізерний задаток.. А щодо мишка - то там крім розкрадання, ще фігурує й стаття про фінансування тероризму.. Гроші з Дніпра пішли в донецьк, завдяки мишку.. А мишко - це права рука борі.. Отака муйня в Дніпрі..
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Пора уже под чесное слово выпускать
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Та нормально, я считаю. 30 лимонов украл, 600 штук отдал - и на свободу с чистой совестью. Заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн. - Цензор.НЕТ 3768
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2% - зворотна єфективність злодійства в Україні Заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн. - Цензор.НЕТ 8088
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У него в левом кармане штанов было 900 тыс.. 600 тыс - просто фигня для него
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Мізерний задаток.. А щодо мишка - то там крім розкрадання, ще фігурує й стаття про фінансування тероризму.. Гроші з Дніпра пішли в донецьк, завдяки мишку.. А мишко - це права рука борі.. Отака муйня в Дніпрі..
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Які нікчемні та мерзенні особи випадково опинилися в заступниках у такого прекрасного та чесного мера... Заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, відправили на 2 місяці в СІЗО з можливістю внести заставу 600 тис. грн. - Цензор.НЕТ 3273
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А почему 600 тысяч, ведь украл почти 30 миллионов, вот на эту сумму пускай и был бы залог, по справедливости надо поступать.
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Этим уже никого не удивишь.
Украинские суды по всей строгости закона расправляются с пересичными украинами, которые не имеют денег от них откупиться, но зато услужливо мягкие к вороватым украинцам(и не только), которые могут заплатить их "залоги" не вынимая руку из ширинки...
Если у нас и вспыхнет третий Майдан, то он будет за расправу над всей этой ***...й кодлой этих ментовско/прокурорско/судейских пид...в, которая уже всех достала.
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Вкрав 29млн віддав 600тис і гуляй.Гарне у нас правосудіє, у реформованому свинарному суді. Заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, відправили на 2 місяці в СІЗО з можливістю внести заставу 600 тис. грн. - Цензор.НЕТ 3940
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обращаю внимание всех на - Дзержинский районный суд Кривого Рога арестовал заместителя городского главы Днепра Михаила Лысенко. Источник: https://censor.net.ua/n3156122
у нас в стране началось шо - Криворожское правосудие
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...только правильно будет Криворогое правосудие
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а почему судью не посадили? почему залог меньше нанесенного ущерба?
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Залог должен быть ,как минимум,на такую.же сумму,в воровстве которой обвинение
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который раз скажу: ну це писец! а накуя вааще задерживать - та было. как особо одарённого нужно сразу наградить.
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Интересно,Мишу, перед тем,как выпустить на волю, поцелуют?
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