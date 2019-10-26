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Все про:ветерани (410) похорон (714) Олег Богачук (914) Дегтярьов (2)

 З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Провести Віктора в останню путь прийшли рідні, близькі, бойові побратими і небайдужі українці.

Панахиду по Віктору Дегтярьову відслужили в Михайлівському Золотоверхому монастирі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прощання з ним відбулося на Майдані Незалежності.

Віктора Дегтярьова поховали на Алеї Героїв на Лісовому кладовищі столиці.

Автор фото і відео - Олег Богачук.

З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 01
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 02
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 03
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 04
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 05
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 06
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 07
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 08
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 09
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 10
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 11
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 12
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 13
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 14
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 15
З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані 16

Легендарний воїн батальйону "Донбас" Віктор Дегтярьов загинув увечері 22 жовтня внаслідок вибуху гранати на вул. Пушкінській. Разом із ним пішов з життя його знайомий - охоронець однієї з розташованих на цій вулиці офісних будівель Михайло Нікітін. Дівчина, яка проходила в цей момент вулицею зазнала легких тілесних ушкоджень.

За версією поліції, вибух стався внаслідок необережного поводження зі зброєю. Бойові товариші Дегтярьова кажуть, що Нікітін раніше говорив про бажання накласти на себе руки. Вони припускають, що Сенсей міг накрити гранату своїм тілом у спробі не допустити загибелі товариша.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156121
 
 
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Вічна пам'ять Герою-росіянину, який воював за Україну! Щирі співчуття його родині.
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Вічна пам'ять Герою-росіянину, який воював за Україну! Щирі співчуття його родині.
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у тебя 3 ошибки в предложении
две запятые и мягкий знак
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зомбиапокалипсис, братик. взгляни на их лица.... С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане - Цензор.НЕТ 6493 С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане - Цензор.НЕТ 8412
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их ипут, они крепчают. недаром господин Мазох был родом зи Львова
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видно, що ні, жив по квартирах та по офісах, петя ж простим воїнам квартири не давав...
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кватіри, матпомощь, і всякі ніщаки для капітулянтів - хто здався без бою та дав згоду на сотруднічєство - та спєрмотоксікованим, шо за смердючими кацапськими піхвами поперлися в мордор
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