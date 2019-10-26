 Дії ДБР проти Порошенка підривають позиції України в міжнародних судах на користь Росії, - адвокат Новіков

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков в ефірі радіо "Новий час", інформує Цензор.НЕТ.

Ілля Новіков зазначив, що зараз ДБР веде розслідування справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка виключно за заявами Портнова: "Все з чим ми маємо справу - це виключно продукція Портнова і його команди".

"Я не спекулюватиму про його якісь глибинні мотиви, але безумовно є точка зору, що Портнов відпрацьовує той порядок денний, який вигідний Росії", - сказав він, не виключаючи наявність особистих мотивів.

Водночас захисник нагадав, що закінчив справу щодо захисту українських моряків, які були захоплені Росією в Керченській протоці. Він зазначив, що одним із приводів приєднатися до команди захисників Петра Порошенка стало те, що одним з обвинувачень, які висуває п'ятому президенту України Портнов, є звинувачення в тому, що операція переходу українських катерів з Одеси до Бердянська мала провокаційний характер. Портнов висуває звинувачення Порошенку в державній зраді і зловживанні повноваженнями військової службової особи, вчинені організованою злочинною групою.

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Він зазначив, що формально Порошенко не підпадає під статтю про зловживання повноваженнями військової службової особи, оскільки не є військовою службовою особою.

"За версією Портнова, якщо її прийняти, а ДБР поводиться так, ніби вони її внутрішньо прийняли і вже душевно з нею погодилися, отже, за цією версією повинні бути ще якісь українські військові, які входили до складу цієї організованої групи... А хто це може бути? Найближче до цього стоять українські моряки", - сказав захисник.

Новіков також зазначив, що виходячи з наявної інформації допити моряків проводили саме в такому руслі. Він зазначив, що російське слідство висувало морякам обвинувачення в тому, що вони діяли організованою групою: "Їх звинувачували в тому, що вони перетнули російський кордон організованою злочинною групою".

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"Ми бачимо, що фактично зараз ДБР працює по тій же лінії, і якщо ця лінія буде продовжена, то вийде, що ДБР розділяє російську точку зору", - підкреслив захисник.

Він також нагадав, що зараз триває розгляд цієї справи в Міжнародному морському трибуналі в Гамбурзі і зараз відбувається стадія процесу, коли Україна і Росія готуються до підсумкового розгляду по суті.

Адвокат зазначив, що, на думку фахівців з міжнародного морського права в Україні зараз хороша позиція. "Однак вона може бути підірвана тим, що українська влада, а в міжнародному праві - це і ДБР, і Генпрокуратура, і Офіс президента, діє або приймає рішення виходячи з того, що це була військова провокація, чим власне і підривається теза про те, що Україна діяла законно, а Росія - ні", - пояснив він.

"Якщо ви виходите з того, що це була провокація, задумана українською владою, попереднім президентом у внутрішньополітичних цілях і в порушення міжнародного права, то ви самі рубаєте гілку, на якій сидите зараз, об'єктивно за заявою Портнова і діючи в ключі цієї заяви. Беручи її як основну версію, ДБР підриває позиції України в цій міжнародній суперечці", - додав Новиков.

Він резюмував: "Об'єктивно картинка має саме такий вигляд. Українському інтересу - це не на користь. А російському інтересу - це на користь".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.