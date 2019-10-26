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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1203) моряки (758) Новіков (91) Порошенко (9813) Портнов (133) ДБР (587)

 Дії ДБР проти Порошенка підривають позиції України в міжнародних судах на користь Росії, - адвокат Новіков

Державне бюро розслідувань, прийнявши за основну версію розслідувань позицію Портнова, викладену в його звинуваченнях, створює небезпечний прецедент, підриваючи позиції України в міжнародних судах, де держава захищає свої інтереси і доводить незаконність дій Росії.

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков в ефірі радіо "Новий час", інформує Цензор.НЕТ.

Ілля Новіков зазначив, що зараз ДБР веде розслідування справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка виключно за заявами Портнова: "Все з чим ми маємо справу - це виключно продукція Портнова і його команди".

"Я не спекулюватиму про його якісь глибинні мотиви, але безумовно є точка зору, що Портнов відпрацьовує той порядок денний, який вигідний Росії", - сказав він, не виключаючи наявність особистих мотивів.

Водночас захисник нагадав, що закінчив справу щодо захисту українських моряків, які були захоплені Росією в Керченській протоці. Він зазначив, що одним із приводів приєднатися до команди захисників Петра Порошенка стало те, що одним з обвинувачень, які висуває п'ятому президенту України Портнов, є звинувачення в тому, що операція переходу українських катерів з Одеси до Бердянська мала провокаційний характер. Портнов висуває звинувачення Порошенку в державній зраді і зловживанні повноваженнями військової службової особи, вчинені організованою злочинною групою.

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Він зазначив, що формально Порошенко не підпадає під статтю про зловживання повноваженнями військової службової особи, оскільки не є військовою службовою особою.

"За версією Портнова, якщо її прийняти, а ДБР поводиться так, ніби вони її внутрішньо прийняли і вже душевно з нею погодилися, отже, за цією версією повинні бути ще якісь українські військові, які входили до складу цієї організованої групи... А хто це може бути? Найближче до цього стоять українські моряки", - сказав захисник.

Новіков також зазначив, що виходячи з наявної інформації допити моряків проводили саме в такому руслі. Він зазначив, що російське слідство висувало морякам обвинувачення в тому, що вони діяли організованою групою: "Їх звинувачували в тому, що вони перетнули російський кордон організованою злочинною групою".

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"Ми бачимо, що фактично зараз ДБР працює по тій же лінії, і якщо ця лінія буде продовжена, то вийде, що ДБР розділяє російську точку зору", - підкреслив захисник.

Він також нагадав, що зараз триває розгляд цієї справи в Міжнародному морському трибуналі в Гамбурзі і зараз відбувається стадія процесу, коли Україна і Росія готуються до підсумкового розгляду по суті.

Адвокат зазначив, що, на думку фахівців з міжнародного морського права в Україні зараз хороша позиція. "Однак вона може бути підірвана тим, що українська влада, а в міжнародному праві - це і ДБР, і Генпрокуратура, і Офіс президента, діє або приймає рішення виходячи з того, що це була військова провокація, чим власне і підривається теза про те, що Україна діяла законно, а Росія - ні", - пояснив він.

"Якщо ви виходите з того, що це була провокація, задумана українською владою, попереднім президентом у внутрішньополітичних цілях і в порушення міжнародного права, то ви самі рубаєте гілку, на якій сидите зараз, об'єктивно за заявою Портнова і діючи в ключі цієї заяви. Беручи її як основну версію, ДБР підриває позиції України в цій міжнародній суперечці", - додав Новиков.

Він резюмував: "Об'єктивно картинка має саме такий вигляд. Українському інтересу - це не на користь. А російському інтересу - це на користь".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156120
 
   
 Топ коментарі
 
Шо этот фсбшник предлагает, вообще не трогать коррупционеров?
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Кацап бреше.. Бреше, щоб якось відвести петю від відповідальності перед народом України за діяння петі під час його каденції.. В суспільстві України дуже великий запит на судовий вирок як петі, так і петіним прихвостням..
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Только старший лейтенант ФСБ Новиков переживает по поводу посадки Порошенко, и то из-за потери кормушки
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да нет же вы заблуждаетесь... мы растем... так говорит новое правительство...
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а какое это имеет отношение к новости..?
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це зрозуміло..не зрозуміла дуже вибіркова втрата зору у адміністратора..
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Для них главное - вброс дезы для отвлечения от проблемы.
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,Т.Е. топить Украину в коррупции являясь президентом это усиливать позиции, а отвечать перед законом за свои действия это топить Украину??? Сколько тебе барыга платит?
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Шо этот фсбшник предлагает, вообще не трогать коррупционеров?
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ФСБешник -портнов.и делает, позволяет себе все что хочет .***** через портного мстит Пороху , за то что тот не прогнулся
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Скорее наоборот.Через чур прогибался своим псевдопатриотизмом и люди вовремя раскусили это чмо.
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Проти Жака Ширака також були відкрили справу, за те що гроші відмивав. Чим то закінчилося - не пам ятаю. Здається нічим. Все мабуть залежить від того, скільки вкрав.
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а я би Пороха зрівняв би з Де Голем.Ширак був і нашим і вашим то дружив з сссср то з нато виходив . і крав но дуже хитро як теперишні в Україні. а Де Голь зробив Францію країною переможцею. хотя поляки більше зробили для перемоги .
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І це ви хочете сказати Президент. Да воно на ********* не тягне.
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І хто це в нас тут за порошенка топить, аж дим стоїть?
Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6719
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прямая ссылка есть? Гугл ничего подобного не помнит.
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Це до адміністрації. Хай знімуть блокування пошукової системи для сайту.
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понятно, слился. Все комменты прекрасно индексируются.
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ссылки, прямые ссылки давай. Красивые картинки я тоже могу делать.
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Правильно. И если петю под суд, то путин нападёт.
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тогда и без нападения путин войдет ,кому по гланды кому до желудка , даже тем кто исправно вылизывает ему очко .
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действия свыни и мародера парашенки , подорвало авторитет страны во всем мире
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Порошенко українець, фейк про "Вальцмана" спростовано.

https://youtu.be/HuhglKLQnU8
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Девиз простой,коль движемся в Европу-ни капли в рот,ни сантиметра в жопу.
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Просто дурачки думали шо "Петясядет"..... Мне жаль, реально их.
У нас только ""чеГавара" условная могла бы что-то поменять.
Но полусовковое население эту гавару как раз и вышвырнет
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щось сумніваюсь щодо цього твердження. Ти центруєш навколо Порошенка те, на що суспільству начхати.
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Кацап бреше.. Бреше, щоб якось відвести петю від відповідальності перед народом України за діяння петі під час його каденції.. В суспільстві України дуже великий запит на судовий вирок як петі, так і петіним прихвостням..
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ти - не суспільство
кажи за себе, ок?
так і кажи: в мене великий запит... бла-бла-бла...
та на тебе начхати всім
чи тільки мені?
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Ты тоже начинай говорить "за себе".
Или у вас здесь льготы?
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то розкажи про ті діяння .один ****....іж. хоть один факт доказанний .якщо ні то ти не леонід ти кугут. петух по руски
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Только старший лейтенант ФСБ Новиков переживает по поводу посадки Порошенко, и то из-за потери кормушки
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Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции ...ворья и проходимцев всех мастей! Надеюсь он сгниет в тюрьме, чтобы другие не чувстовали себя царьками и боХами в Украине.
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Авторитет України впаде ще нижче якщо не посадять Порошенка-корупціонера. І деяких адвокатів-провокаторів треба до відповідальності...
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ребятки о ботофермах зели все участники уже себя сдали-- не повторяйтесь скучно с вами
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зелена дрисня ж і хоче злити Україну
шо не ясно?
а нашо тоді взагалі був весь той цирк?
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Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России

кацап переживает что из-за переслидування вора его родзина "выиграет")))) логично, че? патриотичненько так. скрепно. Чи грошики не пахнут, га?

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хотелось бы этого верблюда увидеть в профиль...
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А по-моему непредвзятое расследование дел против мародеров , коррупционеров и т.д. , включая и ПАПа , приведут к повышению международного авторитета Украины и не только в судах против эрэфии !
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Портнов прилетел именно при Зе а Новиков один из немногих адекватных русских которые поддерживает целостность Украины-и он свободно без ошибок разговаривает на украинском в отличии от некоторых укр политиков https://www.youtube.com/watch?v=zU_SsaCQ6dw
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Теперішні новини. Закривається. Банкротится. Скорочується кількість працівників. І жодної новини про створення обіцяних робочих місць чи захОду інвестицій в країну.
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далі прийде добрий путєн з дешевими кредитами - і зедристуни будуть клювати з його долоней
інфа - 100
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Не бреши, лищук. Не уйдут из Украины выше перечисленные. Они Украину любят, как дойную корову.
И олигархи, которых якобы сильно прижимают, тоже почему-то с Украины не дрипают. Просто стонут, пищат, ноют ежеминутно, как их, бедных, прижимают, но уезжать не спешат: надеются, что все как-то рассосется, и они и дальше будут пить соки украинцев.
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Сцяв не в баночку для аналізів, а наріту в очі.
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Скажу даже больше-если хоть одно дело дойдёт до суда то нападёт тупин..
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Вахтанг Кіпіані: Слухайте, якщо Сивохо може бути в РНБО, то Кошовий легко зможе очолити розмінування на Донбасі.

Наобирали. Тепер у владі суцільні непрофессінали-свати з Кварталу. Що там Зе розповідало про кумів Порошенка? Всі добре пам'ятають? Що, свати то ж в жодному разі не куми? І де оте " в нас все буде по-іншому! Деолігархізація! Злам системи!'"? І? Поламали, хіба що здоровий ґлузд та доламують економіку і безпеку країни. На фуя оце було потрібно? Поміняли часи на труси.

Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8244
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ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ БЛИЗЬКИХ ДО ПРЕЗИДЕНТА ЛЮДЕЙ НА КЛЮЧОВИХ ПОСАДАХ НЕ БУЛО ПРИ ЖОДНІЙ ВЛАДІ.
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Вот и делал порошенко все свои темные делишки, не боясь наказания, ведь потом можно всегда говорить, что все расследования вредят интересам Украины.

А вот, например, торговля свинарчуками запчастями, которые они брали на россии - это, конечно, не вред Украине, это подвиг. Ну и что, что на россии знали, что именно у нас есть в наличии, а чего нет. Разве это военная тайна?
Да и склады, скорее всего и были подорваны, чтобы потом наступила нехватка этих запчастей, а свинарчуки стали героически доставать их из паРаши.
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Нам варто пригадати те, як кандидат в президенти Зеленський обіцяв нам кінець епохи кумівства. І постійно дорікав, Порошенко тим, що він начебто призначає кумів і партнерів по бізнесу на посади.Такої кількості близьких до президента людей на ключових посадах в країні не пам'ятаю при жодній владі.

Голова СБУ - його партнер по бізнесу і сусід. В головному управлінні розвідки - чоловік бухгалтера «95 кварталу». Який «перестрибнув» 11 кар'єрних сходинок і отримав генеральську посаду. Склад ЦВК також «барвить» так би мовити своїми людьми. І ситуація з колишнім генеральним директором "каналу 1+1" Олександра Ткаченко на посаду мера Києва також з цього ряду", - зауважив народний депутат."На кожному кроці бачимо родичів, друзів, бізнес партнерів Зеленського. То ж у мене виникає логічне питання. У нас що закінчилась епоха кумівства і почалась епоха сватовства?
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Звичайно, в цьому заслуга ЗеБілів, у яких головний ворог - це Порошенко, а не пуйло та обісРашка, тим самим вони відбілюють агресора та винуватця війни, тим самим ЗеЛена шмаркля та ЗеБільні хАхли-малороси працюють на обісРашку.
Все це веде до капітуляціі України, до зняття санкцій з Мордору та вштовхуванню ракових пухлин дЫнЫрЫ та лЫнЫрЫ в тіло України на умовах паРаші.
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Снова зеркало виновато.
Все претензии к виновнику "торжества".
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а где ты был когда петрушка стал гарантом коррупции? Или коррупция потужного не ослабляла позиций Украины?
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Кримінальна діяльність падларошенка посилює позиції України
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Очень показательно, кого порошенко выбрал себе в адвокаты.
В Украине его никто защищать не хочет?
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У Коломойского баксів більше ніж у Порошенка.
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Странно было бы, если бы у порошенко было бабла больше, чем у кого-либо: всю жизнь работает чиновником, и вроде бы не занимался бизнесом.
Так, прихватил даром всего-навсего 120 разных предприятий, пользуясь служебным положением.
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кто бы , что бы там не блеял , а петя - вор , лицемер и просто свинья , не в антропометрическом плане , хотя и это тоже , а по натуре , по состоянию души , грязная вонючая - свинья
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"Вари срако борщ, а я піду на солдатів дивиться"©
Оно, конечно, в интересах подзащитного адвокату все средства хороши. Но уподобляться рыбаку, с его слов из реки выудившего подсвечник, ну ладно, пускай серебряный, ну шоб с зажжёнными свечами...
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міжнародна спільнота і так знає що таке порошенко, у нас 25% не розуміють цього
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Какие 25%?
У вас устаревшая методичка.
Их - 25 штук в ВР.
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о чём ты шепчешь, моя берёза, какие штуки, свинорылов считают или по головам а порохоботва по 25 штук никогда не получала
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На что и направлено - это преследование по политическим и личным мотивам и этим должны заниматься международные суды.
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Борьба с коррупцией подрывает наши позиции?
Это - главное условие ЕС и США для дальнейшего с ними сближения, соеголовый баран.
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Один уже Юльку посадил. Ничему история людей не учит
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Це очевидно: переслідувати людину, яка успішно переслідувала в судах ботоксного щура і терориста. Це явно грати за ****. Будь яка з кебами людина це зрозуміє. Але тупому Зе-скоту пох.. Вони будуть **** і в дупу цілувати і навіть нагородять аби покарати "баригу"
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Це не той бува Ілья Новіков, що під чарівним впливом Надєньки Савченко за два роки став наукраїнськішим росіянським петріотом? Дії ДБР проти Порошенка підривають позиції України в міжнародних судах на користь Росії, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2959

Илья Новиков с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2005 года преподаёт там же на юридическом факультете и факультете повышения квалификации судей. С августа 2011 года - старший партнёр в юридическом бюро «Гончарова, Новиков и партнеры». C января 2013 года - партнёр консалтинговой компании Tenzor Consulting Group. В настоящее время имеет статус адвоката. Среди доверителей Новикова украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России за причастность к убийству российских журналистов. В связи с этим делом, менее чем за 2 года выучил украинский язык. Другой его клиент - молдавский бизнесмен и политик Вячеслав Платон, который обвиняется в Молдове в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (190 и 243 статьи УК РМ).
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Государство и Порошенко это ни одно и то же!
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