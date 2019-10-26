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Все про:Зеленський (3342) добровольці (344) Золоте (58)

 Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть. ВIДЕО

У суботу, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі, де очікується розведення військ, узгоджене в Мінську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане в групі "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

На відео відображено спілкування президента з представником добровольців на ім'я Денис, якого він просить прибрати зброю. Крім того, в розмові йдеться про акції "Ні капітуляції" і про лист.

Читайте також: Ми не здаємо і не будемо здавати позиції, - заступник командувача штабу ОС Бондар про розведення сил

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156119
 
   
 Топ коментарі
 
Ти- безідейне зелене непорозуміня
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шмаркля зеленая даже с людьми говорить нормально не может... тыкает... гавно есть гавно...
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Какой же он ЧМО.и быдлоид...фууу.скорей бы его уже на ростов прогнать
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4режды уклонист рассказывает как нужно правильно драпать со своей земли.
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надіюсь коли Зе вішатимуть на банковій(ну чисто гіпотетично), сентментів не буде! чого буде варте його * я прєзідєнт, а нє лох* без охорни Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть - Цензор.НЕТ 6849
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Мне нравица сама постановка вопроса - не "если", а "когда". Это хороший ход мысли.
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Хохли малароси хто голосував за цього пейсатих піаніста .Ви понімате Зебилi що ви натворили? )
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Понимают, отлично всё понимают, именно потому и голосовали, эта малоросская шваль в душе полностью покацапленная и за Рашку . Это даже тут на Цензоре видно как заговорила месная ЗЕбилятня кремлёвскими высерами.
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Ну видео спорное. Я мечтаю увидеть нарика на столбе на Крещатике, но тут надо быть объективным.
Судя по разговору, Зе увидел в хате где живут добровольцы, оружие. По закону, гражданским (добровольцам) нельзя иметь оружие, поэтому Зе попросил оружие убрать.
Доброволец начинает быковать на камеру, Зе отвечает тем же.
Делать выводы про "зраду" я бы тут не стал.
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Та дело ж не в этом моменте а скорее в самой сути отвода войск. Ведь именно в этом проблема - шо войска то уходят и практически гарантировано винторогие займут наши позиции..в этом же проблема, а не в частном случае на видео.
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вот когда займут - тогда и кричи зрада.

потерять 1 или 2 км - это не главная беда, и не Илловайск. Разведение - не проблема! проблема - особый статус для лугандонов!!!
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Дело в том что он уверен что ему мешают договорится с Путиным. Он не понимает что с ****** на равных условиях, нельзя договориться !!!
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А он договаривается и не на равных. В нормандском формате, с участием союзников- у него перевес на переговорах.

И ***** это знает.
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Интересно- если сейчас открыть список желающих воевать- много ли в него запишется? Мне почему-то кажется- что не запишется никто. Есть жеЛающие?
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*****, обрізаний скоморох і піаніст членом в одній особі - це гетьман України Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть - Цензор.НЕТ 8984
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ж##во відносится до Українців як до бидла
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Мне нравятся слепая петушня !)))Не в том смысле конечно которым ты подумало ! ну то такое размер проникновения личное каждого петяботика ))
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Слава Зе! Выжени капитулянтов с Донбассу!Полезные идиоты путлера.
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Хахаха вот радости петя-путе ботамм передовую пасматреть))) Где они еще увидят как не в интернете а Донецк асвабадить и сказать твердое реальное нет капитуляции их не затянешь )))
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пока при владі в Україні буде ж@@во гої будуть батраками
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Обрали Голобородька тепер радійте , хоч на жаль народ обирав далеко не кращих президентів , але такого непрофесіоналізму ще небуло ,Беня сказав "как мы их сделали" та тільки жаль Україну, що в такий народ .
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ну тим не меньше воїни остаються на місцях...останній пост їх...
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Да кстати не понятно они - добровольцы чего ??? Добровольцы освабадить Украину Донецк Луганск от расцийского ига ? Нет ! Добровольцы отодвинуть нулевку ? Нет ! Ани чего добровольцы??? Добровольцы соблюсти Минск??? Нет ! Ани чего добровольцы? Запутанная история .......
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Стоїть "чмо, мнє 42 года", откосівшеє від воєнкомату на ***.. их фестивалях у Юрмалі, включає дурака і тикає бійцю, який воював.

Вова, чмо ти 42-лєтнєє, два марші вже було, не дивуйся, якщо тобі завтра буде не дощ по всій Україні і проллється тобі "божа роса" Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть - Цензор.НЕТ 9166 у вічі.

Одразу раздуплишся на Йолкє
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Ничего страшного, отважные вояки. Он вам сказал то же самое- что и я сказал в 2014. Надо выждать паузу. А чтобы зря не тратить время- запишитесь в армию, и пройдите бесплатную подготовку. Это может пригодиться в любую минуту.
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Хай краще поїде в лугандонію і скаже там бойовикам щоб вони прибрали зброю. Сподіватись правда на те що його там грохнуть не приходиться
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