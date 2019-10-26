 Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане в групі "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

На відео відображено спілкування президента з представником добровольців на ім'я Денис, якого він просить прибрати зброю. Крім того, в розмові йдеться про акції "Ні капітуляції" і про лист.

Читайте також: Ми не здаємо і не будемо здавати позиції, - заступник командувача штабу ОС Бондар про розведення сил