 Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане в групі "Останній блокпост. Ні Капітуляції".
На відео відображено спілкування президента з представником добровольців на ім'я Денис, якого він просить прибрати зброю. Крім того, в розмові йдеться про акції "Ні капітуляції" і про лист.
Судя по разговору, Зе увидел в хате где живут добровольцы, оружие. По закону, гражданским (добровольцам) нельзя иметь оружие, поэтому Зе попросил оружие убрать.
Доброволец начинает быковать на камеру, Зе отвечает тем же.
Делать выводы про "зраду" я бы тут не стал.
потерять 1 или 2 км - это не главная беда, и не Илловайск. Разведение - не проблема! проблема - особый статус для лугандонов!!!
И ***** это знает.
Вова, чмо ти 42-лєтнєє, два марші вже було, не дивуйся, якщо тобі завтра буде не дощ по всій Україні і проллється тобі "божа роса" у вічі.
Одразу раздуплишся на Йолкє