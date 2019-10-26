 Противник від початку доби тричі відкривав вогонь по захисниках України, - Міноборони

Про це заявив на брифінгу в Міноборони офіційний представник відомства Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Двічі, після півночі, і з 07.35 ранку противник вів вогонь від Доломітного по позиціях наших захисників Новолуганського. Окупанти застосовували станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю. Крім цього, після 03.40 ночі, ворог обстріляв з підствольних гранатометів наших захисників Хутора Вільний", - сказав він.

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За словами Гуцуляка, захисники України кілька разів відкривали адекватний вогонь, щоб придушити ворожу активність. Бойових втрат від початку доби немає.

"Підрозділи Об'єднаних сил перебувають напоготові до підступних дій з боку російсько-окупаційних військ у районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході України", - додав Гуцуляк.