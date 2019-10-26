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 Противник від початку доби тричі відкривав вогонь по захисниках України, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська порушили режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об'єднаних сил. Бойових втрат немає.

Про це заявив на брифінгу в Міноборони офіційний представник відомства Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Двічі, після півночі, і з 07.35 ранку противник вів вогонь від Доломітного по позиціях наших захисників Новолуганського. Окупанти застосовували станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю. Крім цього, після 03.40 ночі, ворог обстріляв з підствольних гранатометів наших захисників Хутора Вільний", - сказав він.

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За словами Гуцуляка, захисники України кілька разів відкривали адекватний вогонь, щоб придушити ворожу активність. Бойових втрат від початку доби немає.

"Підрозділи Об'єднаних сил перебувають напоготові до підступних дій з боку російсько-окупаційних військ у районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході України", - додав Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156117
 
 
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Дайте-ка угадаю. По Золотому не стреляли - там неделя тишины
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Светлана Самборска
24 жовтня о 20:16 ·

Были бы в стране журналисты - уже спросили бы у Сивохо, как он планирует обойти положения Женевской Конвенции, устанавливающей, что ответственность за население оккупированных территорий несет оккупант.
Или, другими словами, в чем состоит мотивация г-на Сивохо, пытающегося переложить ответственность за содержание населения оккупированных территорий со страны-оккупанта на страну-жертву оккупации.
Женевская Конвенция, статья 55: "Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны".
http://www.un.org/…/de…/conventions/geneva_civilian_33.shtml
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"сІвоха" вважає Україну окупантом ґордоВо зомбасса. У нього все логічно. точно така позиція і в його "начальника".
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