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 Політика України
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Все про:Азовське море (1203) МЗС (1927) риба (91) Бабін (51)

 МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін

Відповідно до Конвенції ООН з морського права Україна не зобов'язана погоджувати вилов риби у своїх виняткових економічних зонах - це узгодження здійснюється на добровільних засадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.

Цей коментар виник у результаті листа українського МЗС на запит Цензор.НЕТ про підписання нової угоди з РФ про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі. У ньому міністерство стверджує, що "відповідно до Конвенції ООН з морського права, якщо один і той же запас(и) асоційованих видів водних біоресурсів зустрічаються у виняткових економічних зонах двох або більше держав, то ці держави мають прямо або через відповідні субрегіональні або регіональні організації узгодити заходи, необхідні для координації і забезпечення збереження і збільшення таких запасів (стаття 68)".

Бабін, зі свого боку, спростовує сказане в листі.

"Насправді держави-сусіди по морю за Конвенцією не повинні, а можуть погоджувати заходи у сфері захисту збереження рибних запасів, і звичайно не зобов'язані це робити. Понад те, ці заходи можуть бути не двосторонніми, а в рамках передбачених Конвенцією міжнародних організацій (у Середземному і Чорному морях така структура, до речі, є і поширити її мандат на Азов не буде великою проблемою, було б бажання). Також ці заходи у виключній зоні можуть й узагалі не стосуватися вилову, а обмежуватися прикладом спільними науковими дослідженнями чи узгодженням дій рибзаводів із випуску в море малька", - пише він.

Читайте також: У питанні підписання угоди з РФ на вилов риби в Азові МЗС посилається на Конвенцію ООН

Також Бабін зазначає, що виняткова морська економічна зона є лише маленькою частиною акваторії моря, а на інші зони (внутрішні морські води, територіальне море) саме ці норми Конвенції взагалі не поширюються

МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 01

Крім того, він наголошує на факті, що "рибні" чиновники не можуть пояснити, чому Україна не погоджує квоти на вилов, наприклад, з сусідніми Румунією чи Туреччиною.

"На тлі цієї цинічної спроби пресслужби МЗС ввести в оману як "Цензор", так і його читачів у настільки важливому і настільки корупційному і небезпечному питанні, допущена МЗС анекдотична помилка здається мені пророцтвом. Адже наведена пресслужбою норма Конвенції 1982 року аж ніяк не міститься в статті 68 цього договору, а становить частину 1 статті 63. А ось ця стаття 68 Конвенції дуже коротка і насправді називається "Сидячі види" ("Sedentary species")", - резюмує Бабин.

МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 02

МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 03
МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 04
МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 05
МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156114
 
   
 Топ коментарі
 
подписании нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском мореИсточник: https://censor.net.ua/n3156114

Шел шестой год войны. С оккупантом подписывают соглашения о ловле рыбы.
МИД не верно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин - Цензор.НЕТ 1385
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Цензор, не шатай лодку Дристайку і не заважай капітулювати перед кацапами!
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В МІДі крім Пристайка, є ще дебіли? Чи як в тому анекдоті:"На базі пачками валяються...",
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В МІДі крім Пристайка, є ще дебіли? Чи як в тому анекдоті:"На базі пачками валяються...",
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Зачем договариваться, пускай Московия всю рыбу вылавливает.
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подписании нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском мореИсточник: https://censor.net.ua/n3156114

Шел шестой год войны. С оккупантом подписывают соглашения о ловле рыбы.

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Цензор, не шатай лодку Дристайку і не заважай капітулювати перед кацапами!
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Впадає в око оце окремо написане "не верно".
ПТУ-шнику, прокинься.
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Зебіли знають що роблять, не заважай те.
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Жаль цензоровских редакторов.... следить за такими "потоками мыслей"......
Я бы запросил зарплатку как у Гройсмана)
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А я бы эти потоки направил в другое русло. Канализационное.
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Мне реально смешно, за кого они "мают" нас.
С* бл*, реально за быдло считают то.(кушает семки, запивает пивасом)
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Вить, мы уже так обосрались, шо всем реально по.. за кого мы тут ся считаем то.
Я ясно шо ненавижу кучмистов, но реально ржу над воплями у Дубинского в комментах - "а чо никто не сидит".
Это реально п....314
И я это вижу - быдло, оно везде, не спорь.те) МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін - Цензор.НЕТ 2810
Шевченко очень приукрасил "народ" то.
Я люблю вишиванки и песни - это круто, но г*споди, с этими делами не пободаешься с зубастиками(типо Рашка, Бриташка, или Канада, Трампщина вроде еще)
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Ну да. И я сомневаюсь, удастся ли отмыться. Многие поняли, что не удастся, и свалили. Если бездействовать и дальше - уйдут оставшиеся. Там, понятно, тоже не сахар - вкалывать до посинения, но здесь реально болото.
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Краще, як у Гончарука. "Первая заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука составила 61 916 грн."
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Ну хоть долги за коммуналку погасит.Частично. МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін - Цензор.НЕТ 8998
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"Наше" МЗС зайняте тим, що залякує українців і відстоює інтереси московії
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Що не якийсь "колишній" чи "екс", то обов'язково - придурок......... МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін - Цензор.НЕТ 4681
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Ну согласовали квоты. Кому от этого стало хуже? Никому.
Можно и не согласовывать. Кому от этого станет лучше? Никому. Русня просто всю рыбу выловит без всяких квот, благо и дури, и возможностей у них немеряно.
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Треба так.Москали малька запускают,а Украина их ловит
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По Азовскому морю надо сметать все шахматные фигуры с доски: Все договоры с Россией по Азовскому морю разорвать. Азовское море в таком случае становится нейтральными водами, куда могут заходить военные корабли всех стран. Таким образом плавают по всем морям. Балтийское море, Персидский Залив. А ведь там тоже можно было договориться странам выходящим на эти акватории и они бы стали внутренним морем договаривающихся сторон.
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в Трускавцах не научили читать международные договоры и конвенции, 5 дней образования не дали плодов МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін - Цензор.НЕТ 531
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