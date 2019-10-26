 МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.

Цей коментар виник у результаті листа українського МЗС на запит Цензор.НЕТ про підписання нової угоди з РФ про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі. У ньому міністерство стверджує, що "відповідно до Конвенції ООН з морського права, якщо один і той же запас(и) асоційованих видів водних біоресурсів зустрічаються у виняткових економічних зонах двох або більше держав, то ці держави мають прямо або через відповідні субрегіональні або регіональні організації узгодити заходи, необхідні для координації і забезпечення збереження і збільшення таких запасів (стаття 68)".

Бабін, зі свого боку, спростовує сказане в листі.

"Насправді держави-сусіди по морю за Конвенцією не повинні, а можуть погоджувати заходи у сфері захисту збереження рибних запасів, і звичайно не зобов'язані це робити. Понад те, ці заходи можуть бути не двосторонніми, а в рамках передбачених Конвенцією міжнародних організацій (у Середземному і Чорному морях така структура, до речі, є і поширити її мандат на Азов не буде великою проблемою, було б бажання). Також ці заходи у виключній зоні можуть й узагалі не стосуватися вилову, а обмежуватися прикладом спільними науковими дослідженнями чи узгодженням дій рибзаводів із випуску в море малька", - пише він.

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Також Бабін зазначає, що виняткова морська економічна зона є лише маленькою частиною акваторії моря, а на інші зони (внутрішні морські води, територіальне море) саме ці норми Конвенції взагалі не поширюються

Крім того, він наголошує на факті, що "рибні" чиновники не можуть пояснити, чому Україна не погоджує квоти на вилов, наприклад, з сусідніми Румунією чи Туреччиною.

"На тлі цієї цинічної спроби пресслужби МЗС ввести в оману як "Цензор", так і його читачів у настільки важливому і настільки корупційному і небезпечному питанні, допущена МЗС анекдотична помилка здається мені пророцтвом. Адже наведена пресслужбою норма Конвенції 1982 року аж ніяк не міститься в статті 68 цього договору, а становить частину 1 статті 63. А ось ця стаття 68 Конвенції дуже коротка і насправді називається "Сидячі види" ("Sedentary species")", - резюмує Бабин.







