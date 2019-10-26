 У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів. ВІДЕО камери спостереження

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"У п'ятницю, 25 жовтня сталася надзвичайна подія на Одеській митниці в порту Чорноморськ. Згідно із записом камери спостереження, вилученої правоохоронцями, о 15.57 невідомий чоловік забіг на відкриту парковку до будівлі митного поста "Чорноморський" у місті Чорноморськ на вулиці Промислова, 7, облив пальним і миттєво підпалив автомобіль "Субару Трібека", що належить начальнику відділу митного оформлення №1 - заступнику начальника поста "Чорноморський" В'ячеславу Харченку. Машина спалахнула. Судячи з відео підпалу, злочинець діяв самостійно, вся операція зайняла буквально секунди", - зазначає журналіст.
"Але це виявилася не вся драма. Машина Харченка палала, і поступово полум'я перекинулося на сусідній автофургон. А це виявився автофургон, в якому був Rapiscan - єдиний працюючий рентгенівський сканер перевірки вантажів Одеської митниці! Жахлива випадковість, просто в стилі оповідань Бабеля. Пожежники приїхали швидко, але сканер все одно згорів! Вартість мобільного сканера - мільйони доларів. В Україні такі системи поки велика рідкість", - додає Бутусов.
За його словами також дивує і підпал машини митника, з якими зазвичай завжди і всі легко домовляються.
"За даними джерел, близьких до розслідування, Харченко припускає, що причина підпалу може полягати в службовій діяльності. Так, у п'ятницю Харченко прийняв досить резонансне рішення - направив новому в.о. голови Одеської митниці Резнику лист із пропозицією розглянути анулювання дозволу на роботу митного складу компанії "ЛСЛ Одеса". Цю компанію пов'язують з Орестом Фірманюком, який за даними в інтернеті довгі роки за різних влад був одним із головних "рішал" на кордоні. Митний склад - це один із ключових об'єктів інфраструктури митниці, з контролю якого будують схеми своєї роботи всі великі тіньові ділки", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.
За інформацією Бутусова, СБУ розглядає дві версії.
"Або підпал був помстою за рішення Харченка, або під виглядом помсти вирішили знищити унікальний дорогий сканер. Можливо, щоб приховати його реальний стан.
Обидві версії демонструють:
- На кордоні повний хаос і беззаконня, кримінальні методи включаються там, де всі правила зникли, і шантаж і тиск на чиновників є цілком допустимими. А отже - такий інцидент не буде останнім.
- Через зміну влади на митниці, перестановки кадрів, через зміну кадрів у главку "К" СБУ, який також відкрив серію кримінальних справ щодо контрабанди і проводить обшуки, в Одесі мафія не розуміє як і з ким домовлятися. З одного боку добре, що не знають із ким домовлятися, а з іншого боку, якщо так нахабно діють, отже впевнені у своїй повній безкарності, в безпорадності правоохоронних органів, у тому, що зараз можна творити що завгодно.
Що ж, подивимося, чи є шанси розкрити такий суперрезонансний злочин, який завдав державі збитків на мільйони доларів, і який є справжнім викликом взагалі дієздатності держави навести порядок на кордоні в умовах опору мафії", - резюмує журналіст.
Джерело видання повідомило, що Держфіскальна служба купила у китайської копанії Nuctech митні сканери за 1,3 мільярда гривень.
"Куплене обладнання за якістю дуже погане. ДФС заощадила, а треба було купувати американські сканери Rapiscan або продукцію німецької компанії SmithsHeimann", - стверджує фахівець.
За його словами, китайський сканер не здатен виявити ящик із сигаретами в контейнері з ширвжитком.
Але Мародьор накрутив тисячі відсотків.
- Ну попробуй волосы сжечь.
Мужик приходит домой, взял спички, сжёг волосы - не помогло, всё равно вши остались. Он снова к доктору, тот ему:
- Засунь голову в морозилку, может это поможет.
Засунул, подержал в морозилке - не помогает. Снова к доктору:
- Ну побей лопатой по голове!
Взял мужик лопату, бьёт по голове, снова идёт к доктору. Тот смотрит - у мужика одна волосина осталась, на ней последняя вошь еле-еле держится и поёт:
- Враги сожгли родную хату
И заморозили семью,
Огрели по башке лопатой,
Но всё равно я НЕ УЙДУ!
мій варіант...
міцеві митники скинулись на Авто -"самугубця"
чому на таке дороге,якщо міг бути автозаз-деу?
Сказали - скинемся на авто,що у кого в кишенях.... Ось така сума получилась.. і то не всі пришли на "сходняк" ))
Типа он не знал что в фургоне, ещё и заправил наверное полный бак.
Наччальник прямо весь из себя "пострадавший".
Гонтарев-2.
це ,звичайно ,за умови,що у машину зі сканером було закладено наперед пару каністр з бензином .
будуть розказувати ,що полум"я "перекинулось само"..
ХА.
Повірив.
начальника таможни - на мыло!!!!!
роздмухали історію з нічого ...
А теперь они за день смогут заработать еще на несколько таких Субару.