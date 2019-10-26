 У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів. ВІДЕО камери спостереження

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У п'ятницю, 25 жовтня сталася надзвичайна подія на Одеській митниці в порту Чорноморськ. Згідно із записом камери спостереження, вилученої правоохоронцями, о 15.57 невідомий чоловік забіг на відкриту парковку до будівлі митного поста "Чорноморський" у місті Чорноморськ на вулиці Промислова, 7, облив пальним і миттєво підпалив автомобіль "Субару Трібека", що належить начальнику відділу митного оформлення №1 - заступнику начальника поста "Чорноморський" В'ячеславу Харченку. Машина спалахнула. Судячи з відео підпалу, злочинець діяв самостійно, вся операція зайняла буквально секунди", - зазначає журналіст.

"Але це виявилася не вся драма. Машина Харченка палала, і поступово полум'я перекинулося на сусідній автофургон. А це виявився автофургон, в якому був Rapiscan - єдиний працюючий рентгенівський сканер перевірки вантажів Одеської митниці! Жахлива випадковість, просто в стилі оповідань Бабеля. Пожежники приїхали швидко, але сканер все одно згорів! Вартість мобільного сканера - мільйони доларів. В Україні такі системи поки велика рідкість", - додає Бутусов.

За його словами також дивує і підпал машини митника, з якими зазвичай завжди і всі легко домовляються.

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"За даними джерел, близьких до розслідування, Харченко припускає, що причина підпалу може полягати в службовій діяльності. Так, у п'ятницю Харченко прийняв досить резонансне рішення - направив новому в.о. голови Одеської митниці Резнику лист із пропозицією розглянути анулювання дозволу на роботу митного складу компанії "ЛСЛ Одеса". Цю компанію пов'язують з Орестом Фірманюком, який за даними в інтернеті довгі роки за різних влад був одним із головних "рішал" на кордоні. Митний склад - це один із ключових об'єктів інфраструктури митниці, з контролю якого будують схеми своєї роботи всі великі тіньові ділки", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.

За інформацією Бутусова, СБУ розглядає дві версії.

"Або підпал був помстою за рішення Харченка, або під виглядом помсти вирішили знищити унікальний дорогий сканер. Можливо, щоб приховати його реальний стан.

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Обидві версії демонструють:

На кордоні повний хаос і беззаконня, кримінальні методи включаються там, де всі правила зникли, і шантаж і тиск на чиновників є цілком допустимими. А отже - такий інцидент не буде останнім. Через зміну влади на митниці, перестановки кадрів, через зміну кадрів у главку "К" СБУ, який також відкрив серію кримінальних справ щодо контрабанди і проводить обшуки, в Одесі мафія не розуміє як і з ким домовлятися. З одного боку добре, що не знають із ким домовлятися, а з іншого боку, якщо так нахабно діють, отже впевнені у своїй повній безкарності, в безпорадності правоохоронних органів, у тому, що зараз можна творити що завгодно.

Що ж, подивимося, чи є шанси розкрити такий суперрезонансний злочин, який завдав державі збитків на мільйони доларів, і який є справжнім викликом взагалі дієздатності держави навести порядок на кордоні в умовах опору мафії", - резюмує журналіст.

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