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 У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів. ВІДЕО камери спостереження

У Чорноморську невідомий підпалив машину митника і єдиний рентгенівський сканер для огляду вантажів на Одеській митниці.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У п'ятницю, 25 жовтня сталася надзвичайна подія на Одеській митниці в порту Чорноморськ. Згідно із записом камери спостереження, вилученої правоохоронцями, о 15.57 невідомий чоловік забіг на відкриту парковку до будівлі митного поста "Чорноморський" у місті Чорноморськ на вулиці Промислова, 7, облив пальним і миттєво підпалив автомобіль "Субару Трібека", що належить начальнику відділу митного оформлення №1 - заступнику начальника поста "Чорноморський" В'ячеславу Харченку. Машина спалахнула. Судячи з відео підпалу, злочинець діяв самостійно, вся операція зайняла буквально секунди", - зазначає журналіст.

"Але це виявилася не вся драма. Машина Харченка палала, і поступово полум'я перекинулося на сусідній автофургон. А це виявився автофургон, в якому був Rapiscan - єдиний працюючий рентгенівський сканер перевірки вантажів Одеської митниці! Жахлива випадковість, просто в стилі оповідань Бабеля. Пожежники приїхали швидко, але сканер все одно згорів! Вартість мобільного сканера - мільйони доларів. В Україні такі системи поки велика рідкість", - додає Бутусов.

За його словами також дивує і підпал машини митника, з якими зазвичай завжди і всі легко домовляються.

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"За даними джерел, близьких до розслідування, Харченко припускає, що причина підпалу може полягати в службовій діяльності. Так, у п'ятницю Харченко прийняв досить резонансне рішення - направив новому в.о. голови Одеської митниці Резнику лист із пропозицією розглянути анулювання дозволу на роботу митного складу компанії "ЛСЛ Одеса". Цю компанію пов'язують з Орестом Фірманюком, який за даними в інтернеті довгі роки за різних влад був одним із головних "рішал" на кордоні. Митний склад - це один із ключових об'єктів інфраструктури митниці, з контролю якого будують схеми своєї роботи всі великі тіньові ділки", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.

За інформацією Бутусова, СБУ розглядає дві версії.

"Або підпал був помстою за рішення Харченка, або під виглядом помсти вирішили знищити унікальний дорогий сканер. Можливо, щоб приховати його реальний стан.

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Обидві версії демонструють:

  1. На кордоні повний хаос і беззаконня, кримінальні методи включаються там, де всі правила зникли, і шантаж і тиск на чиновників є цілком допустимими. А отже - такий інцидент не буде останнім.
  2. Через зміну влади на митниці, перестановки кадрів, через зміну кадрів у главку "К" СБУ, який також відкрив серію кримінальних справ щодо контрабанди і проводить обшуки, в Одесі мафія не розуміє як і з ким домовлятися. З одного боку добре, що не знають із ким домовлятися, а з іншого боку, якщо так нахабно діють, отже впевнені у своїй повній безкарності, в безпорадності правоохоронних органів, у тому, що зараз можна творити що завгодно.

Що ж, подивимося, чи є шанси розкрити такий суперрезонансний злочин, який завдав державі збитків на мільйони доларів, і який є справжнім викликом взагалі дієздатності держави навести порядок на кордоні в умовах опору мафії", - резюмує журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС закупила замість 7 лише 4 сканери для митниці. Не працює зараз жоден. Ситуація потребує реакції правоохоронців, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156111
 
   
 Топ коментарі
 
любопытно, какую песТню запилят моральные уродцы из 95 квартала на этот раз?!
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сканер должен работать в три смены У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 1893, а этот на муляж похож и место на стоянке)) может и будка была пустая.
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сам сканер может и не дорогой, но т.к. он один никто не будет ждать, пока купят новый, а с нашей коррупцией его и пол года могут покупать, а за это время сколько "нужного" груза можно будет провезти, вскрывать все грузы - это бред, мешки, бочки, банки и т.д. туда что угодно можно положить, сканер это все видел, а теперь будут верить на слово У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 6951
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украинские судьи, таможенники, прокуроры, депутаты, чиновники гфс, городских администраций, нотариусы и госс. коррупционеры всех уровней и масштабов, ставьте пожалуйста машины отдельно от порядочных граждан, или маркируйте , примерно так "я - слуга народа", шоб рядом никто не парковался и не пострадал, если "случайно" ваша машина загорится или взорвется... У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 4240
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Единственный сканер на таможню.(?!) Может им скинуться на еще один? Хотя таможенникам это и нахрен не надо. Сгорел,да и хорошо. Легче хапать с контрабанды.
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ДФС купляла неякісне обладнання на митницю, а потім ще й псувала його - ЗМІ

Джерело видання повідомило, що Держфіскальна служба купила у китайської копанії Nuctech митні сканери за 1,3 мільярда гривень.
"Куплене обладнання за якістю дуже погане. ДФС заощадила, а треба було купувати американські сканери Rapiscan або продукцію німецької компанії SmithsHeimann", - стверджує фахівець.
За його словами, китайський сканер не здатен виявити ящик із сигаретами в контейнері з ширвжитком.
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Ну так зачем такому сканер? Ему нужен страпон.
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Гламурный парниша. Ему нужно было возглавить партию метросексуалов, а не таможню.
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Он - хипстер. Только шшш, никому не рассказывайте.
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Почему этот сканер ( дорогостоящее оборудование порта ) стоял на не охраняемой территории .?? Вопиющая халатность .. .
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цель была сканер. значит будет заезжать какой то груз....
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"Стоимость мобильного сканера - миллионы долларов" - почему не миллиарды? У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 3603
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для таможни очень редкая и дорогая))))))))))))))))))))))) в аэропортах о таких только мечтают У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 8961
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гривен? при такой контрабанде сканер за день свою стоимость отобьёт.
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Реальна ціна десь 10 тис.
Але Мародьор накрутив тисячі відсотків. У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 1897
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И почему единственній работающий сканер стоит на парковке и не проверяет грузы ? Если он единственный то должен работать без остановки .
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Щось в мене є сумніви, що в такій вантажівці могло отаке залізти

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это вызов для нового молодого министра внутренних дел!
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У мужика завелись вши. Приходит он к врачу, говорит мол, так и так, вши, что делать. Врач говорит:
- Ну попробуй волосы сжечь.
Мужик приходит домой, взял спички, сжёг волосы - не помогло, всё равно вши остались. Он снова к доктору, тот ему:
- Засунь голову в морозилку, может это поможет.
Засунул, подержал в морозилке - не помогает. Снова к доктору:
- Ну побей лопатой по голове!
Взял мужик лопату, бьёт по голове, снова идёт к доктору. Тот смотрит - у мужика одна волосина осталась, на ней последняя вошь еле-еле держится и поёт:
- Враги сожгли родную хату
И заморозили семью,
Огрели по башке лопатой,
Но всё равно я НЕ УЙДУ!
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"Або підпал був помстою за рішення Харченка, або під виглядом помсти вирішили знищити унікальний дорогий сканер. Можливо, щоб приховати його реальний стан.

мій варіант...
міцеві митники скинулись на Авто -"самугубця"

чому на таке дороге,якщо міг бути автозаз-деу?

Сказали - скинемся на авто,що у кого в кишенях.... Ось така сума получилась.. і то не всі пришли на "сходняк" ))
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Этим сканером только посылки проверять. Цена зависит от размера тоннеля, Этот ну тысяч 400000 евро. Какое его предназначение в порту? Закройте уже этого подонка ореста и мир станет чище.
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Заказуха 1000%. Фуйлушу этого, Фирманюка,за ноги подвесьте, - он вам и расскажет, по каким личным соображениям он сжег авто и сканер.
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Субару была зажигалкой для фургона - потому начальник и поставил её так близко.
Типа он не знал что в фургоне, ещё и заправил наверное полный бак.
Наччальник прямо весь из себя "пострадавший".
Гонтарев-2.
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"Але це виявилася не вся драма. Машина Харченка палала, і поступово полум'я перекинулося на сусідній автофургон. А це виявився автофургон, в якому був Rapiscan - єдиний працюючий рентгенівський сканер перевірки вантажів Одеської митниці! Жахлива випадковість, просто в стилі оповідань Бабеля. Пожежники приїхали швидко, але сканер все одно згорів!

це ,звичайно ,за умови,що у машину зі сканером було закладено наперед пару каністр з бензином .
будуть розказувати ,що полум"я "перекинулось само"..

ХА.
Повірив. У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 5360
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сканер за миллионы стоит на открытой парковке, где шляются все кому не попадя?...
начальника таможни - на мыло!!!!!
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Жахливо було би якщо підпалили би сканер і вогонь перекинувся на авто поруч, а так трапилося то що і запланували, тепер трохи почекать і подивимось яка автівка зьявиться у погорельца, думаю контрабаси не залишать його у скрутному становищу.
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вообщето з а такую халатность со службы пенделя далжны дать и дело открыть.. но в день таможенника таможеннику можно и немного покутить.. а если что продаст свой дом .. один из двенадцати и порешает
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ось що значить вірити редакторам Цензора...

роздмухали історію з нічого ...

У Чорноморську серед білого дня підпалили машину митника і дорогий сканер вантажів - Цензор.НЕТ 4077
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Если бы менты работали и власть была у представителей власти, а руководителями госорганов были не дебилы, привыкшие ставить замами людей не умнее себя, те стают начальнииками и так по накатанной, пока во главе не окажутся откровенные долбоебы, то ничего бы подобного не могло бы произойти. У нас президенту какой-то *** ухо лижет на глазах у всей страны, министр экономики не разбирается в экономике, главный мусор страны себя скомпрометировал миллион раз, и остается на месте, не удивительно, что начальнка таможни и налогоплательщиков, оплативших тот сканер, поставили на место, когда одна из ручных собачек голос подала без команды. Если поджигателя найдут, то до сути никто докапываться не будет, идиот вставит в рот гранату, как в Харькове, и вуаля, преступление раскрыто, преступник сам себя наказал
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Какие наивные наши журналисты! Тот сканер для таможенников, как бельмо на глазу. Мешал зарабатывать.
А теперь они за день смогут заработать еще на несколько таких Субару.
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