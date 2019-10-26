 В Україні може з'явитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Держмитслужба повідомила в фейсбуці з посиланням на відповідний указ президента Володимира Зеленського.

"Нарешті є день митника! Чекаємо привітання на 25 червня", - йдеться в повідомленні.

На сайті Офісу президента указу поки немає.

Також слід зазначити, що в Україні на даний момент існує День працівника податкової та митної справи України, який щороку відзначається 18 березня.

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