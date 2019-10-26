EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  699  76
Все про:Зеленський (3342) свято (415) митниця (588)

 В Україні може з'явитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня

Українські митники можуть отримати власне професійне свято, яке відзначатимуть 25 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Держмитслужба повідомила в фейсбуці з посиланням на відповідний указ президента Володимира Зеленського.

"Нарешті є день митника! Чекаємо привітання на 25 червня", - йдеться в повідомленні.

В Україні може зявитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня 01

На сайті Офісу президента указу поки немає.

Також слід зазначити, що в Україні на даний момент існує День працівника податкової та митної справи України, який щороку відзначається 18 березня.

Читайте також: Кабмін ухвалив рішення зробити 6 січня 2020 року вихідним днем

В Україні може зявитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156108
 
 
 Топ коментарі
 
І надати офіційну назву: "День митників і контрабандистів (їхніх колег)"!
 показати весь коментар
 
В Україні для митників кожний день - день митника )))
 показати весь коментар
 
Таможня это золотое корыто, посмотрите как живут таможенники, крутые машины, крутые дома.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Україні для митників кожний день - день митника )))
 показати весь коментар
 
 
І надати офіційну назву: "День митників і контрабандистів (їхніх колег)"!
 показати весь коментар
 
 
Предлагаю отмечать этот светлый праздник посадками!
 показати весь коментар
 
 
В этом ведомстве можно посадить всех. И никто не завопит "За что?"
 показати весь коментар
 
 
Ну и
- день парковщика
- день охранника
- день гомосека
- день таксиста
- день зеленского, само собой (31 марта как предтеча дня дурака)
А тем временем 112 канал начинает трансляции новостей шария на постоянной основе...интересно, кто кого перелюбит, клуб любителей 95 квартала или любителей шария...
 показати весь коментар
 
 
И день того кто думает - встать ли с левой ноги, или с правой руки утром)
 показати весь коментар
 
Таможня это золотое корыто, посмотрите как живут таможенники, крутые машины, крутые дома.
 показати весь коментар
 
 
Щось твій кловун не поспішає наводити там порядок. Чому?

 показати весь коментар
 
А что твоему борову за 5 лет там порядок навести мешало?
 показати весь коментар
 
 
А чим доведеш що він мій, морський лісапет?
 показати весь коментар
 
 
Морский лісапет, а шо мешало азирову, иньюковичу, йущенко, бабе йуле как премьерке и прочей срани? Давай уж всех папирэдныков... бо вовушка, он как жена Цезаря, вне подозрений... во-первых, потому шо милашка такая, а во-вторых, он же ж потомок абрахама...
 показати весь коментар
 
а между прочим почему бы нет!
старый анекдот
***
директор ушел в отпуск на 3 недели, а потом попал в больничку еще на три - никто ваще не заметил, ....а стоило уборщице взять два отгула - фсе!
ходим как нерпикаянные, пьем чай из одноразовых стаканчиков, мусор вываливается из урн, бычки из пепельниц... и к тому же вдыхаем амбре из туалетки....)))))
 показати весь коментар
 
 
Таможня це що ви щось своє не завезли на край світу і щоб щось собі погане або дуже цінне не привезли, бо тоді його вкрадуть і будуть проблеми.
 показати весь коментар
 
 
В этот день, суровые таможенники, набухавшись виски с икрой, прогрев джип GMC, пересаживаются на "Таврию" и тихонько едут в цырковь, бросая по 5 копеек(из запасов, так как вроде отменили) жебракам на "паперти", идут размахивать руками и слушать бубнение бородатой женщины в платье и с кадилом.
Гниды, а можид вам еще именные петли раздать, а? Ну, как в Персии было - царек присылал петлю чиновнику и тот на ней тут же вешался, распевая стихи Омара Хаяма о целомуд.рии сцарька и его изысканном чувстве йумара В Украине может появится День таможенника: его предлагают отмечать 25 июня - Цензор.НЕТ 37
 показати весь коментар
 
 
Не пойдут они в церковь к бородатой женщине - у таможенников есть своя бородатая женщина, которая их возглавляет.
 показати весь коментар
 
 
Лучше переименовать в День взяточника, оно больше им подходит.
 показати весь коментар
 
 
А тем временем в Красноярске неожиданно активизировались партизаны.
Партия леса, подготовленного к отправке в Китай, неожиданно загорелась. Вместе со складами и составом.

В Україні може з'явитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня - Цензор.НЕТ 4556
 показати весь коментар
 
 
дограються красноярці...
Прийдеться вводити китайську народну поліцію для утримання порядку і збереження китайської народної власності...)
 показати весь коментар
 
Партизаны пользуются моментом пока китайская милиция Гонконгом занята.
 показати весь коментар
 
 
России давно пора начать воевать с Китаем, а не с Украиной.Какраз с леса и можно было начать.Но нет нерусский Кремль все отдает китаезам и земли в том числе.Они своими действиями ведут Россию и Европу к уничтожению,к главенству желтой рассы...
 показати весь коментар
 
Ты еврей?
Как раз рашка отжала у Китая эти земли.
заплатит быдлом/рабами, бабами и ресурсами, после освобождения этих территорий
 показати весь коментар
 
день очень небедного таможенника можно отмечать каждый день
 показати весь коментар
 
 
... и каждому таможеннику в этот день подарить по смене дежурства на таможне.
 показати весь коментар
 
 
В день смерти Майкла Джексона? Какое кощунство
 показати весь коментар
 
 
Будут праздновать,что не посадили за взятки в течение года от прошлого празднования.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, в этот день они без взяток будут пропускать или в тройне брать?
 показати весь коментар
 
 
Так хто ж у Свято працює? Банячити всі митники будуть , а митниці позачиняють на "санітарні години" 😃
 показати весь коментар
 
Блін, ну до чого вже ті Зє-збоченці дійшли аби імітувати свою бурхливу діяльність.. Цікаво, а як там далі працюється тим митникам, що їх сцарь Вофка ******** з такою помпою "позвільняв"? Мабуть вже до свого професійного свята вже готуються 😕
 показати весь коментар
 
 
у зв"язку з майбутньою легалізацією ігорного бізнесу і марихуани пропоную встановити


ДЕНЬ КАЗІНО.


можна йог сумістити з 1 вересня.. і проводити там "День відкритих дверей" для школярів..
 показати весь коментар
 
 
чомусь уявляється картина, як у цей день контрабандисти подарункову мзду заносять
 показати весь коментар
 
 
І Буде на митниці традиція..
В ДЕнь Митника


... є в українців така звичка - засівати ...хто копійками, хто гривнями, хто доларом"


 показати весь коментар
 
 
Зё пошёл потрошино-********** пропагандонским путём - поднимать свой имидж не достижениями экономики, в социальной политике, победами на фронте и в дипломатии.., а поздравлениями всех с праздником по телевизору театрально пуская слезу от добродушия и сердечности.
 показати весь коментар
 
 
Вже не скидує відосики з телехвона на Ютуб. Прогрес.
 показати весь коментар
 
 
ну, шоу тожё для народа сойдет, согласи-ся, проффёсианально дёлают разводку для лохёв, да?
 показати весь коментар
 
Я даже догадываюсь как и кто его будут отмечать. Совместить его с днем контрабандиста. Вонючий совок. То день мусоров отмечали, все помнят как ето было, когда мусора будучи в зю-зю пьяными останавливали все подряд машины и просили пожертвовать на праздник
 показати весь коментар
 
 
Теперь плач народ...Надо же будет "поздравлять".
 показати весь коментар
 
 
Позавчера, буквально, таможенникам дал месяц Гончарук, на полнейшее искоренение коррупции. Потом пришел к Зеленскому... расплакался и признался, что это он беса прогнал. Ну и решили они, вдвоём, на вот это деяние: учреждение Таможенного Праздничка. Блин, какой-то сюр, чес слово.
 показати весь коментар
 
 
Привет. Но, как-то странно, верно? Тока разнос, в Черновцах, и тут же- пряник.
 показати весь коментар
 
 
Потом пришел к Зеленскому... расплакался и признался, что это он беса прогнал. Ну и решили они,

звідки інфа ?
з 21 пальця висмоктав ?
 показати весь коментар
 
Нет, пан Ляшко, просто логика, то, что тебе- 21-й палец понять.
 показати весь коментар
 
Андрюха, я когда тут увидел ролик Зели шо идет она в презики - точно так же чуть не обосрался, как от новости шо Гончарук высрал о "росте на 40% за 5летку".... Они реально думают шо мы все - быдло?(кушает семки, жрет пивас, харкает под ноги)
 показати весь коментар
 
 
Так 25 июня его и праздновали всё время, это день создания украинской таможни.
 показати весь коментар
 
Ну да, судя по тому, сколько они зарабатывают, эти праздники должны длиться 3 дня и быть государственными выходными.
 показати весь коментар
 
 
В этот день все бизнесмены и другие рванут на таможню за своими товарами или приедут туда с ними.Ведь в такой общий праздник таможеники наверное не заикнутся о лишней надбавки- будут думать бизнесмены и другие.День ОТКРЫТЫХ дверей будет!
 показати весь коментар
 
 
Здравствуйте, Бай.
Не задумывались ли вы об атеизме?
У атеистов все хорошо, а даже если и нет, то винят они лишь себя, а не джиннов, дажалей, аллахов и что-то там еще, согласно "вере"
Не верь в эту фигню, пожалуйста.
Ты нормально всегда пишешь, но полностью пропитанную дрянь(религией).
Держись и не будь рабомм В Україні може з'явитися День митника: його пропонують відзначати 25 червня - Цензор.НЕТ 8853
 показати весь коментар
 
Трындец! скоро будет куда не ткни в календарь то обязательно попадешь в праздник, еще выходной сделайте в этот день! А может тогда день дворника, ассенизатора тоже сделать, от них хоть толку больше чем от таможни! Праздник кучки дармоедов, взяточников, лоботрясов, тунеядцев.....
 показати весь коментар
 
 
креативчика маловато - нужны еще "день лоха","день клоуна","день барыги","ночь путаны","вечер писюниста пианиста" etc.
 показати весь коментар
 
 
Так 25 июня в Украине и так отмечается день таможенной службы. Или теперь надо персонифицировать, назвав ее днем конкретного таможенника. Да, а как там поживает уголовное дело "нового лица" Нефедова и его поддельника, который из этой же лейки шайки, и причинил государству как и свинарчук более 10 млн. гривен.
 показати весь коментар
 
В этот день вся контрабанда будет официально дариться таможенникам, ее задержавшим.
Вообще давно пора через аукционы продать право собирать пошлины частным фирмам - арендаторам таможен. Тогда сами контрабандисты за хорошие деньги выкупили бы это право и таможенников можно было бы ликвидировать, как класс.
 показати весь коментар
 
 
Было за державу обидно, теперь еще обиднее станет
 показати весь коментар
 
 
в жёппу такую "державу".
единственный принцип когда ты(например) свалил в Канаду - никогда(!) не имей дел с "бывшими"(совками).
я х.з., но совок таки вывел какой-то подвид "античеловека". на Рашку тока посмотреть
 показати весь коментар
 
1го апреля день зекоманды(только переименовать на Европейский манер)
 показати весь коментар
 
да у них и так каждый день праздник! бабло несут , везут , шлют , передают.... у постовых таможеников ,как у врача ,есть личная печать, знаете как они ее называют - "кормилец-поилец". может назовем этот праздник "день спи.женого бабла"? летом ездил на своей шкоде в Польшу через пункт Мостицкая а перед ней Судова Вишня там живут эти слуги таможенных сборов, судя по маеткам и авто - все они уже давно и в Европе и в Швейцарии и в коммунизме и в милионных статках. я бы их менял каждые 3 месяца и никаких им свят.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору