 У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
О 4:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.
Порядок обчислення часу на території України визначено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509: час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.
Правило переведення годинників навесні і восени було введено для більш ефективного використання світлового дня й економії електроенергії.
При существующей схеме солнце встает зимой в 7, садится в 16. На работу идем с солнышком, с работы по темному. Допустим, страна останется на летнем времени зимой. Солнце будет вставать в 8, а садиться в 17. Получаем: и на работу и с работы по темному идем. Вот нафига на ровном месте делать полярную ночь в Украине?
Или летом остаемся на зимнем времени.
Сейчас в июле утром солнце встает в 3 утра на востоке и в 4 на западе, садится соответственно в 22-23. А будет? солнце будет вставать в 2 ночи, а садиться в 21 час. Вечер в потемках, а половину ночи солнце светит. Оно вам надо?
Зачем лезть в биоритмы?
При существующей схеме солнце встает зимой в 7, садится в 16. На работу идем с солнышком, с работы по темному. Допустим, страна останется на летнем времени зимой. Солнце будет вставать в 8, а садиться в 17. Получаем: и на работу и с работы по темному идем. Вот нафига на ровном месте делать полярную ночь в Украине?
Или летом остаемся на зимнем времени.
Сейчас в июле утром солнце встает в 3 утра на востоке и в 4 на западе, садится соответственно в 22-23. А будет? солнце будет вставать в 2 ночи, а садиться в 21 час. Вечер в потемках, а половину ночи солнце светит. Оно вам надо?
А биоритмы у меня сами переводятся. Уже сейчас утром хочется поспать трошки дольше, а весной само встается раньше.
Зачем ты меня заставляешь это делать.
Каждый человек сам вправе решать, когда ему ложиться и когда вставать.
А все это было придумано для лжеэкономии, а не для удобства человека.
А мы все живем синхронизированно. Вместе начинаем работать, вместе заканчиваем. Вот ты хочешь идти зимой на работу и обратно в потемках? Хочешь летом просыпаться в 2 часа ночи из-за того, что солнце уже светит?
P.S. Многие шведы, к примеру, начинают работать с 6 утра круглый год и не жалуются на темень зимой. А тут ему на работу в потемках идти...
Тогда легче будет аптекам и их можно сделать общими выходными днями.
- Дорогой, мне сегодня нельзя, - смущенно говорит она
- Да что вы сговорились все сегодня?!
Люди тогда не жили круглосуточно. Не было круглосуточного жд транспорта, телеграфа, потом телефона, компьютеров. А для дилижансов и писам время несущественно.
Источник: https://opentv.media/ukraina-v-poslednij-raz-perejdet-na-zimnee-vremya
Спасибо!
Совок ввел, а мы продолжаем. А, как же декоммунизация???
- И ты придумала такие глупости?
- Это просто. Можно заставить все население Земли каждый год по два раза переводить стрелки часов.
- А чем это мотивировать?
- Объявить, что таким образом энергия экономится.
- Но она не экономится?
- Нет, конечно. Основные потребители энергии - заводы. Переведем мы стрелки вперед или назад, заводы будут потреблять такое же количество энергии. Основной потребитель энергии - транспорт. Переведем стрелки или не переведем, транспорт все равно будет потреблять то, что ему требуется. Основной потребитель энергии - шахты угольные. Там всегда темно. Начали работать - включили энергию. Кончили - выключили. Какая разница, на час раньше или на час позже? Основные потребители энергии - освещение улиц и дорог. Когда темно, свет включаем, когда светло, выключаем. Если стрелки перевести, что изменится?
- Но часть энергии люди потребляют в своих домах.
- Правильно. Меньше одного процента. И не весь этот процент идет на освещение. Скоро наступит такое время, когда в домах у людей будут электрические утюги и электрические мясорубки, додумаются до того, что у каждого в доме будет телефон, радио и электрическое кино. Переводи стрелки или не переводи, от этого расход энергии не меняется. Да и с освещением квартир то же самое: летом так по утрам светло, что все равно света электрического не надо, хоть в пять часов вставай, хоть в десять. А зимой так темно, что все равно без света не обойдешься, как ты стрелки на часах ни крути.
- Ты считаешь, что пользы от перевода стрелок не будет?
- Будет вред. Большой вред.
- И никто не возразит?
- Толпа не способна мыслить. Толпа примет это как должное и будет сама себе творить проблемы. Как только мы введем для населения Земли десяток таких глупейших упражнений и все безропотно подчинятся, мы будем владеть миром("Выбор")
Днём дебилизм этого перехода виден гораздо лучше.
только раздача оружия населею решит проблему с судьями и прочей дрянью
Пора вже припинити це безглуздя!
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Мені пофіг - будуть переводити чині навесні, якщо буде можливість ходити на роботу на 6 ранку, щоб потім ввечері був час хоч на пляж сходити.
Конец мифа о глобальном потеплении
Почему Киотский протокол может оказаться крупнейшей международной финансовой и политической аферой
Два дня хаоса в году.
- Буду.
І ті хто ратує за відміну зимового часу відчує як важче прокидатись коли ще на дворі ніч,
і йти по нічним вулицям щоб попасти на працю к початку робочої зміни о 7:00
А у грудні будете затемно вести до школи діточок.
И когда закончится этот онанизм?