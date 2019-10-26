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Все про:час (15) зима (38)

 У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час

Україна в ніч з 26 на 27 жовтня переходить на зимовий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 4:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

Порядок обчислення часу на території України визначено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509: час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.

Правило переведення годинників навесні і восени було введено для більш ефективного використання світлового дня й економії електроенергії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156103
 
   
 Топ коментарі
 
Задрали уже с этими переводами. Отстаньте от времени!
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Главное в том, чтобы упражнения были дурацкими и чтобы сотни миллионов людей действовали одновременно. Надо заставить их регулярно совершать глупости.
- И ты придумала такие глупости?
- Это просто. Можно заставить все население Земли каждый год по два раза переводить стрелки часов.
- А чем это мотивировать?
- Объявить, что таким образом энергия экономится.
- Но она не экономится?
- Нет, конечно. Основные потребители энергии - заводы. Переведем мы стрелки вперед или назад, заводы будут потреблять такое же количество энергии. Основной потребитель энергии - транспорт. Переведем стрелки или не переведем, транспорт все равно будет потреблять то, что ему требуется. Основной потребитель энергии - шахты угольные. Там всегда темно. Начали работать - включили энергию. Кончили - выключили. Какая разница, на час раньше или на час позже? Основные потребители энергии - освещение улиц и дорог. Когда темно, свет включаем, когда светло, выключаем. Если стрелки перевести, что изменится?
- Но часть энергии люди потребляют в своих домах.
- Правильно. Меньше одного процента. И не весь этот процент идет на освещение. Скоро наступит такое время, когда в домах у людей будут электрические утюги и электрические мясорубки, додумаются до того, что у каждого в доме будет телефон, радио и электрическое кино. Переводи стрелки или не переводи, от этого расход энергии не меняется. Да и с освещением квартир то же самое: летом так по утрам светло, что все равно света электрического не надо, хоть в пять часов вставай, хоть в десять. А зимой так темно, что все равно без света не обойдешься, как ты стрелки на часах ни крути.
- Ты считаешь, что пользы от перевода стрелок не будет?
- Будет вред. Большой вред.
- И никто не возразит?
- Толпа не способна мыслить. Толпа примет это как должное и будет сама себе творить проблемы. Как только мы введем для населения Земли десяток таких глупейших упражнений и все безропотно подчинятся, мы будем владеть миром("Выбор")
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Шоб все стали в 4 часа и перевели стрелки! В ночь на 27 октября украинцы переходят на зимнее время - Цензор.НЕТ 1450
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Задрали уже с этими переводами. Отстаньте от времени!
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Все правильно делают.
При существующей схеме солнце встает зимой в 7, садится в 16. На работу идем с солнышком, с работы по темному. Допустим, страна останется на летнем времени зимой. Солнце будет вставать в 8, а садиться в 17. Получаем: и на работу и с работы по темному идем. Вот нафига на ровном месте делать полярную ночь в Украине?
Или летом остаемся на зимнем времени.
Сейчас в июле утром солнце встает в 3 утра на востоке и в 4 на западе, садится соответственно в 22-23. А будет? солнце будет вставать в 2 ночи, а садиться в 21 час. Вечер в потемках, а половину ночи солнце светит. Оно вам надо?
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Вообще то солнце в зените, значит полдень. Любите Вы себя обманывать. Я помню у моей мамы все часы спешили на пять минут, что бы никуда не опаздывать. Сейчас это забавно, а тогда раздражало.
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Так в каждом селе солнце в зените на несколько минут или хотя бы секунд раньше или позже. В Киеве на Лесной солнце встает на минуту раньше, чем на Житомирской. Как прикажете синхронизировать часы?
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Один хрен взимку на роботу ідеш по темному( початок о 7:15) і з роботи теж.
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Да, кому-то не повезло. Но значит ли это, что надо мстить всем остальным?
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Шоб все стали в 4 часа и перевели стрелки! В ночь на 27 октября украинцы переходят на зимнее время - Цензор.НЕТ 1450
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Угу, щоб у Києві світало у червні о 3 ранку, а о 21:00 було вже темно.
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Может природу переделаем?
Зачем лезть в биоритмы?
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Все правильно переводят.
При существующей схеме солнце встает зимой в 7, садится в 16. На работу идем с солнышком, с работы по темному. Допустим, страна останется на летнем времени зимой. Солнце будет вставать в 8, а садиться в 17. Получаем: и на работу и с работы по темному идем. Вот нафига на ровном месте делать полярную ночь в Украине?
Или летом остаемся на зимнем времени.
Сейчас в июле утром солнце встает в 3 утра на востоке и в 4 на западе, садится соответственно в 22-23. А будет? солнце будет вставать в 2 ночи, а садиться в 21 час. Вечер в потемках, а половину ночи солнце светит. Оно вам надо?

А биоритмы у меня сами переводятся. Уже сейчас утром хочется поспать трошки дольше, а весной само встается раньше.
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Встается раньше? Вставай.
Зачем ты меня заставляешь это делать.
Каждый человек сам вправе решать, когда ему ложиться и когда вставать.
А все это было придумано для лжеэкономии, а не для удобства человека.
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Мы не при натуральном хозяйстве живем. Если хочешь вставать когда хочешь - езжай в село и вставай-ложись по солнцу. Часы можешь вообще выбросить.
А мы все живем синхронизированно. Вместе начинаем работать, вместе заканчиваем. Вот ты хочешь идти зимой на работу и обратно в потемках? Хочешь летом просыпаться в 2 часа ночи из-за того, что солнце уже светит?
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По зимнему времени солнце у нас встает около 8 часов в декабре-январе. Те, кто работают с 8 часов даже с переводом на зимнее время выходят из дому, когда еще темно. И свет на рабочем месте в любом случае зимой включают, даже днем. Так что ваши доводы - полная хрень. Зато на зимнем времени после обеда на улице уже хоть глаз выколи, и все должны возвращаться в потемках, так как рабочий день почти ни у кого раньше 16 часов не заканчивается.

P.S. Многие шведы, к примеру, начинают работать с 6 утра круглый год и не жалуются на темень зимой. А тут ему на работу в потемках идти...
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Как раз биоритмы и требуют высыпаться в темноте, а не при освещении (искусственном, солнечном). Гормон мелатонин вырабатывается во время сна, сон при освещении снижает его выработку. Бодрствование при солнечном свете увеличивает запасы витамина D. Корректировка времени это как раз та мера, которая дает людям возможность жить в гармонии с своим организмом.
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Вы, наверное, на западе живете. Там другая проблема. Поскольку мы не можем в каждом городе иметь свое время, то надо идти на компромис.
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Зимнее время как раз естественное, то что было столетиями и никто не жаловался. Это летнее время - потужно изобретенное У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час - Цензор.НЕТ 7792
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А еще, можно декретом сделать у женщин "эти дни" одновременными.
Тогда легче будет аптекам и их можно сделать общими выходными днями. У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час - Цензор.НЕТ 3036
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Муж в плохом настроении приходит домой, быстро ужинает и тащит жену в постель
- Дорогой, мне сегодня нельзя, - смущенно говорит она
- Да что вы сговорились все сегодня?!
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Столетиями (и даже тысячелетиями) время считали от восхода солнца. Солнце встало - пошел отсчет дня. Да и единого времени в стране не было. В каждом селе было свое время, свой полдень, свой восход солнца.
Люди тогда не жили круглосуточно. Не было круглосуточного жд транспорта, телеграфа, потом телефона, компьютеров. А для дилижансов и писам время несущественно.
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врємя началі сінхронізіровать с началом регулярного жд сообщєнія
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До начала дебильного перевода часов мы жили по московскому времени, т. е. по нынешнему летнему.
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Пора уже перевести свой мозг на время киевское.
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Да нет. Мы жили по московскому времени (на час раньше нашего) плюс так называемое "декретное время" - еще один час. Так что жили мы на два часа вперед. Как сейчас помню, в том время в июле темнело только после 23.
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ВОТ НЄ ОЖІДАЛ, ШО В ЧЬОМ ТО С ТОБОЮ СОГЛАШУСЬ
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нічо.. свиночолий підніме повстання ПЕСиків і поверне все взад!!!
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Интересно, когда это уже прекратится???
Совок ввел, а мы продолжаем. А, как же декоммунизация???
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Надо экономить электроэнергию, шоб продать за бугор
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і #всєго_ліш_адин_працент закупіть у кацапоффф
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как сейчас помню, 1 апреля 1980 года первый раз этот идиотизм ввели, это говорят спецом сделали чтоб засирать мозги населению и вводить его в депрессию.
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Трампщина, между прочим - тоже так переводит. Наверное Сралин заставил У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час - Цензор.НЕТ 8215
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У нас и то давно уже такой пуйни нет!
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В 2021 вся Европа вроде планирует отказаться от перевода часов навсегда, но на данный момент есть разные варианты такой резолюции.
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Главное в том, чтобы упражнения были дурацкими и чтобы сотни миллионов людей действовали одновременно. Надо заставить их регулярно совершать глупости.
- И ты придумала такие глупости?
- Это просто. Можно заставить все население Земли каждый год по два раза переводить стрелки часов.
- А чем это мотивировать?
- Объявить, что таким образом энергия экономится.
- Но она не экономится?
- Нет, конечно. Основные потребители энергии - заводы. Переведем мы стрелки вперед или назад, заводы будут потреблять такое же количество энергии. Основной потребитель энергии - транспорт. Переведем стрелки или не переведем, транспорт все равно будет потреблять то, что ему требуется. Основной потребитель энергии - шахты угольные. Там всегда темно. Начали работать - включили энергию. Кончили - выключили. Какая разница, на час раньше или на час позже? Основные потребители энергии - освещение улиц и дорог. Когда темно, свет включаем, когда светло, выключаем. Если стрелки перевести, что изменится?
- Но часть энергии люди потребляют в своих домах.
- Правильно. Меньше одного процента. И не весь этот процент идет на освещение. Скоро наступит такое время, когда в домах у людей будут электрические утюги и электрические мясорубки, додумаются до того, что у каждого в доме будет телефон, радио и электрическое кино. Переводи стрелки или не переводи, от этого расход энергии не меняется. Да и с освещением квартир то же самое: летом так по утрам светло, что все равно света электрического не надо, хоть в пять часов вставай, хоть в десять. А зимой так темно, что все равно без света не обойдешься, как ты стрелки на часах ни крути.
- Ты считаешь, что пользы от перевода стрелок не будет?
- Будет вред. Большой вред.
- И никто не возразит?
- Толпа не способна мыслить. Толпа примет это как должное и будет сама себе творить проблемы. Как только мы введем для населения Земли десяток таких глупейших упражнений и все безропотно подчинятся, мы будем владеть миром("Выбор")
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Используя больше дневное время,можно излишки эл энергии продать в ЕС ,только не берите 1% и больше у ватников используя весь цикл с востока на запад....
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хотелось бы уточнить, так теперь какать и писать нужно на час раньше перед работой либо на час позже ?
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Почему ночью?
Днём дебилизм этого перехода виден гораздо лучше.
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Слово Бобу! Нужно еще бобослужение провести за то шоб Боб не насылал больше потопов У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час - Цензор.НЕТ 6779
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Це добре. Буде хоч щось одне пристойне згадати про "слуг урода" та їхнього сцаря Вофку ********
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Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 Источник: https://censor.net.ua/n3156103\\\\\\\\\\\
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Так і я ж те саме кажу.. Жили колись первісні люди в кам'яному віці в суцільній темряві та лише гірко страждали та мучилися.. І тут раптом зійшло Світле Сонечко Вофка ********. І сказав Вофка - Нехай буде Світло! І настав День Переводу Стрілок. І всім людям відразу стало радісно на душі - нарешті закінчилася Епоха Темряви і тепер вже всім можна буде мочиться прямо в баночку, як Вофка ******** 😃
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охметов дерёт три шкуры с быдла, фирташ назначает президентов,
только раздача оружия населею решит проблему с судьями и прочей дрянью
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Сєня, ну тобі ж сказали - Єто на день водителя. 😃
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Как эта совдепия надоела, оставьте время в покое...
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Совдепия? походу антисоветская пропаганда дает плоды.
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Первыми переводить часы стали англичане ещё в XIX веке.
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Ну і навіщо?!!!
Пора вже припинити це безглуздя!
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В комментах такой вой будто это самая большая проблема в жизни.
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Жила у меня кошка. Так даже она в эти дни (перевода времени) смотрела на нас как на идиотов, типа,- на кой...!
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от потому и жила, а була б розумнішою то ще б жила
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У неё были свои биологические часы в которых перевод стрелок не был предусмотрен.
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Чушь! Это привычка, которая меняется в зависимости от внешних факторов.
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Уточняю: От дебильных внешних факторов...
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А у мене у 90-х жив кіт, який о 6-й ранку просився погуляти. Коли переводили час, він просився... теж о 6-й. Довго думали над цією загадкою і знайши лише одну версію: кіт дивився на годинник на відаку. Відак у стійці з апаратурою стояв на нижній поличці.
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Взагалі то вірніше було б написати 'Євросоюз та Україна переходять на зимовий час'. Навіть такими заголовками відокремлюють Україну від цивілізованого світу. Це робиться свідомо.
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Ну звичайно: якщо відрізати шмат ковдри зверху і пришити його знизу, то ковдра стане довша )))
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Мне только себя жалко. Бо дворовых котов я кормлю в 07.00 и в 19.00. У них свои часы, биологические и они, все четверо, приходят точно, +\- минуты. Потому, мне теперь придётся вставать в 06.00. Рановато.
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Это мнение собачника, как очевидно. Они здорово нюхать умеют, наверное, у питомцев насобачились.
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https://galychyna.if.ua/analytic/tsogo-roku-ukrayintsi-vostannye-perevedut-godinniki-na-zimoviy-chas/
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Кожного року ці дебати. Літній час зручний для жайворонків, зимовий - для сов.
Мені пофіг - будуть переводити чині навесні, якщо буде можливість ходити на роботу на 6 ранку, щоб потім ввечері був час хоч на пляж сходити.
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Оказалось, что никакой значительной экономии электроэнергии нет и много лет кто-то дурил народ по всему миру. На подходе глобальное потепление.
Конец мифа о глобальном потеплении
Почему Киотский протокол может оказаться крупнейшей международной финансовой и политической аферой


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Тільки кінчені ідіоти та жмикрути хочуть зекономити, намагаючись обманути природу. Дурять, в першу чергу, самих себе.
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кто сумеет связать переход на зимнее время. с липецким рошеном Порошенко тот молодец. Ивану Петровичу Сидорову удалось связать с липецким рошеном переход на летнее время.
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Не знаю какая это "экономия", но то что срываются нормальные графики движения поездов, самолётов, работа общественного транспорта и т.д - это сто пудов.
Два дня хаоса в году.
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- Вы свою жену по утрам будите?
- Буду.
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У мене комбат був -сама дура .прийшов і питає чого батальйон не пошикований . Я кажу годинник перевели. А він каже про дану та те що у командира самий правильний час
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Не переводьте годинник до понеділка.
І ті хто ратує за відміну зимового часу відчує як важче прокидатись коли ще на дворі ніч,
і йти по нічним вулицям щоб попасти на працю к початку робочої зміни о 7:00

А у грудні будете затемно вести до школи діточок.
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ЗАДРАЛІ УЖЕ!!!! НУ НЄТ НІКАКОГО "ЗІМНЄГО ВРЄМЄНІ"!!!! ЙЄСТЬ ТОЛЬКО ЛЄТНЄЙЄ І ПОЯСНОЙЄ!!!! СЄЙЧАС МИ ВОЗВРАЩАЄМСЯ К ПОЯСНОМУ ЄСТЄСТВЄННОМУ АСТРОНОМІЧЄСКОМУ, А ВСЬО ЛЄТО ПРОШЛО В СДВІНУТОМ "ЛЄТНЄМ"
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Колись усі жили за зимовим часом (сонце в зеніті о 13-й годині). Потім придумали перевод, від якого навесні у багатьох була ломка і зниження працездатності. Єдиний раз пошкодував про перехід на зимовий час - це коли почав їздити за кермом і після роботи просто катався, звикаючи до дорожної обстановки у світлий час. Але швидко звик і до їзди у темряві.
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по "зимовому" часі сонце в зеніті о 12:00 (на 30-му меридіані)
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Туда сюда, туда сюда, туда сюда. У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час - Цензор.НЕТ 4427

И когда закончится этот онанизм? У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час - Цензор.НЕТ 9533
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