 У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 4:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

Порядок обчислення часу на території України визначено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509: час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.

Правило переведення годинників навесні і восени було введено для більш ефективного використання світлового дня й економії електроенергії.

Читайте також: У день президентських виборів Україна перейшла на літній час