 Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про затримання громадянина України, 1977 року народження, який перебував у розшуку, повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби.
Так, затриманий прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що громадянина підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ст. 191 і ст. 366 КК України.
За даними "Інформатора", йдеться про заступника мера Дніпра Лисенка, якого прокуратура підозрює в розкраданні бюджетних коштів під час ремонту Нового моста. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.
Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.
интересно, весной асфальт весь слезет? или местами?
а мучительно ремонтированный - Центральный ("Новый") был уже после войны возведен (1966),
а есть еще Мерефо-Херсонский ж/д, арочный красавец (тоже скоро сотня стукнет)...
ну и Кайдакский (1982), Южный (1998),
и путепроводы-мосты Усть-Самарский, Самарский и Евпаторийский (над балкой и ж/д)
(та я думаю Вы это и без меня знаете)
Но думаю, что Нестор Махно отступал именно по этому мосту, так как именно он уже был основным ж/д и рядом "узел", депо, казармы....и т.д (но на истину не претендую)))
18 (30) мая 1884 г. в Екатеринославе торжественно открыли новый мост Екатерининской железной дороги. Официальное название - «мост Императора Александра III».
Автором проекта моста был инженер Николай Белелюбский. Новый ж/д мост являл собой двухъярусное сооружение длиной более полутора километров при общем весе 9525 тонн.
Амурский мост был двухъярусным: на нижнем ярусе располагалась одноколейная железная дорога, на верхнем - дорога для пешеходов и повозок (а позже - автомобилей).
Строительство этого грандиозного моста обошлось городской казне в 4 миллиона рублей, часть которых пожертвовал А. Н. Поль.
В 1889 году, на Всемирной выставке в Париже, мост был награжден золотой медалью, как и Эйфелева башня в Париже. Современники сравнивали мост с чудом, дотоле невиданным в приднепровских степях. Грандиозное металлическое сооружение протянулось между двумя берегами Днепра, установив прочное сообщение между двумя промышленными бассейнами - Кривбассом и Донбассом.
К концу XIX века пропускная способность моста составляла 90 эшелонов в сутки.
В XX веке несколько раз мост разрушали (1920, 1941) и каждый раз восстанавливали заново. В 1935 г. через мост был пущен трамвай. После Великой Отечественной войны мост пришлось отстраивать практически с нуля. В итоге от старого моста остались лишь опоры и часть конструкции: фермы и второй ярус. Кроме того, у восстановленного моста появился разводной пролет. В новом образе мост открылся в 1955 г. До 1955 г. реку преодолевали через временный мост на деревянных опорах (их остатки можно найти возле левого берега Днепра). В 1956 г. по мосту прошел первый троллейбус.
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Кащей устал.
Если б он не был бессмертным, давно бы сдох.
Все тело старика заскорузло от белков и желтков. Часть из них уже засохла, часть протухла. Кащей смердел.
В руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого затолкал иголку.
Запихать же само яйцо в жопу утки оказалось нелегкой задачей….
Беню арестовывать когда будут ? Ой, он же Хозяин Украины. Святой почти. Его трогать нельзя.