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Все про:аеропорт (408) Держприкордонслужба (2295) Дніпропетровськ (1187) затримання (3045) Харків (1535) Лисенко Михайло (3)

 Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова

У п'ятницю, 25 жовтня, в аеропорту Харкова прикордонники затримали заступника мера Дніпра Михайла Лисенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про затримання громадянина України, 1977 року народження, який перебував у розшуку, повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, затриманий прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що громадянина підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ст. 191 і ст. 366 КК України.

За даними "Інформатора", йдеться про заступника мера Дніпра Лисенка, якого прокуратура підозрює в розкраданні бюджетних коштів під час ремонту Нового моста. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.

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Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156101
 
   
 Топ коментарі
 
нужно восхвалять великого пэппо и хаять зе..остальное - не по теме..
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зам маэра без маэра ничего не решал.
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наврное святой образ Пети не в том ракурсе освитили....
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Тільки людина відпочила, а тут сунуть їй підозри. Так все керівництво України пересаджати можна.
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і що цікаво... в Україні серед мешканців лише 0.8%ашкєназі.. а серед економічних злодіїв -85% Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова - Цензор.НЕТ 9354
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Это потому, что они самые предприимчивые, талантливые, умные в отличие от гоев, которые только и могут, что украсть , убить или рассказывать "дидываивале\дидГолотавсихтурокпорубав"
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Ну конечно, кто же про себя скажет, что оно урод и его презерает всё человечество))))))
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не оценили , стало быть, оте подскоки на "стыках" и 3 года маеты? ))))
интересно, весной асфальт весь слезет? или местами?
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та ну... он и не такие издевательства выдерживал))))
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Вот посадят расхитителей и будет стоять еще сто лет до следующего ремонта.
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Как в эпоху супертехнологий можно сделать мост так,что все кто едут по нему едут как на поезде и при этом еще и украсть?.Как?
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Как можна так звездетт и не краснеть ? Лахта отдельные курсы видать проходит
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Очень глупый вопрос. Потому и едут как на поезде,, потому что украли деньги на подряде Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова - Цензор.НЕТ 5812. Бомжи трамбовали, бичи асфальт клали
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Ну те кто ездят каждый день через мост филатова,вряд ли вас поддержат Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова - Цензор.НЕТ 3897
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А что с мостом не так?нормально отремонтировали
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если мер ему делегировал (письменно ) полномочия...то мог и решать (хотя бы по бумагам, где ставил свои подписи)... во всяком случае теперь будут именно так утверждать )))))
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и коломойши (в недавней истории))) а уж корбана - то майже братья! )))
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теперь - да.... но еще недавно как бы ..терпели друг друга (сильно поссорились, говорят, из-за корбана, коломойша не захотел мараться, когда того посадили)
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Хм...Так шо чеснейшего человека, соратника Порошенко и шефа этого ворюги пана Филатова нельзя вспоминать всуе?
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это Амурский (в народе Старый, построенный в 1884г.)
а мучительно ремонтированный - Центральный ("Новый") был уже после войны возведен (1966),
а есть еще Мерефо-Херсонский ж/д, арочный красавец (тоже скоро сотня стукнет)...

Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова - Цензор.НЕТ 9378

ну и Кайдакский (1982), Южный (1998),
и путепроводы-мосты Усть-Самарский, Самарский и Евпаторийский (над балкой и ж/д)
(та я думаю Вы это и без меня знаете)
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да это амурский( старый) не тот что построен в 1884 , тот был рядом в верх по течению рядом по которому махно опступал .
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Вы знаете...что деревянных мостов было несколько (и на месте Нового и рядом со Старым...ведь почти 300-летний город на двух берегах не мог без мостов.... правда ж?)
Но думаю, что Нестор Махно отступал именно по этому мосту, так как именно он уже был основным ж/д и рядом "узел", депо, казармы....и т.д (но на истину не претендую)))
18 (30) мая 1884 г. в Екатеринославе торжественно открыли новый мост Екатерининской железной дороги. Официальное название - «мост Императора Александра III».
Автором проекта моста был инженер Николай Белелюбский. Новый ж/д мост являл собой двухъярусное сооружение длиной более полутора километров при общем весе 9525 тонн.
Амурский мост был двухъярусным: на нижнем ярусе располагалась одноколейная железная дорога, на верхнем - дорога для пешеходов и повозок (а позже - автомобилей).
Строительство этого грандиозного моста обошлось городской казне в 4 миллиона рублей, часть которых пожертвовал А. Н. Поль.
В 1889 году, на Всемирной выставке в Париже, мост был награжден золотой медалью, как и Эйфелева башня в Париже. Современники сравнивали мост с чудом, дотоле невиданным в приднепровских степях. Грандиозное металлическое сооружение протянулось между двумя берегами Днепра, установив прочное сообщение между двумя промышленными бассейнами - Кривбассом и Донбассом.
К концу XIX века пропускная способность моста составляла 90 эшелонов в сутки.
В XX веке несколько раз мост разрушали (1920, 1941) и каждый раз восстанавливали заново. В 1935 г. через мост был пущен трамвай. После Великой Отечественной войны мост пришлось отстраивать практически с нуля. В итоге от старого моста остались лишь опоры и часть конструкции: фермы и второй ярус. Кроме того, у восстановленного моста появился разводной пролет. В новом образе мост открылся в 1955 г. До 1955 г. реку преодолевали через временный мост на деревянных опорах (их остатки можно найти возле левого берега Днепра). В 1956 г. по мосту прошел первый троллейбус.
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Червоні всюди так відступали. Міст на о.Хортицю.

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Як сказав би відомий сищик Гнєзділов - "Тут і дебілу все зрозуміло. Це все мєсть сцаря Вофкі ******** за його опозорену дєвічью чєсть на щойно відремонтованому в Дніпрі мосту" 😕
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Модератор, шо не так? Почему удаляешь посты по теме?
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наврное святой образ Пети не в том ракурсе освитили....
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Ох і пре вас от парашенка, все що не некролог-все реклама, правда ж зебілні порохосвині ?
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нужно восхвалять великого пэппо и хаять зе..остальное - не по теме..
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Та все дуже просто - Час "Зє" закінчується завтра з переводом стрілок о 3.00. Газети потрібно читати 😃
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Злив час держперевороту адептами Пітушенка.
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Біжи, зєбіл, біжи.. Можливо ще встигнеш добігти до порєбріка 😃
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Заммэры у нас-это что-то наподобие зиц председателя фунта. Так что на лысенке все косяки,а филатов белый и пушистый. Ну и конечно пообещает "порешать".
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Вийде під заставу, як підозрюваний у привласненні 21-ого мільйону....
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это тот который в Германии 30 летние трамваи покупал почти по цене новых, урны в Днепре поставил из золота, так он же уже за это осидел пятерку, до этой должности, шо вы от него хотите?!
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Ну, Мише сидеть не впервой, так что сдюжит. Было бы, канешна, неплохо рядом еще и Борю определить, без которого даже цент мимо не пролетит.
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Только одному Кернесу ничего. Все ему ни по чем - ни киллер, ни ГПУ, ни суд. Интересно в каком "яйце" его свобода Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова - Цензор.НЕТ 879

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ой... мой любимый анекдот)))
****
Кащей устал.
Если б он не был бессмертным, давно бы сдох.
Все тело старика заскорузло от белков и желтков. Часть из них уже засохла, часть протухла. Кащей смердел.
В руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого затолкал иголку.
Запихать же само яйцо в жопу утки оказалось нелегкой задачей….
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Режим зелёных клоунов уж не знает кого схватить, лишь бы слабоумному населению нравилось.

Беню арестовывать когда будут ? Ой, он же Хозяин Украины. Святой почти. Его трогать нельзя.
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Головне доводити затримання крисяків до посадки з конфіскацією.
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Ну поймали, ну и отпустят - по криминаль ному кодексу рыга портнова - урода-казнокрада посадить невозможно. Для того он чечетовом в пустой Раде кнопкодавами и принимался.
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с такой харей на зоне не пропадешь только в маслорезы хлеборезы..исхудал
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По версии следствия, заместитель мэра вместе с другими чиновниками городского совета и подрядчика подозревается в присвоении 29 500 000 гривен бюджетных средств во время ремонта Нового моста. Сейчас ему избрали меру пресечения под стражей с возможностью внесения залога 600 000 гривен.
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.......поїхала "людина" в довго тривалу відпустку, прикупити собі віллу з граблями, можливо яхту маленьку метрів за 30, повертається до дому а тут БАХ....... і на нари, яка несправедливість!!!!!!!
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Получил должность,украл,тУрма...Получил должность,украл,тУрма....Получил должность,украл,тУрма. Романтика!!!
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