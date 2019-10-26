 Підозрюваного у розкраданні 29 млн заступника мера Дніпра Лисенка затримали в аеропорту Харкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про затримання громадянина України, 1977 року народження, який перебував у розшуку, повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, затриманий прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що громадянина підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ст. 191 і ст. 366 КК України.

За даними "Інформатора", йдеться про заступника мера Дніпра Лисенка, якого прокуратура підозрює в розкраданні бюджетних коштів під час ремонту Нового моста. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.

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