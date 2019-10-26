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Все про:США (5711) інтелектуальна власність (22) Трамп (2173)

 Трамп відновив дію угоди про скасування мита на певні українські товари

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким поновив правила безмитної торгівлі для низки товарів, виготовлених в Україні.

Про це свідчить указ, опублікований Білим домом, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, таке рішення пов'язане з "досягнутим Україною прогресом щодо захисту інтелектуальної власності".

"Я зробив це, беручи до уваги, що Україна забезпечила адекватний і ефективний захист прав інтелектуальної власності. Україна домоглася прогресу в забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності. З огляду на це, доцільно скасувати призупинення угоди про безмитну торгівлю відповідно до Генеральної системи преференцій щодо низки українських товарів", - йдеться в повідомленні Трампа.

Рішення набере сили через п'ять днів після опублікування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156099
 
   
 Топ коментарі
 
Вот она демократия в действии,этого рыжего кацапа наклонили не смотря на всю его прокацапость.Хуйлишко наверное накатило сегодня))))
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Лучше бы помог нам выплачивать пенсии израильским пенсионистам Трамп возобновил действие соглашения об отмене пошлины на определенные украинские товары - Цензор.НЕТ 4280
Очень крут этот чувак - такую клоунаду развел шо я уже его страну Трампщиной величаю)
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Вот она демократия в действии,этого рыжего кацапа наклонили не смотря на всю его прокацапость.Хуйлишко наверное накатило сегодня))))
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Это на него прозрение нашло!Так что не шипите на рыжего!
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Будут закупать у нас автомобили и автобусы.
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Чорний метал, мед, олія, головні убори, наземний транспорт(крім залізничного, літальні апарати(частини до літальних приладів - планерів, гелікоптерів, літаків та космічних апаратів), дрони для агросектора, ІТ-технології - business.ua. 30.01.2019.
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Лучше бы помог нам выплачивать пенсии израильским пенсионистам
Очень крут этот чувак - такую клоунаду развел шо я уже его страну Трампщиной величаю)
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ой лукавишь рыжий, ой лукавишь!
вофка подыграл - теперь ты...должен! ))))
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Вопрос интеллектуальной собственности, это по большей части вопрос достатка, ввп на душу населения и ценовой политики компаний представляющих свой продукт на рынках развивающихся стран, есть деньги, можешь себе позволить покупать игры, фильмы, ОС и прочее, нет денег ставим торрент клиент и качаем ломаное, соответственно имеем проблемы, вирусы, обновления, обслуживание, лаги и прочее... Чем дешевле софт, тем охотней его покупают, а корпорациям-монополистам типа майкрософт не нужно жадничать и коррелировать ценовую политику в соответствии с регионом, тогда будут больше покупать.
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Шо злые демократы - таки загнали в угол рыжего *************?

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Kозлов ******* уже в мешок загнал face to face между курдами с ножами и турками с ятаганами впервые за 140 лет.Не пройдёт и 2-а года,как с 39-го по 41-ый.Вон на чучхе казах 8-ых за раз в карауле положил в мирное время-то.Да и укры кровь пускать будут козлорожим,если барзеть будут.Та что-God bless the US
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Это красивый жест и не более.
По факту экспорт не вырастет.
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Единственный украинский экспорт, в котором Америка нуждается - это мозги.
Всё остальное - ситуативный демпинг.
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