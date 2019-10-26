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 Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС: поранено трьох бійців

25 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів: неподалік від Новомихайлівки - з мінометів калібру 82 мм; біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Водяного і один раз в районі Авдіївки - зі стрілецької зброї, станкових і ручних протитанкових гранатометів; неподалік від Лебединського - з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Дивіться також: Від початку доби ворог 9 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 7 обстрілів: двічі поблизу Новозванівки - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік від Хутора Вільний - зі стрілецької зброї; біля Луганського - з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік від Золотого-4 (поза ділянкою розведення) - зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів; поблизу Луганського - з автоматичних гранатометів; в районі Травневого - зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.

У штабі повідомили, що поранення зазнали три військовослужбовці Об'єднаних сил. Один - у результаті обстрілу, двоє - через підрив на розтяжці, встановленій раніше ворогом.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Обидва обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник вів вогонь з підствольних гранатометів біля Хутору Вільного і з СПГ - неподалік від Новолуганського. Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС: поранено трьох бійців 01
Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС: поранено трьох бійців 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156096
 
 
 Топ коментарі
 
они с расиянами один народ.
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Надо настаивать на вводе миротворцев.Украина с кремлевским маньяком не сладит сама.И санкции до усерачки кацапским гопникам. По-моему другие пути не приведут к результату
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Кто же их туда пустит, кацапы против...
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да никто не введет санкци ни ЕС ни США. Ну что как маленькие
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Может лучше взять примеры из истории например финская война 1939 года в Финляндии на тот момент население было меньше 4 млн. Опыт Израиля с населением около 8 млн. что не мешает ему «строить» всех вокруг, есть хорватский вариант и т. д.
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ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ А ТО ОЛЕНЕВОД ШАЙГО АТОМНУЮ БИМБУ СБРОСИТ Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС: ранены трое бойцов - Цензор.НЕТ 4103
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Как же мир меняется, теперь в зебилья их бог портнов, и разная сепарская шваль.
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Зебільне "перемир'я " продовжується, доки говнокамандующій Вофка ******** який вже день разом з макаками по пріколу бульки дупою пускає в гарячих джерелах в далекій Джапонії
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Бубочка занят. Він за 5 місяців дуже втомився. Відпочиває, за рахунок хАхлів, з родиною в Японії
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Одужання пораненним воїнам України!!!! смерть клятой расіянськой *********!!!!
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Когда же у нас появится украинская Голда Мэир и украинский Моше Даян, чтоб наконец то адекватно отвечать рашистской путлеро-кремлядьской нечисти за убийства украинцев???!!!
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Не при Зе точно. Слишком много "уставших от войны".
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