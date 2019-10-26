 Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС: поранено трьох бійців

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів: неподалік від Новомихайлівки - з мінометів калібру 82 мм; біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Водяного і один раз в районі Авдіївки - зі стрілецької зброї, станкових і ручних протитанкових гранатометів; неподалік від Лебединського - з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 7 обстрілів: двічі поблизу Новозванівки - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік від Хутора Вільний - зі стрілецької зброї; біля Луганського - з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік від Золотого-4 (поза ділянкою розведення) - зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів; поблизу Луганського - з автоматичних гранатометів; в районі Травневого - зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.

У штабі повідомили, що поранення зазнали три військовослужбовці Об'єднаних сил. Один - у результаті обстрілу, двоє - через підрив на розтяжці, встановленій раніше ворогом.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Обидва обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник вів вогонь з підствольних гранатометів біля Хутору Вільного і з СПГ - неподалік від Новолуганського. Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.



