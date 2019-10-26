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 За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (131) США (5711) Трамп (2173)

 Трьох співробітників адміністрації Трампа викликали для надання свідчень у межах процедури імпічменту

Демократи з палати представників Конгресу США викликали трьох співробітників адміністрації президента США Дональда Трампа для надання свідчень свідків у межах процедури імпічменту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю видання The Hill.

Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф направив повідомлення про виклик до Конгресу США високопоставлених співробітників адміністративно-бюджетного управління Білого дому Майкла Даффі і Рассела Воута. Комітет з розвідки, поряд з комітетами із закордонних справ і з нагляду, займається розслідуванням у межах процедури імпічменту.

Даффі викликали для надання свідчень 5 листопада, Воута - 6 листопада. Раніше Воут заявляв, що ні він, ні Даффі, не підкорятимуться порядку з Конгресу.

Також на допит викликають радника державного департаменту США Ульріха Брехбуля. Демократи вимагають, щоб він з'явився для надання свідчень 6 листопада.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, з посиланням на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той розпочав розслідування стосовно одного з основних кандидатів в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Хантера.

В результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156095
 
   
 Топ коментарі
 
Он кацапский унтерменш, сомнений нет
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Дания одобрила стройку морского участка конкурента «Северного потока-2»
Газопровод Baltic Pipe, разрешение на строительство которого выдали власти Дании, пересекает трассу «Северного потока» и «Северного потока-2». Ежегодно по нему планируется поставлять в Польшу 10 млрд куб. м норвежского газа
Министерство энергетики Дании предоставило согласие на строительство в своих территориальных водах морского участка газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщается на сайте проекта.
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Не давай поради старшим, російський хлопчик.
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Трамп же наш, не? 🤔
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Ваш? Тобто Трампа ви на росії призначили?
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Осли слонів імпічать 3-ій рік ,а слони трамп на них поклали-везіть придурки-поки слон схудне-осел-здохне.
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Бугага....Шиф женат на дочке Сороса. Там в штатах начинается кипишь не по детски. Демократы, а точнее, группа людей в сговоре, свергают Трампа с его первого дня президентства под разными предлогами..Сами роют себе могилу. Трамп выждал, дал им про с ра тся и готовится нанести ответный удар. Гораздо более мощный. Следим за развитием событий..
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Да крындец клинтоноидам.
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😳😂🤣😂🤣😂🤣😂
Невже знову масони з Марсу прилетіли?
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Похоже удавка на шее Трампа затягивается намертво, и чтобы там не белькотіли чекисткие подметки и С.Белковский, чем они активней зигуют по поводу Трампа, тем значит сильней стягивается струна на рыжей шее. Так можно и все мнимые геополитические победы Хутина вмиг профукать, без верного коня Дональда, вернее так и будет, и произойдет быстрей, чем думают всякие лошки.
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Вы будете очент разачерованы. Давайте без методичек...что Вы сами думаете?
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ВОт по поводу Трампа даже не думаю, интуиция. скажем так медийщика.. а про методички это вы зря. Я их не читал, а писал в свое время, но это было очень давно)
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Дания одобрила стройку морского участка конкурента «Северного потока-2»
Газопровод Baltic Pipe, разрешение на строительство которого выдали власти Дании, пересекает трассу «Северного потока» и «Северного потока-2». Ежегодно по нему планируется поставлять в Польшу 10 млрд куб. м норвежского газа
Министерство энергетики Дании предоставило согласие на строительство в своих территориальных водах морского участка газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщается на сайте проекта.
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Смешно. Ничего они строить не будут. Набивают цену. Белфуют, короче.
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Це супер! Якщо даньці взялися за цю справу, то обов'язково все буде гаразд.
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как взяли, так и вернут. Или по Вашему Дания тут же бросилась строить трубу? Деньги вернут. Ну или пусть строят. Вы на что намекаете? Что Дания обеспечит Европу газом?
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Тобто ви теж не розумієте різницю українських слів "взяли" і "взялися". Тепер я 100% впевнений у вашому російському походженні.
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Не, аписпечить мардовским людоедам акалямц. Трьох співробітників адміністрації Трампа викликали для надання свідчень у межах процедури імпічменту - Цензор.НЕТ 9763 Трьох співробітників адміністрації Трампа викликали для надання свідчень у межах процедури імпічменту - Цензор.НЕТ 4353 Трьох співробітників адміністрації Трампа викликали для надання свідчень у межах процедури імпічменту - Цензор.НЕТ 4353
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Дания, Норвегия, ...придатки. Лучше бы свой рынок насытили для населения по низким ценам, а не драли бы в три шкуры. Пусть берут пример с Саудитов или Катара, или Эмиратов.
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Тобто канадійський прапор у вас це проксі. Ви з росії?
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стал бы я для того, что бы с тобой пообщаться, не спать да трех часов ночи...Ты сам то ложись спать. Утро вечера мудренее.
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Мені не потрібні ваші поради, але бачу співпадіння ваших думок з російською пропагандою. Тому вважаю, що ви з росії, або приїхали з росії.
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Не давай поради старшим, російський хлопчик.
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почему российский...я просто думать умею, а не постить спам, как ты.
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Саме російська пропаганда від вас! Ви навіть не розумієте, що ваші кацапські роги стирчать.😀
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Это не рога , это шапка-ушанка . А из зада у него бутылка выглядывает . Однозначно канадец Трех сотрудников администрации Трампа вызвали для дачи показаний в рамках процедуры импичмента - Цензор.НЕТ 77
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Гнать этого старого хера-миллиардера на х..! Что бы о втором сроке и не мечтал и первый не закончил! США - ведущая держава мира. И какой ее президент, имеет значение для всего мира! Но только не эта старая рухлядь, у которой взамен глаз металлические доллары вставлены!
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Бізнесмен - президент, або інший чиновник для будь-якої країни це погано. В нього нема ні принципів, ні патріотичності, тільки гроші.
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Блін, може це гімно зелене с ****** зустрінеться? І йому може бути імпічмент
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Тут Бандерівців 25%, решта секта зе ковбаси по 2.20.
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Не путай 8% порохо бендерівців з м.Бендери Молдови з українцем С.Бандерою.
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дональдушке осталось год порулить. с такими темпами импичмент запоздает
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