EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  2898  127
Все про:Вовк (34) НКРЕКП (147) Роттердам+ (40)

 "За 2,5 року НАБУ змогло написати проти мене лише 15-сторінковий документ" - ексглава НКРЕКП Вовк

Колишній голова Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк відкидає всі звинувачення з боку НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.

"Я думаю, що Шабунін не отримував доступу до підозри, тому що це явне розкриття таємниці слідства.

Проведення експертизи, то там вказано, що експерт не відповідає за свій висновок, тому що він базується на аналітичній довідці НАБУ. За 2,5 року НАБУ змогло написати документ на 15 сторінок, а все інше - макулатура", - підкреслив Вовк.

Читайте також: Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте також: Суд дозволив затримати ексглаву НКРЕКП Вовка, - Ситник

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156094
 
 
 Топ коментарі
 
петрило скупил у гудка евробонды и долги дтэка.таким образом стал совладелцем ахметовского дтэка.Это чмо вовк бывший менеджер корпорации рошен.Штамповал тарифы какие ему пэтюня нашептывал.
 показати весь коментар
 
"Не виноватый я!", но объявляться в Украине сцыкотно "За 2,5 года НАБУ смогло написать против меня лишь на 15-страничный документ" - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 7607
 показати весь коментар
 
НКРЭКУ под руководством Вовка в Украине такого наворотил, что лично у меня возникает вопрос: А как мы, вообще, раньше без НКРЭКУ жили? И, да, это вопрос, конечно политический, типа про засланных козачков.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Нынешняя власть при власти - 56-й календарный день, включая выходные.
Не расслабляйтесь, свинарчук
 показати весь коментар
 
 
Ложь. Зе дал поручение НАБУ и САП показать результат в конце июня, в течение 2 недель. прошло 4 месяца, результат ноль. И тишина про Коболева, тоже такой себе мошенник-схематозник.
 показати весь коментар
 
Неудивительно.
Рошеновский Вовк при Порошенко - должен быть выше подозрений.
Как жена главного понтифика Цезаря - Помпея.

Только сейчас Вовк почему-то покинул опостылевшую ему, Гонтаревой и прочим свинарчукам Родину
 показати весь коментар
 
 
Между прочим, приговор суда на пожизненное тоже легко укладывается в 15 страниц, а все остальное - макулатура.
 показати весь коментар
 
 
порошенко и вовк охметовские зажратые дряни
 показати весь коментар
 
 
Вовк,Омелян,Рева,Луценко,Матіос,Аваков,Гонтарєва..
"Кадри Порошенко",що дозволили Пєті наї..нутись на виборах з о..єнним тріском...

Я їх всіх називаю ПОСТМАЙДАННІ ДЕГЕНЕРАТИ..
 показати весь коментар
 
 
Коболева в список . Странно что молчат у Зе про этого типка и все наглядовые рады при госструктурах..
 показати весь коментар
 
 
Коболєву прощається навіть його неймовірні премії за те,що успішно судиться з Газпромом..

під питанням Маркарова ,Яресько( і всі кадриНБУ),Супрун і решта "соросят",котрі нам примусово" впарені" під загрозою ненадання кредитів МВФ..
це не дегенерати.
 показати весь коментар
 
Идея Яценюка судится с Газпром . А вот за реализацию нужно прижучить Коболева и Ко,
 показати весь коментар
 
а що не подобається у реалізації :

Суд Амстердама по требованию Нафтогаза арестовал акции «Южного потока»
Окружной суд Амстердама по заявлению НАК «Нафтогаз Украины» дал разрешение на арест акций компании South Stream Transport BV - дочери «Газпрома», которая отвечает за строительство Турецкого потока через Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.


«22 октября 2019 года Окружной суд Амстердама удовлетворил требование Нафтогаза об аресте с 23 октября 2019 года 100% акций дочерней компании ОАО «Газпром»- South Stream Transport BV Нафтогаз продолжает принимать меры для обеспечения выплаты Газпромом долга в сумме 2,56 млрд долларов с процентами , который российская компания должна выплатить по результатам решения Стокгольмского арбитража», - говорится в сообщении.

Как написал в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за день до того, как судебные исполнители начали замораживание активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза.

На сегодняшний день Газпром отказывается выплачивать долг и уже принял меры, цель которых - предотвращение принудительному исполнению арбитражного решения, в том числе - передачи активов, таких как акции SouthStream Transport B.V., во владение других субъектов хозяйствования.

Именно поэтому Нафтогаз инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий Газпрома по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport B.V. арестованы.
 показати весь коментар
 
 
.
багато сторінок,навпаки,означає "розмитість" доказової бази...
 показати весь коментар
 
 
Не, при пете ротердам был плохил, а при бубочке стал хорошим, только чуть-чуть дороже
 показати весь коментар
 
 
Звичайно відкіне бо вже домовленно все наперед,як із В.Сатановською.
****
Колишній голова Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк відкидає всі звинувачення з боку НАБУ.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156094
 показати весь коментар
 
Цьому вовку і однієї сторінки досить,щоб отримати посадку з конфіскацією.
 показати весь коментар
 
 
Задача нового уряду розірвати коло тотального грабунку громадян і кругової поруки чиновників,притягти до відповідальності,а всі чиновники минулої влади,це люди:Порошенка,Ахмєтова,Фірташа тас випадкових людей не було і винні вони всі у злочинах хто більше,хто меньше,але мотузка для них буде одна.
 показати весь коментар
 
 
********************** вовк при шухере апсираицца и линяет.
 показати весь коментар
 
Надо реально открыть охоту на этого ублюдочного ВовкА. Эта шакАладная шестерка принесло много горя украинцам. Не можете по Закону, достаньте этого ублюдка по сценарию Рамона Меркадера или Евгения Коновальца.
 показати весь коментар
 
 
Ух ты...и на всех страницах нули украденной у украинцев суммы ? ))
 показати весь коментар
 
Один високопостапвлений мент на пенсії сказав мені у відповідь на питання про багатотомні справи в очевидно простих обвинуваченнях, що чим більше томів, тим частіше в них можна знайти підшиті та прошнуровані використаний туалетний папір та сторінки з порножурналів. Маючи великий досвід участкового, оперативника угро та начальника обласного кримінального розшуку, він мені пояснив, що коли ловлять злочинця, якому місце за гратами, то беруть якусь одну очевидну справу про злочин і з "томом" на 15 залізних сторінок ізолюють гада від суспільства. Коли одночасно слідчий на одного гада розглядає багато злочинів, об*єднаних в одну справу, це ознака того, що хтось на високих щаблях влади бажає випустити злочинця на волю. Хоча буває й так, що підозрюваний РОКАМИ сидить в СІЗО, а справи ніяк не рухаються. Це може означати, що або мусорня з прокурвами нічого не накопала, а випустити, значить визнати свою недолугість. Інколи ж тримають в СІЗО, бо бояться відкритого суду.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору