 "За 2,5 року НАБУ змогло написати проти мене лише 15-сторінковий документ" - ексглава НКРЕКП Вовк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.
"Я думаю, що Шабунін не отримував доступу до підозри, тому що це явне розкриття таємниці слідства.
Проведення експертизи, то там вказано, що експерт не відповідає за свій висновок, тому що він базується на аналітичній довідці НАБУ. За 2,5 року НАБУ змогло написати документ на 15 сторінок, а все інше - макулатура", - підкреслив Вовк.
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".
Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.
Не расслабляйтесь, свинарчук
Рошеновский Вовк при Порошенко - должен быть выше подозрений.
Как жена главного понтифика Цезаря - Помпея.
Только сейчас Вовк почему-то покинул опостылевшую ему, Гонтаревой и прочим свинарчукам Родину
"Кадри Порошенко",що дозволили Пєті наї..нутись на виборах з о..єнним тріском...
Я їх всіх називаю ПОСТМАЙДАННІ ДЕГЕНЕРАТИ..
під питанням Маркарова ,Яресько( і всі кадриНБУ),Супрун і решта "соросят",котрі нам примусово" впарені" під загрозою ненадання кредитів МВФ..
це не дегенерати.
Суд Амстердама по требованию Нафтогаза арестовал акции «Южного потока»
Окружной суд Амстердама по заявлению НАК «Нафтогаз Украины» дал разрешение на арест акций компании South Stream Transport BV - дочери «Газпрома», которая отвечает за строительство Турецкого потока через Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
«22 октября 2019 года Окружной суд Амстердама удовлетворил требование Нафтогаза об аресте с 23 октября 2019 года 100% акций дочерней компании ОАО «Газпром»- South Stream Transport BV Нафтогаз продолжает принимать меры для обеспечения выплаты Газпромом долга в сумме 2,56 млрд долларов с процентами , который российская компания должна выплатить по результатам решения Стокгольмского арбитража», - говорится в сообщении.
Как написал в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за день до того, как судебные исполнители начали замораживание активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза.
На сегодняшний день Газпром отказывается выплачивать долг и уже принял меры, цель которых - предотвращение принудительному исполнению арбитражного решения, в том числе - передачи активов, таких как акции SouthStream Transport B.V., во владение других субъектов хозяйствования.
Именно поэтому Нафтогаз инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий Газпрома по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport B.V. арестованы.
багато сторінок,навпаки,означає "розмитість" доказової бази...
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Колишній голова Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк відкидає всі звинувачення з боку НАБУ.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156094