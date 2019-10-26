 ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в Фейсбуці ДБР.
У повідомленні зазначається: "Державне бюро розслідувань не реєструє кримінальне провадження і не здійснює досудове розслідування замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад 3 млрд гривень заступником Міністра Кабінету Міністрів України А.Богданом і керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А. Портновим у 2012 і 2013 роках.
Відповідну заяву Тетяна Чорновол передала директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня. При цьому, в заяві не викладено обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину ".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше ексдепутатка і журналістка-розслідувачка Тетяна Чорновол заявила про те, що ДБР почало кримінальне провадження за її заявою щодо Андрія Портнова.
Висеть тебе не перевисеть рядом с зеленой соплей
Все остальное тебя не касается.
Так что сильно не ори.
Сдаеца мне шо ето бьіл пук в расчете испугать.
Хочешь показать ся тупым?
Так, это тебе удалось.
Ведь вьійдешь?
Я верю в тебя.
Шевели извилиной
Не следите за словесным поносом своей бубочки?
Он вам может не нравиться как человек, но на него в настоящий момент ничего нет в судах и у следствия.
Есть факты, подавайте на него в суд.
Якщо на портнова зараз немає нічого в судах, це не означає, що він невинуватий, це означає, що не хотіли знайти.
Начинай сегодня!
Что мешает?
http://www.dsnews.ua/politics/ya-na-hu-videl-vash-maydan-soratnik-yanukovicha-oskorbil-ukraintsev-05022018134400
Я его всего лишь процитировала, как это не раз делал и ЦН, цитируя разных персонажей.
Я не обожаю, а вынуждена цитировать матерщящихся, ненавидящих Майдан и майдановцев кумиров зефанов.