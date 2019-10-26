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Все про:Портнов (133) Чорновол Тетяна (104) ДБР (587) Богдан Андрій (196)

 ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана

Державне бюро розслідувань зазначає, що в заяві колишнього народного депутата Тетяни Чорновол не вказано обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину в 2012 і 2013 роках екс-заступником голови адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим і заступником міністра Кабінету міністрів Андрієм Богданом.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в Фейсбуці ДБР.

У повідомленні зазначається: "Державне бюро розслідувань не реєструє кримінальне провадження і не здійснює досудове розслідування замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад 3 млрд гривень заступником Міністра Кабінету Міністрів України А.Богданом і керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А. Портновим у 2012 і 2013 роках.

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Відповідну заяву Тетяна Чорновол передала директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня. При цьому, в заяві не викладено обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину ".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше ексдепутатка і журналістка-розслідувачка Тетяна Чорновол заявила про те, що ДБР почало кримінальне провадження за її заявою щодо Андрія Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156093
 
 
 Топ коментарі
 
Сколько можешь писяться от Порошенко? Черновол никогда не была в ББП,она депутат от "народного фронта",больших дурней чем зебилы , прикрывающие воров у власти найти невозможно.
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" ГБР заявило, что в заявлении Черновол нет информации о возможных преступлениях Богдана......"

Нифига себе. Он более 3 млрд. гривен спустил хуйлостану и это ГБР называет - "нет информации о преступлении". ГБР заявило, что в заявлении Черновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана - Цензор.НЕТ 6948
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Здається система труб вже прогнила ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана - Цензор.НЕТ 2677
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Труба, запомни, урод, следующее. Если не работает закон права, работает право улицьі.
Висеть тебе не перевисеть рядом с зеленой соплей
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ух ты какой грозный.. шину уже приготовил? ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана - Цензор.НЕТ 4460 как можно обвинять человека, получавшего должности от самого солнцеликого на свете свыноподного гетьмана?
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Тьі главное ему передай что может бьіть.

Все остальное тебя не касается.
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На этой улице с другой стороны тоже деревья растут.
Так что сильно не ори.
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Ой )))
Сдаеца мне шо ето бьіл пук в расчете испугать.
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Зачем ты речь коверкаешь?
Хочешь показать ся тупым?
Так, это тебе удалось. ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана - Цензор.НЕТ 6692
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Я рад что хотя бьі спустившись на твой уровень развития, я донес до тебя мьісль что нех. Лучше вьійти на ету самую улицу и сказать про деревья на другой стороне когда придет время.
Ведь вьійдешь?
Я верю в тебя.
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Тї улицу так и не назвал, куда вїходить. ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана - Цензор.НЕТ 4869
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Не будь тупее чем о тебе уже здесь думают.
Шевели извилиной
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Во сцуки в ГБР - Танюха ж в своей бамаге прямо написала:"Ани винаваты!".
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та точно,фигня какая то , она же им подыгрывает, хвататься надо за такое обеими руками, а по-нормальному, это довести дело до суда и вот там уже, в суде, закрыть дело. И больше ни одна цука не сможет возбудить дело по этому эпизоду и по этому периоду, как его не назови, потому как у нас нельзя судить дважды за одно деяние. А завтра придет партия "Нелояльные" или "Каратели" и все по-новому, благо папочка есть, и кое-какие материалы на начало возобновления дела уже там есть (будут)
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Скільки мороки.Зібралися б на пресухі Баклан,Шапка,Сцитник,Труба,щоб чесно сказати,що ніяких справ проти Бєні,його друзів,зеленої команди ніхто відкривати не буде.Час би зекономили.
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Надо использовать новый подход: выйти на улицу и спросить: "Богдан и Портнов - преступники и бандиты?". И принять правильное решение.
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у кого спросить? и кому принять решение?
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Да, как зепиндент ваш, тупые зебилы
Не следите за словесным поносом своей бубочки?
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Они не в курсе. А я бы ввел такое, мне нравится, вышли, 100 чел опросили-написали "Именем народа Украины" арест, расследование, наказание -все за сутки. Наверное надо для решения опросить 100 чел. в поселке, поступит аппеляционная жалоба-опросить 100 чел в обл. центре. Естественно 100 опрошеных в Киеве, это все, высшая инстанция ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана - Цензор.НЕТ 9243
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Порохня в истерике.Как же так танюха из сумашедшего дома соврала.Такого не может быть,вывсеврети ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана - Цензор.НЕТ 7036
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Вот пример этой брехливой соеголовой мрази.
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Слова Портнова для зебилов - аксиома. Ни в коем разе не подлежат сомнению! ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана - Цензор.НЕТ 1699
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Колишній недоторканій артилеристці тетянці - конче необхідна кваліфікована психіатрична допомога в спеціалізованому закладі.. Після закриття в камері свого бойфренда сірожі пашинського - зовсім мізки втратила..
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Нужно посмотреть на фото этой Черновол и все станет ясно.
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Як це на Портнова нема інформації про злочини?! А закони 16 січня, а рокрадання разом з Яником казни України на 40 млрд., а конституційний переворот який дозволив, узурпувати владу харанту овощу, а жертви Майдану, а війна, а зрада держави!? Цього Труба тобі мало? Список можна продовжити. Та тільки за це його підвищити треба верх ногами. Він ворог і все. Чим скоріше ми його та подібних знищемо тим краще.
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а ти не знав ЩО, згідно з Конституції України народний депутат Украини не несе юридичну відповідальність за особисте голосування. Дебил ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана - Цензор.НЕТ 7716
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Портнов не був народним депутатом і не голосував, Яник теж не був нардепом і тех не голосував. За Трубу не пам'ятаю, а шукати ліньки
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Все суды он выиграл, все надуманные обвинения сняты.
Он вам может не нравиться как человек, но на него в настоящий момент ничего нет в судах и у следствия.
Есть факты, подавайте на него в суд.
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а тебе он нравится, как работодатель ?
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ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана - Цензор.НЕТ 1927 Якщо на портнова зараз немає нічого в судах, це не означає, що він невинуватий, це означає, що не хотіли знайти.
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Можно было сделать еще так:

Якщо на портнова зараз немає нічого в судах, це не означає, що він невинуватий, це означає, що не хотіли знайти. ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана - Цензор.НЕТ 3011
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Кто такие Богдан и Портнов мы знаем и без Черновол, а вот этими людьми в ГБР после того как зелеботы свалят - займётся народ и прокуратура.
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Зачем ждать?
Начинай сегодня!
Что мешает?
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отсутствие платежек за коммуналку в отопительный сезон
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Дурак с инициативой, самое страшное сочетание. В данном случае дура.
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В текстах Татьяны НИКОГДА не было и быть не могло информации, это все - бред шизофреника, там только форма какого то расследования и видимость знания чего то тайного, так как куски каких то документов связываются меж собой только голословными утверждениями автора о наличии каких то связей меж фигурантами этих документов, которые она никак не подтверждает, типа: "мы видим в документе 1, что деньги получены гражданином А, который НАХОДИТСЯ В ОРБИТЕ гражданина Б, зависимого от гражданина В, потому нужно сажать жену В, как давно симпатизирующую президенту З !".
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Вихід один, посадити усе "окружение", як злочинне угруповання, і край. Локалізувати, як дифтерію.
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Какое окружение - Черновол? Так они все со справками, как и она.
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Більшого від труби нічого і не вимагалося. Портновський холуй сказав все, що від нього і очікувалося. А далі вже Першого грудня народ на вулиці вирішить винні портнов з богданом чи ні. А там на ліхтарі місце і для труби знайдеться 😕
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Зе-путриоты традиционно стройными рядами стали на защиту Портнова, который "на х.. видел ваш Майдан".
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Лахтинский скот он такой, боюсь портчнка скоро срать не сможет, шакалы с дебилами ему попу залижут
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Шо, Табаки, услышал, что вспомнили про тебя, ушки встрепенулись?)))
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Не я матерюсь, а ваш кумир Портнов.
Я его всего лишь процитировала, как это не раз делал и ЦН, цитируя разных персонажей.
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Не я с ЦН заставляю портновых, дубинских разговаривать русским матом.
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Очередные лживые зефановские фантазии.
Я не обожаю, а вынуждена цитировать матерщящихся, ненавидящих Майдан и майдановцев кумиров зефанов.
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Хам Портнов и те, кто одобряют его заявления и действия и гнобят тех, кто пытается поставить портнова на подобающее ему место.
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И хватит загаживать форум своим волчьим флудом. Пересобачился с половиной комментаторов в теме.
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Не хами и занимайся аутотренингом в более укромных местах.
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Табаки, тебе видней, это ж ты на полу на коврике возле двери портянки спишь. Или он и на коврик для своей собаченки жлобится?
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У руських матюків зроду не було. По-матушке завжди було на московії, бо в їхньому племені таким способом з'ясовували кровні зв'язки.
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Але сиділо падло 5 років в Росії, бо боявся рило тут своє показати!
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Хіба може холоп на своїх хазяїв справу відкрити?
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"Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не осуществляет досудебное расследование покушения на растрату средств государственного бюджета страны в размере более 3 млрд гривен заместителем Министра Кабинета Министров Украины А.Богдан и руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины А.Портновым в 2012 и 2013 годах.-главноедля ГБР портновскую муйню о мальдивских растратах Петра мусолить,как вонючую портянку ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана - Цензор.НЕТ 7028
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