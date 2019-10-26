EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3811  58
Все про:Кучеренко (4) енергетика (375) атомна енергетика (27) Климпуш-Цинцадзе (302)

 Поправки в закон про атомну енергетику приймалися "під килимом", - Климпуш-Цинцадзе

Народні депутати України Олексій Кучеренко ("Батьківщина") та Іванна Климпуш-Цінцадзе заявили про те, що поправки в закон про атомну енергетику приймалися під килимом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Свободи слова з Савіком Шустером.

"Зі спокійною душею ми рекомендували прийняти законопроєкт, що стосується атомної енергетики. А потім підкилимно вночі намагаються протягнути цю правку, потім приймають її без присутності всіх членів комітету. Ця правка, не стосується закону про атомну енергетику, відкриває лазівку для того, щоб Україна почала імпортувати енергію з РФ. Росія використовує енергетику як зброю проти України. Енергія з Білорусії теж маніпуляція, оскільки вони можуть продавати тільки російську. Цю лазівку потрібно закрити"- заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Олексій Кучеренко заявив, що його як заступника голови профільного комітету проінформували про те, що засідання, на якому розглядатимуться правки в закон про атомну енергетику, відбудеться о 12 годині.

За його словами він прибув на засідання об 11-57 і йому оголосили, що засідання завершено. Депутати від "СН" зібралися раніше і швидко проголосували без депутатів від інших фракцій всі свої правки.

Читайте також: Концерн "Енергоатом" звинувачують у таємному підписанні договору з російським виробником ядерного палива, його керівництво каже, що не приховувало угоди

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156092
 
 
 Топ коментарі
 
По его словам он прибыл на заседание в 11-57 и ему объявили, что заседание завершено. Депутаты от "СН" собрались раньше и быстро проголосовали без депутатов от других фракций все свои правки. Источник: https://censor.net.ua/n3156092»

сходка...
 показати весь коментар
 
партию СН переименовать в партию СК
 показати весь коментар
 
Бедные ЗЕбилы, с таким темпами как их ЗЕкловуны грабят и деребанят Украину, бедному ЗЕбилу вообще нельзя будет ни в одну тему зайти. Осталась одна надежда для всех ЗЕбилов шо Цензор будет переодически шо то про Петю и Гонтареву писать...вот где сразу все ЗЕбилы прибегут моментально, а в таких темках как эта, ЗЕбилов вы не увидите...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По его словам он прибыл на заседание в 11-57 и ему объявили, что заседание завершено. Депутаты от "СН" собрались раньше и быстро проголосовали без депутатов от других фракций все свои правки. Источник: https://censor.net.ua/n3156092»

сходка...
 показати весь коментар
 
 
Транзит московитского газа делать можно и нужно. А купить 1% электроэнергии в Московии, чтобы снизить тарифы Ахметова - нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Тебе милее реванш вовкиХуйла и память о фрагментах сашки-курощупа, поджидовник???
 показати весь коментар
 
 
ПОРА ЭТОТ КОВЕР СОДРАТЬ вместе со шкурами подковерных барыжных деятелей-наша жопа это результат работы этих крыс в первую очередь
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да пижонство это всё. Продавать москалям уран, покупать у них топливо для АЭС, а потом посыпать голову пеплом, что и 1% электричества купили. Трындец катастрофа!
 показати весь коментар
 
 
Кацапа зразу видно по реакції на тему яка торкається кацапії .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Януковича верните, он ниче так оказывается был.
 показати весь коментар
 
 
только в наручниках и на кравчучке под конвоем!
 показати весь коментар
 
 
Может лучше СУКИ. Ничего плохого не подумайте. Слуги Игоря Коломойского и других Поправки в закон об атомной энергетике принимались "под ковром", - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6133
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бедные ЗЕбилы, с таким темпами как их ЗЕкловуны грабят и деребанят Украину, бедному ЗЕбилу вообще нельзя будет ни в одну тему зайти. Осталась одна надежда для всех ЗЕбилов шо Цензор будет переодически шо то про Петю и Гонтареву писать...вот где сразу все ЗЕбилы прибегут моментально, а в таких темках как эта, ЗЕбилов вы не увидите...
 показати весь коментар
 
 
Шото опять гниде-гудку концовка передачи не понравилась.Вырубили раньше времени.
 показати весь коментар
 
Энергия из Белоруссии тоже манипуляция, поскольку они могут продавать только русский Источник: https://censor.net.ua/n3156092
Ага, все такие херак и прозрели вдруг...
А у меня вопрос- белорусский уголь, белорусская нефть и продукты ее переработки, а также словацкий (sic] !!! ГАЗ, ни на какие мысли не наводят, не? В Словакии такие месторождения газа открыли за последнее время, что ты
 показати весь коментар
 
 
ИДИОТ! без электроэнергии мы спокойно обходимся и загружаем работой своих,а нефть только из тебя разве что выдавить?
 показати весь коментар
 
 
За сутки после разрешения покупать э.э в России цена на укр. рынке на нее упала 7%. Наконец-то начали разрушать ахметовскую монополию
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1058562.0
 показати весь коментар
 
Твоей логикой, газ и нефть вам тоже не нужна, вы же их добываете, да и уголь, если на то пошло... Компании Укрнафта и Укргаздобыча, говорят о чем то названия? Если нет, то погугли. Так вот, я это к тому, что да, и электрическая генерация в Украине и добыча энергоресурсов есть, но она НЕДОСТАТОЧНА для закрытия нужд внутреннего потребления. Недостаточна, понимаешь, придурок? И бросай привычку оскорблять незнакомых людей в комментариях...
 показати весь коментар
 
Нікому ти тут непотрібен, Человек Москофской Області. Приперся - терпи. Ви ж. кацапи, відомі мазохісти.
 показати весь коментар
 
это же откуда в Беларуси УГОЛЬ, и НЕФТЬ, "кацапёнок"? От сырости?! Там испокон веков, из "энергоресурсов", кроме дров, только торф добывали!!! Ты учебник географии в школьном туалете скурил?
 показати весь коментар
 
 
Мдяяя, как все запущено то... Тебе знакомо слово «сарказм»? Если нет, то погугли, хохлёнок...
 показати весь коментар
 
Еще раз перечитай мой первый комментарий, ЕЩЕ РАЗ погугли слово «сарказм», сопоставь эти две вещи в своей тупой башке, и только потом возвращайся, ок?
 показати весь коментар
 
Тролятино, ти не забувайся. Життя кацапських тролів на Цензорі дуже коротке і ціна йому - три кацапських копійки. У СПАМ.
 показати весь коментар
 
 
А по сути дискуссии то есть что возразить? Прошлый оппонент то хоть попытался... Нечего возразить? Ну тогда твой комментарий, старый кот, вернее старый кит, кот, кит- не знаю как правильно... короче твой комментарий хорошо отражает уровень твоего интеллекта
 показати весь коментар
 
Ти всерйоз вважаєш що тебе тут хтось сприймає як сапієнса? Я тебе сприймаю як ефірний шум, сміття. На інше ставлення кацапи не заслуговують.
P.S. на твоєму аквафреші чомусь смужки стоять неправильно.
 показати весь коментар
 
Ну, шо? Ще раз на поліграф?
А, може, краще - в цирк?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это все мне очень напоминает белорусский хамон, пармезан и креветки в московских супермаркетах. Особенно креветки, Белоруссия же вся окружена морями, епт, я и забыл
 показати весь коментар
 
 
Герус возможно неправ! Но когда вопли и сопли исходят от представителей барыжной свинофермы возникают сомнения! Мертветчука реанимировали, свинарчуков породили, коляхарошийпарень, мальдивский петя инкогнито, генпридурок сейшельський, тот котрый муж женщины 21-го тысячелетия ..и т.д.!
 показати весь коментар
 
 
Какого хрена мы еще слышим выс еры от этой особы? Климкина давно не слышно было, к стати.
 показати весь коментар
 
 
Климпуш-Цинцадзе: Северный Поток-2 несет угрозу Европе.
 показати весь коментар
 
 
Шикарная новость:Копенгаген одобрил прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe,который соединит Данию и Польщу.Это значит,что СП-2 всем трубам труба,т.е-кырдык.
 показати весь коментар
 
 
Это значит. что у тебя мосгов нет. Теперь Дании нужно вымалиаать у Гапрома разрешение на пересечение СП2
 показати весь коментар
 
 
А газ. нефть. уголь . соляру покупать можно?
 показати весь коментар
 
 
Умолять в твоем ху"ляндском воображении и питерасном ментале!Миром правит бизнес,просто отрыжка неправомочного распада совка никому и нахрен не нужна в 21-м веке, из-за ЮП,СП из парашной газовой колонки.Рано или поздно-это обернётся ещё большим распадом-макака с гранатой способна сама себя подорвать.
 показати весь коментар
 
 
а почему газ "словацкий" можно у рф покупать, а электр нет?
 показати весь коментар
 
 
У ху"ла покупать равносильно,как у гитлера во времена оккупации.Даже кацап бы охренел от агрессора.
 показати весь коментар
 
 
А газ покупать можно? А соляру? А нефть?
 показати весь коментар
 
 
покупать можно, а говорить об этом не патриотычно. гыгы.
 показати весь коментар
 
 
Так и я о том же Такие нынче "патриоты" - вишиванку подороже и речи поярьче
 показати весь коментар
 
 
"Жінка без сраки - як село без церкви"©
А щей й Цинцадзи он які знатні.
 показати весь коментар
 
 
Тут рашисты с слугами Кодломойского возбудились : дайте им лизнуть Ху"ло хоть на 1%.
 показати весь коментар
 
 
Ни ума, ни опыта, ни образования ни совести, одна примитивная и брутальная брехня.
Не ведают что творят.Кто то их наказывает лишая разума.
 показати весь коментар
 
 
Враховуючи, що електроенергію від кацапів купляє Коломойський, і ніхто інший, то цілком закономірне твердження, що "слуги" служать саме Бєнє, і нікомі іншому.
 показати весь коментар
 
 
Это лишь означает. что ахметовской монополии и диким ценам пришел конец.
Відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії допомогло різко подешевшати електроенергії на так званому «ринку на добу наперед». Це саме та частина нового ринку електроенергії України, де купують електроенергію для водоканалів, офісів, магазинів, пекарень, тролейбусів - всього того, чим ми користуємось кожен день, і за що платимо кожен день в ціні товарів і послуг. Подивіться чорну лінію на цьому графіку, побудованого на даних ДП «Оператор ринку» - це і є падіння ціни ее/е на РДН у об'єднаній енергосистемі України:
За словами голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, нинішнє падіння на 7% у річному вимірі становить близько 10 млрд грн. Це гроші, які не отримає той, хто продає е/е на РДН. А це - саме Ахметов. Бо влаштована ще урядом Гройсмана модель «ринку» така, що Ахметов виявився монопольним продавцем енергії на РДН. Всіх інших виробників тупо розігнали по іншим сегментам. І вплинути на ціну РДН можна тільки збільшенням пропозиції е/е з імпорту. Завдяки тому, що українська ОЕС інтегрована з радянською імперією, то енергію майже для всієї України можна імпортувати лише з Росії та Білорусі. І відкриття «форточки» на схід у розмірі 3% від усього споживання збило ціни на 7%.
 показати весь коментар
 
Для ліквідації монополій в державі існує АМКУ. І до чого тут Бєня...?
 показати весь коментар
 
 
АМКУ існує тільки на папері. а реально ціну на е.е. збив саме Беня
 показати весь коментар
 
Для всех желающих, покупающих электричество на рынке
 показати весь коментар
 
Ти пробєніне , добав сюди ще зміцнення залежності від кацапії в енергетиці . Один відсоток для початку це нічого не значить , тільки потім буде 40% . Виходить що Україні мало газової голки , то беня ще встролює електричну . Завдяки зезєлям дупоголовим .
 показати весь коментар
 
 
Подожди-не спеши-козлов ******* уже в мешок загнали face to face между курдами с ножами и турками с ятаганами впервые за 140 лет.Не пройдёт и 2-а года,как с 39-го по 41-ый.Вон на чучхе казах 8-ых за раз в карауле положил в мирное время-то.Да и укры кровь пускать будут козлорожим,если барзеть будут.Та что-смех без причины-признак дурачины.
 показати весь коментар
 
 
Это было вынужденно, т.к. на ковре в это время Кучеренко и Климпущ-Цицкалзе занимались хрен знает чем!
 показати весь коментар
 
 
Народний депутат Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщина" у Верховній Раді, назвала "антиукраїнським шабашем" дії голови комітету паливно-енергетичного комплексу Андрія Геруса, пов'язані з ініціативою вивести з державної власності майже половину газотранспортної системи та відкриттям імпорту електроенергії з Росії

https://dt.ua/POLITICS/timoshenko-slidom-za-rinkom-***************-gerus-zaproponuvav-zdati-rosiyanam-**********-gazotransportnu-sistemu-326588_.html
Ави думали навіщо ця піаракція "СН"з детектором брехні?
Поправки в закон про атомну енергетику приймалися "під килимом", - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5148
 показати весь коментар
 
 
Просто соевую шоблу отогнали от корыта, вот поэтому у всяких этих Цимпуш-Клинцадзе сейчас пуканы взрываются. А когда были у власти, спокойно вели любую торговлю с агрессором, вплоть до поставки цемента и щебенки на строительство Керченского моста. При этом на публике толкая пафосные слащавые речи, какие они типа патриоты и как героически сражаются против агрессора
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору