 Поправки в закон про атомну енергетику приймалися "під килимом", - Климпуш-Цинцадзе

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Свободи слова з Савіком Шустером.
"Зі спокійною душею ми рекомендували прийняти законопроєкт, що стосується атомної енергетики. А потім підкилимно вночі намагаються протягнути цю правку, потім приймають її без присутності всіх членів комітету. Ця правка, не стосується закону про атомну енергетику, відкриває лазівку для того, щоб Україна почала імпортувати енергію з РФ. Росія використовує енергетику як зброю проти України. Енергія з Білорусії теж маніпуляція, оскільки вони можуть продавати тільки російську. Цю лазівку потрібно закрити"- заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Олексій Кучеренко заявив, що його як заступника голови профільного комітету проінформували про те, що засідання, на якому розглядатимуться правки в закон про атомну енергетику, відбудеться о 12 годині.
За його словами він прибув на засідання об 11-57 і йому оголосили, що засідання завершено. Депутати від "СН" зібралися раніше і швидко проголосували без депутатів від інших фракцій всі свої правки.
сходка...
Ага, все такие херак и прозрели вдруг...
А у меня вопрос- белорусский уголь, белорусская нефть и продукты ее переработки, а также словацкий (sic] !!! ГАЗ, ни на какие мысли не наводят, не? В Словакии такие месторождения газа открыли за последнее время, что ты
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1058562.0
P.S. на твоєму аквафреші чомусь смужки стоять неправильно.
А, може, краще - в цирк?
А щей й Цинцадзи он які знатні.
Не ведают что творят.Кто то их наказывает лишая разума.
Відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії допомогло різко подешевшати електроенергії на так званому «ринку на добу наперед». Це саме та частина нового ринку електроенергії України, де купують електроенергію для водоканалів, офісів, магазинів, пекарень, тролейбусів - всього того, чим ми користуємось кожен день, і за що платимо кожен день в ціні товарів і послуг. Подивіться чорну лінію на цьому графіку, побудованого на даних ДП «Оператор ринку» - це і є падіння ціни ее/е на РДН у об'єднаній енергосистемі України:
За словами голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, нинішнє падіння на 7% у річному вимірі становить близько 10 млрд грн. Це гроші, які не отримає той, хто продає е/е на РДН. А це - саме Ахметов. Бо влаштована ще урядом Гройсмана модель «ринку» така, що Ахметов виявився монопольним продавцем енергії на РДН. Всіх інших виробників тупо розігнали по іншим сегментам. І вплинути на ціну РДН можна тільки збільшенням пропозиції е/е з імпорту. Завдяки тому, що українська ОЕС інтегрована з радянською імперією, то енергію майже для всієї України можна імпортувати лише з Росії та Білорусі. І відкриття «форточки» на схід у розмірі 3% від усього споживання збило ціни на 7%.
https://dt.ua/POLITICS/timoshenko-slidom-za-rinkom-***************-gerus-zaproponuvav-zdati-rosiyanam-**********-gazotransportnu-sistemu-326588_.html
Ави думали навіщо ця піаракція "СН"з детектором брехні?