 НАБУ розслідує можливу корупцію під час будівництва Шулявського мосту, лист про Кличка направили в НАЗК. ДОКУМЕНТ

Про це сказано у відповіді НАБУ, яку опублікував у Facebook депутат Київради Ілля Сагайдак, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" під час будівництва Шулявського шляхопроводу, що спричинило тяжкі наслідки. (...) Крім того, на адресу НАЗК направлено лист про ухвалення рішення про наявність у діях Віталія Кличка конфлікту інтересів та вжиття заходів реагування в межах компетенції", - йдеться в листі НАБУ.

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"Схоже не ми одні побачили, що зловживання службовим становищем під час будівництва Шулявської розв'язки викликає тяжкі наслідки. Це ще було до того, як Кличко додав півмільярда гривень генпідряднику Шулявки, бенефіціара якого взято під варту, тому конфлікт інтересів отримує ще один епізод", - прокоментував відповідь НАБУ депутат Київської міської ради Ілля Сагайдак.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 вересня шестеро депутатів Київської міської ради звернулися в Національне антикорупційне бюро України щодо можливих зловживань Київського міського голови Віталія Кличка під час будівництва Шулявського шляхопроводу.