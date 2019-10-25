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Все про:НАБУ (2148) Київрада (243) Кличко (746) НАЗК (663) Шулявський міст (12)

 НАБУ розслідує можливу корупцію під час будівництва Шулявського мосту, лист про Кличка направили в НАЗК. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження після заяви депутатів Київради про корупцію під час будівництва Шулявського мосту.

Про це сказано у відповіді НАБУ, яку опублікував у Facebook депутат Київради Ілля Сагайдак, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" під час будівництва Шулявського шляхопроводу, що спричинило тяжкі наслідки. (...) Крім того, на адресу НАЗК направлено лист про ухвалення рішення про наявність у діях Віталія Кличка конфлікту інтересів та вжиття заходів реагування в межах компетенції", - йдеться в листі НАБУ.

НАБУ розслідує можливу корупцію під час будівництва Шулявського мосту, лист про Кличка направили в НАЗК 01

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"Схоже не ми одні побачили, що зловживання службовим становищем під час будівництва Шулявської розв'язки викликає тяжкі наслідки. Це ще було до того, як Кличко додав півмільярда гривень генпідряднику Шулявки, бенефіціара якого взято під варту, тому конфлікт інтересів отримує ще один епізод", - прокоментував відповідь НАБУ депутат Київської міської ради Ілля Сагайдак.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 вересня шестеро депутатів Київської міської ради звернулися в Національне антикорупційне бюро України щодо можливих зловживань Київського міського голови Віталія Кличка під час будівництва Шулявського шляхопроводу.

НАБУ розслідує можливу корупцію під час будівництва Шулявського мосту, лист про Кличка направили в НАЗК 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156091
 
   
 Топ коментарі
 
Ты смотри а покупку электроэнергии с рашки не расследуют..странно..Ах да, это же новая команда ЗЕрехворматоров покупает, а им то можно...
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Когда же вы строить что-то начнёте, вместо того чтобы открывать пачками липовые "дела" ?
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Не везет Кличко с мостами 😀😀😀
Томущо слово ' амплитуда" не выучил
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Не везет Кличко с мостами 😀😀😀
Томущо слово ' амплитуда" не выучил
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Не везёт кацапам с мозгами. Мост через Клязьму не могут построить
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Это все туфта . Сытник точно в доле в коррупционных схемах . Во многих . Про Холодницкого пока неизвестно .
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Ты смотри а покупку электроэнергии с рашки не расследуют..странно..Ах да, это же новая команда ЗЕрехворматоров покупает, а им то можно...
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Когда же вы строить что-то начнёте, вместо того чтобы открывать пачками липовые "дела" ?
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Непонятно: чем это НАБУ недовольно. Тем что мост таки строится ? А в чём их цель - чтобы строительство прекратилось, наверное.
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Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
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Муки, сами ничего не делают и другим не дают. Но по дорогам катаются
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Рейдерский захват депутатами Шулявского моста - новое слово современного рейдерства. Теперь остался только рейдерский захват ЦИК.
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Возможно,Виталий Владимирович говорит как идиот и выглядит иногда как идиот. Но вы не должны обманываться: он действительно идиот.
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Ну загонять, так загонять. Кабанчик должен быть тревожным. Педаля к Джулиани не побежит снова на ручки карапкаться? Последняя так сказать надежда! Как всё славно и медленно движется к развязка. Даже не так, Шулявская развязка приближает педалю к развязке. Педалями был на столько туп, что умудрился наследить уже когда его хобот держали в руках. Жадность педаля, залог бедности а природная тупость, залог хорошего срока. В любом случае будет интересно.
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Стоило только 12 Свидетелям Зерро накатать бумагу на Кличка https://censor.net.ua/news/3156062/18_deputatov_kievsoveta_iz_120_poprosili_zelenskogo_uvolit_klichko, как началось следствие. Самое главное, что бы не началось ЗЕ-покращення
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