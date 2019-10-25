 СБУ виявила багатотисячні розкрадання під час ремонту 7 поліклінік на Донеччині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатор угоди проживає в тимчасово окупованому Донецьку. Зареєстровані ним у Києві дві фірми впродовж 2017-2019 років виграли тендери на проведення будівельно-ремонтних робіт у 7 поліклініках Донбасу. Загальна сума контрактів становила понад 75 млн гривень.

Третина передбачених робіт була виконана тільки на "папері", а виділені державою кошти привласнені учасниками угоди. Це створило загрозу стабільному функціонуванню об'єктів соціальної інфраструктури регіону. Встановлюється точний розмір заподіяних державі збитків.

Також виявлено, що ділки умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 12,5 млн гривень.

Під час обшуків у Києві в офісах і за місцем проживання керівників фірм виявлено банківські картки, фінансово-господарські документи і чорнові записи, печатки задіяних в угоді фірм, які підтверджують протиправну діяльність. Накладено арешти на банківські рахунки фірм.

В рамках розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення підозри фігурантам справи.

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