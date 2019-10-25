EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1105  48
Все про:Плачков (7) Електрика (299)

 Сьогодні немає жодної необхідності купувати електроенергію в Росії, - Плачков

Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, міністр палива та енергетики (2005-2006) заявив про те, що немає жодної необхідності купувати електроенергію в Російській федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.

"Сьогодні немає жодної необхідності купувати електроенергію в Росії. Можливо є якісь політичні причини, а економічних точно немає", - підкреслив Плачков.

Читайте також: "1% імпорту електроенергії з Росії - не загроза для енергетичної безпеки" - Герус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156088
 
   
 Топ коментарі
 
Твоя йулька у другий тур не вийшла, навіть. Це ви, дурні, привели до влади зелену шмарклю, аби ніПорошенко.
 показати весь коментар
 
Херус выполняет волю Кодломойского помочь Ху"лу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
... ты дурак?... на этом ахметов зарабатывает бабло...
 показати весь коментар
 
Да к лечись, кто тебя дебила к врачу не пускает?
 показати весь коментар
 
Можно и по другому нагибать Ахметова,но не целовать московскую жопу. Сегодня нет никакой необходимости покупать электроэнергию в России, - Плачков - Цензор.НЕТ 1897
 показати весь коментар
 
 
З часом Становиться очевидно, і зрозуміло що АБИНЕЮЛЬКИ привели до влади чегових бариг , зі своїми Роттердамами++ і свинарчуками.
 показати весь коментар
 
 
Твоя йулька у другий тур не вийшла, навіть. Це ви, дурні, привели до влади зелену шмарклю, аби ніПорошенко.
 показати весь коментар
 
 
Вашу Юльку Бєня кинув.
Вона ж у кінці 2018 була впевнена у 100% -й перемозі, і наліво і направо обіцяла відразу, по восшествію на прєстол «посадіть Порошенка» (того, хто фактично визволив її з Качанівської тюрми).
Нєльзя так борзєть...

 показати весь коментар
 
 
Ну да, ты там знаешь кто кому чего обещал.
 показати весь коментар
 
Херус выполняет волю Кодломойского помочь Ху"лу
 показати весь коментар
 
 
Это и так всем известно))) тут дело немножечко в другом "раздайся море болгарское местечковое говно всплывает " Сегодня нет никакой необходимости покупать электроэнергию в России, - Плачков - Цензор.НЕТ 7762
 показати весь коментар
 
зрозуміло, що бєня крім маячної ідеї запраторити Пороха за грати, плекає мрію загарбати статки ахмєтова...він йому також маслаком поперек горлянки стоїть...Якось в інтерв'ю бродата бабушка сказав, що ахмєтов багато заробляє..А тут ще й хвоста йому прищемили закордонні спецслужби...от і лютує...я ця особь спроможна на багато чого, що немає нічого спільного з людяністю, законом...
 показати весь коментар
 
 
А вообще очень символично, что в 2014, во время кризиса, Герус был против импорта из РФ, тогда критически необходимого, а сегодня, когда Украина полностью себя обеспечивает - Герус за импорт из России.
Уголь после потери Донбасса Украина импортировать вынуждена, а вот электричество - нет. Уголь - это сырье, а электричество - конечная продукция. Запуская ее из России, сюзерен Геруса отнимает кусок хлеба и у энергетиков, и у шахтеров. Герус прямо признает, что «Роттердам+» поддерживал госшахты, но одновременно он поддерживал и частные шахты, и вот это нехорошо. Сверхприбыли. Наверное, если бы угледобыча была сверхприбыльной, ей бы давно уже занимался Коломойский.
 показати весь коментар
 
 
Вывод : Герус - агент Козломордии и коррупционер. Пора СБУ присмотреться к улучшению материального состояния Геруса
 показати весь коментар
 
 
А зеленая энергетика с тарифом одним из самых высоких в Европе компенсируется за счет общей генерации то хорошо?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Да, Зеленский наш президент и ему БРАВО а тарифы надо снижать ,но Слава Богу, что их не повышают ,как это делала вороватая соевая банда .
 показати весь коментар
 
""Слава Богу, что их не повышают ,как это делала вороватая банда"Сьогодні немає жодної необхідності купувати електроенергію в Росії, - Плачков - Цензор.НЕТ 104

С 1 января 2020 года цены на газ для населения в Украине будут формироваться по рыночным принципам. Цена будет рыночной. Она будет определяться как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены»
....с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей почти на 18,4-19,6%. - до 10-12 тысяч грн с НДС и доставкой
 показати весь коментар
 
 
моника тебе ничего не обещал.. кроме имитаций игры куем на пианино Сьогодні немає жодної необхідності купувати електроенергію в Росії, - Плачков - Цензор.НЕТ 5529
тем временем тарифы на газ для населения:

С 1 января 2020 года цены на газ для населения в Украине будут формироваться по рыночным принципам. Цена будет рыночной. Она будет определяться как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены»
....с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей почти на 18,4-19,6%. - до 10-12 тысяч грн с НДС и доставкой
 показати весь коментар
 
Зеленский! Тарифы снижай, колбасу нарезай, работягам наливай!.😁
 показати весь коментар
 
Герус - ручная косоглазая собаченка Коломойского. Протянул с другими слугами урода правку в законопроект, благодаря которой разрешили импорт электроэнергии у врага - русских тварей. Цель Коломойского - "убить" Центрэнерго и сделать нашу страну энергетически абсолютно зависимой от параши.Слуги народа действуют заодно с врагом - они руками Геруса хотят лишить государство энергетической независимости. Герус подрывает основы энергетической , а значит и национальной безопасности Украины.
 показати весь коментар
 
Тупо поржал, сказать честно... да пофиг, разницы - нет, пототу что монополия.
 показати весь коментар
 
Или рассказывает Герус об открытии импорта электроэнергии из России. Покупаем мы с благородной целью у страны-агрессора - снизить цены на рынке. Но, правда, параллельно достигаем другие цели - даем дешевую электроэнергию заводам Коломойского и принуждаем ДТЭК снизить цены своей теплогенерации - опять-таки в интересах Коломойского. И параллельно подрываем энергетическую безопасность страны и своими руками создаем зависимость от РФ. Пинаем действующую стратегию Украины, которая предусматривает интеграцию с общеевропейской энергосистемой (ENTSO-E), а не с Россией и Белоруссией.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чем проблема то? Ну продаем мы электроэнергию, и что? Чего вспухли то все? Типа газ, дизель, уголь и нефть уже нещитово? Странный подход...
 показати весь коментар
 
Ну и продавайте, нам она просто не нужна, ваша эл.энергия ...воняет московщиной и сруським духом...
 показати весь коментар
 
Вот Плачкову можно верить - всю жизнь отдал Энергетике
 показати весь коментар
 
и сейчас отдает, за больший деньги, в дтэк ринатика!
 показати весь коментар
 
ДТЭК занимает на рынке двухсторонних договоров 70%, а в целом он контролируется тремя компаниями тепловой генерации - кроме ДТЭК, на нем торгуют «Центрэнерго» и «Донбасэнерго».
Более дешевая электроэнергия из Белоруссии вынудит монополистов и ДТЭК в частности или снизить цену реализации и конкурировать, ну или уменьшить объем поставок и отказаться от возможной прибыли а так да, нет никакой необходимости!
 показати весь коментар
 
у Белоруссии дефицит электроэнергии! Они могут перепродавать только рашистскую! В стойло ринатика, беню, тогда цена снизится!
 показати весь коментар
 
в забайкалье, бyрятский танкист yгрохал восем ихтамнетов, это пока.
там еще двое раненых тяжко .
чесно, 6 лет назад посочyствовал бы, сейчас радyет.
два офицера в раю.
 показати весь коментар
 
 
Слышь, дебил, что вы там курите? Эл энергия с Крыма...смешно даже читать
 показати весь коментар
 
 
Геруса сьогодні гарно взули, навіть Ляшко ще додав йому пенделя.
 показати весь коментар
 
Я давно сказал, что итоги правления Зеленского определит второй и третий состав его команды.
Назначение Сивохо главным специалистом по реинтеграции Донбасса в каком-то смысле стало кульминацией первого принципа назначения:
- кумовского.
«Кумовья» в ближайшее политическое время (до годовщины правления) развалят все, что смогут (ходят тёмные слухи, что в министерстве обороны, например, третий месяц не подписывают ключевые платёжные документы), зимние платежки за коммунальные добьют электорат и по факту констатации провала «креативной команды», придёт время чистки и замены.
На кого же будет осуществлена эта замена?..
Вы удивитесь и обрадуетесь.
На старые, добрые лица.
Например, на Юлию Владимировну в качестве премьера.
Второй принцип назначения вернётся к логике олигархического баланса, традиционного со времён Кучмы.
Одному кучерявому олигарху придётся подвинуться, ибо в Украине правление одного никогда не длится долго, также возможны, досрочные парламентские выборы.
После периода расколбашивания, связанного с захватом и делёжкой рынка земли, постановки и смены лиц и команд на ключевые должности, в стране снова воцарится олигархический консенсус, все, как в старые добрые времена.
Есть и крайние варианты: Зе может натупить в вопросе уступок Путину, тогда перебалансировку осуществит нечто, вроде военного Майдана.
Что не изменится:
- кучмовская модель государственности: несколько ФПГшек проедают страну, заигрывая с пролетариатом и люмпенами;
- эксплуатация политтехнологами худших человеческих качеств в электорате, т.е. развращение и без того развращенных, слабых, больных умов продолжится;
- старые команды снова вернутся к власти;
- бегство среднего класса во внешнюю и внутреннюю эмиграцию.
Что изменится:
- возможно, «технократический уряд» немножко подтянет фискальную дисциплину и сможет слегка улучшить регуляторную/инвестиционную политику в некоторых отраслях;
- политика движения в НАТО/ЕС будет ослаблена, в том или ином варианте, мы снова сдрейфуем к многовекторности по беларусско/казахскому варианту: Китай, Турция, Израиль, арабы там, где ими можно заместить Россию и ЕС.
Резюме:
- великие надежды на укрощение олигархов, на реанимацию среднего класса, замену модели проедания на модель развития, на устойчивое продвижение в ЕС/НАТО, не сбудутся.
Модель волшебника на голубом вертолете, модель «вдруг откуда не возьмись, появился вротебись», и всех спас, в Украине невозможна.
Не-воз-мож-на.
У нас для подвига быстрых, революционных реформ элементарно не хватает кадров: мы нация с многократно уничтоженной элитой, а сегодня ещё и развращенная до потери морального облика.
Любому супер-реформатору, занесённому на вершину по тому или иному капризу судьбы, просто не на кого будет опереться.
Для сверхцивилизационного рывка нужен сверхцивилизационный потенциал.
А откуда он у нас, если мы до сих пор не определились: к какой цивилизации принадлежим, а потенциал, и без того убогий, за 28 лет спустили в унитаз окончательно?
Рабочим сценарием для нас был бы консервативный сценарий, первой задачей руководителя в котором было бы бережное взращивание классов, на которых можно было бы опереться в деле курощения олигархов и воспитания люмпенов, а именно: силовиков, как касты и корпорации чести, и среднего, предпринимательского класса, как линии креатива и модернизации (олигархи силовиков коррумпируют до потери профессионализма, а люмпенов развращают до потери человеческого облика).
Вторая линия: постепенное, очень выверенное сужение пространства для произвола олигархата и спасения пролетариата от самих себя: т.е. создание справедливой судебной системы и - образования, особенно, усиленное образование для взрослых.
Ничего этого при Зеленском не будет.
Не тот кадр.
Конкретный олигарх съел его в течении четырёх месяцев после избрания, а олигархическая система доест к годовщине избрания.
То, что вы поверили в то, что конкретный кадр сможет поставить и решить задачи, которые ценой невероятных усилий еле-еле смогли решить Петр Первый и Дэн Сяопин - факт не столько его, сколько вашей биографии.Алексей Арестович
 показати весь коментар
 
В одну річку не можна увійти двічі,кажуть розумні люди.Коломойша вирішив,що він самий розумний.
 показати весь коментар
 
Необходимость есть. Просто не всем она очевидна. С уважением, Беня.
 показати весь коментар
 
Плачков сейчас работает на ринатика экснаперсточника! Нужно поставить в стойло ринатика, беню и не будет необходимости искать альтернативных поставок с ху@лостана для того чтобы снизить цены на электроэнергию!
 показати весь коментар
 
 
100%,
а для этого всего то нужно, что бы ахметовский ДТЭК (а с ним и остальные монополисты на рынке) торговал своей электроэнергией по цене кацапской ... и фффсёёё! тема закрыта
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору