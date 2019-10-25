 Сьогодні немає жодної необхідності купувати електроенергію в Росії, - Плачков

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.
"Сьогодні немає жодної необхідності купувати електроенергію в Росії. Можливо є якісь політичні причини, а економічних точно немає", - підкреслив Плачков.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.
"Сьогодні немає жодної необхідності купувати електроенергію в Росії. Можливо є якісь політичні причини, а економічних точно немає", - підкреслив Плачков.
Вона ж у кінці 2018 була впевнена у 100% -й перемозі, і наліво і направо обіцяла відразу, по восшествію на прєстол «посадіть Порошенка» (того, хто фактично визволив її з Качанівської тюрми).
Нєльзя так борзєть...
Уголь после потери Донбасса Украина импортировать вынуждена, а вот электричество - нет. Уголь - это сырье, а электричество - конечная продукция. Запуская ее из России, сюзерен Геруса отнимает кусок хлеба и у энергетиков, и у шахтеров. Герус прямо признает, что «Роттердам+» поддерживал госшахты, но одновременно он поддерживал и частные шахты, и вот это нехорошо. Сверхприбыли. Наверное, если бы угледобыча была сверхприбыльной, ей бы давно уже занимался Коломойский.
С 1 января 2020 года цены на газ для населения в Украине будут формироваться по рыночным принципам. Цена будет рыночной. Она будет определяться как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены»
....с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей почти на 18,4-19,6%. - до 10-12 тысяч грн с НДС и доставкой
тем временем тарифы на газ для населения:
С 1 января 2020 года цены на газ для населения в Украине будут формироваться по рыночным принципам. Цена будет рыночной. Она будет определяться как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены»
....с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей почти на 18,4-19,6%. - до 10-12 тысяч грн с НДС и доставкой
Более дешевая электроэнергия из Белоруссии вынудит монополистов и ДТЭК в частности или снизить цену реализации и конкурировать, ну или уменьшить объем поставок и отказаться от возможной прибыли а так да, нет никакой необходимости!
там еще двое раненых тяжко .
чесно, 6 лет назад посочyствовал бы, сейчас радyет.
два офицера в раю.
Назначение Сивохо главным специалистом по реинтеграции Донбасса в каком-то смысле стало кульминацией первого принципа назначения:
- кумовского.
«Кумовья» в ближайшее политическое время (до годовщины правления) развалят все, что смогут (ходят тёмные слухи, что в министерстве обороны, например, третий месяц не подписывают ключевые платёжные документы), зимние платежки за коммунальные добьют электорат и по факту констатации провала «креативной команды», придёт время чистки и замены.
На кого же будет осуществлена эта замена?..
Вы удивитесь и обрадуетесь.
На старые, добрые лица.
Например, на Юлию Владимировну в качестве премьера.
Второй принцип назначения вернётся к логике олигархического баланса, традиционного со времён Кучмы.
Одному кучерявому олигарху придётся подвинуться, ибо в Украине правление одного никогда не длится долго, также возможны, досрочные парламентские выборы.
После периода расколбашивания, связанного с захватом и делёжкой рынка земли, постановки и смены лиц и команд на ключевые должности, в стране снова воцарится олигархический консенсус, все, как в старые добрые времена.
Есть и крайние варианты: Зе может натупить в вопросе уступок Путину, тогда перебалансировку осуществит нечто, вроде военного Майдана.
Что не изменится:
- кучмовская модель государственности: несколько ФПГшек проедают страну, заигрывая с пролетариатом и люмпенами;
- эксплуатация политтехнологами худших человеческих качеств в электорате, т.е. развращение и без того развращенных, слабых, больных умов продолжится;
- старые команды снова вернутся к власти;
- бегство среднего класса во внешнюю и внутреннюю эмиграцию.
Что изменится:
- возможно, «технократический уряд» немножко подтянет фискальную дисциплину и сможет слегка улучшить регуляторную/инвестиционную политику в некоторых отраслях;
- политика движения в НАТО/ЕС будет ослаблена, в том или ином варианте, мы снова сдрейфуем к многовекторности по беларусско/казахскому варианту: Китай, Турция, Израиль, арабы там, где ими можно заместить Россию и ЕС.
Резюме:
- великие надежды на укрощение олигархов, на реанимацию среднего класса, замену модели проедания на модель развития, на устойчивое продвижение в ЕС/НАТО, не сбудутся.
Модель волшебника на голубом вертолете, модель «вдруг откуда не возьмись, появился вротебись», и всех спас, в Украине невозможна.
Не-воз-мож-на.
У нас для подвига быстрых, революционных реформ элементарно не хватает кадров: мы нация с многократно уничтоженной элитой, а сегодня ещё и развращенная до потери морального облика.
Любому супер-реформатору, занесённому на вершину по тому или иному капризу судьбы, просто не на кого будет опереться.
Для сверхцивилизационного рывка нужен сверхцивилизационный потенциал.
А откуда он у нас, если мы до сих пор не определились: к какой цивилизации принадлежим, а потенциал, и без того убогий, за 28 лет спустили в унитаз окончательно?
Рабочим сценарием для нас был бы консервативный сценарий, первой задачей руководителя в котором было бы бережное взращивание классов, на которых можно было бы опереться в деле курощения олигархов и воспитания люмпенов, а именно: силовиков, как касты и корпорации чести, и среднего, предпринимательского класса, как линии креатива и модернизации (олигархи силовиков коррумпируют до потери профессионализма, а люмпенов развращают до потери человеческого облика).
Вторая линия: постепенное, очень выверенное сужение пространства для произвола олигархата и спасения пролетариата от самих себя: т.е. создание справедливой судебной системы и - образования, особенно, усиленное образование для взрослых.
Ничего этого при Зеленском не будет.
Не тот кадр.
Конкретный олигарх съел его в течении четырёх месяцев после избрания, а олигархическая система доест к годовщине избрания.
То, что вы поверили в то, что конкретный кадр сможет поставить и решить задачи, которые ценой невероятных усилий еле-еле смогли решить Петр Первый и Дэн Сяопин - факт не столько его, сколько вашей биографии.Алексей Арестович
а для этого всего то нужно, что бы ахметовский ДТЭК (а с ним и остальные монополисты на рынке) торговал своей электроэнергией по цене кацапской ... и фффсёёё! тема закрыта