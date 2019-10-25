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 Політика України, Економіка
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Все про:Герус (63) Електрика (299)

 "1% імпорту електроенергії з Росії - не загроза для енергетичної безпеки" - Герус

Народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус заявив про те, що російська електроенергія становить лише 1% від усього імпорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Герус заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.

"Справді з 1 жовтня деякі підприємства почали шукати електроенергію за кордоном - в Росії, в Білорусії. Як тільки ця електроенергія пішла (близько 1%, що не становить жодної загрози для енергетичної безпеки), - відразу на українському ринку почали відбуватися дива: ціна почала знижуватися"- заявив Герус, нардеп від "слуг народу".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156087
 
 
 Топ коментарі
 
более того,
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации.
Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
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Это теперь не торговля на крови. Позорище... Ещё и врет мразь про снижение эл-ва.
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Панове, зберігайе спокій! Зараз шановні зебіли нам все пояснять.
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А кто там вопил про "торговлю на крови" при Порошенко? Торговля на крови только начинается.
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Герус - агент фсб, вредитель, саботажник, враг Украини
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Через внесення поправки в закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яка дозволила імпорт електроенергії з країн, що не входять до Європейського енергоспівтовариства, Україна знову почала імпортувати електроенергію з Росії.
Про це в ефірі "Прямого" сказав політолог Кирило Сазонов.
"Сейчас мы энергетически подключены к системе СНГ, то есть России и Беларуси. РФ радостно включила нас в список своих партнеров, в который также входят Монголия, Южная Осетия и Молдова. Таким образом, мы работали для того, чтобы присоединиться к европейской энергетической системы, и это должно было произойти в 2023 году. Европа инвестировала много денег в нашу диспетчерскую систему, нам оставалось поработать один год независимо от СНГ, чтобы продемонстрировать свою независимость. Однако, из-за поправки Геруса мы снова импортируем электроэнергию из России", - сказав експерт.
Сазонов нагадав, що Росія використовує свої енергоресурси не лише у бізнесі, але й в якості важелю політичного впливу.
"Надо понимать, что для РФ электроэнергия, уголь, газ - это не просто бизнес, а политический инструмент. И мы добровольно засунули голову в эту ловушку. Депутаты, которые поняли, что происходит, пока готовят законопроект для отмены этой поправки", - зазначив політолог.
Сазонов наголосив, що знаходячись у сфері енергетичного впливу Росії, Україна може стажи об'єктом шантажу й політичного тиску з боку РФ.
"Сейчас мы снова становимся частью СНГ в энергетической сфере, и значит Россия в любой момент может взять нас за горло. Они будут поставлять нам электроэнергию по низкой цене, чтобы привести к сокращениям на наших станциях, шахтах, АЭС. А потом могут повысить цену, поставив нас в тяжелое положение, могут шантажировать отключением от энергоснабжения", - підкреслив експерт.https://prm.ua/rosiya-u-bud-yakiy-moment-mozhe-vzyati-nas-za-gorlo-ekspert-pro-import-***************-z-rf/
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K04EGR IV

@K04EGR

Голосуя за Зе, я ожидал: снижение налогов для ФОП снижение комуналки отмена Ротрдам+ и возврат переплаченных Ахметову 10 млрд гривен посадка с конфискацией ВСЕХ Свинарчуков. Реальность: Сижки по 100 грн за пачку ФОПам паяльник в жепу Нищим старикам снижение субсидий.
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Герус действительно разочаровал... Теперь всем совершенно ясно, что Герус продажный трус и манипулятор, правда слабый, искренне считающий, что все дураки, а он умница... Ха-ха-ха!!! Не зря же он сбежал от Шустера за новыми инструкциями. Жалкий тип оказался. Зеленский, у вас все такие? Это ваша "зеленая элита"?
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і ти тоже... провокатор, виліз... От ви сволота... Яка же сволота...
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У них все такие. Попистеть могут , а топнешь ногой- как тараканы по Израилям прячутся
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давайте отрежем ему один процент тела поперёк шеи , вот и посмотрим много или мало один процент.
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Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsAppВласти Самары направили руководителям городских школ письма с просьбой не использовать иностранные интернет-сервисы для обмена служебной информацией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».В частности, под запрет попали: сервисы электронной почты Gmail, Yahoo, Google, Drive; мессенджеры ICQ, QIP, Jabber, Viber, WhatsApp, Skype; социальные сети Facebook, Twitter, Livejournal, облачные сервисы iCloud и Dropbox.

Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам» "1% імпорту електроенергії з Росії - не загроза для енергетичної безпеки" - Герус - Цензор.НЕТ 6509



супостат может узнать из переписки засекреченные данные о количестве российских двоечников
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Принципи для зелених значення не мають.
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Просто наблюдатель
за Слугой

@Alisa06129011

Послушал Шустера,Герус тварь. Оказывается мы должны были влиться в энергетические системы ЕС,но для этого нам нужно было всего год пробыть на самообеспечении,чтобы в линиях электропередач ушли возвратные токи и мы могли спокойно подключиться к линиям из ЕС.
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а что это за такие возвратные токи что аж год ходят?
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Alex_dos

Это четвертый семестр ТОЭ и читают кго только в Трускавце
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правду сказал. 1% роли не играет. а газ "словацкий" из газпрома играет.
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Головне почати , а там само піде . Такі гниди маму рідну продадуть .
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Бенины журнашлюхи не покажут этого на Г+Г и зелебобики будут пребывать в полной уверенности, что проклятый соевый барыга теперь уже не наживается на крови уставших от войны беременных эпелептических старушек, голосовавших за зеленского.
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Скільки буде стоїти українцям 1% електроенергії з кацапії і наскільки це навредитьУкраїни?
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