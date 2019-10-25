 "1% імпорту електроенергії з Росії - не загроза для енергетичної безпеки" - Герус

Як передає Цензор.НЕТ, про це Герус заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.

"Справді з 1 жовтня деякі підприємства почали шукати електроенергію за кордоном - в Росії, в Білорусії. Як тільки ця електроенергія пішла (близько 1%, що не становить жодної загрози для енергетичної безпеки), - відразу на українському ринку почали відбуватися дива: ціна почала знижуватися"- заявив Герус, нардеп від "слуг народу".

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