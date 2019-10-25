 "1% імпорту електроенергії з Росії - не загроза для енергетичної безпеки" - Герус

Як передає Цензор.НЕТ, про це Герус заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.
"Справді з 1 жовтня деякі підприємства почали шукати електроенергію за кордоном - в Росії, в Білорусії. Як тільки ця електроенергія пішла (близько 1%, що не становить жодної загрози для енергетичної безпеки), - відразу на українському ринку почали відбуватися дива: ціна почала знижуватися"- заявив Герус, нардеп від "слуг народу".
Про це в ефірі "Прямого" сказав політолог Кирило Сазонов.
"Сейчас мы энергетически подключены к системе СНГ, то есть России и Беларуси. РФ радостно включила нас в список своих партнеров, в который также входят Монголия, Южная Осетия и Молдова. Таким образом, мы работали для того, чтобы присоединиться к европейской энергетической системы, и это должно было произойти в 2023 году. Европа инвестировала много денег в нашу диспетчерскую систему, нам оставалось поработать один год независимо от СНГ, чтобы продемонстрировать свою независимость. Однако, из-за поправки Геруса мы снова импортируем электроэнергию из России", - сказав експерт.
Сазонов нагадав, що Росія використовує свої енергоресурси не лише у бізнесі, але й в якості важелю політичного впливу.
"Надо понимать, что для РФ электроэнергия, уголь, газ - это не просто бизнес, а политический инструмент. И мы добровольно засунули голову в эту ловушку. Депутаты, которые поняли, что происходит, пока готовят законопроект для отмены этой поправки", - зазначив політолог.
Сазонов наголосив, що знаходячись у сфері енергетичного впливу Росії, Україна може стажи об'єктом шантажу й політичного тиску з боку РФ.
"Сейчас мы снова становимся частью СНГ в энергетической сфере, и значит Россия в любой момент может взять нас за горло. Они будут поставлять нам электроэнергию по низкой цене, чтобы привести к сокращениям на наших станциях, шахтах, АЭС. А потом могут повысить цену, поставив нас в тяжелое положение, могут шантажировать отключением от энергоснабжения", - підкреслив експерт.https://prm.ua/rosiya-u-bud-yakiy-moment-mozhe-vzyati-nas-za-gorlo-ekspert-pro-import-***************-z-rf/
Кирилл Сазонов "Импорт электроэнергии из РФ нам пытаются выдать за транзит"
K04EGR IV
@K04EGR
Голосуя за Зе, я ожидал: снижение налогов для ФОП снижение комуналки отмена Ротрдам+ и возврат переплаченных Ахметову 10 млрд гривен посадка с конфискацией ВСЕХ Свинарчуков. Реальность: Сижки по 100 грн за пачку ФОПам паяльник в жепу Нищим старикам снижение субсидий.
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам»
супостат может узнать из переписки засекреченные данные о количестве российских двоечников
Просто наблюдатель
за Слугой
@Alisa06129011
Послушал Шустера,Герус тварь. Оказывается мы должны были влиться в энергетические системы ЕС,но для этого нам нужно было всего год пробыть на самообеспечении,чтобы в линиях электропередач ушли возвратные токи и мы могли спокойно подключиться к линиям из ЕС.
Это четвертый семестр ТОЭ и читают кго только в Трускавце