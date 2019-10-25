 Окупанти випробували на Керченському мосту підсвітку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"На одну годину включили 366 із 1178 світильників з білими і червоними діодами. Їх встановлено на зводі арки та опорах під нею. Фахівці провели юстування: світловий потік енергозберігаючих ламп направили на задані проєктом точки", - повідомили будівельники моста.

Вони зазначили, що сумарно архітектурна підсвітка включає понад 2 тисячі світильників і понад 19 кілометрів кабельних ліній.

"Лінійно кілометр моста буде в кольорах триколора", - наголошується в повідомленні.

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Міст із території Росії на окупований півострів відкрили в 2018 році. Згідно з результатами опитування російського "Левада-центру", 47% респондентів-росіян вважають відкриття моста головною подією минулого року.

При цьому, за даними українського Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, опори Керченського моста на окремих ділянках за рік пересунулися на відстань до дев'яти сантиметрів.

У разі обвалення моста його фрагменти можуть перекрити судноплавство у Керченській протоці, відрізавши Чорне море від Азовського, вважають у відомстві.