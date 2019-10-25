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Все про:Крим (7619) Керченський міст (123)

 Окупанти випробували на Керченському мосту підсвітку

На арковій ділянці залізничної частини Керченського моста протестували підсвітку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"На одну годину включили 366 із 1178 світильників з білими і червоними діодами. Їх встановлено на зводі арки та опорах під нею. Фахівці провели юстування: світловий потік енергозберігаючих ламп направили на задані проєктом точки", - повідомили будівельники моста.

Вони зазначили, що сумарно архітектурна підсвітка включає понад 2 тисячі світильників і понад 19 кілометрів кабельних ліній.

"Лінійно кілометр моста буде в кольорах триколора", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: Окупанти планують запустити перший пасажирський потяг по Керченському мосту до кінця року

Міст із території Росії на окупований півострів відкрили в 2018 році. Згідно з результатами опитування російського "Левада-центру", 47% респондентів-росіян вважають відкриття моста головною подією минулого року.

При цьому, за даними українського Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, опори Керченського моста на окремих ділянках за рік пересунулися на відстань до дев'яти сантиметрів.

У разі обвалення моста його фрагменти можуть перекрити судноплавство у Керченській протоці, відрізавши Чорне море від Азовського, вважають у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156085
 
   
 Топ коментарі
 
Нет, "родной".. Вонь от твоих портков слышна даже через монитор...
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Это ещё один удар по Мариуполю. Украинские капитаны не способны пройти под аркой, подсвеченной в цвета москальского флага.
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Я наконец-то понял, зачем Захарченко строил планы завоевать Великобританию, а затем Исландию. Ведь на пути Большой Андронный Коллайдер на границе Швейцарии и Франции. А там ведь цветметааааа
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Ольгиновские всегда вылазят на темы ПЦУ и мегабредовых строек типа этой. Короче на всё то, что рушит вЯличие раши. Одна ракета и моста не будет. И ракету можно запустить с катера в нейтральных водах.
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Какое же ты тупое... Какая неядерная ракета сможет разрушить шестиметровую в диаметре железобетонную опору. У тебя хватит мозгов прикинуть. что диаметр каждой колонны размером с двухэтажный дом?
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Что там слышно у вас в Лахте, твой хозяин Пригожин подох таки в Африке или просто на дно лёг? Что там шавки лают у тебя в соседях по столу?
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Окупанти випробували на Керченському мосту підсвітку - Цензор.НЕТ 380 Иди лучше запускай ракету с катера в нейтральных водах , чмо тупое.
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И ракету можно запустить с катера в нейтральных водах.
Иди попроси у мамы хлопушку,бабахни с балкона и бегом спать а то соседи ругаться будут.
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На будущее шавка ольгиновская, не бери себе ник из русской литературы, в данном случае это Стругацкие. Палишься сразу.
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Никогда не признавайся, что читал рюсску литературу, теперь все поймут, что ты кацап.
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Мост мостом. Там Таврида намного более интересно. 300 км нулевого автобана без единого пересечения с чем либо. Только через мостовіе развязки. Вот там бабла вбухали...
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ни хера себе оккупанты. Зачем ?
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Чтобы быстрее срулить, когда победоносные ВСУ обрушат на Крым всю мощь своего освободительного наступления.
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Долго ждать придется. Вся мощь ВСУ сегодня направлена на освобождение Донбасса. А доблестные укрпогранцы строят стационарные таможенные пункты на Перекопе.
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Витрину делают из Крыма. Шоб сбежавшие в Херсон татары локти кусали. А приезжающих на отдых украинцев жаба давила
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